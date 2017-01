¿iPhone/iPad lento? 7 opciones y trucos para que vaya más rápido (solucionado)

A veces los iPhone o iPad empiezan a funcionar mal. Reaccionan lentamente, cuando se le da a abrir una app, ésta se queda pensando mucho rato en blanco o incluso el iPhone o iPad parece congelado. ¿Cómo hacer que vaya más rápido? Sobre pasa en modelos más antiguos como el iPad 2, iPhone 4 o 4S.

Si se le da al botón “home” parece que todo se mueve a cámara lenta. Me ha pasado incluso que quiero abrir una app, aparentemente lo hace, pero se cierra bruscamente y vuelve al “escritorio” (springboard). Repito y pasa lo mismo. He llegado a tener la estadística que en el 80 % de los casos, al intentar abrir una aplicación, ésta se cerraba sin más. Desesperante y frustrante. Algunas como la aplicación de Facebook, se vuelven insufribles.

Aquí recojo 7 recomendaciones que he seguido y que me han funcionado. Ahora el iPad 2 (de 2011 con iOS 9) va mucho más ágil y rápido.

1. Apagar y volver a encender el iPhone, iPad o iPod touch (o reiniciarlo)

Es un poco obvio, pero funciona en más casos de lo que se podría pensar. Apagar el iPhone, iPad o iPod touch (dejar pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el botón de “apagar”) y volverlo a encender de nuevo a veces es mano de santo.

Otra opción es reiniciarlo (mantener pulsados a la vez el botón de encendido/bloquear y el “home” -Inicio-) hasta que aparezca el logotipo de la manzana.

Con esta operación, se eliminan procesos, tareas y ficheros temporales que puedan estar siendo usados.

En mi caso, con el iPad, tras reiniciar, las aplicaciones se abrían bien las primeras veces, pero pronto empezaban a fallar y cerrarse.

2. Actualizar la versión de iOS, el sistema operativo del iPhone, iPad y iPod touch

Cada versión de iOS incorpora algunas novedades, soluciones a problemas de seguridad y mejoras. Es cierto que, por lo general, cuantas más funciones, más lento va el dispositivo, sobre todo si es antiguo.

El problema de no actualizar es que poco a poco ya no se pueden instalar apps porque requieren una cierta versión del sistema operativo como mínimo.

Todos los dispositivos tienen una vida y un ciclo de actualizaciones más o menos largas.

iPhone original (Edge) : hasta iPhone OS 3.1.3.

: hasta iPhone OS 3.1.3. iPhone 3G : última versión iOS 4.2.1.

: última versión iOS 4.2.1. iPhone 3GS : última versión iOS 6.4.6.

: última versión iOS 6.4.6. iPhone 4 : última versión iOS 7.1.2.

: última versión iOS 7.1.2. iPhone 4s, 5, 5s, 5c, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus: todavía tienen actualizaciones (la última, iOS 9.x).

iPad 1 : última versión de iOS 5.1.1.

: última versión de iOS 5.1.1. iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, mini 2, 3 y 4 y iPad Pro: todavía tienen actualizaciones (iOS 9).

iPod touch original (Primera generación) : hasta iPhone OS 3.1.3.

: hasta iPhone OS 3.1.3. iPod touch (Segunda generación) : hasta iOS 4.2.1.

: hasta iOS 4.2.1. iPod touch (Tercera generación) : última versión iOS 5.1.1.

: última versión iOS 5.1.1. iPod touch (Cuarta generación/FaceTime) : hasta iOS 6.1.6.

: hasta iOS 6.1.6. iPod touch (Quinta generación): todavía con actualizaciones (iOS 9.x).

Hay un “truco” para instalar la última versión compatible de una determinada aplicación, pero lo cierto es que es recomendable, en la medida de lo posible, tener la última versión de iOS. En ocasiones la excesiva lentitud del iPhone, iPad o iPod touch se debe a fallos en la programación que se corrigen en la siguiente actualización, por lo que conviene estar al día.

Se puede ver si ha instalado la última versión de iOS en Ajustes > General > Actualización de software.

3. Eliminar datos temporales y caché de Safari

¿Safari lento y se queda en blanco como en el vídeo?

Además de la aplicación de Facebook, Safari me funcionaba muy lentamente y tardaba una eternidad en abrirse. Lo que hice fue borrar la caché y los datos temporales que tenía en

Ajustes > Safari > Borrar historial y caché.

Se eliminarán el historial, las cookies y otros datos de navegación. Se borrará el historial de los dispositivos conectados a tu cuenta de iCloud.

Con eso también se eliminan las pestañas que estaban abiertas (unas cuantas), lo que sin duda ayudaba a ralentizar la carga de Safari.

Haciendo esto en mi caso, mejoró bastante la navegación por la web en el iPad.

4. Desactivar las aplicaciones en segundo plano y los efectos

4.1 Desactivar las aplicaciones en segundo plano

Es posible permitir la actualización en segundo plano de contenidos de ciertas aplicaciones especialmente autorizadas (de terceros, las de Apple del sistema lógicamente tienen ese permiso). En teoría no hace que vaya más lento el iPhone, iPad o iPod touch, pero desde luego lo que está claro es que no va a hacer que vaya más rápido y sí que tiene un efecto visible en la batería.

