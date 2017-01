Truco YouTube: cómo reproducir un vídeo en bucle e insertarlo en una web

YouTube tiene muchas opciones visibles al reproducir un vídeo, pero también otros trucos con opciones menos conocidas que permiten reproducirlo automáticamente (o no) en bucle en silencio (o no), una y otra vez e incluso insertarlo en una página web y que no pare de repetirse.

Reproducir un vídeo de YouTube en bucle puede tener múltiples ventajas, sobre todo si este es corto, tanto si se visualiza en la web de YouTube como si se inserta a través del código correspondiente en una página web o blog.

¿Cómo conseguir que un vídeo de YouTube se vea en bucle?

Veremos apartado por apartado las distintas alternativas y opciones que hay para reproducir de manera continua un vídeo de YouTube en diferentes plataformas:

Cómo ver un vídeo en bucle en la web de YouTube

Es la opción más sencilla y rápida, pero como autores de un vídeo o de una web, no tenemos el control para activarlo, ya que debe hacerlo el propio usuario.

Es posible ver cualquier vídeo de YouTube en bucle en su web sin más que hacer clic con el botón derecho del ratón del ordenador sobre él y marcar la casilla “Bucle”. A partir de ese momento, se visualiza una y otra vez. Muy fácil.

Cómo insertar un vídeo de YouTube en una web o blog y que se reproduzca en bucle

En este caso ya no es tan intuitivo poner un vídeo en bucle pero sí que es sencillo de hacer.

Una de las características que más me gusta de Vine es precisamente que los vídeos se reproducen una y otra vez con el sonido desactivado precisamente. Esto es posible hacerlo en YouTube, a través de una serie de formatos y “trucos” con los parámetros que acepta hasta tener una funcionalidad casi equivalente.

Supongamos que tenemos un determinado vídeo, por ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=8_4JtuuFVIQ.

Lo primero que hay que hacer es ir a ese vídeo en concreto en la web de YouTube y acceder a la parte inferior, apartado insertar y la opción “Mostrar más”.

A continuación, elegir el tamaño deseado del vídeo (acorde al lugar donde se va a insertar en la web o blog), si se desean mostrar sugerencias al terminar el vídeo (es indiferente, ya que se reproducirá en bucle, si se quieren o no mostrar los controles del reproductor, mostrar el título del vídeo y acciones del reproductor o no y activar o no el modo de mejora de la privacidad).

Para el vídeo del ejemplo con un tamaño de 560 x 315, el código generado por YouTube y que se debe copiar y pegar en la página para insertarlo es:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8_4JtuuFVIQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

El resultado al insertarlo en la web o blog es:

Todo vídeo de YouTube tiene un código id único que lo identifica, y es lo que va después del watch?v=, así, por ejemplo, para https://www.youtube.com/watch?v=8_4JtuuFVIQ, el identificador del vídeo es 8_4JtuuFVIQ.

Para que el vídeo se reproduzca en bucle, lo que hay que hacer es añadir unos parámetros al código que da YouTube. Estos son:

?loop=1&playlist=<código del vídeo>

Siendo <código del vídeo> el identificador del vídeo de YouTube que has visto antes (en el ejemplo 8_4JtuuFVIQ).

Este código debe ser añadido después del identificador que ya existe y antes de la comilla “. Lo que está marcado en azul es lo que proporciona YouTube y lo que está en color naranja, lo que hay que añadir.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8_4JtuuFVIQ?loop=1&playlist=8_4JtuuFVIQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

De esta manera, si insertas ese código ya tienes el vídeo de YouTube en bucle en tu web o blog sin problema. Este truco se basa en crear una lista de reproducción de vídeos de YouTube que contiene el mismo dos veces, por lo que nunca para de visualizarse una vez se le da al “Play”.

Cómo insertar un vídeo de YouTube en una web o blog y que se reproduzca en bucle automáticamente

Si quieres que no sea necesario darle a comenzar la reproducción del vídeo de YouTube y comience automáticamente, se puede añadir otro parámetro para que la persona no tenga que darle al “play”. Lo que hay que añadir es &autoplay=1 al final (siempre antes de la comilla “). Con lo que quedaría:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8_4JtuuFVIQ?loop=1&playlist=8_4JtuuFVIQ&autoplay=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

En este caso hay que tener en cuenta que si el vídeo tiene sonido, comenzará a oírse nada más cargar la página en cuestión, lo que puede no ser lo más recomendable y está en tu mano configurarlo de esta manera o no (no lo incluyo en este artículo porque es algo molesto en mi opinión, pero para otros sitios con música de fondo o similares, puede ser interesante).

Este modo de reproducción en bucle funciona en todos los navegadores de ordenadores. En móviles hay casos en los que no se inicia automáticamente la reproducción e incluso no se ven en bucle, pero no es porque no esté bien configurado sino por la forma de representar el vídeo en el navegador.

Cómo insertar un vídeo de YouTube y que se reproduzca en bucle automáticamente en silencio

Hay un procedimiento más complejo que los anteriores si quieres poner un vídeo de YouTube para que se reproduzca automáticamente en bucle y en silencio (como los de Vine). Funciona en los ordenadores pero no en todos los móviles (por lo que debe ser usado con cuidado).

En lugar de los códigos anteriores, hay que poner un secuencia de comandos especiales de Javascript:

Se puede copiar y pegar el siguiente código y solo cambiar el identificador del vídeo de YouTube:

<div id=”YouTubeAutoPlayChSilencio”></div>

<script async src=”https://www.youtube.com/iframe_api”></script>

<script>

function onYouTubeIframeAPIReady() {

var player;

player = new YT.Player(‘YouTubeAutoPlayChSilencio’, {

videoId: ‘8_4JtuuFVIQ‘, // Id del vídeo de YouTube christiandve.com

width: 560, // Ancho del reproductor (en px)

height: 315, // Alto del reproductor (en px)

playerVars: {

autoplay: 1, // Reproducir automáticamente el vídeo al comenzar

controls: 1, // Mostrar botones de play/pausa

showinfo: 0, // Ocultar el título del vídeo

modestbranding: 1, // Ocultar el logo de YouTube

loop: 1, // Reproducir el vídeo en bucle

fs: 1, // Mostrar el botón de pantalla completa

cc_load_policty: 0, // Ocultar modo de privacidad

iv_load_policy: 3, // Ocultar las anotaciones del vídeo

autohide: 0, // Ocultar los controles mientras se reproduce

playlist: ‘8_4JtuuFVIQ‘ // Lista de reproducción en uso (poner aquí el identificador del vídeo de YouTube)

},

events: {

onReady: function(e) {

e.target.mute();

}

}

});

}</script>

Imágenes Shutterstock: 1, 4 y 5.

