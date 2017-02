Youku: cómo darse de alta, crear una cuenta y subir vídeos

¿Quieres darte de alta en Youku y subir algún vídeo y no sabes cómo? ¿Qué es Youku? Youku es una plataforma de vídeos online china similar a YouTube. Tiene unos 500 millones de usuarios al mes y se ven cada día unos 800 millones de vídeos.

No es trivial darse de alta en Youku e incluso en los últimos años han endurecido las condiciones para hacerlo exigiendo un número de móvil, por lo que hay menos usuarios que no sean de China que en otras plataformas, pero es posible crear una cuenta sin demasiada dificultad, aunque la página y la app, evidentemente, están en chino.

Este es mi canal de Youku.

¿Cómo darte de alta, crear una cuenta en Youku y cómo subir vídeos?

Un requisito indispensable para dar de alta una cuenta en Youku es tener un número de teléfono móvil. Inicialmente debía ser chino, con la dificultad que eso conlleva ya que en China solo se pueden conseguir previa presentación del documento de identidad y en persona, pero están incorporando más países (el listado completo está un poco más adelante).

Hace años era posible crear una cuenta en Youku solo con una dirección de correo electrónico, pero esto ya no es posible.

En este artículo comento dos soluciones que funcionan y a continuación cómo subir un vídeo a Youku que, si bien no es nada complicado, el hecho de que tanto la web como las apps de Youku para iPhone y iPad como la de Youku para Google Play estén en chino simplificado, no facilita las cosas, ya que algunas opciones se pueden deducir, pero otras no lo son tanto.

Una herramienta imprescindible para operar con estas herramientas en chino

Un traductor online como el de Google (Google Translate) es fundamental (salvo que sepas chino, algo que recomiendo aunque sea solo un poco como es mi caso) para entender algunos apartados, sobre todo en la web, pero hay otros que están en la parte privada tras iniciar sesión que no son tan fáciles de traducir, por lo que en este artículo incluyo las correspondientes interpretaciones de los apartados.

Cómo darse de alta en Youku si no tienes móvil de alguno de los países válidos

En caso de que no tengas un número de móvil de los países que indica Youku (España, México o Argentina no está entre ellos, por ejemplo -ver el listado en el apartado siguiente-), solo puedes recurrir a día de hoy a este “truco” para poder crear una cuenta de Youku y subir con limitaciones algunos vídeos.

Accede a la página de Youku al apartado de iniciar sesión (icono del hombre).

Se puede iniciar sesión con varias plataformas, entre ellas Weibo, QQ o WeChat, que es una plataforma de mensajería, red social y plataforma de comunicación para llamadas de audio y vídeo gratuitas muy popular en Asia.

Si escoges WeChat (que está en español en la Apple App Store WeChat y en WeChat en Google Play):

Se abre un código QR en una ventana que hay que escanear desde la app y autorizar como se puede ver en el vídeo.

A partir de ese momento ya has iniciado sesión en YouKu con WeChat y puedes personalizar la cuenta y subir vídeos con restricciones de tamaño.

Dependiendo de ciertos factores, es muy posible que Youku te pida que introduzcas un teléfono móvil pasado un tiempo, pero en mi caso subí varios vídeos sin problema.

El proceso completo explicado en vídeo sobre cómo crear una cuenta de Youku:

Para iniciar sesión hay que repetir el proceso utilizando la app de WeChat (o introducir la dirección de correo electrónico como explico en el apartado de configuración del perfil de Youku.

Existen más parámetros de la cuenta que se pueden configurar (por ejemplo el avatar) como explico más adelante en el apartado de configuración del perfil de Youku.

Aquí un vídeo de mi canal de Youku del Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela de entre varios publicados en Compostela Destino 5 estrellas:

Cómo darse de alta en Youku con un número de móvil

En caso de tener un número de móvil de alguno de los países soportados por Youku, el proceso es más sencillo y ya no hay tantas limitaciones (no es necesario estar físicamente en ninguno de los países), aunque el listado no es muy grande y no está ni España ni México ni Perú ni muchas otras localidades, que esperemos que vayan añadiendo pronto.

El proceso para hacerlo es el siguiente:

Accede a la página de Youku al apartado de iniciar sesión (icono del hombre)

Haz clic en la opción de crear nueva cuenta de Youku en la esquina inferior derecha (注册).

Pide registrar un número de teléfono móvil. Las opciones posibles de países son, con sus prefijos respectivos:

+86 de China

+886 de China Taiwán

+852 de Hong Kong China

+1 de Estados Unidos

+81 de Japón

+61 de Australia

+971 de EAU (Emiratos árabes unidos)

+92 de Pakistán

+49 de Alemania

+63 de Filipinas

+33 de Francia

+82 de Corea

+1 de Canadá

+60 de Malasia

+65 de Singapur

+64 de Nueva Zelanda

+44 de Reino Unido

+39 de Italia

+84 de Vietnam

+853 de Macao

Se debe introducir el número de móvil (por el momento no vale uno de España, hay que tener uno de estos países) y la contraseña deseada, que debe constar de letras, números y símbolos y repetirla.

Hay un campo para introducir el código SMS recibido y un botón para que lo envíen al móvil justo al lado.

De esta manera, ya se tiene la cuenta de Youku creada y sin limitaciones.

Para iniciar sesión hay que acceder a la página de Youku y en la esquina superior derecha de este formulario hay un enlace para poder iniciar con un número de móvil y el código recibido.

Es lo que se llama inicio de sesión por SMS, a diferencia del otro formulario en el que hay que introducir usuario y contraseña (y el usuario no lo tienes). Explico cómo conseguirlo en el apartado de personalización y es el teléfono o el correo electrónico.

