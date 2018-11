Instagram: ¿cuántos followers falsos tienes? 3 opciones para verlo gratis

| Por

Cada vez hay más seguidores falsos (fake followers y ghost followers) y bots en Instagram, una red social cada vez más de moda y que no tiene tantas herramientas de terceros como, por ejemplo, tiene (o tuvo) Twitter.

¿Sabes cómo ver cuántos seguidores falsos tienes en Instagram y cómo deshacerte de ellos para aumentar la tasa de engagement?

¿Cómo ver cuántos seguidores falsos fake tiene tu cuenta o la de otros gratis?

A pesar de no ser lo más correcto, hoy en día se tiende a medir la importancia de una cuenta de Instagram y, en definitiva, la de su propietario (pudiendo llegar hasta la máxima categoría de influencer) por el número de seguidores (followers) que tiene.

Este dato no vale para mucho porque en numerosas ocasiones, más de las que pensamos, son comprados o seguidores falsos.

Un seguidor falso no interactúa ni mucho menos compra, que es lo que quieren las empresas, tanto las propietarias de la cuenta, si pertenece a una organización, como las que contratan por ejemplo publicidad más o menos encubierta o campañas a supuestos influencers.

¿Cómo se puede distinguir a un influencer que de verdad lo es de otro que es fruto de la compra de seguidores o tiene un engagement reducido con su comunicada a la hora de utilizarlo en el marketing por Instagram?

El problema de los bots en Instagram

En los últimos tiempos, en paralelo con el crecimiento en número de usuarios de Instagram y su importancia como red social, se ha disparado el uso de bots o programas automatizados que interactúan con otras cuentas para crecer en número de seguidores y aumentar los “likes”.

En esencia, cuando alguien contrata los servicios de un bot de Instagram, éste pondrá “likes” o “me gusta” y añadirá comentarios en publicaciones de otros en Instagram con un cierto hashtag para decir “¡Eh! Estoy aquí” y así parecer una cuenta viva que interactúa para que la sigan e, incluso, seguirá a cuentas de manera automática con la esperanza de que éstos le devuelvan el “follow” o los sigan de vuelta.

En muchos casos y cada vez más, se sigue también la estrategia de follow/unfollow (en mi opinión muy poco correcta), que consiste en que pasado un tiempo la cuenta que te ha empezado a seguir deja de seguirte.

Últimamente también bastantes casos de “engurusamiento”, que consiste en dejar de seguir de repente a casi todo el mundo (en Instagram o Twitter) para parecer que la cuenta es importante.

No soy partidario de seguir a todo el mundo sino solo a aquellas cuentas que te agradan, no envían spam o cualesquiera de los criterios que cada persona escoja, pero dejar de seguir a todos de repente solo para parecer un influencer me parece lamentable, si bien por supuesto cada uno es libre de hacer y opinar lo que quiera.

Como Instagram además no te avisa de que alguien te ha dejado de seguir y no es totalmente claro ver si alguien te sigue o no (a diferencia de cómo lo indica Twitter, por ejemplo), muchos usuarios crecen en número de seguidores manteniendo el número de seguidos oscilante, pero en un valor reducido.

No queda nada bien (en mi opinión) utilizaren una campaña de marketing a un supuesto influencer o, incluso, tener una cuenta corporativa que ha comprado seguidores falsos (fake followers o ghost followers -aquellas que no interactúan-) o que utiliza bots para crecer en número de seguidores y luego les deja de seguir. La seriedad de la organización no se ve precisamente beneficiada.

Los followers que se consiguen de esta manera además no se vinculan normalmente en exceso con las cuentas de Instagram a las que siguen, porque se interactúa inicialmente pero luego ya nunca más (o poco).

¿Cómo detectar si una cuenta de Instagram utiliza un bot?

