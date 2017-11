Wattio: Cómo controlar la casa desde el móvil, web o tableta (y ahorrar) #Domótica

| Por

¿Quién no ha soñado alguna vez con poder, por ejemplo, encender la calefacción a distancia cuando vuelve de viaje (y saber qué temperatura exacta hay en casa) o controlar si se abre o no la puerta principal y cuándo? ¿Y poder encender o apagar las luces desde el móvil? ¿Y que cuando se abra la puerta se encienda la luz?

Hace mucho que la domótica y la tecnología para hacer todo esto existe y está disponible para todo el mundo, si bien por utilidad, precio o desconocimiento no se ha hecho muy popular todavía.

Hace muchos años que personalmente tengo ganas de poder aplicar a mi vida diaria estas funciones y desde hace unas semanas mi casa es más inteligente gracias a un pack de domótica de Wattio (una empresa española) que contiene funciones de seguridad (una alarma sin cuota mensual), de control de consumo eléctrico (incluyendo enchufes) y de la calefacción a través del móvil (iPhone, iPad, iPod Touch o dispositivos con Android), tableta o la web.

¿Qué aporta realmente? ¿Vale la pena? ¿Cuánto cuesta?

Domótica y la casa inteligente

Es curioso pero aunque cada vez tenemos más dispositivos tecnológicamente avanzados en nuestros hogares (smartphones, PCs, Smart-TVs, etc.), la manera de interactuar con la casa no ha variado nada o casi nada en los últimos 10-20-30 años, al menos, en mi entorno.

Hace más de 12 años escribía este artículo sobre cómo debería ser un hogar del futuro y sigo opinando lo mismo. Curiosamente (no he tocado nada del texto original) hacía referencia a que si en el 2015 las casas no son como las describía yo, que me avisasen…

Me consta, por supuesto, que existen prototipos de casas inteligentes y que en muchas nuevas viviendas se instalan sistemas domóticos más o menos sofisticados totalmente integrados y con costes mucho mayores (más de 10.000 euros, aunque como en todo hay de muchos precios) que el que tengo yo, que en conjunto ronda los 500 €, aunque se pueden comprar por separado, por ejemplo, el kit control de la calefacción vale casi 170 €, el de eficiencia energética 265 € y el de seguridad 235, pero al tener elementos comunes, el lote completo que tengo yo y que describo en el artículo es de 515 €, si bien se pueden añadir más elementos si se quiere (es totalmente modular).

El pack domótico de Wattio que he probado se compone de varios elementos. Se puede ver el unboxing aquí.

Tras unas semanas utilizándolos, aquí están mis impresiones:

Independientemente de los elementos que se adquieran, es necesario tener un módulo de control central con pantalla táctil Wattio Gate que coordina todas las tareas y dispositivos y que se debe conectar a Internet por Wifi o cable, proporciona información de la temperatura en la casa, alertas registradas, etc.

También es posible (y más recomendable y cómodo) hacer todo desde la web (que necesita Silverlight, por cierto) o, sobre todo, en la app para iPhone, iPad y iPod touch o dispositivos con Android, ya que ahí tiene funciones y configuraciones adicionales con respecto al panel táctil Gate.

Proceso de instalación: muy fácil

Este kit domótico se puede instalar en cualquier vivienda sin necesidad de obras, abrir paredes, tirar cable ni complicaciones similares por cualquier persona porque no es más complicado de montar que un juguete (no hace falta que sea un instalador oficial).

La verdad es que fue muy fácil ponerlo en marcha, a pesar de que en mi caso por simplicidad pedí también la instalación opcional que ofrece el fabricante para que un técnico viniese a casa a conectar los diferentes dispositivos (sobre todo el de control de energía que va en el cuadro eléctrico, aunque enseguida vi que instalarlo es de verdad casi un juego de niños).

El primer paso es crear una cuenta en la web de Wattio, ya que los procesos se gestionan a través de Internet.

La cuenta se puede dar de alta también desde la app para iPhone/iPad o iPod Touch o para terminales con Android.

Una vez creado el usuario y contraseña, hay que conectar la unidad central a Internet y seguir unos pasos: pregunta si se va a conectar a través de Wi-fi (y cuál es la clave) o por cable ethernet, cuál es la cuenta en la web de Wattio y poco más.

Un asistente pregunta lo necesario paso a paso (metros cuadrados, ubicación de la vivienda, etc.).

De manera automática, al conectarse a Internet, el módulo de control central detecta si hay nuevas versiones de software de su sistema y las descarga e instala de manera autónoma.