En mi caso, las tengo siempre desactivadas, pero se puede verificar en:

Ajustes > General > Actualizaciones en segundo plano

4.2 Desactivar los efectos

También, en las últimas versiones de iOS (creo que desde la 7) si se mueve un poco la pantalla con los iconos, cuando se ve el fondo, se puede apreciar un cierto movimiento. Esta función consume algo de memoria del dispositivo, por lo que si ya no tiene mucha, al ser uno algo “antiguo”, quizá convenga desactivarlo (prácticamente no se aprecia diferencia).

Ajustes > General > Accesibilidad > Reducir movimiento > Reducir movimiento > Sí.

5. Borrar todos los contenidos del iPhone, iPad o iPod touch y restaurarlo de una copia de seguridad

Ante la opción de que el sistema se hubiese degradado tras tantas actualizaciones de iOS a lo largo de los años, y tras asegurarme de que mi copia de seguridad en iCloud estaba al día (Ajustes > iCloud > Copia de seguridad > Sí -de ayer-) hice otra copia de seguridad en iTunes (en local) marcando la casilla “cifrar la copia de seguridad”.

De esta manera, cuando le dé a restaurar, no tendré que meter todas las contraseñas de todos los servicios que tengo (Twitter, correo electrónico, Instagram, Vine, etc..)

Para borrarlo todo en el iPhone, iPad o iPod touch y dejarlo como cuando vino de fábrica (con la excepción de iOS, que es el último instalado):

Ajustes > General > Restablecer (en la parte inferior) > Borrar contenidos y ajustes.

Pasados unos momentos, se puede restaurar la copia de seguridad desde iCloud (puede llevar muchas horas) o desde iTunes (mucho más rápida) usando el cable.

6. Hacer sitio y borrar elementos prescindibles

Este fue el recurso que me solucionó mi problema del iPad lento.

Tenía bastantes fotos y vídeos personales (unos 4 GB) en un dispositivo de 16 (de los cuales útiles son menos de 13). Además, tenía bastantes apps y datos.

El espacio disponible rondaba siempre 1 GB (se puede ver en Ajustes > General > Almacenamiento y iCloud > Gestionar almacenamiento).

Lo que hice fue pasar al ordenador todas las fotos y vídeos personales y borrar todas las aplicaciones que más espacio consumían y no estaba usando y el resultado fue espectacular: el iPad/iPhone/iPod touch lento volvió a funcionar mucho más rápido, las aplicaciones ya se abren siempre (no se cierran de repente) y a ser usable sin caer en la desesperación.

En vídeo:

Puede parecer obvio y es cierto que siempre se recomienda mantener entre un 10 y un 20 % del espacio libre, pero no pensaba que pudiese afectar tanto.

Tras descubrir este “truco”, se lo comenté a un varios amigos con un iPad 2 que también estaban molestos por la obsolescencia programada de un dispositivo de hace 5 años y en todos los casos los aparatos volvieron a funcionar, dentro de sus posibilidades, rápidamente, sin aplicaciones que se cierran, atascan siempre o parece que van a cámara lenta, saltos o trompicones.

Así que adelante, acceder a Ajustes > General > Almacenamiento y iCloud > Gestionar almacenamiento y eliminar todo lo que se pueda, con las debidas precauciones.

Las aplicaciones, aunque sean de pago, siempre se pueden volver a descargar gratis desde la App Store si se han adquirido.

También es posible (lo he descubierto después) que este impresionante truco para liberar espacio en el iPhone, iPad y iPod touch me hubiese funcionado sin tener que borrar nada (válido para iOS 9 y anteriores).

Si tienes iOS 10, aquí hay otro truco para liberar espacio en el iPhone, iPad o iPod touch que realmente funciona y en unos minutos hay cientos de “megas” más libres.

Aquí se puede ver cómo hasta la app de Facebook se abre rápido. Aquí ya solucionado.:

7. Restaurar el iPhone, iPad o iPod touch

En mi caso, afortunadamente, no fue necesario, pero no descartaba borrar todo y partir de un iPhone/iPad/iPod touch vacío e instalar todo sin elementos innecesarios y “basurilla acumulada” (recomendación de Apple, por cierto).

Eso implica hacer una lista de las aplicaciones instaladas y asegurarnos de que todas las fotos, vídeos y demás están a buen recaudo.

Es el equivalente al punto 5 pero sin restaurar la copia de seguridad (que, en cualquier caso, conviene hacer por si acaso).

Para borrar contenidos y ajustes del iPhone, iPad o iPod touch:

Ajustes > General > Restablecer (en la parte inferior) > Borrar contenidos y ajustes.

¿Y si sigue yendo lento después de todo? ¿Qué solución hay?

Si has seguido los 7 pasos, uno tras otro y con el iPhone, iPad o iPod touch recién restaurado, sin datos, tal como queda tras borrar todos los contenidos sigue yendo lento, es posible que tenga algún problema que no sea de software sino de hardware, así que conviene llevarlo a una tienda de Apple y pedir una cita en la Genius Bar o, si no tienes una cerca, acudir a un centro de soporte autorizado de Apple.

Fotos Shutterstock: 1, 2 y 3.

