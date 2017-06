MúsicaySM: 7 ideas para unir música clásica y redes sociales

| Por

El mundo de la música clásica se está renovando. Los músicos, como otros colectivos profesionales, son cada vez más conscientes de que además de ser muy buenos con los instrumentos, conviene saber comunicar adecuadamente su actividad y crear su propia marca (e incluso la de su orquesta).

Poco a poco quedan atrás los tiempos en los que la imagen asociada a la música clásica era la de unas señoras y señores tan virtuosos como fríos y distantes en su escenario con traje negro tocando muy serios.

Las redes sociales e Internet son un canal muy adecuado para difundir, potencialmente a todo el mundo, qué es lo que el músico o la orquesta están haciendo, generando así interés, humanizando y acercándose a los aficionados a la música, pudiendo incluso llegar a interactuar.

Aquí recojo 7 ideas prácticas y sus herramientas que he podido probar personalmente en el marco de la Academia Sarasate y #MúsicaySM.

Academia Sarasate y #MúsicaySM

La primera semana de julio tuve el privilegio de poder asistir personalmente y participar en primera persona a varios ejemplos de esta renovación en Pamplona: uno de ellos fue la Academia Sarasate, un curso de interpretación para orquesta de cuerda (viola, violín, violonchelo y contrabajo) innovador:

¿Por qué innovador? Porque los alumnos tenían clases y ensayos en la calle, al aire libre, para acercar la música clásica a la sociedad y también porque a lo largo de la semana tuvieron una serie de talleres impartidos por mí sobre networking y herramientas 2.0 (algo inédito bajo mi criterio en los cursos de música).

Los demás profesores también asistieron a ellos. La idea era transmitir la importancia y el potencial de estos canales para crear y difundir su marca y actividad.

Estuve (estuvimos) compartiendo en diferentes redes sociales a lo largo de toda la semana los ensayos y conciertos que diariamente nos regalaban los alumnos y profesores (Luis Cabrera, Germán Clavijo, José Mor, y José Montón) de la mano de su director creativo, David Peralta un músico profesional impulsor de la iniciativa convencido del potencial de los social media.

Otro evento muy reseñable fue la segunda edición de #MúsicaySM, en el que músicos de diferentes instrumentos y personas relacionadas con el mundo de la música y las redes sociales nos reunimos para intercambiar puntos de vista e ideas.

Comenzó con un taller de Twitter que impartí el viernes 3 de julio y el día 4 disfrutamos de ponencias como la del profesional Antonio Domingo sobre networking y una del especialista Alfredo Vela sobre redes sociales y los músicos. El versátil y vital Diego Pons nos habló de su experiencia personal y el innovador David Peralta nos explicó su visión de la cultura social. La gran María Redondo nos facilitó las claves para diseñar una buena estrategia. Mi ponencia versó sobre emociones y contenidos en redes sociales.

También hicimos un experimento en Twitter… A eso vamos…

7 ideas puestas en marcha para unir música clásica, tecnología y redes sociales

Aquí las 7 ideas para unir música clásica, tecnología y redes sociales que pude experimentar en Pamplona:

1. Realizar emisiones en directo de los ensayos, conciertos y pruebas con Periscope.

Periscope una aplicación gratuita para iPhone/iPad/iPod o Android que permite transmitir en directo lo que está ocurriendo en un determinado momento. Me encanta y le veo muchísimo futuro, sobre todo para ámbitos profesionales.

Bajo mi punto de vista y para el mundo de la música, es una herramienta muy potente y de las que más me gustan por la inmediatez y la posibilidad de interactuar.

Su uso es muy sencillo: No hay más que abrir la aplicación en el smartphone, ponerle un título al evento y comenzar la transmisión, de manera pública o solo a alguno de nuestros seguidores. Muy fácil, directo, rápido e inmediato, tal y como gusta hoy en día.

Para ver las emisiones, se debe contar con la app instalada en el móvil o se puede ver también a través de la web si se conoce la dirección de Internet del evento.

Es posible interactuar como espectadores mandando “corazones” (a modo de “Me gusta”) y también enviar comentarios. Pasadas 24 horas, la transmisión deja de estar disponible, aunque es posible que el emisor guarde el vídeo en su móvil al finalizarla y después, si quiere, subirlo a YouTube u otros canales, etc.

