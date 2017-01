Snapchat: Cuenta bloqueada. Causas, normas y solución en 4 pasos

¿Sabías que Snapchat bloquea cuentas temporalmente y para siempre? ¿Te imaginas qué pasaría si de repente te bloqueasen la cuenta de Snapchat? ¿Si no pudieses acceder más a ella ni enviar snaps, chats, historias o comunicarte con tus contactos? Es posible y está pasando cada vez más, y puede que tenga solución.

Como todas las plataformas de Internet, Snapchat tiene unas pautas para la comunidad y reglas que conviene conocer.

Aquí explico paso a paso qué hacer ante una cuenta bloqueada de Snapchat y reglas y pautas de la comunidad que es imprescindible conocer (luego no valen de nada los lamentos).

El bloqueo temporal o permanente de Snapchat puede pasarle a cualquier usuario de Snapchat en iPhone, iPad, iPod o terminales con Android. Es independiente del dispositivo utilizado.

¿Por qué bloquea una cuenta Snapchat?

Si te aparece un mensaje “Oh, no! Tu cuenta de Snapchat ha sido temporalmente bloqueada. Para más detalles, visita https://support.snapchat.com/locked”

(o, en inglés: Oh no! Your account has been temporary locked. For details on why this might have happened, visit https://support.snapchat.com/locked“.

Snapchat no informa exactamente por qué ha bloqueado la cuenta, pero indica un enlace en el que desbloquearla.

También hay casos (debido principalmente a tener acceso root en Android o haber hecho Jailbreak en iPhone) en los que se deniega el acceso a la cuenta y no se puede iniciar sesión por actividad sospechosa.

Las causas más frecuentes, son:

Utilizar apps de terceros (que están terminantemente prohibidas) como Snap Upload, Casper, Snap Crack, Quick Upload o similares , plugins o modificacioens (como Jailbreak en iPhone o ser root en Android)

(que están terminantemente prohibidas) como , plugins o modificacioens (como Jailbreak en iPhone o ser root en Android) Enviar spam, chats o snaps no deseados , abusivos o que contravengan las normas de la comunidad que describo un poco más adelante (importante conocer qué permiten y qué no), por ejemplo, usar Snapchat con fines comerciales (no se puede)

, abusivos que describo un poco más adelante (importante conocer qué permiten y qué no), Añadir demasiados amigos sin verificar el número de teléfono o el correo electrónico

Reglas de Snapchat. ¿Por qué bloquea Snapchat una cuenta?

Según las pautas para la comunidad de Snapchat, están terminantemente prohibidos los snaps con los siguientes contenidos:

Snapchat prohíbe expresamente que las cuentas que utilicen las Historias públicas para difundir contenido sexualmente explícito o promocionar temas de este tipo que se encuentre fuera de Snapchat.

o promocionar temas de este tipo que se encuentre fuera de Snapchat. No se deben difundir contenidos sexualmente explícitos que representen actos sexuales reales o tácitos , o desnudos en un contexto sexual (si no son en este contexto, como lactancia maternas o similares, sí están permitidos los desnudos)

, o desnudos en un contexto sexual (si no son en este contexto, como lactancia maternas o similares, sí están permitidos los desnudos) Los contenidos sugerentes desde el punto de vista sexual o desnudos que sean de menores de 18 años están prohibidos.

que sean de menores de 18 años están prohibidos. Tampoco se permite poner dibujos o textos en un snap que den una connotación sexual al mismo , aunque sean un chiste o de broma

, aunque sean un chiste o de broma No se deben difundir contenidos que supongan invasiones a la privacidad de otra persona, por ejemplo la casa de alguien, su baño, etc.

de otra persona, por ejemplo la casa de alguien, su baño, etc. No se puede difundir snaps de otras personas sin su consentimiento y conocimiento (en España por ejemplo hay leyes estrictas sobre este tema)

(en España por ejemplo hay leyes estrictas sobre este tema) Las amenazas , tanto a una persona, a un grupo o a propiedades, a través de Snapchat no se toleran

, tanto a una persona, a un grupo o a propiedades, a través de Snapchat no se toleran Está prohibido intimidar a otras personas , así como acosarlas

, así como acosarlas Si alguien te bloquea , no te debes poner en contacto con ella desde otra cuenta

Está prohibido también hacerse pasar por otra persona, marca, organización, una celebridad, etc.

