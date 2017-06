iPhone, iPad: Cómo adjuntar cualquier archivo al mail o subirlo a una web paso a paso

| Por

Por fin es posible adjuntar a un correo electrónico o subir a una página web cualquier tipo de archivo desde el iPhone, iPad o iPod touch (no solo fotos o vídeos desde el carrete).

Hasta hace poco, para poder enviar a alguien un fichero (o varios), había que recurrir a crear enlaces a ellos en aplicaciones de terceros como Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. y enviarlos por correo electrónico para que la otra parte los pudiese descargar. A partir de iOS 9 ya es posible incluir el fichero, sea del tipo que sea directamente en el correo (Documento de Word, Excel, PowerPoint, MP3, PDF, MP4,… ¡Incluso ejecutables .exe!).

El mismo procedimiento se puede usar para “subir” a una web un determinado archivo cuando aparece el clásico botón “Examinar” o “Seleccionar archivo” para enviar documentos de cualquier tipo a una página web.

¿Cómo hacer adjuntar cualquier archivo al correo electrónico en el iPhone, iPad o iPod? ¿Y para subirlo a una web? Es muy fácil.

iOS, el sistema operativo del iPhone, iPad y iPod touch, sigue sin disponer de un espacio de almacenamiento local al estilo de “Mis documentos” como en Windows, OS X, Linux, etc. pero ya han habilitado algo que se le va pareciendo mucho.

Las primeras versiones de iOS no permitían adjuntar fotos o vídeos a un correo electrónico y el botón de “Examinar” o “Seleccionar archivo” en las webs aparecía deshabilitado.

A partir de iOS 6, ya era posible añadir fotos y vídeos a un correo electrónico y si una web tenía un botón para subir ficheros, se abría el carrete para poder enviar fotos o vídeos.

Han tenido que pasar unos años hasta la publicación de iOS 9 en la que ya se puede adjuntar cualquier tipo de archivo a un correo electrónico o subir a una página web directamente desde el iPhone, iPad o iPod touch.

¿Cómo adjuntar un fichero de cualquier tipo en el correo electrónico del iPhone, iPad o iPod touch?

Si en la aplicación de Mail de iOS 9 o posterior en el iPhone, iPad o iPod touch en un correo electrónico nuevo dejamos el dedo sobre una zona en blanco, aparece un menú emergente. Además de poder pegar, cambiar el nivel de cita, insertar foto o vídeo (hay que darle a la flecha > con bastante puntería en el iPhone, en el iPad hay más sitio) existe una opción nueva de Añadir archivo adjunto.

Se abre una ventana donde aparecen ordenados por carpetas los archivos que se encuentran en iCloud Drive. De esta manera, no hay más que seleccionar el fichero, sea del tipo que sea, que se descarga y adjunta directamente en el correo electrónico.

iCloud Drive es el espacio de almacenamiento que Apple tiene a modo de disco duro en la nube en la cuenta de iCloud, de 5 GB gratuito y donde, si se quiere, también se hacen las copias de seguridad de las fotos y del iPhone, iPad o iPod touch.

Es muy fácil ubicar ficheros en iCloud Drive. En Mac OS X no hay más que copiarlos a la carpeta iCloud Drive que se encuentra en el Finder de las últimas versiones de OS X. Tras unos momentos, se suben a este espacio de almacenamiento para poder seleccionarse.

En Windows también es muy sencillo: eso sí, hay que instalar el panel de control de iCloud. A partir de ese momento (para versiones de Windows superiores o iguales a Windows 7) se crea una carpeta llamada iCloud Drive. Todo lo que se copie ahí, pasa a estar disponible incluso en el iPhone, iPad o iPod touch (y en el Mac con OS X, por supuesto).

¿Y si no uso iCloud Drive?

Si no usamos iCloud Drive (como es mi caso) para almacenar ficheros, no pasa nada: En la esquina superior izquierda hay una nueva opción: “Ubicaciones”.

Al hacer clic ahí se listan las aplicaciones compatibles instaladas (en mi caso Dropbox –aquí 10 trucos para Dropbox poco conocidos– y OneDrive). En caso de haber más, se puede activar –hay que habilitar el interruptor- y reordenar –moviéndolos para que aparezcan encima o debajo de los demás- en los puntos suspensivos … Seguro que Box, Google Drive, etc. son válidas también. Incluso otras como PDF Expert, etc.

El proceso en vídeo:

Una vez escogido el fichero de nuestro servicio de almacenamiento online favorito, éste se descarga y se añade al correo electrónico directamente. Al destinatario le llega adjunto y no es necesario que lo descargue visitando ningún enlace o similares.

Me parece una solución muy muy buena y que permite no solo tener documentos en local sino también trabajar con los que se usan en el ordenador, siempre y cuando se guarden, que cada vez se hace más, en algún sistema de almacenamiento en la nube.

Cómo subir ficheros de cualquier tipo a una web desde Safari

De manera análoga a la descrita en el punto anterior, si en una cierta web debemos adjuntar un fichero (por ejemplo un justificante de pago, un documento de trabajo en Word, Excel, ZIP, RAR, PDF, etc.) podemos hacerlo, pues no estamos limitados, como en iOS 6 y anteriores, a que solo pueda ser una imagen o un vídeo. Al hacer clic en el botón “Examinar” o “Seleccionar archivo” de la página web, aparece un listado de servicios de almacenamiento online que estén instalados y configurados en el iPhone, iPad o iPod touch. El que se abre por defecto, mostrando carpetas y ficheros existentes, es iCloud Drive, pero es posible también acceder a los guardados en Dropbox, OneDrive, Box, Google Drive, etc. En vídeo paso a paso:

Es muy fácil escoger un archivo una vez elegido el servicio de almacenamiento en la nube donde se encuentra: hay que moverse por las diferentes carpetas existentes (que depende de cómo organicemos las cosas nosotros) y darle a la opción de “Aceptar”. Inmediatamente, el iPhone, iPad o iPod touch con iOS 9 o posterior descarga el archivo y lo envía a la página en cuestión.

Cómo guardar ficheros recibidos por correo electrónico en el iPhone, iPad o iPod touch en iCloud Drive, Dropbox, etc. directamente

Es posible (y bastante fácil) guardar los documentos y fotos recibidos por correo electrónico en iCloud Drive sin más que hacer clic sobre ellos y seleccionar “Guardar en iCloud”.

Si iCloud Drive no es nuestro servicio de almacenamiento de ficheros favorito, también se puede hacer directamente en Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box,… u otros servicios en la nube activando la opción correspondiente en el menú “Enviar” (la flecha hacia arriba) y siguiendo los pasos. Cada vez está todo más integrado, aunque le falta todavía mejorar y reducir los pasos.

