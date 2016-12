Cómo grabar la pantalla del iPhone/iPad en Windows y macOS gratis [funciona]

¿Sabes cómo grabar todo lo que aparece en la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch en un vídeo tanto si tienes Windows como si tienes un Mac sin Jailbreak y gratis?

En muchas ocasiones puede ser interesante crear un vídeo en el que aparezca todo lo que haces en la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch y eso es fácil de hacer y gratis, tanto si tienes un PC con Windows como con un Apple Mac con macOS (MacBook Pro, Air, iMac, etc.)

Las aplicaciones son múltiples, como por ejemplo para enseñar lo bien que juegas a tus amigos, explicar cómo se hace algo a modo de tutorial, incluso (aunque no se debería) grabar contenidos de Snapchat u otras redes sociales, guardar una vídeoconferencia con Skype o FaceTime, etc.

¿Cómo grabar la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch en Windows y Mac?

Existen múltiples soluciones para grabar lo que sale en la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch. Una de ellas puede ser comprar un cable que conecte la salida del dispositivo y tenga una salida VGA o HDMI y conectarla a una capturadora de vídeo de las múltiples que hay en el mercado, creando un vídeo con lo que se ve.

El inconveniente es que estos cables y la capturadora tienen un coste que en ocasiones no compensa para usos puntuales.

Afortunadamente, también es posible hacerlo gratis por software y ya no es necesario hacer Jailbreak al dispositivo, tal y como paso a explicar:

Cómo grabar la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch (iOS) en un Mac con macOS

Es muy fácil grabar un vídeo con todo lo que aparece en la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch y en el caso de tener un Mac no demasiado antiguo y actualizado (me consta que los modelos del año 2011 o posteriores lo pueden hacer).

Es válido tanto para los MacBook Pro, MacBook Air, iMac y Mac Pro (supongo).

Lo más recomendable es tener la última versión de macOS instalada (que son gratis además, la última es Sierra).

Todo el proceso explicado en vídeo sobre cómo grabar la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch en un Mac:

Los pasos que hay que hacer para grabar la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch son:

Conectar el iPhone, iPad (iPad, iPad mini, iPad pro, etc.) o iPod touch al Mac utilizando el cable lightning original que se usa para cargar y enchufarlo al puerto USB

En el Mac, abrir la aplicación de QuickTime que viene incluida de serie en macOS y en “Archivo” escoger “Nueva grabación de vídeo…”.

En la ventana que se abre, selecciona la fuente y cámbiala de la cámara iSight en el desplegable al iPhone, iPad o iPod touch. Si no aparece, puede ser porque lo has conectado después de abrir el programa. Cierra QuickTime y vuélvelo a abrir y debe aparecer.En mi caso mi iPhone se llama “Christiandve.com”. Lo mismo para el sonido si quieres grabar lo que sale del dispositivo o bien quieres grabar tu voz (puedes escoger el micrófono interno del Mac o la entrada de línea).

Comienza la grabación dándole el botón de grabar en el QuickTime. Utiliza el iPhone, iPad o iPod touch normalmente y todo quedará registrado. Fíjate que la hora es siempre las 9:41, la batería está al 100 % (aunque no sea verdad) y desaparece el nombre del proveedor de telefonía.

Al terminar, detén la grabación y asígnale un nombre al fichero de vídeo en formato MOV. Ya puedes subirlo a YouTube, enviarlo por correo electrónico, WhatsApp, etc.

Cómo grabar la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch (iOS) en un PC con Windows

Existen varias alternativas para grabar en vídeo la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch en cualquier ordenador con Windows (Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 7, Windows 8/Windows 8.1 y Windows 10 o superior).

Una de ellas muy cómoda, gratis y sencilla de usar es Lonely Screen (que también tiene versión para Mac, por cierto) y está basada en AirPlay, por lo que no hacen falta cables, pero los dispositivos deben tener iOS 9 o posterior instalado.

El proceso completo explicado en vídeo para grabar la pantalla del iPhone, iPad y iPod touch en Windows:

Pasos para grabar la pantalla del iPhone, iPad, iPod touch o incluso Mac en un PC con Windows:

Descarga la aplicación desde Lonely Screen – Download e instálala.

Inicia la aplicación. Es muy posible que aparezca un mensaje del firewall informando sobre que está bloqueada y si la queremos permitir. Lo recomendable es hacerlo solo en redes privadas o de confianza.

En caso de que no esté correctamente configurado el firewall de Windows (o el que se tenga instalado) el mensaje que aparece es este: Issue: LonelyScreen is locked by your Windows Firewall

Cuando LonelyScreen ya funciona, se puede cambiar el nombre del servidor AirPlay y conviene darle un nombre fácil de reconocer para encontrarlo en caso de que haya varios servidores AirPlay operativos en la misma red Wifi.

En el dispositivo en cuestión (iPhone, iPad, iPod touch) abrir AirPlay (o duplicación AirPlay). Normalmente se puede encontrar fácilmente en el menú que aparece deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. En caso de haber varios, escoger el que se ha configurado y le has puesto el nombre en el punto anterior.

En la aplicación LonelyScreen aparece ya el iPhone, iPad o iPod touch tal cual se ve en la pantalla y todo está duplicado. Para grabar, hay que hacer clic en la pequeña flecha que se encuentra en la esquina inferior derecha. Aparece un gran botón rojo que permite poner en marcha y detener la grabación.

Como puedes ver, es muy fácil de hacer. Esto permite no solo grabar la pantalla del iPhone, iPad o iPod touch sino proyectar en el ordenador todo lo que se quiera, por ejemplo fotos, vídeos, etc. incluso para realizar presentaciones, etc. de manera sencilla y sin comprar cables adicionales ni nada.

Aquí el resultado en vídeo de la pantalla del iPhone grabada:

Es válido para cualquier dispositivo con iOS 9 o posterior, como por ejemplo el iPad 2, que puedes ver aquí:

