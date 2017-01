Snapchat: las 164 mejores cuentas en español (e inglés)

Snapchat es una red social y sistema de mensajería que lleva ya unos años en activo pero su importancia va en aumento, y aquí recopilo 137 cuentas activas, recomendadas, variadas e interesantes de Snapchat en español y 27 en inglés que considero que son de las mejores.

Snapchat tiene varios conceptos diferentes, como por ejemplo el carácter temporal de sus mensajes de chat, snaps e historias que se borran tras leerlos o pasadas 24 horas, y que está aislada de las demás plataformas: solo se puede acceder desde el Smartphone y no hay manera de compartir contenidos con el exterior.

No tiene opciones de buscar cuentas interesantes ni te recomienda más que contactos comunes de tus amigos, por lo que para localizar otros snapchatters, hay que recurrir a buscar en Internet.

Para hacer más fácil la búsqueda de cuentas interesantes de Snapchat y en español e inglés, he hecho esta lista que iré completando… Si quieres aparecer, dímelo.

Cuentas de Snapchat recomendadas e interesantes en español e inglés

Llevo más de 9 meses elaborando esta lista de usuarios de Snapchat en español e inglés principalmente y que no sean “famosos” (como Justin Bieber o Selena Gómez), ya que hay muchos artículos sobre celebridades, estrellas, actores y similares. Yo busco a personas reales o cuentas profesionales o de marcas que aporten y den ideas diferentes.

Si quieres empezar a entender Snapchat, una buena manera puede ser ver lo que hacen otros. Como Twitter, no es sencillo de entender si partes de otras redes.

A algunos de ellos (desde aquí mi agradecimiento) les he preguntado si me recomendaban alguna cuenta, con lo que he ido ampliando la selección (por cierto, que los más repetidos son Pepe Romera elfigura, Rafael Pérez rperezre y Jorge González jorgegonzalezd).

Mi código de Snapchat:

Si tienes una cuenta activa de Snapchat y quieres aparecer aquí, indícalo en los comentarios o avísame en mi cuenta de Snapchat (chdve) y, tras revisarla (pero dímelo, no solo me incluyas de amigo), te añado.

Como se puede ver en esta encuesta a modo de ejemplo, Snapchat no está demasiado extendido ni usado, todavía, en español:

El listado de cuentas está ordenado alfabéticamente por nombre.

Si desde el smartphone o tableta haces clic en “Añadir a … a Snapchat” desde el listado y tienes la app de Snapchat instalada, te preguntará si lo quieres abrir con ella, de tal manera que podrás seguir fácilmente la cuenta sin necesidad de escanear el código o teclear el nick a mano.

Las cuentas en inglés lo indican.

No he añadido finalmente una descripción de lo que hace cada cuenta porque algunas son complicadas de explicar…

Hay muy distintos tipos de usuarios: desde especialistas en social media, tecnólogos, deportistas de élite, youtubers, profesionales del mundo de la cocina, personas de medios de comunicación, marcas, viajes, humor, fotógrafos, artistas, DJs, etc.

Listado de cuentas de Snapchat en español

Listado de cuentas de Snapchat en inglés

¿Añadirías alguna cuenta interesante de Snapchat? Déjalo en los comentarios y completamos la lista.