Normas de Snapchat sobre las cuentas

Es muy interesante y muy importante conocer algunas normas que tiene Snapchat sobre las cuentas:

No se puede crear más que una cuenta para ti

Si Snapchat desactiva tu cuenta, no debes crear otra salvo que tengas la autorización por escrito de Snapchat para hacerlo

que tengas la autorización por escrito de Snapchat para hacerlo No está permitido comprar, vender, alquilar o arrendar el acceso a tu cuenta de Snapchat , tanto para Snaps, transmisiones En vivo, un nombre de usuario de Snapchat o un enlace a un amigo si la autorización por escrito de Snapchat.

, tanto para Snaps, transmisiones En vivo, un nombre de usuario de Snapchat o un enlace a un amigo si la autorización por escrito de Snapchat. No se puede compartir o difundir la contraseña

No se puede iniciar sesión o usar los servicios de Snapchat a través de aplicaciones no autorizadas de terceros o clientes

Condiciones de uso de Snapchat

Los términos de uso de Snapchat prohíben expresamente entre otras acciones:

Publicar contenidos que violen o infrinjan los derechos de otra persona en referencia a términos de publicidad, privacidad, derechos de autor, marca registrada u otro derecho de propiedad intelectual

en referencia a términos de publicidad, privacidad, derechos de autor, marca registrada u otro derecho de propiedad intelectual Difundir contenidos que supongan un abuso , difamen a alguien, acosen o intimiden

, difamen a alguien, acosen o intimiden Por supuesto, está prohibido enviar publicidad no deseada o spam a los usuarios de Snapchat

También es importante respetar los derechos que impone Snapchat. Especifican claramente que no se tiene derecho a usar Snapchat para fines comerciales sin el consentimiento expreso de Snapchat (interesante que al igual que WhatsApp profesional o para empresas):

Usar la marca, los logotipos, los diseños, las fotografías, los vídeos o cualquier otro material empleado los servicios de Snapchat

o cualquier otro material empleado los servicios de Snapchat Copiar , archivar , descargar , cargar , distribuir , sindicar , difundir , presentar , mostrar , poner a disposición o utilizar de cualquier otra forma una parte de los servicios o del contenido de estos, excepto como se estipula en estas Condiciones;

, , , , , , , , , poner a disposición o utilizar de cualquier otra forma una parte de los servicios o del contenido de estos, excepto como se estipula en estas Condiciones; Utilizar los servicios o cualquier contenido de estos para ningún fin comercial sin el consentimiento de Snapchat.

También está prohibido:

Usar Shapchat para fines ilegales

Utilizar robots, arañas, crawler, scraper u otro medio automatizado o equivalente para acceder a Snapchat o extraer información de otros usuarios

u otro medio automatizado o equivalente para acceder a Snapchat o extraer información de otros usuarios Está prohibido usar y desarrollar aplicaciones de terceros que interactúen con los contenidos o información de otros usuarios (salvo que se tenga la autorización expresa de Snapchat)

que interactúen con los contenidos o información de otros usuarios (salvo que se tenga la autorización expresa de Snapchat) Está prohibido usar Snapchat de tal manera que se pueda interferir, interrumpir, afectar negativamente o evitar que otros usuarios disfruten plenamente de Snpachat o que dañe de alguna manera, desactive o sobrecargue el funcionamiento de los servidores de Snapchat

o evitar que otros usuarios disfruten plenamente de Snpachat o que dañe de alguna manera, desactive o sobrecargue el funcionamiento de los servidores de Snapchat No está permitido usar (o intentar acceder) a la cuenta de otro usuario sin su autorización

No se debe pedir credenciales de inicio de sesión de otro usuario

de otro usuario Se debe prestar una especial atención a los contenidos publicados , estando prohibida la pornografía, violencia gráfica, amenazas, discursos de odio o incitación a la violencia

, estando prohibida la pornografía, violencia gráfica, amenazas, discursos de odio o incitación a la violencia No está permitido enviar virus o malware de ningún tipo que puedan afectar a los servicios de Snapchat

de ningún tipo que puedan afectar a los servicios de Snapchat No se debe intentar acceder contenidos, áreas o características de Snapchat a las que no tienes permiso

No se puede investigar, examinar ni probar vulnerabilidades de los servidores de Snapchat

de los servidores de Snapchat No se puede incentivar ni promover actividades que infrinjan estas condiciones de uso de Snapchat.

