Flipgrid: Qué es y cómo usarla en el aula + tutorial en vídeo en español

FlipGrid es una aplicación online gratis (aún no está en español, solo inglés) que permite proponer actividades en las que las respuestas son en vídeos cortos fáciles de hacer de hasta 5 minutos que pueden ser vistos por otros. Es el social learning.

Se puede utilizar en clase o en otros entornos (grupos de amigos para organizar algo, entornos profesionales, etc.) siendo la clave que los resultados son vídeos cortos y fáciles de hacer por parte de los propios usuarios, tanto desde la web como desde la app para Andorid y iOS (iPhone, iPad, iPod touch).

A pesar de estar solo en inglés, FlipGrid, explicada paso a paso en este artículo (pantalla por pantalla) es sencilla de utilizar para profesores, estudiantes/alumnos y participantes en general ya que es muy intuitiva.

¿Qué es FlipGrid en detalle, cómo darse de alta y usarla paso a paso -incluye un tutorial en español en vídeo-?

¿Qué es FlipGrid?

Tal y como se ha comentado ya, FlipGrid es una web en la que el profesor u organizador de la actividad se da de alta y la crea y genera un código que envía a los estudiantes o a aquellos que van a intervenir en ella todo ello muy fácilmente, ya que se puede usar una app gratis para Android y iOS (iPhone, iPad, iPod touch). Todo esto se verá paso a paso más adelante en el artículo en la parte de cómo usar FlipGrid.

Los que van a intervenir en esa clase o actividad, reciben ese código o dirección web y se pueden grabar en vídeo para dar una respuesta oral y visual, a la que pueden luego añadir emojis (caritas sonrientes y otras decoraciones divertidas) y otras particularidades que a los estudiantes jóvenes puede resultar atractivo (quizá a un público más adulto no tanto).

El potencial que tiene FlipGrid como herramienta es de enorme valor pero tiene un coste 0 ya que es totalmente gratis desde que es propiedad de Microsoft (antes la versión completa era de pago aunque tenían también una versión gratis más limitada).

Es cierto que al principio puede generar un cierto recelo por parte de los estudiantes porque les da vergüenza grabarse en vídeo, pero en asignaturas que duran varios meses y conforme la usan pierden esa vergüenza sobre todo cuando ven que otros la utilizan y por supuesto no se difunden públicamente, quedando solo como una actividad académica más que además “es divertida”. Incluso se puede hacer que todos aprenden de todos, por eso se llama en ocasiones “social learning” e incluso “social elearning”.

Es otra herramienta más de gamificación, algo cada vez más necesario para estimular al alumnado.

Un pequeño inconveniente es que está todo en inglés. Reconozco que puede parecer un freno a la adopción si no se domina demasiado este idioma. Eso mismo también pasa con la genial herramienta Plickers, pero como ocurre también en ese caso y tal y como se puede comprobar en el artículo la instalación y configuración es sencilla y bastante intuitiva.

De cara a los alumnos, cuanto antes se acostumbren al inglés, mejor, ya que les resultará de gran valor en el futuro a los más jóvenes y los de mayor edad ya deberían manejarse con soltura. Además hay que decir que FlipGrid es una herramienta bastante intuitiva.

FlipGrid aunque inicialmente está pensado para la actividad en el aula, también puede utilizarse en otros entornos y con otros fines como:

Establecer contacto con otras personas en todo el mundo por Internet con las que se comparten ciertos intereses, para hacer por ejemplo listados de preguntas y respuestas contestadas (en vídeo) por especialistas en su campo, clubs de lectura, para el mentoring, etc…

con las que se comparten ciertos intereses, para hacer por ejemplo listados de preguntas y respuestas contestadas (en vídeo) por especialistas en su campo, clubs de lectura, para el mentoring, etc… Para su utilización por parte de familias para mantener reuniones con los padres por parte de los profesores, para que los padres con poco tiempo libre puedan contar a los alumnos en qué trabajan (un estilo “show and tell” que organizan en otros países), para mandar un mensaje de feliz cumpleaños a alguien de sus amigos o parientes repartidos por diferentes ubicaciones, etc.

para mantener reuniones con los padres por parte de los profesores, para que los padres con poco tiempo libre puedan contar a los alumnos en qué trabajan (un estilo “show and tell” que organizan en otros países), para mandar un mensaje de feliz cumpleaños a alguien de sus amigos o parientes repartidos por diferentes ubicaciones, etc. Para comentar buenas prácticas entre profesores , contar historias de éxito de herramientas que fucionan bien entre el profesorado, dar opiniones, etc.

