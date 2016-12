WhatsApp: cómo bloquear un contacto y saber si me han bloqueado en iPhone y Android

En WhatsApp si alguien te molesta (o no quieres tener más contacto), puedes bloquearlo, y así no te puede mandar mensajes ni llamar por WhatsApp, ni tampoco ver cambios en tu foto de perfil, estado, etc. La pregunta es ¿quién me ha bloqueado? ¿Qué pasa si alguien me bloquea en WhatsApp? o, ¿Qué pasa si yo bloqueo a alguien en WhatsApp? ¿Se entera?

Bloquear a alguien en WhatsApp implica que no quieres tener ningún contacto con esta persona, ya que tampoco le podrás mandar tú mensajes, fotos, vídeos, etc. (no es lo mismo borrarlo de la agenda que bloquearlo).

Hay que usar con cuidado esta opción, ya que si muchas personas te bloquean en WhatsApp, se entenderá que tu cuenta es molesta y es muy posible que te suspendan la cuenta de WhatsApp.

¿Cómo bloquear y desbloquear a un contacto paso a paso en iPhone y Android y cómo saber si alguien me han bloqueado?

Cómo bloquear o desbloquear un contacto de WhatsApp en iPhone

Para bloquear a un contacto de WhatsApp en iPhone hay dos maneras

Abre WhatsApp > Localiza el contacto que quieras bloquear (o búscalo por su nombre) > Toca en la parte superior, donde se abre su ficha > En la parte inferior, escoge “Bloquear a este contacto” y confírmalo

Abre WhatsApp > Ajustes > Cuenta > Privacidad > Bloqueado (lista de contactos bloqueados), donde se pueden añadir contactos de WhatsApp que pasarán a estarlo

En vídeo cómo bloquear un contacto de WhatsApp en iPhone:

Si recibes un mensaje de WhatsApp de alguien que no tienes en la agenda (es decir, alguien desconocido), aparece una pantalla como la siguiente, en la que puedes bloquear directamente a esta persona (o añadirla a contactos, si es alguien conocido).

Si te ha mandado spam, puedes directamente Reportar como spam, con lo que la cuenta queda bloqueada y además se avisa a WhatsApp que revisen lo que está mandando ese número ya que son mensajes no deseados. Si muchas personas hacen eso, acabarán por suspenderle la cuenta de WhatsApp.

Para desbloquear a un contacto en iPhone hay tres maneras

Abre WhatsApp > Localiza el contacto que quieras desbloquear (o búscalo por su nombre) > Toca en la parte superior, donde se abre su ficha > En la parte inferior, escoge “Desbloquear a este contacto” Abre WhatsApp > Ajustes > Cuenta > Privacidad > Bloqueado (lista de contactos bloqueados). Localiza el que quieras desbloquear y desliza el dedo sobre él para eliminarlo de la lista y, por tanto, desbloquearlo También puedes desbloquear un contacto mandándole un mensaje de WhatsApp. La app informa que antes de hacerlo, tienes que desbloquearlo. Decir que sí y ya estará desbloqueado.

Cómo bloquear o desbloquear un contacto de WhatsApp en Android

Para bloquear a un contacto en terminales con Android hay dos maneras

Abre WhatsApp > Localiza el contacto que quieras bloquear > Toca en la parte superior, donde se abre su ficha > En la parte inferior, escoge “Bloquear a este contacto”

Abre WhatsApp > Botón de menú> Ajustes > Cuenta > Privacidad > Bloqueado > Agregar (en la parte superior derecha) > Elige el contacto que quieras bloquear

Cómo bloquear un contacto de WhatsApp en Android:

Si alguien que no tienes en la agenda te manda un mensaje de WhatsApp, la app te da la opción de bloquearlo e incluso de reportar spam si te ha enviado publicidad no deseada, por lo que ese número que no está asociado a un contacto queda bloqueado y se notifica a WhatsApp que tengan cuidado con lo que está enviando ese usuario ya que está molestando a otros.

Para desbloquear a un contacto en terminales con Android hay tres maneras:

Abre WhatsApp > Localiza el contacto que quieras bloquear > Toca en la parte superior, donde se abre su ficha > En la parte inferior, escoge “Desbloquear a este contacto” Abre WhatsApp > Botón de menú> Ajustes > Cuenta > Privacidad > Bloqueado > Toca sobre el contacto en cuestión que quieres desbloquear > Desbloquear Otra opción es mandarle un mensaje de WhatsApp al contacto bloqueado. Antes de hacerlo, pregunta si se desea desbloquear. Confirmar y listo

¿Qué pasa exactamente cuando bloqueo a un contacto de WhatsApp?

Los contactos bloqueados de WhatsApp no pueden…

Los mensajes de WhatsApp que envía el contacto bloqueado, salen de su terminal (se confirma con un check) pero no llegan a tu dispositivo No pueden llamarte por WhatsApp No pueden ver tu última hora de conexión aunque sea visible para todos los usuarios de WhatsApp No pueden saber ni ver si estás “en línea” No pueden ver los cambios en el estado de WhatsApp

Tampoco pueden ver la foto de perfil si cambia (aunque puede que les conste la que tenías antes del bloqueo).

Por cuestiones obvias, no puedes enviar mensajes ni llamar por WhatsApp a contactos bloqueados. Si quieres hacerlo, tienes que desbloquearlos primero como explico en el artículo en los puntos anteriores.

Los contactos bloqueados sí que siguen en tu lista de contactos (si no quieres que sea así, bórralo de tu agenda de contactos) y les sigues apareciendo como usuario de WhatsApp.

¿Cómo saber si alguien me ha bloqueado en WhatsApp?

No existe ningún apartado concreto donde WhatsApp te informa de si alguien te ha bloqueado y quién lo ha hecho, pero hay ciertos datos que puedes ver que dan pistas:

Todos los mensajes de WhatsApp que le mandas a esa persona, se quedan con un solo check a modo de confirmación de enviado, pero nunca sale el segundo check o la confirmación de leído No puedes hacer una llamada de WhatsApp a esa persona A pesar de que tienes activada la opción de mostrar cuál es tu última hora de conexión, no puedes ver la de la persona que sospechas que te ha bloqueado (aunque también puede ser que ella lo hubiese desactivado) No ves cambios en su foto de perfil Ves que su estado de WhatsApp es siempre el mismo

Estos elementos son solo indicadores, no hay una confirmación 100 % segura de que alguien te ha bloqueado utilizando la aplicación oficial de WhatsApp. Los más fiables son los puntos 1 y 2.

WhatsApp ha diseñado este sistema de esta manera para que haya un cierto grado de incertidumbre y que, en la medida de lo posible, no se genere un mal ambiente en su plataforma.

Tampoco hay ninguna manera de preguntar a WhatsApp si alguien te ha bloqueado, ya que sería violar la privacidad del usuario y de a quién quiere bloquear o a quién no.

