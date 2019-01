Lego Avengers Endgame tráiler homemade sin spoilers

| Por

Este tráiler de Lego Avengers 4 Endgame no es oficial, y está hecho con mucho cariño como tributo a la continuación de una gran película como es Avengers: Infinity war.

Es spoiler safe, es decir, no contiene ningún spoiler o pista de lo que puede llegar a pasar en esta segunda parte de Avengers: infinity war más que el tráiler oficial sino que solo presenta, utilizando exclusivamente muñecos de Lego, a algunos personajes de la saga, situaciones y acontecimientos.

Lego Avengers: Endgame:

Avengers: Endgame es una de las películas más esperadas del año 2019 ya que, por una parte, cierra una primera etapa del universo de Marvel Studios, y por otra explicará y continuará los acontecimientos que nos dejaron a más de uno sorprendidos tras el final de Avengers: Infinity War, provocado por “el chasquido” de Thanos y las consecuencias que éste causó.

Tras la película inicial, los superhéroes de Marvel liderados por Iron Man (Robert Downey Jr.) y Capitán América (Chris Evans) buscarán la manera de enfrentarse al peligroso Thanos (Josh Brolin) y deshacer las acciones que el chasquido del Guantelete con las gemas de Infinito del Infinito han causado en todo el universo.

El título de esta secuela (Avengers: Endgame) ha tenido muchas teorías y se ha estado especulando mucho durante los últimos meses sobre cuál sería. Antes del verano había apuestas de todo tipo, siendo “Endgame” una de las alternativas, ya que en Avengers: Infinity War, antes de la batalla en el planeta Titán contra Thanos, el Doctor Strange comentó a Tony Stark con una frase que ahora parece que era premonitoria: “nos encontramos al final del juego” (“we’re in the endgame now”).

También hay mucha actividad en Internet intentando predecir qué es lo que pasará con los diferentes personajes, teniendo en cuenta quiénes son los que aparecen en el trailer oficial de Avengers: Endgame y comunicados de Marvel sobre las nuevas películas.

Groott, la Viuda Negra (Black Widow), el Capitán América, Iron Man (Tony Stark) y tantos otros superhéroes no tienen claro su futuro ya que si bien algunos sí tienen películas programadas en solitario, por ejemplo Black Widow, no es descartable que esté enmarcada en un punto anterior en la línea de tiempo de MCU, por lo que no tiene asegurado todavía el futuro.

Todo se revelará y qué pasará finalmente con la saga cuando se Avengers: Endgame llegue a los cines en de abril de 2019. De momento, nos quedamos con el trailer de Lego Avengers Endgame.

Compartir en redes sociales