, contar historias de éxito de herramientas que fucionan bien entre el profesorado, dar opiniones, etc. En el caso de los centros educativos también puede utilizarse a modo de herramienta para que los estudiantes (por ejemplo en los cursos de formación online) se presenten a sus compañeros, para crear anuarios, dar noticias sobre los centros educativos, para conocer al personal de la organización y un largo etcétera.

también puede utilizarse a modo de herramienta para que los estudiantes (por ejemplo en los cursos de formación online) se presenten a sus compañeros, para crear anuarios, dar noticias sobre los centros educativos, para conocer al personal de la organización y un largo etcétera. A medida: el potencial de la herramienta es muy grande y se puede utilizar también para otros usos concretos que se le quiera dar por supuesto.

Es posible llegar a pensar en que mediante el uso de otras herramientas que no sean FlipGrid se puede hacer esto y es totalmente cierto.

Se le puede pedir cara a cara, por WhatsApp (por ejemplo sería una buena idea para un grupo de WhatsApp en ciertos entornos), correo electrónico, Twitter, etc. a los estudiantes o a compañeros de trabajo por ejemplo que se graben en vídeo respondiendo a una cierta pregunta o comentando algo.

Al final cada persona (lo sé por experiencia) se graba como puede, envía el vídeo en un formato que no siempre es compatible con los demás (vídeos que no se ven en el iPad o en un Android por ejemplo), que pesa demasiado (hay que mandar por Dropbox o WeTransfer) y luego, si se quiere compartir con los demás, es necesario subirlos a YouTube, Vimeo, etc. con el consiguiente trabajo y dedicación.

FlipGrid permite realizar todas estas actividades en un solo lugar mediante la web o una app para Android, iOS (iPhone, iPad y iPod touch) y facilita enormemente la tarea a todas las partes, tanto la que la lanza como la que deben responder.

En Twitter con el hashtag #FlipGridForever se puede ver lo que los usuarios comparten y comentan sobre la herramienta.

Cómo usar Fligrid paso a paso en español:

¿Cómo darse de alta en FlipGrid?

En proceso de alta en FlipGrid es muy sencillo y hay que distinguir la parte de profesor/organizador y la de estudiante o participante. Para todos es totalmente gratis y sin limitaciones.

Cómo darse de alta gratis en FlipGrid como profesor u organizador

Como profesor u organizador, lo primero que hay que hacer es ir a la web de FlipGrid y crear la cuenta (“Sign up today!”) o iniciar sesión “Educator login”).

Si se selecciona la opción de crear cuenta () aparece un formulario con una serie de datos que rellenar, todos ellos sencillos:

First name: nombre

Last name: apellidos

Your School email address: direccion de correo electrónico del centro educativo (aunque recuerdo que no tiene por que ser así y se puede utilizar FlipGrid para otros fines).

School/organization name: nombre del colegio o de la organización.

Super secret password: clave súpersecreta. En la clave y por razones de seguridad y buenas prácticas, se exige que sean como mínimo 8 caracteres y que contenga al menos entre ellos 2 que sean mayúscula, minúscula, número y símbolos (&, _, etc.).

Select a country pide que se le indique el país (Spain, Colombia, Mexico, etc.).

Age of your learner community: edad de la comunidad a la que se da clase: Pre-k: preescolar entre 3 y 4 años. Elementary: entre 5 y 10 años. Middle School: entre 11 y 13 años. High School: entre 14 y 18 años. University/college: universitarios. Organization/corporate: si se trata de una organización o corporación/institución. Librarian: bibliotecario. Technology/Institucional coach: para temas tecnológicos o de coaching institucional.



Your area/subject of expertise: aquí se debería incluir el área o campo de especialidad (es un texto libre).

Hay que aceptar las condiciones de uso y garantizar que se es de más de 13 años.

Pulsar “Let’s go!” (¡Vamos!) para crear la cuenta.

