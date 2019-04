Cómo obtener el reembolso del canon digital pagado por tus aparatos, dispositivos y soportes

| Por

¿Sabes cómo recuperar el canon digital en 2019? Es posible solicitar y reclamar gratis la devolución del canon digital abonado por la compra de ordenadores, discos duros, MP3/MP4 memorias USB, smartphones, tabletas, soportes y similares si se destinan a un uso profesional en pocos pasos y por Internet (y gratis).

¿Sabes cómo reclamar el canon digital cobrado por las entidades de gestión? Aquí se explica paso a paso el proceso.

Cómo obtener la devolución del canon digital y su origen

Con la normativa actual, con prácticamente todos aparatos, dispositivos y soportes electrónicos adquiridos con capacidad de almacenamiento o impresión (PCs, smartphones, teléfonos no-inteligentes, memorias USB, CDs, DVDs, discos duros -incluso SSD-, etc.) se debe pagar un canon digital de diferentes importes (además del precio del producto y del correspondiente IVA) que se destina a las entidades de gestión de derechos de autor a modo de compensación por la copia privada.

A modo de ejemplo totalmente real, un disco duro SSD con un coste 21,82 € + 21 % IVA (de 240 GB) tiene un canon de 5,45 € + IVA, que encarece el producto casi un 25 %. En caso de otros discos de mayor capacidad, el canon mantiene el importe, por lo que no incluye tanto porcentualmente hablando, pero no es un coste despreciable.

El tema viene ya de largo. Ya en el año 2004 escribía este artículo sobre la copia de música privada.

Según la normativa y, en concreto, el Real Decreto-ley 12/2017 que introduce en la regulación de la compensación equitativa un sistema de reembolso adaptado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se permite un sistema para obtener un reembolso «ex post» que es de aplicación en todos los casos no exceptuados en los que el consumidor final, habiendo abonado la compensación equitativa, justifique el derecho a su reembolso por estar incurso en causa de exoneración o por destinar el equipo, aparato o soporte material de preproducción adquirido a un uso exclusivamente profesional o a su exportación o entrega intracomunitaria.

Para poder solicitar la devolución del canon digital de manera eficiente y obtener información relacionada, hay una web, http://ventanillaunica.digital, que se constituye en la sede electrónica creada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para este fin.

El cometido de esta ventanilla única digital es informar, coordinar y permitir la ejecución de todos los trámites necesarios para llevar a cabo la gestión de la compensación equitativa por copia privada.

En la web indican además datos de utilidad, como por ejemplo el listado de aparatos, equipos y soportes sujetos a copia privada e importes asociados, cuándo se fijan los plazos para presentar las declaraciones, en qué casos se permiten excepciones, tal y como se explicará a continuación, así como la legislación relacionada tanto española como europea.

En esta tabla al final del artículo se pueden ver algunos importes según el equipo. El canon digital total es la suma de los correspondientes a la parte audiovisual, a la de audio y a la de reprografía.

En concreto, el artículo 25.8 indica que:

Articulo 25.8

Aquellas personas jurídicas o físicas no exceptuadas del pago de la compensación podrán solicitar el reembolso de esta cuando:

a) Actúen como consumidores finales, justificando el destino exclusivamente profesional del equipo, aparato o soporte material de reproducción adquirido, y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. b) Los equipos, aparatos o soportes materiales de reproducción adquiridos se hayan destinado a la exportación o entrega intracomunitaria.

No se admitirán solicitudes de reembolso por importe inferior a veinticinco euros. No obstante, si la solicitud de reembolso acumula la compensación equitativa abonada por la adquisición de equipos, aparatos y soportes materiales realizada en un ejercicio anual, correspondientes a varias facturas de adquisición, se admitirán aun cuando no alcancen los veinticinco euros.

El Real Decreto 1398/18 desarrolla el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, regulando el procedimiento para hacer efectivo el reembolso del pago de la compensación equitativa previstos en el artículo 25, apartado 8 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Artículo 11. Procedimiento de reembolso del pago de la compensación

La solicitud de reembolso del pago de la compensación se remitirá a la persona jurídica. Dicha solicitud, que deberá firmarse, preferentemente, de forma electrónica, deberá acompañarse de la siguiente información: a) Número de identificación fiscal y nombre y apellidos o razón o denominación social.

b) Indicación del objeto social o una declaración de actividad del solicitante.

c) Copia de la factura de adquisición de los equipos, aparatos o soportes materiales.

d) Declaración, bajo responsabilidad del solicitante, sobre los siguientes aspectos:

1.º Que el destino dado a los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos es exclusivamente profesional y manifiestamente distinto a la realización de copias privadas.