En el caso de la Academia Sarasate, organizaron un concierto sorpresa homenaje a Pablo Sarasate delante del hotel La Perla, en el que el reputado violinista solía tocar desde un balcón.

El concierto terminó con una interpretación de David Kim, nada más y nada menos que el concertino de la orquesta de Filadelfia. Todo esto lo transmití a través de Periscope en directo.

Aquí está publicado en YouTube:





Concierto homenaje de la Academia Sarasate a Pablo Sarasate en Pamplona

A los merecidos aplausos en la plaza de Pamplona, se unieron los de las casi 70 personas que lo siguieron a través de Internet, como se puede ver en la imagen.

Durante esos días, todos hicimos fotografías y vídeos de los ensayos y conciertos. Los enlaces a las emisiones en directo de Periscope los publiqué también al momento en Facebook, con lo que las personas podían ver cómodamente desde sus casas todo lo que estaba pasando en relación con la Academia, lo que, según me comentaron, maravillaba a muchas personas.

También subí los vídeos de Periscope a Facebook, de tal manera que pudiesen ser visualizados y compartidos en esta gran red social en cualquier momento.

3. Twitter

Todos los días utilizamos esta plataforma de comunicación para difundir lo que hacía la Academia con tuits y vídeos de hasta 30 segundos (además de los enlaces a Periscope), sus profesores y alumnos, incluyendo las prácticas de los talleres (con el hashtag #AcSarasate).

Por ejemplo durante el concierto final de la Academia Sarasate:

Genial interpretación de la Academia Sarasate en el concierto final #AcSarasate #MúsicaySM pic.twitter.com/W2sthYh0VT — Christian von Eitzen (@christiandve) julio 4, 2015

Por supuesto, durante #MúsicaySM se tuitearon ideas principales, conceptos, fotos y vídeos de las ponencias que tuvieron lugar, así como de los debates y conclusiones.

El sábado día 4 de julio, durante la final del concierto internacional de violín en el impresionante auditorio de Baluarte (con más de 1.600 personas) no solo no se prohibieron los móviles sino que solo se pidió que se pusieran en silencio, permitiendo (e incluso animando) a compartir lo que veíamos y sobre todo escuchábamos. ¡Lo nunca visto!

Había reservados unos asientos identificados con el siguiente cartel a modo de “twitterseats” para los tuiteros, si bien durante el evento y bajo el #Sarasatelive muchas personas tuiteaban desde todo el auditorio, a juzgar por las fotos y vídeos compartidos. La verdad es que así daba gusto.

Es muy importante destacar que a pesar de ser tantísimas personas interactuando en redes, en ningún momento se oyó ningún móvil, pitido, flash ni nada que interrumpiese el normal desarrollo del evento, ya que es fundamental en todo momento respetar y no molestar.

Aunque Twitter permite enviar vídeos de hasta 30 segundos, Vine es una plataforma interesante para publicar vídeos cortos (de hasta 6 segundos) para poner ciertos momentos puntuales de los ensayos o conciertos.

Se obtuvieron cientos de visualizaciones de los vídeos.

Los vídeos alojados en esta plataforma se pueden ver en la web, si bien también hay aplicación para iPhone/iPad/iPod, Android y Windows Phone.

5. También en Baluarte y después de la final del concurso internacional de violín, tuvo lugar un concierto tecnológico

En este concierto tecnológico, los músicos, en vez de tener partituras mientras interpretaban la sinfonía número 40 de Mozart, utilizaron tabletas de Samsung y una aplicación para Android y iPad: BlackBinder, que permite leer partituras y que se sincronicen entre diferentes dispositivos.

Durante el concierto me dejaron dos dispositivos (con las partituras del violín I y II) para que viese en persona su funcionamiento y me pareció original. Me he quedado con ganas de hacer más pruebas.

6. Concurso experimento en Twitter en el marco de #MúsicaySM durante el día 4

David Peralta y yo organizamos un concurso: La persona que más tuits enviase, obtenía un original premio: durante el concierto final de la Academia Sarasate, se iba a interpretar una pieza musical del gran compositor Juan Antonio Simarro (el tercer movimiento del cuarteto número 1).