Cómo darse de alta gratis en FlipGrid como alumno/estudiante o participante

En el caso de los estudiantes o participantes, no es necesario crear una cuenta. En la pestaña “students” lo único que hay que hacer es introducir el código que genera y facilita el profesor/organizador tal (se explica eso más adelante) y acceder al “grid” o clase para grabarse. No es necesario indicar ningún dato personal como el correo electrónico o similares si no es necesario o no se desea.

Cómo utilizar FlipGrid paso a paso

Una vez que el profesor u organizador de una cierta actividad tiene cuenta, debe iniciar sesión en www.flipgrid.com y se encontrará con una pantalla como la siguiente:

La información se estructura en tres apartados:

FlipGrid: my grids

En este apartado se pueden crear “grids” ilimitados de manera gratuita (antes solo permitían uno sin pagar).

¿Qué es un grid? Pues es una “rejilla” que representa una clase, una comunidad o un conjunto de profesores por ejemplo con algo en común.

Por ejemplo pueden ser: estudiantes del curso MBA o 1º de ESO.

Al pulsar en “New grid” pregunta de qué tipo será el mismo de entre los tipos ya mencionados en el artículo:

Classroom: Clase/aula.

GridPals: Compañeros de grid (interactuar con personas a través de internet no necesariamente adscritas a un ámbito docente).

Families: Familias.

PLN (entornos entre profesores docentes).

School: Escuela.

Custom: A medida.

Existe una casilla en la parte inferior: “Requiere emails if any participants in this Grid are EU citizens”, que quiere decir que si alguno de los participantes en este “grid” son ciudadanos de la Unión Europea, se debe marcar la casilla para exigir los correos electrónicos.

Tras marcar (o no) la casilla y elegir entre las opciones, se debe pulsar en “Next” (siguiente).

A continuación pide una contraseña para reforzar la seguridad y permitir el acceso al “grid”, que como en el caso anterior debe tener al menos 8 caracteres y entre ellos, 2 que sean mayúsculas, minúsculas, números o símbolos.

A continuación informa que el “grid” está listo e incluso incluyen el código generado (en la imagen a89c45) para acceder a él y de hecho se ha añadido de manera automática un “topic” o tema a modo de ejemplo.

El “grid” creado tiene este aspecto:

¿Qué es un “topic” o tema? Es cada una de las preguntas que quieres plantear a tu comunidad de estudiantes, colaboradores, etc. Cada “grid” por tanto estará formado por uno o varios “topics”.

Por ejemplo, para un “grid” que sea clase del MBA (Master in Business Administration), un “topic” puede ser explica en vídeo cómo harías un “elevator pitch” o presentación de tu empresa en 2 minutos o para una clase de 1º de ESO clase de comuncación verbal (“grid”) un posible “topic” puede ser “¿Cómo te presentarías a tus compañeros para que te conozcan?”.

Mediante el triángulo al lado de “Active” es posible desactivarlo y mediante el desplegable “Grid actions” se puede editarlo, añadir copilotos (“Add copilots”) que sirve para que otra persona con cuenta en FlipGrid pueda gestionar también este “grid” (por ejemplo un profesor suplente) y no hay más que introducir su dirección de correo electrónico. También se puede duplicar el “grid” (“Duplicate grid”) (útil para repetir de un año para otro), configurar las notificaciones de nuevos vídeos sí o no e incluso resúmenes de actividad (“Grid notifications”) y opción de integrarlo (“Integrations”) con diferentes herramientas como Microsoft Teams, así como borrarlo “Delete Grid”.

Se puede observar que tiene 2 “topics” o temas. Uno desactivado (“Inactive”) llamado ideas u otro llamado “Class intros!).

El “grid” tiene diferentes opciones de configuración que aparecen al pulsar en el “lápiz” al lado del nombre del “grid”:

“Grid name” o nombre del “grid”.

“Flip code” es el código asignado al “grid” y que los estudiantes o participantes tendrán que introducir para poder entrar en el “grid” y ver los “topics” existentes. De serie se genera uno pero se puede personalizar por algo más nemotécnico como por ejemplo clase_mba. En la imagen, he puesto christiandve.

“Grid purpose” permite indicar el propósito del “grid”.

