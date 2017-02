Cómo buscar en Facebook post antiguos y mucho más fácilmente

Seguro que en más de una ocasión has querido buscar (y encontrar) en Facebook una publicación antigua para consultar algún dato o comentario, like, una foto, evento, me gusta… y es muy complicado si fue publicada hace tiempo, ya que hay que hacer “scroll” e ir cargando todo lo que se ha compartido. Si es de hace varios años, o tardas un buen rato o acabas por no desistir.

Es probable también (me ha pasado) que quieras encontrar una publicación de un amigo en la que pusiste me gusta o comentado hace poco o mucho tiempo, o en la que te mencionan o te etiquetan.

En todos los casos, buscar algo en los perfiles de Facebook es incómodo y poco intuitivo, pero hay una manera muy sencilla de buscar y localizar fácilmente toda esta información pero está un poco escondido…

En el caso de las fanpages, sí que hay un buscador que permite encontrar la información entre los contenidos publicados. Sencillo y directo.

Inexplicablemente a día de hoy en los perfiles de Facebook, el buscador “visible” de Facebook (el que figura en la esquina superior izquierda de la web) solo localiza perfiles de Facebook, lugares, grupos, eventos, fanpages y aplicaciones.

Desde siempre, echo de menos algo parecido a Google que permita localizar toda la información propia y no solo la de otros (personas, páginas, lugares, eventos), etc. y, lo cierto, es que existe y es muy completo, pero está un poco oculto y es solo para todos aquellos contenidos e interacciones que tengan en que ver con nuestro perfil.

¿Cómo buscar en Facebook publicaciones antiguas, fotos, vídeos, me gusta, comentarios y mucho más sin morir en el intento?

Para acceder al completo buscador de contenidos en Facebook, hay que acceder al “Registro de actividad”. Este se encuentra en el perfil, en el muro y también en el desplegable que aparece en la esquina superior derecha (en la flechita abajo).

El registro de actividad solo lo ve el poseedor de la cuenta, no siendo accesible a otras personas.

Cómo buscar en Facebook usando el registro de actividad en vídeo:

En la versión móvil de Facebook, está en Configuración > Registro de actividad.

Una vez se abre el “Registro de actividad”, se pueden aplicar diferentes filtros para localizar distintos tipos de contenidos. Para ello solo hay que hacer clic en el filtro correspondiente de la columna de la izquierda, teclear la cadena en “Búsqueda de actividades” y darle al icono de la lupa:

En la app de Facebook a mí no me aparece la opción de buscar, solo en la web, no obstante, en el registro de actividad me aparecen todos los filtros, así que para buscar por textos, mejor la web de Facebook.

También se puede ir directamente a los contenidos de un cierto año haciendo clic en él en el listado de años que se encuentra en la barra lateral derecha (por ejemplo, los del 2015, 2012, etc.)

Registro de actividad

Permite buscar en todos los elementos que aparecen en el registro de actividad (notificaciones, solicitudes de amistad, “likes”, comentarios, publicaciones, etc.).

También da la opción directamente de deshacer una determinada acción directamente desde el listado de entradas: dejar de que te guste algo, editar un comentario, etc..

Revisión de la biografía

Filtra y permite buscar entre los elementos pendientes de ser autorizados en la biografía, si tienes activada la opción de que los elementos en los que se te etiqueten deben ser autorizados antes de aparecer en ella.

Es posible además escoger entre aquellas de amigos o las de otras personas que no lo son.

Tus publicaciones

Al acceder a este apartado, aparecen todas las publicaciones propias por orden cronológico. Para localizar una concreta en la que se dicen ciertas palabras, no hay más que introducir el texto en el buscador “Búsqueda de actividades” y darle a la lupa. Fácil y rápido.

También, como en todos los demás casos, es posible desplazarse a un año concreto y ver así las publicaciones de ese período, aunque sabiendo alguna palabra clave y usando la lupa, la búsqueda es más rápida.

Publicaciones donde te etiquetaron

Relación de todas las entradas publicadas en Facebook en las que te etiquetaron.

Publicaciones de otros en las que se mencionan

Listado de las publicaciones de otras personas en las que se te mencionan.

Publicaciones de otros que ocultaste

Si has decidido que ciertos contenidos en los que se te etiquetan en Facebook no deben salir en tu biografía, puedes decir que los oculten, con lo que entonces aparecerán en este listado.

Para más información sobre este tema, revisa el punto 4 de estas 7 opciones y trucos de Facebook poco conocidos.

Como siempre y en todos los casos que estamos viendo, es posible usar el buscador superior y/o el filtro de año de la zona derecha.