No hay un indicador claro para detectar si una cuenta de Instagram usa un bot, pero sí varias pistas que pueden dar una referencia de si una cierta cuenta de Instagram recurre al uso de esta práctica o no:

¿Te sigue la cuenta, la sigues también y te deja de seguir pasado un tiempo relativamente corto? Si la dejas de seguir, ¿te vuelve a seguir de nuevo? Algunos bots poco sofisticados repiten en bucle el proceso (los más sofisticados sí que identifican a los que ya han seguido para no volver a repetir la acción).

Si la dejas de seguir, ¿te vuelve a seguir de nuevo? Algunos bots poco sofisticados repiten en bucle el proceso (los más sofisticados sí que identifican a los que ya han seguido para no volver a repetir la acción). Si te fijas en los comentarios que añade en las publicaciones de otros, suelen ser en inglés normalmente y se suelen repetir . “Nice shot”, “Good pic” y similares son frases habituales. Curiosamente, en ocasiones incluso dicen que bonita foto… cuando es un vídeo.

. “Nice shot”, “Good pic” y similares son frases habituales. Curiosamente, en ocasiones incluso dicen que bonita foto… cuando es un vídeo. ¿Tiene muchos seguidores pero los contenidos son ”malos” (tienen poco encanto)?

¿La cuenta de Instagram sigue a muchos, pero tiene pocos seguidores? (esta verificación no es un indicador determinante -puede ser alguien que empieza-, pero algo a tener en cuenta ya que los bots siguen a muchos otros esperando que les devuelvan el follow y no siempre es así.

Estos indicadores son solamente referencias. Muchas veces la intuición y el criterio de la persona al inspeccionar una cuenta de Instagram de otro son suficientes para saber si ésta tiene “algo raro”.

Herramientas para detectar seguidores falsos o bots en Instagram

Eso sí, no es posible hacer esta comprobación cuenta por cuenta de Instagram y para eso existen varias herramientas gratuitas para detectar cuántos seguidores falsos tiene una cuenta de Instagram y en este artículo comentaré tres:

Socialblade

IG audit

Hype auditor

Socialblade – análisis de una cuenta de Instagram y variación de indicadores

Socialblade es una interesante página web gratis con informes de pago que permite realizar un seguimiento de cuentas no solo de Instagram, sino también de YouTube, Twich y Twitter, lo que posibilita el análisis del crecimiento de determinadas cuentas, sean o no tuyas.

El modo de funcionamiento no puede ser más sencillo: se introduce el Nick de la cuenta (no debe ser privada y ser de empresa -las usadas por famosos e influencers-) y, en caso de que exista en diferentes medios sociales, presenta un listado de cada uno de ellos desde el que se puede acceder al informe correspondiente.

Por ejemplo, para el caso de la segunda cuenta de Instagram con más seguidores en España (Leo Messi) (la de más tiene es Cristiano Ronaldo pero da error al no ser una cuenta de empresa):

Es similar conceptualmente al ya extinto TwitterCounter para Twitter.

El informe sobre la cuenta de Instagram de Leo Messi que genera es sencillo, indicando:

El puesto que ocupa en un supuesto ranking por número de seguidores.

El puesto que ocupa en un supuesto ranking por número de following o cuentas a las que sigue.

El puesto en un ranking por número de contenidos publicados.

El puesto en un ranking por nivel de engagement.

Presenta también una gráfica y una tabla de la variación de la cuenta de Instagram, incluyendo publicaciones, followers y following (o la de Twitter, YouTube, etc.) en las últimas semanas.

Aquí se pueden ver movimientos “extraños” cuando hay muchas oscilaciones en el número de seguidores que se separan de la media. Por ejemplo, en esta cuenta, en 14 días los seguidores varían bastante, lo que podría ser indicativo de algo “extraño”.