¿Qué hacer si bloquean tu cuenta de Snapchat? 4 pasos

Si te aparece el mensaje de que tu cuenta de Snapchat está bloqueada, hay que_

1. Si te bloquean la cuenta de Snapchat

Visita el siguiente enlace de Snapchat

En esa pantalla, hay que iniciar sesión con el usuario y la contraseña de Snapchat.

Aparece el siguiente mensaje:

Locked Account

If you received a message saying that your Snapchat account has been temporarily locked, please wait and try logging in again after several hours.

If your account has been locked for an extended period of time, you can try to unlock your account by clicking Unlock below.

Please note: You must uninstall any third-party apps, plug-ins, and tweaks before trying to unlock your account. Continual use of third-party applications or tweaks, sending spam, or other abusive behaviors can lead to your account being permanently locked. For more info on why your account might have been locked, please go here.

Que, traducido, viene a decir:

Cuenta bloqueada

Si recibiste un mensaje que dice que tu cuenta de Snapchat fue bloqueada temporalmente, espera algunas horas e intenta volver a iniciar sesión.

Si tu cuenta permanece bloqueada por un periodo considerable, puedes intentar desbloquearla haciendo clic en Desbloquear a continuación.

Ten en cuenta que debes desinstalar todas las aplicaciones de terceros, plug-ins y modificaciones que tengas antes de intentar desbloquear tu cuenta. El uso constante de aplicaciones de terceros o modificaciones, el envío de spam u otros comportamientos abusivos pueden conducir a que tu cuenta sea bloqueada permanentemente. Para obtener más información sobre los posibles motivos del bloqueo de tu cuenta, haz clic aquí.

Si le das al botón de “Desbloquear” (Unlock)

Puede ocurrir que se desbloquee y recupere la cuenta (aunque lo mejor es esperar 24 horas y luego visitar ese enlace), con lo que aparece:

O, en español:

En caso de que Snapchat siga diciendo que la cuenta sigue bloqueada temporalmente, no queda más remedio que esperar 24 horas.

2. Desinstala todas las aplicaciones, plug-in y tweaks no oficiales de Snapchat que puedas usar en todos tus dispositivos

A Snapchat no le gustan las aplicaciones que no sean la oficial, por tanto, antes de intentar desbloquear a cuenta es más que deseable y recomendable que instales todas las apps no oficiales y de terceros, que están terminantemente prohibidas como Snap Upload, Casper, etc.

Tampoco le agrada demasiado que hagas Jailbreak en el iPhone. En el pasado, han bloqueado cuentas de Snapchat por esto.

Si el error que te da es:

Tu inicio de sesión tuvo un error. Vuelve a intentarlo más tarde. Si el error persiste, visita https://support.snapchat.com/a/failed-login

O

“La red a la que te intentas conectar ha sido bloqueada temporalmente por actividad sospechosa”

Puede ser debido a que tengas un dispositivo Android “rooteado” o con Jailbreak (me constan varios casos). Snapchat solo funciona de manera oficial con la app propia y puede no responder correctamente (incluso llegar al bloqueo de la cuenta) si se usan en terminales con acceso root.

También es importante de que la fecha y la hora del dispositivo sean correcto.

3. Si tu bloqueo es porque no has confirmado el correo electrónico, confírmalo cuanto antes

4. Intenta ponerte en contacto con Snapchat

En la página web de soporte de Snapchat dan respuesta a algunos problemas, entre ellos, la cuenta bloqueada de Snapchat.

Eso sí, si te dan la opción de enviar una consulta, hazlo en inglés como indican.

La dirección de correo electrónico de soporte es: support@support.snapchat.com.

No conviene jugar con los bloqueos de las cuentas en redes sociales, ya que en algunos casos pueden derivar en una suspensión definitiva. En el caso de Snapchat, además, en sus normas ponen claramente que si te cierran la cuenta, no deberías intentar crear otra.

¿Te ha pasado? ¿Sabías que bloquean cuentas?

Gracias por los comentarios a Jan, SteveJ. y Rafael Pérez.

