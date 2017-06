WhatsApp: Cómo activar la verificación en dos pasos en iPhone y Android

| Por

WhatsApp tiene la opción de verificación en dos pasos en iPhone y Android no demasiado conocida que permite dar mayor seguridad a la cuenta y evitar que otros se hagan con ella y la “roben” y la usen sin permiso si no te das cuenta.

Por ejemplo, imagina que te deshaces de tu número de móvil. Si no tienes la verificación en dos pasos, el que lo adquiera podría usar ese número de WhatsApp y la gente pensaría que eres tú. Hay que estar siempre alerta como decía en 10 consejos para mejorar la privacidad de WhatsApp.

¿Cómo se activa la verificación en dos pasos de WhatsApp en iPhone y Android?

¿Qué es la autenticación en dos pasos y cómo funciona en WhatsApp?

La autenticación de doble factor o en dos pasos (conocido también como 2FA o TFA) permite reforzar la seguridad de un sistema o cuenta (WhatsApp en este caso) a través de la solicitud de algún dato adicional solo conocido o poseído por el usuario legítimo (por ejemplo una segunda contraseña, un dato recibido por SMS en el móvil, por carta postal, una huella dactilar, un escáner de retina, una memoria USB con ciertos datos, etc.).

Lo más habitual hoy en día y frecuente es la autenticación en dos pasos con claves para el mundo online.

Por un lado, en el inicio de sesión o al configurar inicialmente la cuenta pide la habitual del servicio (por ejemplo, la clave de acceso a Facebook – en el caso de WhatsApp lo que hacen es enviar un SMS con un cierto código al número de móvil indicado para verificar que es el correcto- y eso se usa para por ejemplo instalar WhatsApp en una tableta con Android sin que tenga línea de datos) y, por otro, está un código adicional que se genera sobre la marcha ante cada solicitud y constituye un “desafío” que solo el usuario legítimo debería conocer.

En el caso de WhatsApp, si se activa la verificación en dos pasos, lo que hará será, cuando vuelvas a instalar WhatsApp, pedirte un código de 6 dígitos solo conocido por ti. De esta manera, si alguien se hace con tu número de teléfono o consigue leer ese SMS inicial que manda WhatsApp de alguna manera, no podrá llegar a terminar la instalación de WhatsApp.

Una manera muy sencilla de “quitarle” la cuenta de WhatsApp a alguien (atención que no sería legal) es estar a su lado, instalar WhatsApp en tu terminal indicando su número de móvil (suponiendo que lo tienes, claro) y en un momento en el que la persona está distraída, activar WhatsApp en tu móvil viendo qué código de instalación le llega en el SMS y poniéndolo en el tuyo. Dicho y hecho: esa persona se quedaría sin su WhatsApp (hasta que se dé cuenta y lo vuelva a instalar, claro).

WhatsApp solo puede estar activo en un smartphone a la vez.

Si en este ejemplo tuvieses activada la verificación en dos pasos de WhatsApp, el “ladrón” no podría llegar a terminar la instalación porque no sabría ese código de 6 dígitos y por tanto no podría acceder.

Evidentemente, tener ese código de verificación en dos pasos en WhatsApp complica un poco y convierte en algo más tediosa la instalación de la aplicación, pero a cambio, se gana seguridad.

Gmail (cómo activar la verificación en dos pasos de Gmail), Dropbox, Hotmail, Twitter, Facebook, etc. permiten esta opción de iniciar sesión en dos pasos que refuerza notablemente la seguridad de cuenta ante ataques por fuerza bruta, ingeniería social e incluso keyloggers o malware, a costa de ese “esfuerzo” adicional en el acceso a la cuenta con unos pasos adicionales.

Eso no quiere decir ni mucho menos que con esta medida el sistema sea invulnerable. Se puede llegar a comprometer una cuenta o servicio, aunque es más difícil.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp en iPhone

Para activar la verificación en dos pasos de WhatsApp en iPhone hay que:

Acceder al apartado dentro de WhatsApp > Configuración. Apartado de Cuenta. Accede a Verificación en dos pasos > Activar. Introduce un código de seis dígitos que será necesario volver a teclear cuando registres de nuevo tu número de WhatsApp en otro dispositivo.

Una vez introducido, hay que confirmarlo.

Una vez hecho, permite añadir un correo electrónico a la cuenta que será usado para restablecer la contraseña si la olvidas. Se puede omitir el proceso, pero claro, si luego no te acuerdas del código, no podrás volver a instalar WhatsApp.

Está bien añadir el correo electrónico como medida de seguridad si te olvidas el código de doble factor de WhatsApp, pero también es una vulnerabilidad porque si alguien consigue acceder a esa cuenta de correo electrónico, podría llegar a averiguarlo, de ahí la necesidad de proteger bien siempre la dirección de email ante accesos no autorizados.

A partir de ese momento ya está activada la verificación en dos pasos de WhatsApp.

Periódicamente, WhatsApp te pedirá que repitas el código de 6 dígitos a lo largo de los días para que no te olvides de cuál es, lo que es un poco incómodo a veces.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp en Android

Para activar el seguro de verificación en dos pasos en Android se debe:

Abrir WhatsApp > Menú de ajustes (en los tres puntos arriba a la derecha). Acceder a Cuenta. Apartado de Verificación en dos pasos > Activar en la pantalla en la que pone “Para mayor seguridad, activa la verificación en dos pasos que requerirá un código cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en WhatsApp”. Define un código de seis dígitos que será necesario volver a teclear cuando des de alta de nuevo tu número de WhatsApp.

Una vez tecleado, hay que confirmarlo, introducir una dirección de correo electrónico (por si te olvidas la clave) y a partir de ese momento ya está activada activada la verificación en dos pasos de WhatsApp.

Como comentaba antes, es interesante añadir el correo electrónico como medida de seguridad si no recuerdas el código de instalación de dos pasos de WhatsApp, pero también es una vulnerabilidad porque si alguien consigue entrar en esa cuenta de correo electrónico, podría llegar a averiguarlo, de ahí la necesidad de proteger bien siempre la dirección de email ante accesos no autorizados.

De vez en cuando, WhatsApp solicitará que vuelvas a teclear el código de 6 dígitos para que no se te olvide y no lo recuerdes en el momento que lo vayas a necesitar y es que en el fondo tampoco se instala WhatsApp con mucha frecuencia.

Imágenes Shutterstock 1 y 2.

Como puedes ver, es sencillo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp en iPhone y Android. Conviene hacerlo para mejorar la seguridad de un sistema de mensajería cada vez más usado.