Otras herramientas, como veremos, analizan la calidad de los seguidores, lo que depende de un cierto algoritmo o criterio y se suele basar en datos estadísticos. Esta herramienta es capaz de detectar compras de seguidores, aunque sean de “buena calidad” porque aparece un pico muy sospechoso…

IG Audit – detecta número de seguidores falsos de cualquier cuenta de Instagram

IG Audit es una web muy sencilla de utilizar para detectar el número de seguidores falsos de cualquier cuenta de Instagram (y no solo la tuya).

En el recuadro que aparece solo hay que introducir el Nick de la cuenta de Instagram que deseas analizar y pulsar el botón “Go”: tras unos instantes en los que consulta la información de la cuenta y los seguidores y seguidos, aparece el informe.

Los resultados se componen de tres datos:

Average likes (media de “Me gusta”) frente a la media esperada.

(media de “Me gusta”) frente a la media esperada. Average comments (media de comentarios) frente a la media esperada.

(media de comentarios) frente a la media esperada. Porcentaje de seguidores reales

Para por ejemplo las 10 cuentas de Instagram con más seguidores en España, el porcentaje de followers reales es:

Cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo:

Cuenta de Instagram de Leo Messi:

Cuenta de Instagram del Real Madrid C.F:

Cuenta de Instagram de Sergio Ramos:

Cuenta de Instagram de Isco Alarcón:

Cuenta de Instagram de Gareth Bale:

Cuenta de Instagram del FC Barcelona:

Cuenta de Instagram de Marco Asensio:

Cuenta de Instagram de Marcelo Vieira Jr.:

Cuenta de Instagram de Luis Suárez:

Según estos datos, el porcentaje de seguidores reales de estas cuentas millonarias en followerscuenta de Instagram oscila entre 50 y 60 % aproximadamente. Por curiosidad, he probado con mi cuenta de Instagram:

¿Cómo funciona IG Audit?

Es necesario saber cómo funciona la herramienta para conocer lo que se puede esperar de ella. En este caso IG Audit examina una muestra de hasta 200 seguidores de la cuenta a analizar y, de cada uno de ellos y utilizando un cierto algoritmo, comprueba en pocos segundos determinados parámetros como el número de publicaciones, los contadores de seguidores y seguidos, el nombre de la cuenta, si es privada o no, etc. y decide si el seguidor analizado es verdadero o un fake follower.

Es importante destacar que, dado que la muestra de seguidores analizados es aleatoria, si se repite el análisis los resultados pueden ser distintos, por lo que el dato de porcentaje final debe ser tomado como una estimación y no como un valor exacto.

Según IG Audit y en términos estadísticos y considerando una muestra aleatoria de 200 seguidores, el resultado (porcentaje de seguidores reales) varía un 8 % del valor real el 99 % del tiempo independientemente del número de seguidores totales.

IG Audit utiliza machine learning para determinar si los seguidores analizados son verdaderos o falsos con un porcentaje de acierto relativamente alto según su autor durante las pruebas iniciales.

Las medias de “me gusta” y comentarios se calculan teniendo en cuenta hasta 12 de los últimos “posts” del usuario, y las estimaciones, según IG Audit, provienen del número de seguidores de la cuenta y el ratio de followers/following para seguidores de esa cantidad. Son aproximaciones y así deben ser considerados en todos los casos.

Es importante recalcar que no se analizan todos y cada uno de los seguidores de la cuenta de manera individual, ya que eso podría requerir de mucho tiempo y elevada capacidad de procesamiento en los servidores de IG Audit.

No es posible auditar cuentas privadas por razones obvias, aunque sea te haya autorizado a ver sus contenidos ya que estos no son públicos y, por tanto, accesibles para IG Audit.

Hype auditor – análisis de una cuenta de Instagram

Hype auditor es una herramienta que comprende un poco las dos anteriores comentadas. En ella no hay más que introducir el Nick de la cuenta de Instagram y proporciona algunos datos como:

Por ejemplo usada en mi cuenta:

Posición de la cuenta en un supuesto ranking en el mundo (es necesario tener más de 10.000 seguidores y una cuenta de Instagram pública para que calcule este valor).

