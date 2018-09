LinkedIn: cómo fusionar/integrar cuentas y cerrar las duplicadas

| Por

La opción de fusionar o integrar cuentas de LinkedIn es muy interesante ya que en más de una ocasión se abre una cuenta, se deja olvidada y se abre otra más adelante, olvidando totalmente la primera, con lo que la presencia en esta red social profesional queda duplicada con un perfil desactualizado.

He visto este escenario en muchas ocasiones en distintos profesionales que las tenían asociadas a diferentes correos electrónicos (me pasó incluso a mí que abrí la primera cuenta de LinkedIn en el año 2007 y otra en 2009) y veía cómo tenía contactos en una cuenta y en la otra y no podía hacer nada, de ahí el sentido de este artículo, ya que hasta hace no demasiado tiempo, la única opción que permitía LinkedIn era cerrar una de las cuentas duplicadas (o más si se tenían más de dos). Ahora ya permite fusionar cuentas de LinkedIn.

¿Cómo fusionar cuentas de LinkedIn para eliminar duplicadas?

Cómo fusionar o cerrar cuentas duplicadas en LinkedIn

Como se comentaba, si tienes varias direcciones de correo electrónico (personal/profesional) no es descartable que crees una cuenta de LinkedIn en un taller o curso por ejemplo y luego quede olvidada, y más adelante, al intentar darte de alta en LinkedIn recibas un mensaje indicando que la dirección de correo electrónico que estás intentando utilizar está asociada a otra cuenta, lo que indica que tienes otra cuenta de LinkedIn con esa dirección de correo.

Por el momento, la opción de fusionar cuentas de LinkedIn solo está disponible en la versión de ordenador, no pudiendo hacerse desde la app de LinkedIn para smartphones y tabletas.

Solo se pueden fusionar cuentas de LinkedIn de perfiles, no es posible para página de empresa.

El punto de arranque por supuesto debe ser encontrar la o las cuentas que tengas en LinkedIn que quieras fusionar en una. Para hacerlo puedes intentar buscar tu nombre y apellidos o iniciar sesión con tus direcciones de correo electrónico que manejes de manera habitual.

Cómo fusionar cuentas de LinkedIn si tienes los datos de acceso de todas las cuentas implicadas

En este apartado se describe paso a paso cómo fusionar dos o más cuentas de LinkedIn si se tienen los datos de acceso de todas (dirección de correo electrónico y contraseña de LinkedIn).

En primer lugar, debes iniciar sesión en LinkedIn con la cuenta que desees conservar y que las demás se fusionen con ella. Debería ser la que más publicaciones, contactos, artículos de Pulse, etc. contenga. Piensa que solo se solo transferirán los contactos y la dirección de email de la cuenta que quieres cancelar. El resto se pierde.

Una vez iniciada la sesión, haz clic en el icono Yo, en la parte superior de la página de inicio de LinkedIn.

En el menú desplegable, accede a Ajustes y privacidad. En el apartado Gestión de la cuenta de la pestaña Cuenta, haz clic en Cambiar, junto a Integrar cuentas de LinkedIn.

En la pantalla que aparece, introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que quieres cerrar y fusionar con la actual.

Pulsa Enviar. Procede a confirmar que estás de acuerdo con que deseas cerrar la cuenta correcta y pulsa en Continuar. Teclea la contraseña de la cuenta que deseas mantener a modo de confirmación de que deseas fusionar las cuentas y pulsa Enviar. Se enviará una notificación de confirmación a la dirección de correo electrónico que aparece en tu cuenta principal de LinkedIn.

Los siguientes elementos no se fusionarán:

Contenido del perfil (escrito y multimedia).

Ediciones.

Validaciones.

Recomendaciones.

Artículos guardados.

No es posible fusionar cuentas que no tengan contactos, o que tengan más de 30.000. También se pierden los créditos InMail.

En caso de tener una cuenta Premium, es recomendable cancelar primero la suscripción contratada, los anuncios, campañas publicitarias o listas de empleo pendientes.

En caso de querer conservar otra información además de la que se traspasa en la fusión desde la cuenta que se va a eliminar, lo recomendable es descargar los datos de la cuenta de LinkedIn.

Cómo fusionar o integrar cuentas de LinkedIn si no tienes los datos de acceso a la cuenta

Si no tienes el usuario y contraseña de LinkedIn y quieres fusionar o eliminar la cuenta, se debe proceder de la siguiente manera:

En la página de inicio de LinkedIn accede al apartado de ¿Has olvidado tu contraseña? Introduce la dirección de correo electrónico de la cuenta que quieres cerrar y selecciona Enviar código. Se mandará por correo electrónico un enlace para poder cambiar la contraseña. Llegados a este punto, ya se puede proceder como en el apartado anterior para fusionar las cuentas, pues se tiene usuario y contraseña de la cuenta de LinkedIn.

En caso de que por alguna razón ya no tengas acceso a esa dirección de correo electrónico (cambio de trabajo, por ejemplo y la empresa anterior te haya retirado el acceso al mail corporativo) se puede recurrir a un proceso para verificar la identidad y recuperar el acceso.

Si recuerdas la dirección de correo electrónico utilizada pero no tienes acceso a ella, sigue el proceso de verificación de tu identidad apartado de Restablecer contraseña de LinkedIn.

Si la cuenta no tiene ningún contacto no se puede fusionar. Una opción es invitar a alguna persona de confianza y esperar a que acepte o bien directamente cerrar la cuenta de LinkedIn. Para ello hay que:

Iniciar sesión en LinkedIn en la cuenta que deseas cerrar y que no tiene ningún contacto. Pulsa en el icono Yo, en la parte superior de la página de inicio de LinkedIn. Accede al apartado de Ajustes y privacidad en el menú desplegable. En la sección Gestión de la cuenta de la pestaña Cuenta, pulsa en Cambiar, junto a Cerrar tu cuenta de LinkedIn. Sigue las indicaciones para cerrar la cuenta. Pasadas unas horas (hasta 48, normalmente es mucho menos), la dirección de correo electrónico que estaba asociada ya se puede añadir a la cuenta “buena” de LinkedIn para que por descuido u olvido en el futuro no volvamos a crear una cuenta nueva de LinkedIn con ella.

Es importante matizar que no se pueden cerrar cuentas que tengan determinadas funciones activas, por ejemplo en mi caso me indica (es una cuenta que utilizo regularmente)

Parece que hay algo que resolver antes de que podamos cerrar la cuenta. Una vez resuelto el problema, vuelve a intentar cerrar la cuenta desde la página de Configuración.

Parece que tienes una campaña de publicidad activa. Deberás desactivarla a través de tu administrador de campañas.

Parece que eres el propietario de un grupo activo. Deberás ir a tu página de gestión de grupos y, o bien transferir la propiedad del grupo a otro miembro, o bien cerrar el grupo, y luego volver a Configuración para cerrar tu cuenta.

Como se puede observar, la función de fusionar o integrar cuentas de LinkedIn para dejar solo una es muy fácil de utilizar y puede mejorar nuestra imagen en LinkedIn, la red social más profesional de todas.