Fotos

Se puede buscar entre las fotografías. Por el momento, las palabras clave de la búsqueda son las que deben aparecer en el texto que acompaña las imágenes.

Quién sabe si en el futuro identificarán también lo que aparece en la instantánea.

Me gusta

Se divide en dos categorías:

Páginas e intereses

En este apartado aparecen todos los “Me gusta” que se han puesto en páginas e intereses que han aparecido en Facebook por orden cronológico, y entre los que se puede buscar.

Publicaciones y contenidos

Listado de “Me gusta” en contenidos de perfiles de Facebook.

Comentarios

Aparece la relación de todos los comentarios realizados en “posts” propios y de otros en Facebook. Es interesante buscar en este apartado cuando recuerdas haber respondido algo con ciertas palabras que quieres volver a localizar para ver lo que te respondieron, etc.

Información

En caso de que no aparezca esta opción, hay que hacer clic en el “más” que figura normalmente debajo del filtro de comentarios del registro de actividad en Facebook.

En el apartado de información salen reflejadas todas aquellas publicaciones realizadas en las que se facilitan determinados datos informativos de cara a Facebook, por ejemplo cuando indicas o corriges cuándo es tu cumpleaños, cuánto tiempo eres amigo de alguien en Facebook, etc.

Amigos

Listado de cuándo todas las actividades que tienen que ver con los amigos: cuándo se le envió la solicitud de amistad, por ejemplo, o cuándo se confirmó la amistad en Facebook.

Para saber desde cuándo son amigos dos personas en Facebook y ver publicaciones comunes, se puede ver a través del apartado “Ver amistad” entre dos personas, donde también se puede “curiosear” la amistad entre ellas en Facebook tal y como explico en el artículo.

Acontecimientos importantes

Aquí aparecen todos aquellos eventos introducidos en Facebook que son considerados como importantes (un curso que empieza, una mudanza, una boda, etc.)

Música

Música que le consta a Facebook como escuchada o con la que has interactuado.

Noticias

Noticias a través en Facebook.

Vídeo

Listado de vídeos en los que se ha tenido alguna interacción (en mi caso sale vacía, por cierto, a pesar de haber subido varios vídeos).

Juegos

Todos los juegos que has usado en Facebook.

Libros

Relación de libros que le constan a Facebook asociados a nuestra actividad.

Productos

Productos con los que se tiene alguna actividad en Facebook, probablemente pensando en operaciones de compra y venta (a mí me sale vacío).

Notas

Todas las notas creadas o modificadas (incluso aquellas en las que otros nos mencionan) en la cuenta de Facebook.

Vídeos vistos

Interesante apartado en el que buscar ese vídeo que nos consta haber visto en Facebook pero luego no recordamos exactamente dónde. Aquí se puede encontrar.

Personas a las que sigues

Interacciones y actividad con las personas que no son nuestros amigos pero que sí seguimos.

Grupos

Actividad relacionada con los grupos, separada por:

Actividad de los miembros

Relación de todas las actividades que tienen lugar en los grupos por parte de los miembros, por ejemplo, invitaciones de una persona a unirse a un grupo, cuando un determinado perfil de Facebook te añade a un grupo, etc.

Hay que tener en cuenta que salvo en los casos de los grupos secretos, otro usuarios pueden saber si te unes a un grupo o tienes actividad en él según se detalla. Conceptos básicos sobre los grupos en Facebook.

Publicaciones y contenidos

Aquí figuran (y, como siempre, se puede buscar) todas las publicaciones y comentarios realizados en los diferentes grupos de Facebook en los que se interactúa.

Eventos

Listado de evento en los que tienes alguna actividad.

Preguntas

Interacciones y actividades con las preguntas de Facebook.

Buscar

Relación de todo lo que hemos buscado en el buscador de Facebook (valga la redundancia).

Guardado

Cuando hay algún elemento que nos interesa en el muro o páginas, siempre se puede guardar para leerlo más adelante. Aquí se pueden ver todos esos elementos, así como, por supuesto, filtrar por año y buscar.

Aplicaciones

También permite buscar entre todas las aplicaciones de Facebook con las que has interactuado.

¿Qué pasa si no encuentro algo que debería estar o recuerdo haberlo publicado en Facebook?

Si a pesar de utilizar los filtros del registro de actividad para buscar determinados tipos de historias no aparece nada, puede ser debido a:

La actividad que buscas no existe como tal. Por ejemplo, no se pueden buscar eventos del año 2005 porque aún no existía ese apartado en Facebook en ese año.

La información fue borrada (por ti) de tu biografía.

Imagen inicial basada en Shutterstock.

Compartir en redes sociales