(es necesario tener más de 10.000 seguidores y una cuenta de Instagram pública para que calcule este valor). Posición de la cuenta en un ranking de un cierto país .

. Posición de la cuenta en un ranking relacionado con las temáticas asociadas a la cuenta de Instagram , que pueden ser añadidas por la persona, si bien inicialmente suele detectar algunas por los hashtags usados.

, que pueden ser añadidas por la persona, si bien inicialmente suele detectar algunas por los hashtags usados. Audience quality score:

Valoración de la audiencia de la cuenta de Instagram entre 0 y 100 según criterios de actividad, seguidores seguidos y actividad “sospechosa”.

Cuanto más alto sea este valor, mejor y tiene en cuenta la calidad de la audiencia (no la cantidad), la tasa de engagement y el grado de autenticidad de la audiencia en un único dato:

Datos sobre la audiencia (en el informe completo que se puede pedir gratuitamente – mi informe por ejemplo de Hype editor en PDF):

En el caso de mi cuenta, me indica que no dispone Hype audit de datos fiables para este apartado de datos de la audiencia y que ocurre en muy pocos casos, por lo que no cobran el crédito que suelen solicitar por estos informes (inicialmente partimos de un crédito inicial gratis para consumirlo).

En otros casos (por ejemplo en el informe de Hype auditor de Cristian Ronaldo) indica el porcentaje de usuarios reales con un 63 %, un 5 % de influencers (cuentas de más de 5000 seguidores), seguidores masivos o mass followers (cuentas que siguen a más de 1500 personas y usan herramientas automáticas para hacer follow/unfollow y no suelen leer las publicaciones de otros) con un 9,7 % y cuentas sospechosas con un 22,3 %.

Datos demográficos con países de procedencias de los seguidores, así como ciudades e idiomas y distribución de hombres o mujeres entre los followers.

Nivel de alcance de la audiencia:

En este caso es del 90,3 %, lo que indica que la audiencia este porcentaje de sus seguidores tiene menos de 1500 seguidores.

Autenticidad de la audiencia:

En el caso de Cristiano Ronaldo por ejemplo el 68 % de la audiencia parece real (similar más o menos a IG Auditor), frente al 72,5 % de otras cuentas similares.

Gráfico del crecimiento de los seguidores o followers y seguidos o following

Crecimiento (Growth)

Indica si hay o no patrones de crecimiento sospechoso en el número de seguidores.

Intereses de la audiencia

¿Qué interesa a los seguidores de la cuenta?

Engagement o vinculación

ER: engagement rate o tasa de vinculación

El ER (engagement rate o tasa de vinculación) es el porcentaje de usuarios que interactúa con la cuenta poniendo “likes” o comentarios. Cuanto más alto sea este valor, mejor.

Hype auditor también indica el valor (en mi caso un 6,33 %) lo que indica que un 6.33 % de mi audiencia pone “me gusta” o comenta el contenido. Según Hype auditor, cuentas similares reciben un 5,32 %.

En el caso de Cristiano Ronaldo, este valor es de 4,29 %, afirmando Hype audit que cuentas similares solo tienen un 1,36 % de ER.

Likes : También indica el número medio de “me gusta” (“likes”) y el número medio de comentarios.

: También indica el número medio de “me gusta” (“likes”) y el número medio de comentarios. Likes spread: Se facilita también el porcentaje de difusión de los “likes” comparado con otras cuentas similares.

Indica también la autenticidad de los comentarios, así como el ratio de comentarios”likes”.

Enlaces a otros informes de las 10 cuentas con más seguidores de Instagram en España pueden verse en:

Se puede recalcular el resultado una vez a la semana.

Si no aparecen todos estos datos en el informe, es posible solicitar un informe gratis mediante la opción de “Get a free report” u obtener un informe gratuito en el que se indican algunos ya descritos:

Datos demográficos y de idioma.

