Cómo pasar fotos de iPhone a PC (y vídeos) de 4 maneras que funcionan

¿Cómo paso las fotos y los vídeos que tengo en el iPhone/iPad al PC con Windows sin morir en el intento y conservando las fechas y las horas? Parece una pregunta sencilla pero no tiene una respuesta fácil.

En este artículo detallo cómo pasar fotos y vídeos del iPhone/iPad al PC de 4 maneras paso a paso.

A pesar de contar con más de 12 versiones a sus espaldas, el sistema de almacenamiento de fotos y vídeos en iOS, el sistema operativo de los iPhone, iPad o iPod touch no es en absoluto cómodo a la hora de transferir las fotos o vídeos al PC con Windows, sobre todo si no quieres pasar todas o deseas conservar las fechas y horas en las que fueron tomadas las fotos o grabados los vídeos.

Al final, las fotografías y vídeos acaban quedándose en el dispositivo meses y meses y termina por llevarse y sin espacio de almacenamiento suficiente, el iPhone, iPad o iPod touch comienza a ir más y más lento.

Este artículo detalla el procedimiento que utilizo yo para pasar las fotos y vídeos del iPhone y iPad al PC con Windows 7 o Windows 10 e incluyo 3 alternativas que funcionan, todas ellas sin utilizar iTunes aunque es necesario tenerlo instalado porque proporciona drivers y servicios que pueden ser útiles para los diferentes métodos.

Es preciso utilizar en dos de los cuatro casos un cable USB a lightning (el mismo que se usa para cargar el iPhone, iPad o iPod touch).

Es muy recomendable que este cable sea original de Apple o compatible de alta calidad certificado para Apple. Hay algunos que se pueden comprar en establecimientos que, con un precio mucho más bajo, solo sirven para cargar el dispositivo, no para transferencias de datos.

Cómo transferir fotos y vídeos del iPhone/iPad/iPod touch al PC con Windows método 1 cortando y pegando

Este primer método para importar fotos y vídeos del iPhone, iPad o iPod touch a un PC con Windows se basa en la opción “clásica” de cortar o copiar y pegar. Es un poco más laboriosa que el siguiente método, pero hasta hace un tiempo era la única manera de que no se perdiese la fecha y la hora de las fotografías y vídeos cuando se pasaban al ordenador.

Igual que en el caso siguiente solo hay que conectar el iPhone, iPad o iPod touch a un puerto USB del ordenador con Windows 10 (recomiendo usar un puerto USB 3.0 que se distinguen visualmente por ser azul en su parte interna al mirar al enchufe) utilizando el cable que se utiliza para cargar.

Nada más conectar el iPhone, iPad o iPod touch al PC con Windows 10 aparece un mensaje en la pantalla del dispositivo: “Desbloquea iPhone para usar los accesorios” (o el iPad, iPod touch o lo que sea).

Una vez desbloqueado, la pantalla siguiente indica si deseamos “Confiar en este ordenador – Tus ajustes y datos estarán accesibles desde este ordenador y si se conectan de forma inalámbrica o usando un cable”. Debemos confiar en el PC con Windows 10 (si así es).

Acto seguido solicita el código del dispositivo o equivalente:

Y en el PC con Windows 10 aparece una notificación indicando que qué queremos hacer con el dispositivo:

Selecciona esta opción para elegir qué le ocurre a este dispositivo.

Y de ellas escoge el explorador de Windows (Abrir dispositivo para ver archivos). Si no te aparece este aviso, accede al icono de «Este equipo» en el escritorio o en el botón de inicio o bien abre un explorador de Windows (carpeta amarilla).

Una vez en el explorador de Windows y si sale todo en blanco es porque el iPhone, iPad o iPod touch está bloqueado. Desbloquéalo y aparecerá la carpeta DCIM (incluso puedes ir a “Este equipo” > Nombre_de_tu_iPhone/iPad/iPod_touch > Internal storage).

Una vez abierta la carpeta DCIM, se visualizan un montón de subcarpetas con nombres ratos o sin nombres. No hay manera de entender muy bien en qué consiste (a diferencia de lo que pasa en Android, por ejemplo, mucho más sencillo de comprender). Dentro de cada subcarpeta están las fotos y vídeos.