“Password protection” es el campo para cambiar la clave del “grid” y que protege de accesos no autorizados a los “topics”.

“EU participants” permite forzar a que si los participantes son ciudadanos de la UE, éstos deban indicar obligatoriamente una dirección de email para poder subir el vídeo.

“Notify me” es una opción que provoca que se generen notificaciones al propietario del “grid” cuando se añaden nuevos vídeos.

“Allow downloads” configura si se permiten o no las descargas de los vídeos.

“Grid followers” determina si se notifica por correo electrónico a los estudiantes cada vez que hay nuevos vídeos.

“Captions” permite o no que aparezcan subtítulos generados automáticamente a los vídeos con lo que están diciendo los autores. Conviene que las grabaciones tengan poco ruido para ser precisas y se debe indicar el idioma en el que estarán.

“Active state” controla si el “grid” está activo o no.

“Customize grid” permite personalizar la apariencia, subiendo una imagen de 1500×500 píxeles o escogiendo de entre las existentes para dar un toque más personal a la clase en FlipGrid.

Finalmente, se debe escoger “Update Grid” para grabar los cambios.

Si se le da al “lápiz” se pueden editar e incluso borrar también los “topics”.

Para crear un nuevo “topic”, se pulsa en “+ New topic” y se deben rellenar los campos:

Nombre del “topic”.

Duración máxima del vídeo (mínima 15 segundos y máxima 5 minutos).

Fecha del “topic”.

Descripción de en qué consiste el tema planteado.

Se puede permitir o no mediante la opción “Response moderation” que el propietario apruebe las respuestas para que sean visibles. Esta opción es la más adecuada para evitar que unos copien a otros , ya que si está activada, los vídeos solo aparecerán cuando el profesor u organizador de la actividad lo decida y eso puede ser cuando todos hayan enviado su vídeo.

, ya que si está activada, los vídeos solo aparecerán cuando el profesor u organizador de la actividad lo decida y eso puede ser cuando todos hayan enviado su vídeo. También se puede exigir que se introduzca un correo electrónico al enviar un vídeo (por ejemplo si es un tema abierto a un conjunto “abierto” de personas mediante “Requiere email for responses”.

Se puede configurar si el tema está activo (“Active”), congelado (“Frozen”) (se pueden ver los vídeos, pero no añadir nuevos o bien desactivado (“Inactive”) y las fechas de inicio (cuándo se activará y cuándo se pasará al estado congelado (puede ser nunca “Never”).

Es posible añadir recursos como otros vídeos grabados con la aplicación o bien subir uno existente, incorporar desde YouTube o Vimeo, una imagen, un gif e incluso un Emoji.

Se puede añadir también un enlace externo a una página web o similares.

Una vez la persona ha grabado el vídeo de respuesta, se puede o no permitir que le añada stickers y dibujos o no.

También se puede (o no) permitir respuestas a los vídeos publicados por parte de la comunidad (el profesor siempre puede hacerlo) mediante la opción “Replies to responses”.

Mediante “Response reactions” se permite o no reaccionar a un vídeo de manera similar a cómo se hace en Facebook, por ejemplo, o bien solo poner un “like” (o no dejar nada).

“Response link” permite a los estudiantes añadir un enlace a su vídeo, que puede ser público, privado o no permitirlo.

“Video views” habilita o no la visibilidad del contador de visualizaciones del vídeo.

“Response title” permite (o no) que los participantes añadan un título de como mucho 80 caracteres al vídeo.

Finalmente la opción de feedback configura una realimentación básica (“Basic feedback”) para calificar a los estudiantes o bien una personalizada (una basada en rúbricas por ejemplo, algo muy recomendado y que personalmente utilizo siempre que puedo a la hora de corregir alguna actividad).

Tras completar toda esta información (solo son obligatorios el título y descripción del “topic”) y elegir las opciones según los deseos del que organiza la actividad, se pulsa en “Create topic”, que proporciona una dirección web y un código que es el que hay que compartir con los estudiantes o participantes.

¿Quieres dejar tu opinión usando FlipGrid?

