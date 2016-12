Cómo ocultar la última hora de conexión de WhatsApp en Android

El día por fin ha llegado. La actualización (2.11.186) aparecida en Google Play de WhatsApp para Android permite configurar varios ajustes para reforzar la privacidad y, entre ellos, ya es posible ocultar la última hora de conexión, así como también la foto de perfil y el estado desde la propia aplicación.

Es muy sencillo de configurar y ya no son necesarias otras apps de diferentes fabricantes o “trucos” para que los demás no sepan cuándo nos conectamos por última vez al servicio.

Los ajustes de privacidad de WhatsApp para Android están fijados por defecto de tal manera que cualquiera puede ver la última hora de conexión, la foto del perfil o el estado.

Para cambiarlos, no hay más que darle a botón de menú > Ajustes > Info de la cuenta > Privacidad.

Desde ahí se puede definir quién puede ver la última hora de conexión, siendo las opciones: todos, mis contactos o nadie.

Estas mismas alternativas podemos encontrarlas para ajustar quién va a poder ver la foto del perfil y el estado (el mensaje de qué estamos haciendo).

En la parte inferior de este apartado se encuentra la lista de personas que tenemos bloqueadas.

Al igual que ocurre en el iPhone, cuando ocultamos la hora de conexión, la contrapartida es que tampoco vemos las de los demás. Es decir, si escondemos cuándo estuvimos online la última vez, tampoco podremos ver las de los demás (gracias Alexis por el comentario). Me parece justo.

He realizado varias pruebas y, a diferencia de lo que pone en el iPhone, donde dice que el cambio puede tardar en producirse hasta 24 horas y que hay que esperar otras tantas horas para poder volver a modificarlo, si se cambia en Android, parece que inmediatamente se activa la opción y, salvo que estemos conectados, los demás usuarios no sabrán cuándo estuvimos online de verdad por última vez.

En este artículo recojo, además 10 consejos prácticos para mejorar la privacidad de WhatsApp.

Otras mejoras incluidas en esta versión son que incluye un acceso directo a la cámara para poder enviar una foto más rápidamente, se pueden enviar más mensajes de un historial de chat por correo electrónico y es posible pagar el servicio de WhatsApp de otra persona (un amigo, un familiar, etc.) pero, sin duda, la característica estrella y más deseada por muchos usuarios de terminales con Android es la de ocultar la última hora de conexión.

Si estas opciones no aparecen en tu versión de WhatsApp es posible que no tenga la última versión. Para descargarla, no hay más que darle a actualizar en la app de Google Play en el propio smartphone.