2.º Que no ha puesto dichos equipos, aparatos y soportes materiales, ni de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados.

3.º Que se someterá a las facultades de control reconocidas a la persona jurídica por el artículo 25.11 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

e) En el caso de que el solicitante emplee trabajadores por cuenta ajena a cuya disposición haya puesto los equipos, aparatos o soportes materiales que haya adquirido, declaración de que, bajo su responsabilidad, estos trabajadores tienen conocimiento de los siguientes aspectos:

1.º Que los equipos, aparatos o soportes materiales que su empleador les facilita para el desarrollo de sus funciones profesionales deben utilizarse exclusivamente para tal finalidad.

2.º Que no está permitido el uso para fines privados de los citados equipos, aparatos o soportes materiales.

La persona jurídica difundirá en su portal de Internet un modelo normalizado de solicitud de reembolso que cumpla con los requisitos previstos en el apartado anterior. La persona jurídica dispondrá de un plazo de un mes desde la recepción de la solicitud para realizar las comprobaciones necesarias para acreditar la existencia o inexistencia del derecho al reembolso y comunicar su decisión al solicitante. Si se acredita la existencia del derecho al reembolso, la persona jurídica, cuando lo comunique al solicitante, le requerirá la emisión de la correspondiente factura para proceder a su pago. La persona jurídica sólo podrá denegar el reembolso de la compensación en los siguientes supuestos: a) Cuando la solicitud de reembolso no incluya toda la información exigida en el presente artículo.

b) Cuando las declaraciones responsables no reflejen lo exigido en el presente artículo.

c) Cuando el importe de la solicitud de reembolso sea inferior al previsto en el penúltimo párrafo del artículo 25.8 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual con la salvedad prevista en dicho artículo.

En general, hay que tener claro que podrán solicitar el reembolso aquellas personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales y justificando el destino exclusivamente profesional del equipo, aparato o soporte material de reproducción adquirido, y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.

Para solicitar la solicitud de reembolso, se debe acceder a la Ventanilla única digital donde hay manuales a modo de guía para el portal de liquidaciones y la guía para usuarios del portal de reembolsos (este es el que interesa para solicitar la devolución del canon digital).

Cómo obtener el reembolso del canon digital paso a paso

El proceso completo está explicado en vídeo sobre cómo obtener el reembolso del canon digital, pero también con texto e imágenes paso a paso.

Tal y como explican en la web de la Ventanilla única digital, hay que:

Registrarse en la página web Ventanilla única digital si no se tiene ya una cuenta en la plataforma introduciendo dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. En caso de disponer ya de una cuenta, se debe simplemente iniciar sesión.

Confirmar el correo electrónico y rellenar los datos que solicita la página, indicando si es un solicitante de liquidaciones o de reembolsos (indicar que se es de reembolsos si es el caso de que se va a solicitar un abono por el canon digital ya pagado).

En el momento en el que se facilitan y guardan estos datos, aparece un elemento nuevo en el menú llamado “Reembolsos”.

Acto seguido, si no existe ya, se debe crear la ficha de la empresa para la que desea realizar una solicitud de reembolso. Para hacerlo, hay que acceder al módulo de reembolsos (en el menú superior) > Empresas solicitantes > Crear.

Rellenar los datos que se solicitan: NIF, razón social, tipo de solicitante, actividad, IBAN de la cuenta bancaria a la que se enviará la transferencia de las devoluciones y titular de la cuenta (y SWIFT), contacto de facturación y un certificado de la empresa o el alta del autónomo.

Una vez creada la empresa, hay que dar de alta la solicitud de reembolso (esto solo se puede hacer si se ha marcado la casilla “Solicitante de reembolso”). En el menú de reembolsos en la parte superior, se dividen los reembolsos en dos partes: Reembolsos, que son aquellos que están en modo borrados, son incorrectos o se pueden crear nuevos reembolsos y aquellos que ya están enviados y su estado asociado.

(esto solo se puede hacer si se ha marcado la casilla “Solicitante de reembolso”). En el menú de reembolsos en la parte superior, se dividen los reembolsos en dos partes: Reembolsos, que son aquellos que están en modo borrados, son incorrectos o se pueden crear nuevos reembolsos y aquellos que ya están enviados y su estado asociado. Para crear una nueva solicitud de devolución del canon digital pagado, hay que acceder al menú Reembolsos > Reembolsos y a continuación > Nueva cabecera de reembolso, donde se selecciona la empresa previamente dada de alta. Hay que descargar un modelo de Declaración jurada para el reembolso del canon digital en formato Word que debe ser cumplimentada y firmada digitalmente (por ejemplo con un certificado digital, usado para la firma digital) por una persona de la empresa con el suficiente poder y adjuntada a la solicitud.

El contenido Declaración jurada para el reembolso del canon digital es:

D./Dª. [ ], con DNI número [ ] y domicilio, a estos efectos en [ ], actuando en su condición de [ ],de la sociedad [ ], constituida en virtud de [ ], con domicilio social en [ ], y NIF número [ ],

Declara bajo su responsabilidad:

1º) Que los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por esta sociedad tienen un destino exclusivamente profesional.

2º) Que los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por esta sociedad no se ponen, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados.

3º) Que los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos están manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, y que los equipos puestos, de derecho o de hecho, a disposición de empleadas/os en ningún caso tendrán usos distintos al exclusivamente profesional a cuyo efecto esta sociedad ha adoptado las medidas de aseguramiento consistentes en [ ].

4º) Que los equipos, aparatos y soportes puestos, de derecho o, de hecho, a disposición de empleadas/os tampoco tendrán usos profesionales que requieran una licencia para la reproducción de cualquier tipo de obra protegidas.

Que la sociedad ha adoptado unas normas de uso que han sido comunicadas a todo su personal y consisten en [ ]. Que la sociedad ha establecido sistemas de control y supervisión del uso que sus empleados y personal externo realiza de los equipos, aparatos y soportes puestos a disposición que consisten en [ ].

5º) Que la EMPRESA pone a disposición de la persona jurídica prevista en el artículo 25.10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, bajo su facultad de comprobación, todos los equipos, aparatos y soportes puestos, de derecho o, de hecho, a disposición de empleadas/os.

En todo caso, el desarrollo de dicha comprobación será realizado de manera que se garantice el secreto empresarial, la confidencialidad y la seguridad informática de EMPRESA.

6º) Ha adquirido para el uso en ámbito profesional, cuando así es requerido, la licencia para la reproducción de cualquier tipo de obras protegidas.

En razón de lo expuesto, solicita a la persona jurídica prevista en el artículo 25.10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que realice el reembolso de la compensación equitativa por copia privada en virtud del artículo 25.8 de la mencionada Ley.

En virtud de la presente solicitud, la sociedad [ ] presta su consentimiento a:

1º) La realización por la persona jurídica prevista en el artículo 25.10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de las investigaciones necesarias para la comprobación de la concurrencia de los requisitos exigidos al solicitante de reembolso del artículo 25.8 de la mencionada Ley, incluida la solicitud de la información precisa encaminada a esa finalidad.

2º) La inclusión de sus datos en la bases de datos de personas físicas y jurídicas exceptuadas creada por la persona jurídica prevista en el artículo 25.10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, creada con la finalidad exclusiva de gestionar la compensación equitativa por copia privada en los términos legalmente previstos.

En [ ], a [ ] de [ ] de 20 .

Se deben adjuntar además en el caso de las personas jurídicas el NIF de la sociedad y la copia de la(s) factura(s) de compra de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos para los que solicita el reembolso.

En el caso de las personas físicas, se debe adjuntar una copia del DNI-NIE de la persona física en cuestión, el documento de alta de actividad, el último recibo pagado del RETA y, por supuesto, la copia de la(s) factura(s) de compra de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos para los que solicita el reembolso.

Tras pulsar sobre guardar, se pueden añadir las líneas del reembolso. Aparece un aviso informativo indicando que se deben completar y las líneas y enviar la solicitud de reembolso en un plazo máximo de 24 horas o, de lo contrario, se inhabilita y se debe volver a procesar la solicitud de reembolso.