A través de las aplicaciones para móviles y tabletas hay que iniciar sesión con la cuenta de Wattio y la primera vez asociar los dispositivos que tengamos.

Cada uno de ellos tiene un código único que se debe teclear y, de esta manera, se van añadiendo todos los que haya. En mi caso tengo estos tres kits y unos cuantos dispositivos, pero podrían ser más o menos.

Paso a explicar qué puedo hacer con cada uno de ellos:

Control de temperatura y termostato inteligente

A través de un termostato (Wattio thermic) que, como el resto de elementos domóticos se conecta de manera inalámbrica al control central Gate, se puede saber qué temperatura hay en casa viendo la pantalla o también desde cualquier parte del mundo por Internet utilizando la app para iPhone, iPad, iPod Touch o dispositivos con Android, además de vía web.

Se puede indicar cuál es la temperatura deseada para que envíe una señal a la caldera o el sistema de refrigeración para que se encienda o apague.

Posee un modo automático que opera según diferentes opciones de programación.

Los modos de operación son:

Off . Aunque esté apagado, registra la temperatura cada 15 minutos

. Aunque esté apagado, registra la temperatura cada 15 minutos Automático . Se puede crear un calendario semanal desde la web o app con distintas temperaturas por horas (por ejemplo, que se apague por la noche y se encienda por la mañana a una cierta hora, etc.).

. Se puede crear un calendario semanal desde la web o app con distintas temperaturas por horas (por ejemplo, que se apague por la noche y se encienda por la mañana a una cierta hora, etc.). Manual. En este caso funciona como un termostato “de siempre”. Se selecciona la temperatura deseada girando la parte blanca central y se calienta (si está en modo calefacción) o se enfría en caso de que esté conectado a un sistema de refrigeración.

A través de la app y web, se puede saber el histórico de consumo y de temperaturas.

También hay una serie de funciones avanzadas, entre las que se encuentra la selección del algoritmo que va a usar:

Convencional : el control de temperatura más común

: el control de temperatura más común Protect : este algoritmo intenta evitar que la caldera se esté encendiendo y apagando de manera continua. Se establece un límite superior e inferior de histéresis en grados centígrados, de tal manera que cuanto mayores son los límites, mayor protección y mayor fluctuación de la temperatura.

: este algoritmo intenta evitar que la caldera se esté encendiendo y apagando de manera continua. Se establece un límite superior e inferior de histéresis en grados centígrados, de tal manera que cuanto mayores son los límites, mayor protección y mayor fluctuación de la temperatura. Comfort: en este caso el algoritmo intenta que la temperatura de la casa se mantenga cerca de la marcada como objetivo, garantizando un mayor nivel de confort pero a la vez puede conllevar que la caldera o el sistema de climatización tengan que estar trabajando intensamente.

Utilizando las reglas (dentro de la app o de la web), es posible coordinar tareas entre dispositivos, por ejemplo, que cuando se abra la ventana, se apague la calefacción.

El termostato necesita pilas (incluidas) y se debe conectar al par de cables que van directamente al control de la caldera/sistema de refrigeración existente, sustituyéndolo. Nada más. Es una instalación sencilla en la que con un destornillador, solo hay que conectar dos extremidades de cables.

En vídeo el proceso esencial es:

Si se tiene el sensor de movimiento del kit de seguridad, que controla la temperatura, se puede utilizar también junto con el termostato para regular el encendido y apagado de la calefacción o aire acondicionado.

Control de consumo de corriente eléctrica

Para controlar cuánta corriente eléctrica se gasta, hay dos dispositivos: Por una parte, está el Wattio Bat, que mide el consumo de corriente de la casa. Este aparato tiene tres “pinzas” que deben ser colocadas en otros tantos circuitos eléctricos del cuadro eléctrico y registran su actividad. Con esta información, es posible saber cuánto se está consumiendo en cada momento en cada una de las tres líneas en tiempo real (con un pequeño margen de error). La información queda almacenada en los servidores de Wattio asociada a nuestra cuenta, de tal manera que se puede ver la evolución histórica de consumos por semanas, días, meses o años. La instalación del Wattio Bat en el cuadro eléctrico es más sencilla de lo que uno pueda pensar, contrariamente a lo que puede parecer. En vídeo:

En primer lugar hay que abrir la tapa que tiene el cuadro eléctrico quitando los tornillos. No hay que desembornar nada ni manipular los cables, ya que los tres conectores se deben colocar abrazando simplemente el cable del circuito general del cuadro eléctrico y dos circuitos más y conectarlos al “Bat”, que debe tener pilas (incluidas).