Datos de la calidad de la cuenta, entre los que se incluyen fake followers, ghost followers (aquellos que te siguen, pero no interactúan nunca -ni un mal like o un comentario-), número de seguidores de personas reales, influencers, etc.

Porcentaje de “me gusta” y comentarios realizados por usuarios reales frente a aquellos realizados por fake followers.

¿Cómo funciona Hype auditor?

Hype audit no proporciona mucha información sobre cómo funciona su sistema o analiza las cuentas que, en todo caso, deben tener un mínimo de 1000 seguidores y como en todos los casos no debe tomarse como una referencia exacta sino solo una aproximación a estos datos.

Por el tiempo que tarda en analizar una cuenta de Instagram en el análisis rápido no es posible que revise follower por follower, no obstante, proporciona datos interesantes y que por cuentas a las que tengo acceso (y sin hacer una comparativa rigurosa) se parecen a los insights (más o menos) que proporcionan las cuentas de empresa de Instagram a sus propietarios.

¿Cómo deshacerse de los fake followers o incluso de los ghost followers en Instagram?

Para mejorar la tasa de engagement, es necesario reducir el número de seguidores falsos o simplemente ghost (fantasma, que son aquellos que son reales pero no interactúan nunca ni poniendo likes ni comentarios), como comenta entre otros temas Lo que he aprendido de Instagram este verano, trucos y herramientas.

Como regla general, y dado que los profesionales y empresas y agencias cada vez se fijan más en la calidad que en la cantidad de followers, se puede considerar un seguidor falso uno que tiene:

0 seguidores.

0 publicaciones o posts desde siempre o en los últimos 30 días.

Sin foto de perfil.

Alta proporción entre seguidos frente a seguidores.

Nicknames con números “raros”

Para liberarse de estos seguidores falsos, una vez identificados (algo que no hacen estas tres herramientas comentadas en el artículo -te dicen cuántos tienes, no quiénes son-) se puede proceder a:

Bloquear la cuenta de Instagram del seguidor fake follower manualmente , y esto se hace accediendo uno por uno a la cuenta en cuestión y dándole a los … de la parte superior derecha > bloquear.

, y esto se hace accediendo uno por uno a la cuenta en cuestión y dándole a los … de la parte superior derecha > bloquear. Otra opción es pasar la cuenta de Instagram empresa a una personal (si así es) y poner la cuenta como “privada” en los ajustes . De esta manera no es necesario bloquear a nadie sino solamente eliminar ese seguidor. Al terminar, se puede volver a poner como cuenta de empresa de Instagram y asociar de nuevo con la Fanpage de Facebook.

. De esta manera no es necesario bloquear a nadie sino solamente eliminar ese seguidor. Al terminar, se puede volver a poner como cuenta de empresa de Instagram y asociar de nuevo con la Fanpage de Facebook. Para no tener que hacer esto cuenta por cuenta inspeccionando y bloqueando o eliminando a mano, también se pueden usar apps como Followers Track for Instagram! para iPhone/iPad o Followers Tracker for Instagram para Android, que son relativamente fáciles de usar e identifican cuentas que no siguen de vuelta, inactivas cuentas fantasma o cuentas ghost y dejar de seguirlas. Suelen permitir este tipo de apps algunas operaciones gratis pero luego suele haber que pagar algo (no mucho).

Conclusiones sobre los bots y los followers falsos de Instagram

Tras ver estos datos e información, y dado que la compra de seguidores en Instagram está cada vez más y más de actualidad conviene analizar lo real que es una cuenta si se quiere utilizar en campañas y para saber con quién se trata.

Las herramientas comentadas en el artículo permiten obtener una percepción de una cuenta más allá del simple número de seguidores.

Personalmente siempre he defendido que es mejor calidad a cantidad, pero eso no siempre se entiende y por eso hay cada vez más bots y cuentas falsas en Instagram.