A continuación, la web presenta el listado de solicitudes de reembolso y hay que hacer doble clic sobre ellas para continuar. Ahí aparecen los datos generales, incluyendo el estado de la solicitud de reembolso del canon digital y las Líneas de solicitud de reembolso, en las que se debe indicar la familia del producto, el equipo en cuestión, el número de unidades a reembolsar, la marca, el número de serie (opcional) y el de la factura, incluyendo su fecha. También se debe indicar el NIF del vendedor, la razón social, una dirección, teléfono y correo de contacto y finalmente la factura. El sistema calcula automáticamente los importes.

Para terminar y enviar la solicitud de reembolso, se debe pulsar sobre el botón “Enviar reembolso”.

La web comprueba la solicitud y en caso de detectar algún problema, cambia el estado de la misma a “Enviado incorrecto” y hay que volver al listado de reembolsos en curso y reabrir la petición.

Si toda la información es correcta, el estado, el estado del reembolso cambiará al estado “Enviado” y pasará a su procesado por parte de la entidad de gestión. Los siguientes pasos se notifican por correo electrónico y el estado actual se puede ver en todo momento en el apartado correspondiente al listado de reembolsos enviados.



En esta tabla se pueden ver los importes del canon digital por tipo de dispositivo con un ejemplo de cada uno:

Descripción del Equipo Ejemplos Total canon digital Audio Casette Casette 0,00 € MiniDisc MiniDisc 0,08 € CD-R CD 700 MB 0,08 € CD-RW CD RW 700 MB 0,10 € MemoryCards <2GB (SD, MicroSD) < 2GB 0,24 € MemoryCards 2GB-4GB (SD, MicroSD) 2GB-4GB 0,24 € MemoryCards 4GB -8GB (SD, MicroSD) 4GB-8GB 0,24 € MemoryCards >8GB (SD, MicroSD) >8GB 0,24 € VHS 110% CINTA VHS 110% 0,00 € VHS 240 CINTA VHS 240 0,00 € DVD-R 4,7GB DVD R 4,7GB 0,21 € DVD-RW 4,7GB DVD RW 4,7GB 0,28 € DVD-DL 25GB DVD DL 25GB 0,21 € Blu-Ray 25GB Blu-Ray 0,21 € Reproductor MP3 <512MB MP3 512 3,15 € Reproductor MP3 <1GB MP3 1GB 3,15 € Reproductor MP3 1GB- 2GB MP3 2GB 3,15 € Reproductor MP3 2GB- 4GB MP3 4GB 3,15 € Reproductor MP3 4GB- 8GB MP3 8GB 3,15 € Reproductor MP3 8GB-16GB MP3 16GB 3,15 € Reproductor MP3 16GB-32GB MP3 32GB 3,15 € Reproductor MP3 32GB-64GB MP3 64GB 3,15 € Reproductor MP3 >-64GB MP3 128GB 3,15 € Reproductor MP4 < 2GB MP4 2GB 3,15 € Reproductor MP4 2GB- 4GB MP4 4GB 3,15 € Reproductor MP4 4GB- 8GB MP4 8GB 3,15 € Reproductor MP4 8GB-16GB MP4 16GB 3,15 € Reproductor MP4 16GB-32GB MP4 32GB 3,15 € Reproductor MP4 32GB-64GB MP4 64GB 3,15 € Reproductor MP4 >-64GB MP4 128GB 3,15 € Disco no integrado >120GB Discos duros o SSD externos 6,45 € Disco no integrado 120GB – 320GB Discos duros o SSD externos 6,45 € Disco no integrado 320GB – 500GB Discos duros o SSD externos 6,45 € Disco no integrado 500GB – 1TB Discos duros o SSD externos 6,45 € Disco no integrado > 1TB Discos duros o SSD externos 6,45 € Grabador PC CD Grabadora ordenados 0,33 € Grabador salón CD Grabador salón 0,33 € Grabador PC DVD Grabadora ordenados 1,86 € Grabador salón DVD Grabador salón 1,86 € Set-Top Box Grabador Video Digital 0,00 € Disco Multimedia <250 GB Disco duro o SSD Multimedia 6,45 € Disco Multimedia <500GB Disco duro o SSD Multimedia 6,45 € Disco Multimedia <750 GB Disco duro o SSD Multimedia 6,45 € Disco Multimedia <1TB Disco duro Multimedia 6,45 € Disco Multimedia >1TB Disco duro Multimedia 6,45 € Llave USB <1GB Llave USB 0,24 € Llave USB <4GB Llave USB 0,24 € Llave USB <8GB Llave USB 0,24 € Llave USB <16GB Llave USB 0,24 € Llave USB <32GB Llave USB 0,24 € Llave USB >32GB Llave USB 0,24 € Teléfonos móviles no inteligentes Teléfono móvil 1,10 € Smart Phone >2GB Smartphone 1,10 € Smart Phone 2GB – 16GB Smartphone 1,10 € Smart Phone 16GB- 32GB Smartphone 1,10 € Smart Phone 32GB-64GB Smartphone 1,10 € Smart Phone 64GB-128GB Smartphone 1,10 € Smart Phone >128GB Smartphone 1,10 € Libro electrónico (reproducción libros, audio, video) Ebook 3,15 € Tableta <2GB Tableta 3,15 € Tableta 2GB – 16GB Tableta 3,15 € Tableta 16GB – 32GB Tableta 3,15 € Tableta 32GB-64GB Tableta 3,15 € Tableta 64GB-128GB Tableta 3,15 € Tableta >128GB Tableta 3,15 € Ordenador con disco integrado <250GB Ordenador personal 5,45 € Ordenador con disco integrado <500GB Ordenador personal 5,45 € Ordenador con disco integrado <750GB Ordenador personal 5,45 € Ordenador con disco integrado >750GB Ordenador personal 5,45 € Ordenador portátil con disco integrado <250GB Ordenador personal 5,45 € Ordenador portátil con disco integrado <500GB Ordenador personal 5,45 € Ordenador portátil con disco integrado <750GB Ordenador personal 5,45 € Ordenador portátil con disco integrado >750GB Ordenador personal 5,45 € Disco duro integrado <250GB Discos duros integrados vendidos por separado de un ordenador 5,45 € Disco duro integrado <500GB Discos duros integrados vendidos por separado de un ordenador 5,45 € Disco duro integrado <750GB Discos duros integrados vendidos por separado de un ordenador 5,45 € Disco duro integrado >750GB Discos duros integrados vendidos por separado de un ordenador 5,45 € TV con disco integrado TV con disco duro 5,45 € Copiadora monofuncional 1-39 ppm Copiadora 4,50 € Copiadoras blanco y negro 1-9 páginas por mínuto Copiadora 4,50 € Copiadoras blanco y negro 10 -19 páginas por mínuto Copiadora 4,50 € Copiadoras blanco y negro 20 -39 páginas por mínuto Copiadora 4,50 € Copiadoras color 1 -39 páginas por mínuto Copiadora 4,50 € Copiadoras color de más de 39 páginas por mínuto Copiadora 4,50 € Escáner monofuncional de 1- 39 ppm Escáner 4,50 € Escaner de 13 a 39 páginas por minuto Escáner 4,50 € Escaner de 1 a 12 páginas por minuto Escáner 4,50 € Escaneres de mano Escáner 4,50 € Máquina de fax con escaner Multifuncional 5,25 € Máquina de fax con impresión Multifuncional 5,25 € Impresora monofuncional 1 – 39 ppm Impresora 4,50 € Impresoras tinta Impresora 4,50 € Impresoras laser Impresora 4,50 € Multifuncionales de inyección para impresión, copia y escaneo Multifuncional 5,25 € Multifuncionales láser para impresión, copia y escaneo Multifuncional 5,25 € Multifuncional de 1-9 páginas por mínuto tinta Multifuncional 5,25 € Multifuncional de 1-9 páginas por mínuto laser Multifuncional 5,25 € Multifuncional de 10 -19 páginas por mínuto tinta Multifuncional 5,25 € Multifuncional de 10 -19 páginas por mínuto laser Multifuncional 5,25 € Multifuncional 20 -39 páginas por mínuto tinta Multifuncional 5,25 € Multifuncional 20-39 páginas por mínuto laser Multifuncional 5,25 € Multifuncional de más de 39 páginas por mínuto tinta Multifuncional 5,25 € Multifuncional de más de 39 páginas por mínuto laser Multifuncional 5,25 €

Tal y como se puede comprobar, es relativamente sencillo reclamar y obtener el reembolso del dinero pagado por el canon digital.