En mi caso elegí el circuito de la vitrocerámica, horno, lavaplatos, lavadora, secadora, etc. y lo llamé “Electrodomésticos” y el de los enchufes de la casa, quedando fuera el de la iluminación.

Por seguridad es más que recomendable bajar el magnetotérmico general al hacer la instalación.

El otro elemento de control del gasto energético es el enchufe programable (“Pod”) –mi favorito-, no necesita instalación más que ponerlo en una toma de corriente y monitoriza el consumo que pasa por él, y se puede encender/apagar desde el módulo central, web y apps.

Desde la web o app, es posible además además programar para que se encienda o apague en determinadas franjas horarias o, incluso, cuando el consumo baja de ciertos valores.

Esto puede ser interesante por ejemplo para que un determinado electrodoméstico se apague totalmente cuando el consumo se reduce y así ahorrar algo de corriente.

También para todos esos enchufes de difícil acceso…

Aquí se puede ver cómo enciendo o apago una lámpara desde el móvil… Me encanta… :-)

Alarma y sensores (kit de seguridad)

El kit de seguridad está compuesto por una sirena (una alarma que suena – Wattio Siren), un sensor de detección de movimiento (Wattio Motion, que funciona incluso en la oscuridad) y temperatura y Wattio Door, un dispositivo de contacto magnético para colocar en puertas, ventanas o incluso cajones que avisa cuándo se abren o cierran.

Como cualquier sistema de seguridad, si está activado y se detecta movimiento o bien se detecta un cambio en el cierre “Door”, suena la alarma (o se puede activar desde la app del móvil) y, si se ha configurado así, envía un correo electrónico e incluso dispara una notificación en el móvil. En vídeo el control de cuando abro y cierro una ventana…

Todo esto sin costes mensuales. Eso sí, el punto débil es que no puede mandar el aviso por Internet de que se ha disparado la alarma si no hay Internet…

La instalación es también un juego de niños: a la Sirena hay que ponerle pilas y conectarla a la red eléctrica (e idealmente colgarla) y a los dos sensores solo hay que ponerles pilas y ubicarlos en un sitio estratégico dentro de la casa (tanto al de movimiento como el que controla si la puerta (o ventana, cajón, etc.) está abierta o cerrada.

Web de control y apps para iPhone, iPad, iPod touch o dispositivos con Android

Aunque mucha información se puede consultar en el módulo central de control de pantalla táctil (Wattio Gate descrito antes), lo cierto es a través de la web (que necesita tener Silverlight instalado) y las aplicaciones nativas para iOS o Android, se puede configurar todo y acceder a la información completa desde cualquier sitio del mundo.

Activo la sirena desde la app del móvil (o la silencio):

En el apartado de alertas se listan todos los eventos reseñables. También se pueden añadir o eliminar dispositivos, activar la alarma, encender y apagar el enchufe o enchufes Pod, ver consumos, históricos de temperaturas, crear calendarios para la programación del control de temperatura, etc.

Me parece especialmente interesante la función de “Reglas”. En ella y utilizando un asistente se pueden crear acciones resultado de combinaciones de casi todo lo que queramos, por ejemplo, si se detecta movimiento en el sensor, enciende la luz (activando el Pod conectado a una lámpara), si se apaga la central, mándame un aviso, lo mismo para cuando se encienda, si se abre una ventana (con el dispositivo de control de abierto/cerrado puesto ahí) apaga la calefacción, etc.

Próximamente va a haber disponible otro dispositivo para poder subir y bajar las persianas motorizadas desde el sistema central, la web o aplicaciones móviles (estoy deseando tenerlo para darle a un botón en el móvil y que se bajen una o todas las persianas).

Tampoco estaría nada mal una cámara para saber qué pasa en casa.

Conclusiones personales tras un tiempo usándolo

Me gusta. La verdad es que me gusta. Sin tener una vivienda con un sistema integrado (con el coste que conlleva) ahora mi casa es más inteligente y puedo controlarla a distancia un poco más.

Los dispositivos me han parecido muy bien integrados entre ellos, fáciles de instalar y proporcionan información interesante sobre el consumo eléctrico, térmico y además tiene funciones de alarma sin tener que pagar una cuota mensual.

Una cuestión que me surgió al dar de alta el sistema es el hecho de que, como cada vez en más campos hoy en día, sacamos los datos privados de temperatura en casa, consumos, etc. fuera de casa a servidores en Internet. Es el recurrente aspecto de la privacidad.