Personalmente lo que hago es introducir en el recuadro del buscador en la esquina superior derecha:

*.jpg : devuelve como resultado todas las fotos que están en este iPhone, iPad o iPod tocuh. A continuación no hay más que hacer clic en la pestaña de “Inicio” para “seleccionar todo” (o la combinación de teclas control + e) o bien ir marcando las fotos o vídeos que quieras haciendo clic en ella y manteniendo pulsada la tecla control. Una vez elegidas, seleccionar botón derecho cortar (si quieres eliminarlas, tecla abreviada control + x) o copiar (control + c). Abre la carpeta destino (yo la llamo subcarpeta fotos de la carpeta «fotos y vídeos entre 1-1-2018 y 12-06-2018» por ejemplo) donde quieras guardarlas y escoge botón derecho pegar (o control + v).

: devuelve como resultado todas las fotos que están en este iPhone, iPad o iPod tocuh. A continuación no hay más que hacer clic en la pestaña de “Inicio” para “seleccionar todo” (o la combinación de teclas control + e) o bien ir marcando las fotos o vídeos que quieras haciendo clic en ella y manteniendo pulsada la tecla control. Una vez elegidas, seleccionar botón derecho cortar (si quieres eliminarlas, tecla abreviada control + x) o copiar (control + c). Abre la carpeta destino (yo la llamo subcarpeta fotos de la carpeta «fotos y vídeos entre 1-1-2018 y 12-06-2018» por ejemplo) donde quieras guardarlas y escoge botón derecho pegar (o control + v). Repito el paso anterior buscando otros ficheros: más fotos *.heic (un formato de fotografía basado en la tecnología HEIF más moderno que el jpg compatible con los últimos modelos de iPhone) que también meto en la subcarpeta de fotos.

(un formato de fotografía basado en la tecnología HEIF más moderno que el jpg compatible con los últimos modelos de iPhone) que también meto en la subcarpeta de fotos. Busco imágenes y capturas de pantalla *.png que guardo en una subcarpeta que llamo imágenes.

que guardo en una subcarpeta que llamo imágenes. También busco vídeos *.mov y luego repito con *.mp4 que van directamente a la subcarpeta de vídeos.

y luego repito con *.mp4 que van directamente a la subcarpeta de vídeos. También busco de vez en cuando los *.gif y los muevo al ordenador a una subcarpeta llamada gifs.

De esta manera, tengo todo ordenado por subcarpetas según los tipos de contenido y en ocasiones solo selecciono algunas fotos o vídeos y no todos para dejarlos en el carrete del iPhone, iPad o iPod touch.

Podría buscar simplemente *.* (o sea, todo), pero prefiero guardarlo todo ordenador por tipos de ficheros.

Al copiar o mover las fotos y vídeos importándolas desde el iPhone, iPad o iPod touch se mantiene la fecha y la hora en las que fueron tomadas y también todos los metadatos asociados.

Nota importante: si no te deja borrar fotos o vídeos directamente (ni tampoco cortarlas ya que no las elimina al pegarlas) hay que activar un determinado parámetro: en ajustes > toca en la parte superior donde está la cuenta de Apple > iCloud > Fotos > Fotos en iCloud > Desactivar.

De esta manera las fotos no se almacenan directamente en iCloud (solo cuando se hace la copia de seguridad si se ha activado la opción) y permite borrar directamente desde el explorador de Windows.

Cómo transferir fotos y vídeos del iPhone/iPad/iPod touch al PC con Windows método 2 mediante el asistente de importación de fotos y vídeos de Windows

Este segundo método utiliza el asistente de importación de fotografías y vídeos de Windows junto con su aplicación de fotos. Para lanzar el proceso solo hay que conectar el iPhone, iPad o iPod touch a un puerto USB del ordenador con Windows 10 (recomiendo usar un puerto USB 3.0 que se distinguen visualmente por ser azul en su parte interna) utilizando el cable que se utiliza para cargar.

Nada más conectar el iPhone, iPad o iPod touch al PC con Windows 10 aparece un mensaje en la pantalla del dispositivo: “Desbloquea iPhone para usar los accesorios” (por ejemplo).

Una vez desbloqueado, la pantalla siguiente indica si deseamos “Confiar en este ordenador – Tus ajustes y datos estarán accesibles desde este ordenador y si se conectan de forma inalámbrica o usando un cable”. Debemos confiar en el PC con Windows 10 (si así es).

Acto seguido solicita el código del dispositivo o equivalente:

Y en el PC con Windows 10 aparece una notificación indicando que qué queremos hacer con el dispositivo:

Selecciona esta opción para elegir qué le ocurre a este dispositivo.

Y de entre las diferentes opciones que aparecen, elegimos “Importar fotos y vídeos”:

Se abre un asistente que, tras unos momentos, dependiendo de la cantidad de fotos y vídeos existentes, permite elegir qué contenidos se desean importar, viniendo además filtrados por meses:

En la parte inferior se pueden fijar las opciones de importación, es decir:

Carpeta en la que se desean importar (por defecto en la carpeta “Mis imágenes” del usuario actual de Windows 10).