A modo de ejemplo he creado el siguiente “topic” abierto para todo el mundo y en el que iré recopilando opiniones sobre FlipGrid para todos aquellos que la manden, así que si pruebas la herramienta, anímate a compartir tu opinión:

Lo único que tienes que hacer es acceder a: https://flipgrid.com/d9168b e introducir la contraseña Christiandve.com (la primera C mayúscula).

Las personas que accedan, verán una pantalla de la siguiente manera y dándolo al botón “+” podrán generar el vídeo desde sus ordendores personales (con webcam) o bien utilizando la app FlipGrid para Android o FlipGrid para iOS (iPhone, iPad, iPod touch).

La apariencia de la grabación es (también es posible subir un vídeo ya existente). Para comenzar la grabación, se le debe dar al “botón central con un icono de cámara de vídeo”:

Al finalizar la grabación (cuando se le da a la flecha verde a la derecha), vuelve a reproducir el vídeo. Si no nos gusta, se puede borrar (icono de papelera) y volver a grabar.

Si está todo bien, se continúa dándole a la flecha verde a la derecha y pide que nos hagamos una “selfie” que será la imagen representativa del vídeo en el “grid” de la clase/actividad.

A esa selfie y según las opciones permitidas a la hora de crear el “topic” se le pueden añadir stickers o dibujar sobre ella, por ejemplo como en esta imagen poner un sombrero, gafas, corbata, etc. El límite es la imaginación.

Finalmente sube el vídeo y pide una serie de datos (nombre y apellidos y opcionalmente un correo electrónico, un título y un enlace). Para terminar, hay que darle a “Submit my video!” (envía mi vídeo).

El contenido aparecerá al propietario/profesor/organizador que podrá actuar en consecuencia de las opciones activadas.

Puede parecer un proceso largo porque son muchos apartados pero de verdad que una vez que se hace un par de veces, es muy sencillo y a pesar de ser en inglés no suele suponer un problema ni para los profesores ni mucho menos para los alumnos u otros participantes, acostumbrados a este tipo de apps.

A medida que hay más vídeos de los participantes y si se permite que los comenten, les pongan un “me gusta”, etc. las interacciones aumentan convirtiendo el aprendizaje o compartir el conocimiento en algo divertido (“gamificación”) y moderno y que se diferencia poco de otras actividades que se realizan en redes sociales, y ahí es donde FlipGrid permite con sus vídeos mejorar las clases usando vídeos.

FlipGrid: Activity

En esta pestaña aparecen diferentes informaciones:

Número de “grids” creados, de “topics, de vídeos y una gráfica de actividad en la opción “Engagement”.

“Recent videos” contiene un listado de los nuevos vídeos publicados y desde los cuales se puede entrar en ellos para verlos y desde ahí dejarles un comentario y ver el número de reacciones, “likes”, etc.

“Achievements” (logros) es una pestaña para el propietario de la cuenta (profesor, organizador de actividades, etc.) en el que se indican los logros teniendo en cuenta la cantidad de “grids” creados, vídeos, etc. Es una manera de incentivar a los profesores u organizadores de actividades de que se superen usando FlipGrid.

FlipGrid: Discovery

Es una opción dentro del panel de administración de FlipGrid que permite encontrar y compartir plantilla con la comunidad docente y usuaria de FlipGrid. Es posible buscar “topics” por palabras clave e incluso por objetivos.

Conclusiones sobre FlipGrid

A modo de recordatorio, he creado un “topic” para que el que quiera pueda dejar su comentario en vídeo sobre la herramienta FlipGrid. Lo único que tienes que hacer es acceder a: https://flipgrid.com/d9168b e introducir la contraseña Christiandve.com (la primera C mayúscula) y grabar el vídeo como haría cualquier alumno en clase.

Como se ha podido observar, FlipGrid es una herramienta gratis sencilla de usar a pesar de estar solo en inglés y que permite interactuar entre profesores y alumnos mediante vídeos e incluso no solo en un ámbito educativo sino también en otros entornos siempre que se quieran respuestas en formato vídeo, fomentando la capacidad de comunicar, una competencia que junto con las digitales cada vez tiene más importancia.

En vídeo a modo de presentación con testimonios de estudiantes:

Web: FlipGrid.

App de FlipGrid para Android.

App de FlipGrid para iOS (iPhone, iPad, iPod touch).

Tutorial de Fligrid en español paso a paso.