Al ganador (que finalmente fue David Muñoz), se le dedicó el movimiento y se emitió en directo por Internet desde una cámara GoPro en la cabeza de David Peralta.

La plataforma de emisión utilizada fue https://livestream.com/ (que permite transmitir la imagen en directo desde el móvil o la cámara GoPro) si bien por problemas de cobertura, el vídeo parece que no quedó bien registrado. Una lástima, pero se puede ver de otra manera… Ver el siguiente punto…

Emitiendo en directo desde la cabeza de @peraltadavid un concierto de la Academia Sarasate #músicaysm http://t.co/eYgkfn75ll — Christian von Eitzen (@christiandve) julio 4, 2015

7. Ver desde dentro la orquesta como hacen los músicos



Además de la cámara GoPro en la cabeza de David Peralta que emitía en directo, tal y como se puede ver en el vídeo, Germán Clavijo se ofreció para llevar otra que registró la pieza de Juan Antonio Simarro (ver punto anterior) y ahí se la pusimos.

Aquí se puede ver (y escuchar, aunque el sonido no recoge todos los matices de la orquesta) su ejecución. Viendo este vídeo, es posible apreciar en primera persona lo que en todo momento tiene delante un profesional de la música, en este caso, un virtuoso de la viola y el resto de la orquesta que magistralmente le acompaña. Me encanta.



#MúsicaySM: experimento en Twitter con la Academia Sarasate

Es como estar en medio del concierto. Gracias a Alfredo Vela por prestar su cámara también.

Conclusiones

El hashtag #MúsicaySM rondó los 17 millones de impactos en Twitter pero lo más importante de todo en mi opinión es que durante estos acontecimientos innovadores individualmente y creo que pioneros en su conjunto, la música clásica estuvo más cerca de la gente en el mundo físico y por Internet, para aquellos que estaban lejos.

Cientos y cientos de personas pudieron conocer y deleitarse con la música de la Academia Sarasate, la obra de Pablo Sarasate y todos los acontecimientos que en el marco de este evento #SarasateLive tuvieron lugar, incluyendo #MúsicaySM, la final del concurso internacional de violín, el concierto tecnológico y un largo etcétera.

Personalmente, no puedo evitar sentirme muy orgulloso de haber participado en algo que creo que ha sido revolucionario y el comienzo de lo que está por venir.

Ha sido un lujo estar rodeado además de grandes profesionales como José Montón (violín), Germán Clavijo (viola), José Mor (violonchelo) y Luis Cabrera (contrabajo) y David Peralta (director creativo de la Academia Sarasate, violinista e impulsor vital de la iniciativa, sin el que no habría tenido lugar). Ya echo de menos los DMs, emails, wasaps y mensajes en las diferentes plataformas dando forma a las clases de la Academia y organizando todo para #MúsicaYSM :)

Muchas gracias a todos los alumnos de la Academia y a los asistentes y ponentes de MúsicaySM por esta experiencia, también a los que interactuaban y nos leían en los diferentes medios sociales y por supuesto a David Peralta, a la organización, la Orquesta Sinfónica de Navarra. No olvidaré nunca lo vivido esos días.

Gracias @AcSarasate, @Adelapraga, @Alfredovela, @Aneaa95 , @Antoniodomingo, @Asteinkogler, @Baluarte, @Cabreraluis85 , @Carla_geige, @Coralpamplona, @Davidtuba10, @Dflores1999 , @Donaito2012, @Eldaabe , @Elenaosorio, @Fmlopez48, @Germanclavijouk , @Ic_trzn , @Idairaviola , @Ilse_up , @Ines_carrera , @Inezmoln , @Ionearroniz, @Izaskunzurutuza, @JASimarro, @Jeffcellocat , @Jlacunza, @Joaquinchina, @Josemorcello , @Juanurdaniz, @Lauraeleta, @Leo_q92 , @Marcterre, @Mariaredondo, @Meritxellllm , @Montonviolin , @Naina_3, @Nuristime262 , @Orquestanavarra, @Oschtereili , @P4marta, @Peraltadavid , @Sobretitulos, @Sudimu, @Texeiralorena , @Viajarcondiego y muchos más…

Compartir en redes sociales