(por defecto en la carpeta “Mis imágenes” del usuario actual de Windows 10). Forma de agrupar las importaciones : por fecha (se crea una carpeta que contiene las fotos para cada día que tiene al menos una foto o vídeo -opción no muy recomendable por la enorme cantidad de carpetas que puede crear-, por mes o por año).

: por fecha (se crea una carpeta que contiene las fotos para cada día que tiene al menos una foto o vídeo -opción no muy recomendable por la enorme cantidad de carpetas que puede crear-, por mes o por año). La opción de eliminar las fotos tras su importación o no.

Una vez escogidas las opciones e iniciado el proceso, se obtiene el resultado que son las fotos o vídeos en las carpetas correspondientes.

Hay que indicar que en sus últimas versiones del asistente de importación de fotos y vídeos de Windows 10, el programa ya importa bien y añade a cada foto y vídeo la fecha y hora de cuándo fueron hechos e incluso los metadatos de las fotos (dónde fueron hechas, marca y modelo del dispositivo usado para su captura, ISO, etc.):

De esta manera y con la ayuda del asistente de importación de fotos de Windows 10 es posible de una manera relativamente sencilla transferir las fotos y los vídeos.

Cómo transferir fotos y vídeos del iPhone/iPad/iPod touch al PC con Windows método 3 mediante fotos de iCloud

Esta modalidad es quizá más cómoda que las anteriores (aunque no es la que yo personalmente uso) ya que no necesita que conectemos el iPhone, iPad o iPod touch al PC con Windows a través de un cable USB pero, como contrapartida, las fotos y vídeos deben estar en iCloud.

Al descargarlas, mantiene la fecha de creación de las fotos y vídeos como fecha y hora de modificación.

Para usar este tercer método en Windows (que es similar al de la aplicación de Fotos de macOS) es necesario instalar el Panel de control de iCloud en Windows e introducir el usuario y contraseña correspondiente.

Para descargar las fotos o vídeos no hay más que abrir el icono en la zona de notificaciones y seleccionar “Descargar fotos” (no lo pone, pero también descarga vídeos):

Elegir (solo permite por año) las que se desean descargar de iCloud y pulsar en “Descargar”:

Dentro de la carpeta de Fotos en iCloud en Windows (que se puede encontrar dentro del icono “Este equipo” entre “Dispositivos y unidades”) hay una carpeta llamada descargas o downloads donde se pueden encontrar unos minutos después (según evidentemente de la cantidad de fotos y vídeos seleccionados) los ficheros.

Hay que tener en cuenta que para usar este tercer método no es necesario tener ni siquiera a mano el iPhone, iPad o iPod touch con el que fueron tomadas las fotos o los vídeos.

Cómo pasar fotos y vídeos del iPhone/iPad/iPod touch al PC con Windows o Mac usando un USB (método 4)

Existe una alternativa para pasar fotos y vídeos del iPhone, iPad o iPod touch usando un dispositivo USB que suelen funcionar bastante bien y no necesita operaciones software en el PC.

Es, para algunas personas, una manera bastante sencilla de pasar las fotos sin tocar el ordenador, siendo especialmente útil por ejemplo en caso de estar de viaje o vacaciones sin llevar el portátil, ya que se pueden pasar fotos y vídeos del dispositivo con iOS a una memoria externa y así liberar algo de sitio para seguir haciendo fotos y grabando vídeos.

Estos dispositivos permiten ampliar la capacidad de almacenamiento del iPhone o iPad.

Es, casi, como si se pudiese poner una tarjeta microSD como pueden hacer algunos terminales Android y que Apple jamás ha permitido.

El procedimiento es similar aunque con pequeñas variaciones según la memoria USB adquirida (que suelen rondar los 30-60 € dependiendo de la capacidad): se conecta la memoria USB a través del puerto lightning y se abre la aplicación correspondiente asociada.

Este es por ejemplo el modelo que tengo yo de 64 GB Memoria USB para iPhone y iPad [Apple MFi Certificado] iDiskk 64GB Pendrive iPhone Flash Drive con Lightning Conector para iPad iOS PC Macbook (sobre 40,99 €). Es importante que indique que es MFi (make for iPhone) y que indiquen que está certificado por Apple para evitar posibles problemas de compatibilidad.

Este modelo por ejemplo es de 128 GB 128GB Memoria Flash USB 3.0 para iPhone y iPad [Certificado MFI] y recientemente lo adquirió un conocido y muy contento.