Como cualquier otro sistema actual en la nube, en Wattio (que es una empresa española, por cierto, lo que transmite un poco más de confianza) explican su política de privacidad y aseguran que los datos están cifrados en servidores seguros de Amazon y que nadie puede acceder a ellos (y que no los venderán a terceros, como pueden hacer otras empresas).

Que la instalación pueda hacerla cualquier persona implica muchas ventajas sin duda y ciertos sacrificios, por ejemplo, el aparato que mide la corriente en el cuadro eléctrico funciona con dos pilas normales. Eso implica que antes o después habrá que abrirlo de nuevo para cambiarlas, pero por otra parte entiendo que lo habrán hecho para que no haya que hacer instalaciones eléctricas. Lo mismo ocurre con el sensor de movimiento: Va a pilas.

Eso sí, en el módulo de control y web y app se puede comprobar el estado de la batería de cada uno y si está o no conectado.

En casas muy grandes puede que la cobertura del sistema (que es independiente de la Wifi, si es que la hay en casa) no llegue (también depende de los materiales de construcción). En mi caso el módulo central está muy cerca del termostato y de la alarma y detectores, pero si llevo el enchufe programable a habitaciones que están un poco lejanas, pierde la cobertura.

Se puede ampliar la cobertura de la red de control del sistema domótico de Wattio añadiendo nuevos Pods o enchufes.

El sistema de seguridad cumple su cometido (y lo mejor es que es sin cuotas mensuales), pero está algo lejos de las opciones que ofrecen las empresas de alarmas por el simple hecho de que necesita Internet para poder avisarnos a nosotros de lo que ocurre.

—-vinesirena

Es cierto que se puede poner una alerta y que nos envíe un aviso al móvil o un correo electrónico en el momento en el que la central se queda sin conexión, pero esto puede no ser debido a un fallo de corriente, de Internet, etc. (no necesariamente una intrusión).

Con una SIM en el sistema de alarma, sería más efectivo todavía, aunque seguiría faltando el respaldo de una empresa de seguridad que se encargue de llamar a la policía o gestionar la incidencia por nosotros.

Sobre los medidores, es cierto lo que todos pensamos: saber cuál es el consumo de energía (eléctrica o de calefacción/refrigeración) no implica que se vaya a ahorrar y, al final, la factura vendrá igual, pero tener aparatos que midan el gasto siempre está bien, ya que en muchos casos se pueden llegar a descubrir “sorpresas” (por ejemplo, en mi caso una lámpara consumía mucha más corriente de lo que yo pensaba).

–vinebombilla

La programación, tanto de la caldera/sistema de aire acondicionado como de los sistemas eléctricos usando el enchufe programable permiten reducir el gasto y, sobre todo, permiten un grado de comodidad que antes no se puede tener: consultar aun estando fuera de casa si la calefacción está encendida o no, si nos hemos dejado enchufada la plancha (se podría ver por un gran consumo en la línea de enchufes), etc.

Con muchos enchufes programables (se pueden adquirir por separado), se puede dominar la casa, incluso estando lejos de ella.

El sistema no es mágico y para poder ahorrar algo, hay que estudiar bien lo que se tiene e intentar ver puntos de mejora. Estaría muy bien que en el futuro el sistema fuese más inteligente todavía y nos hiciese sugerencias, estudiando hábitos de consumo, tarifas eléctricas y que nos informase de cuál nos conviene más, nos recuerde cuándo poner la lavadora según la tarifa, etc. (o, mejor, que la ponga automáticamente). Lo mismo para el sistema de calefacción o refrigeración. Hay muchas posibilidades.

En la web ya aparece esta información (en la app de momento no):

Parece que Wattio está trabajando también en dar soporte a HomeKit, los servicios de Apple orientados a la domótica doméstica, por lo que es de esperar que en un tiempo se integre todo perfectamente con el iPhone, iPad y iPod Touch e incluso se le pueda pedir a Siri que baje las persianas, encienda la calefacción o encienda o apague la luz, entre otras muchas funciones (¡Qué ganas!).

En definitiva y a modo de resumen, el sistema en su conjunto tiene sus puntos débiles y opciones de mejora pero como solución para una gestión digital de muchas de las funciones de la casa es fácil de instalar y utilizar, permite llegar a ahorrar y cumple con nota sus cometidos. Es un muy buen comienzo para convertir cualquier casa en un hogar 2.0.

Imagen inicial: Shutterstock.

Todos los vídeos:

