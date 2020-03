WhatsApp y OMS: información oficial sobre coronavirus COVID-19 en español (con vídeo)

| Por

¿La OMS envía por WhatsApp información oficial sobre el coronavirus (COVID-19)? Sí. Con casi todo el mundo confinado en casa, WhatsApp y otros canales digitales y redes sociales se han convertido en un foco de información inexacta, exagerada, errónea o, directamente, falsa.

Las fake news, ineficaces remedios caseros poco científicos, bulos, vídeos de grandes expertos que no lo son, etc. en estos días están siendo difundidos de forma masiva por muchas redes sociales y, en particular, por WhatsApp. Dado que en este caso la información suele estar relacionada con cómo prevenir o, incluso mitigar, el posible riesgo de contagio, un dato inexacto ejecutado tal cual puede poner en peligro nuestra vida o la de aquellas a los que se lo reenviemos si siguen los consejos descritos.

Por ello, es imprescindible contar con una fuente de confianza oficial que informe sobre datos sobre el COVID-19 o coronavirus y, por el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la principal fuente de información oficial que, además, informa por WhatsApp en español, inglés, francés y árabe.

El servicio de información oficial de WhatsApp de la OMS sobre coronavirus (COVID-19) es gratis, contiene valiosa información oficial actualizada que conviene conocer y muy fácil de usar, además.

Canal informativo oficial de la OMS por WhatsApp en varios idiomas, entre ellos, español

Como bien informa la OMS en su web sobre este servicio de alertas por WhatsApp, el servicio, elaborado en colaboración con Facebook, está disponible de forma gratuita en árabe, inglés, francés y español por el momento.

Han programado un “bot” automático o sistema de tal forma que responde a las solicitudes de información que se le envían sin necesidad de que haya una persona detrás usando la tecnología de WhatsApp Business, ya que con un público potencial de 2.000 millones de personas, que son los usuarios activos mensuales de WhatsApp, cualquier acción manual es imposible, ya que además se da la circunstancia de que la pandemia del coronavirus/COVID-19 es, lamentablemente, mundial y prácticamente en todos los países del mundo (con algunas excepciones) estamos confinados casi todos en casa.

Debemos estar tranquilos, ya que este bot de la OMS sobre WhatsApp sobre el Coronavirus/COVID-19 no nos va a meter en un grupo de WhatsApp con otras personas desconocidas que nos saturen de preguntas y mensajes: se trata de un servicio individual y, como decía, automático.

Cómo unirse al servicio de alertas de WhatsApp de la OMS sobre coronavirus/COVID-19

Es muy fácil unirse al servicio de información y alertas de la OMS por WhatsApp sobre coronavirus/COVID-19.

Para hacerlo, no hay más que añadir a la agenda de contactos en el terminal con Android o iPhone un cierto número de teléfono que puede variar según el idioma (ver más adelante) y ponerle un nombre identificativo, por ejemplo OMS, Organización Mundial de la Salud o WHO (OMS en inglés).

A continuación, hay que hacer clic en alguno de estos enlaces desde el móvil o, si se hace en el PC/Mac, desde la aplicación de WhatsApp para Windows 10 o macOS o con WhatsApp web.

Árabe

Enviar «مرحبا» al +41 22 501 70 23 en WhatsApp

wa.me/41225017023?text=مرحبا

Francés

Enviar «salut» al +41 22 501 72 98 en WhatsApp

wa.me/41225017298?text=salut

Español

Enviar «hola» al +41 22 501 76 90 en WhatsApp

wa.me/41225017690?text=hola

Inglés

Enviar «hi» o «join» al +41 79 893 18 92 en WhatsApp

wa.me/41798931892?text=hi

Es posible, una vez hecha esta operación, cambiar de idioma desde el propio chat.

En cuanto nos anotamos, aparecen una serie de opciones para pedir información sobre el coronavirus/COVID-19.

¿Qué información oficial sobre el coronavirus COVID-19 comparte la OMS por WhatsApp?

El sistema funciona enviando mensajes. No se puede contactar por llamada de WhatsApp o videollamada, ya que da error como se puede ver en la imagen.

Si nos ceñimos a la información textual facilitadad por la OMS a través del bot de WhatsApp, hay 9 opciones disponibles ahora mismo (seguro que añaden más pronto) y, para acceder a ellas, no hay más que teclear el número deseado y darle a “enviar”. También se puede copiar y pegar el Emoji (algo que personalmente encuentro mucho más complicado):

Últimas cifras 🔢 Cómo protegerse 👍 Preguntas frecuentes ❓ Rumores 🛑 Consejos de viaje 🗺️ Noticias 📰 Compartir ⏩ Donar 🥰 Cambiar idioma 🌐

En vídeo la OMS por WhatsApp sobre coronavirus COVID-19 apartado por apartado:

Apartado por apartado:

Últimas cifras 🔢

Aparece el listado e información sobre las últimas cifras oficiales de la OMS sobre el coronavirus COVID-19.