Es compatible con el iPhone Xs y Xs Max, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, iPad Pro, iPad 4 y iPad Air

También tengo este modelo Unidad Memoria Flash USB 3.0 64 GB Memoria Lápiz Drive OTG PHICOOL [4 en 1] con Type C Conector USB Mirco Expansión de Memoria para iPhone, iPad, Android, PC – Negro que no es MFi y solo tiene USB 2.0, pero es algo más barato (unos 32 € el modelo de 64 GB), y que tiene tres conectores: uno USB para el PC, el lightning para el iPhone o iPad y un tercero compatible USB con Android por si tenemos varios modelos de dispositivos.

De esta manera puedo intercambiar fotos o vídeos con personas que tienen Android.

Tras descargar e instalar la iDiskk app asociada (o el equivalente del dispositivo adquirido), se seleccionan fotos y vídeos y se le da a enviar al USB. Tardará más o menos según la cantidad de fotos y vídeos que se desean transferir pero en unos minutos se guardan en la memoria USB listos para ser manipulados como cualquier otro fichero en el PC.

Como dato adicional, también permiten visualizar desde el iPhone y iPad fotos o vídeos guardados en la memoria sin necesidad de transferirlos al dispositivo, lo que puede ser útil por ejemplo para ver películas o colecciones de fotos antiguas sin tener que pasarlas al iPhone, iPad o iPod touch usando iTunes o sistemas similares. También se pueden hacer copias de seguridad de los contactos, etc.

Al estar todo guardado en una memoria USB, esta alternativa es totalmente compatible con Linux o Mac, además de Windoes, ya que en el fondo solo es un dispositivo de almacenamiento que contiene archivos.

Conclusiones sobre cómo pasar fotos y vídeos del iPhone al PC con Windows

Hemos visto cuatro alternativas para pasar fotos y vídeos del iPhone, iPad o iPod touch al PC con Windows sin utilizar iTunes (que personalmente no abro a menos que con ello pueda salvar a la humanidad de un peligro real) e incluso la última sin usar un PC, directamente desde el dispositivo con iOS.

Si quieres usar iTunes, Apple te da las indicaciones paso a paso para transferir fotos y vídeos del iPhone, iPad o iPod touch al ordenador.

Personalmente llevo años utilizando y recomiendo la primera de las opciones porque permite, no solo mantener las fechas y las horas, sino también organizar por tipos de fichero los contenidos a la hora de pasarlos. Poder mover las fotos y vídeos supone una gran ayuda también para eliminarlos y hacer sitio en el dispositivo con iOS y evitar duplicados.

Hay que tener cuidado, eso sí, con lo que considero un pequeño fallo de iOS: las fotos y vídeos se identifican por un nombre que contiene hasta 4 números, por ejemplo IMG_4415.JPG.

Si hay más de 9999 fotos, volverá a contar desde 0 (por eso debe usar diferentes carpetas) y si se copian o cortan todas a una misma ubicación, hay que tener en cuenta que puede preguntar si se quieren sobrescribir o no las existentes. Por supuesto, si hay riesgo de que guarde con el mismo nombre una foto sobre otra (que, además, puede estar moviendo) perderíamos la inicial, así que mucha precaución.

Ignoro francamente por qué no puede usar cinco o seis números para identificar las fotos. Solo se me ocurre que sea por mantener la compatibilidad con nombres de hasta 8 caracteres más extensión, pero para eso yo personalmente reduciría la parte inicial (y la llamaría por ejemplo I_441500.JPG antes que reducir el número de cifras.

Con el segundo método, que probé en su momento, pero no mantenía las fechas y horas de las fotos y vídeos importados, aunque ahora sí lo hace, es más fácil el proceso y se deben seguir menos pasos.

El tercero es el más sencillo de usar e indudablemente más cómodo, pero no permite borrar las fotos del dispositivo (habría que hacerlo manualmente).

El cuarto método es muy cómodo sin duda e incluso se puede hacer estando de viaje sin PC a mano, ya que solo hace falta una memoria USB especial con puerto lightning y USB 2.0/3.0 y la app instalada en el iPhone, iPad o iPod touch, si bien se debe adquirir la memoria USB como la iDisk pro de 64 GB por ejemplo, con un coste no demasiado alto.

De las cuatro opciones de importar fotos y vídeos del iPhone, iPad o iPod al PC con Windows recomiendo la primera o la segunda porque de verdad funcionan bien, son gratis y permiten distinguir entre lo que está copiado y movido y lo que no.