Cómo subir vídeos a Youku

El proceso de subir un vídeo a Youku es sencillo y similar a YouTube, pero desconciertan todas las opciones que tiene y que, además, están en chino.

Para hacerlo desde la web, lo primero que hay que hacer es acceder al apartado de subir vídeo (identificado con una flecha hacia arriba):

En el formulario que aparece hay que escoger un vídeo (solo uno) y rellenar los campos (por orden de izquierda a derecha y de arriba abajo):

Al subir vídeos, se está dando por válido que se está de acuerdo con los términos de subida de vídeos de Youku , que no se suben contenidos pornográficos o vídeos de tipo reaccionarios o ilegales.

El tamaño máximo de fichero es de 2 GB, los miembros Gold (de pago) tienen más velocidad de subida y pueden publicar vídeos más grandes de hasta 4 GB por archivo suscripción.

Una vez hecho esto, comienza la subida y se abre un formulario con los siguientes campos

标题: título del vídeo

简介: breve descripción del vídeo

分类: categoría del vídeo. Pueden ser de los siguientes tipos (pongo el texto en chino y en español en el orden en el que aparecen en el desplegable):

电视剧: Telenovela

电影: Película

综艺: Show

动漫: Animación

音乐: Música

教育: Educación

纪实: Documental

资讯: Información

娱乐: Ocio

体育: Deportes

汽车: Automóviles

科技: Ciencia y tecnología

游戏: Juegos

生活: Vida

时尚: Moda

旅游: Turismo/viajes

亲子: Paternidad

搞笑: Humor

微电影: Cortometrajes

网剧: Vídeo para Internet

拍客: Periodismo ciudadano

创意视频: Creatividad

自拍: Selfie

广告: Publicidad

其他: Otros

话题: tema del vídeo

标签: tags del vídeo

Ya en el lado derecho de la imagen, de arriba a abajo:

立即绑定微博: compartir en Weibo

播单: 添加到播 单 : emisión individual

版权: 声明为原创,并同意遵守

《优酷原创/授权视频声明用户规范》

您还未通过原创认证,不可声明原创 : tengo los derechos de autor

Opciones de privacidad

公开: cualquiera

仅自己可看: privado

我订阅的人可以看: solo amigos

设置密码: protegido con contraseña

全景: vídeo panorámico

不是360°全景视频: No es un vídeo panorámico de 360º

是360°全景视频: Sí, es un vídeo panorámico de 360º

订阅: suscripción

视频发布后推送订阅更新: Se notifica a los suscriptores que hay un nuevo vídeo

视频发布后不推送订阅更新: No se notifica a los suscriptores que hay un nuevo vídeo publicado

Es muy importante el botón de la parte inferior izquierda (保 存): Guardar.

Aquí puedes ver el proceso completo de dar de alta y publicar un vídeo en Youku:

Una vez finalizado el proceso de subida, el vídeo se analiza y revisa, ya que no se publica todo y puede tardar unos momentos.

Si el vídeo es aprobado, aparecerá (o no) en Youku según las opciones de privacidad configuradas y con la información facilitada.

Cómo configurar el perfil de Youku

Existen muchos apartados que configurar en una cuenta de Youku, pero uno de los más interesantes puede ser el que permite cambiar de nombre de usuario, añadir una dirección de correo electrónico a la cuenta y más…

Todo esto se configura desde el enlace del perfil:

http://user.youku.com/page/setting/base_profile

En la primera página (perfil base 基本资料) permite cambiar el nombre de usuario (en mi caso he escogido christiandve), y se configura y cambia en ese apartado:

En el segundo se puede cambiar el avatar (修改头像) o foto del perfil de la cuenta de Youku:

Y en el tercero, la URL del canal de Youku (个性域名). En mi caso quiero que sea christiandve, con lo que la dirección final queda http://i.youku.com/christiandve.

En la última opción, opciones de conexión (绑定网站) se puede configurar los datos asociados a la cuenta y si esta está vinculada a QQ u otras plataformas.

En la segunda pestaña están las opciones de seguridad (安全设置):

En la primera se puede añadir una dirección de correo electrónico. En caso de haberse dado de alta con un número de móvil, envía un código SMS de verificación.

Tras introducir la dirección de mail, Youku envía un mensaje de prueba con un código de validación que hay que introducir (lógicamente para comprobar que tienes acceso a ese correo electrónico):

La segunda opción es para definir el número de móvil de alguno de los países válidos. Una vez tecleado el número con el correspondiente prefijo, envía un SMS de prueba con un código de verificación que hay que introducir para comprobar que tienes acceso a ese teléfono.

La tercera opción sirve para configurar la contraseña de acceso que, unida al número de teléfono o correo electrónico, puede servir para iniciar sesión.

En mi caso y a pesar de haber asociado WeChat y de tener un número de teléfono, con lo que podría iniciar sesión por SMS, lo hago introduciendo la dirección de correo electrónico y contraseña que he definido.

Aquí se puede ver cómo lo tengo todo:

Cómo subir vídeos desde la app de Youku

Para poder publicar vídeos en Youku una vez tienes una cuenta, hay que iniciar sesión en la app (en este caso la de Youku para iPhone/iPad, aunque también hay Youku para Android)

A continuación, tras introducir el usuario y clave de Youku, pide un código que se envía por SMS al móvil establecido para mayor seguridad.

Una vez completado ese proceso, ya se pueden subir vídeos desde la app a través del icono de la flecha y seguir los pasos que ya describo para la web.

Gracias a Luna y a Patricia Mandado por la ayuda en la traducción de algunos términos chinos :-) Xiè xie.