Novedoso panel de control de situación del coronavirus (COVID-19)

Este tablero / mapa interactivo proporciona los últimos números globales y números por país de casos COVID-19 a diario, países afectados, etc.

Cómo protegerse 👍

Consejos sobre cómo protegerse validados por la OMS.

Acceda al video: https://youtu.be/8c_UJwLq8PI

Protéjase

🧼 Lávese las manos con frecuencia

👄 Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz

💪 Cúbrase la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar

🚷 Evite lugares concurridos

🏠 Permanezca en casa si no se encuentra bien – incluso si tiene síntomas leves de fiebre y tos

🤒 Si tiene fiebre, tos o dificultades respiratorias, busque atención médica cuanto antes – pero llame por teléfono primero

ℹ️ Permanezca informado de la última información de la OMS

Preguntas frecuentes ❓

Aquí figuran una serie de preguntas frecuentes que se van cambiando y actualizando. Para tener más información sobre cada una, no hay más que teclear el número completo y enviarlo, por ejemplo 18, que corresponde a “18. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme?”.

Rumores 🛑

Rumores y hechos confirmados por la OMS. Ahora mismo, figuran:

Consejos para la población acerca de los rumores sobre coronavirus

Hay mucha información falsa. Estos son los hechos.

🔢 El coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como el asma, la diabetes o las cardiopatías) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.

❄️ El frío y la nieve NO PUEDEN matar el coronavirus.

☀️ El virus COVID-19 PUEDE transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos.

🦟 El nuevo coronavirus NO PUEDE transmitirse a través de picaduras de mosquitos.

🐶 NO hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier otra mascota pueda transmitir la COVID-19.

🛀 Bañarse en agua caliente no previene la infección por el coronavirus.

💨 Los secadores de manos no matan la COVID-19.

🟣 No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar y pueden causar irritación de la piel.

💦 Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo.

💉 Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus.

👃 No hay pruebas de que enjuagarse la nariz con una solución salina prevenga de la infección por el coronavirus.

🧄 El ajo es un alimento saludable, pero no hay pruebas de que comerlo proteja contra el virus.

💊 Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus.

🧪 Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus.

Consulta dadas: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Consejos de viaje 🗺️

La OMS continúa desaconsejando la restricciones comerciales o de viajeros a países con brotes de COVID-19.

Es prudente que viajeros con algún tipo de enfermedad retrasen o eviten viajar a áreas infectadas, en particular personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas o con delicado estado de salud. «Áreas afectadas» son consideradas aquellos países, provincias, territorios o ciudades que experimenten transmisiones activas de COVID-19, en contraste de áreas donde se reporten tan solo casos importados.“

En términos generales, recomendamos a los viajeros:

🧼 Lavarse las manos con frecuencia

👄 Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz

💪 Cubrir la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar

↔️ Mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma

🍗 Seguir prácticas adecuadas de higiene de los alimentos

😷 Solo llevar mascarilla si tiene síntomas de COVID-19 (especialmente si tiene tos) o está cuidando de un paciente con COVID-19.

Viajeros provenientes de áreas afectadas deben:

🌡Monitorear posibles síntomas durante 14 dias y seguir los protocolos marcados por los países de destino. Algunos países podrían requerir a sus viajeros pasar por una cuarentena.

🤒 Si sufre de síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, los viajeros deberán contactar con profesionales sanitarios locales, preferiblemente por teléfono, e informar tanto de sus síntomas como de otros países visitados recientemente.

Consulte los últimos consejos para viajeros:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice

Noticias 📰

Aquí aparecen noticias incluyendo informes de situación, actualizaciones frecuentes, artículos, ruedas de prensa, etc.

Compartir ⏩

Aquí animan a compartir la información de la OMS por WhatsApp (como hago con este artículo) y que las personas se den de alta.

Donar 🥰

Permiten hacer un donativo a través de una cuenta de Facebook (que ahora mismo lleva ya recaudados más de 5,2 millones de dólares):

https://www.facebook.com/donate/1564752357011737/10100167611916396/

Cambiar idioma 🌐

Permite cambiar el idioma a alguno de los otros disponibles tal y como ya se ha comentado.

Este servicio de la OMS por WhatsApp sobre el coronavirus COVID 19 es muy útil para tener información oficial.