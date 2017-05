Vídeo de perfil en Facebook: ponerlo en Android y truco para iPhone y iPad

Facebook anunció hace un tiempo que permitiría poner un vídeo de perfil de hasta 7 segundos en su plataforma en lugar de la ya clásica foto de perfil.

¿Quieres ser de los primeros en tener un vídeo de perfil de Facebook? En mi caso no conozco a nadie que lo tenga (hacer un vídeo de perfil es todo un desafío, además). Ni siquiera lo tiene Mark Zuckerberg.

Con las aplicaciones oficiales de iOS (iPhone, iPad, iPod touch) y Android todavía no se puede hacer en todos los casos, parece que lo activan poco a poco solo a algunas personas.

Si se edita la foto de perfil indica: Vídeo de perfil: próximamente, sobre todo en iPhone/iPad, no así en Android en todos los perfiles.

El otro día por casualidad descubrí una manera de poder ponerlo y si quieres ser de los primeros en poner un vídeo en tu perfil de Facebook (yo ya lo he hecho como prueba y en iOS va perfecto), aquí están los pasos…

Cómo poner un vídeo de perfil en iPhone, iPad, iPod touch y dispositivos Android paso a paso

Los pasos oficiales para poner o cambiar un vídeo del perfil según Facebook son (pero no funcionan para todos los usuarios a día de hoy):

Cómo poner en Facebook un vídeo de perfil en iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

Para añadir un vídeo de perfil de Facebook desde un dispositivo como un iPhone, iPad, iPad mini, iPad pro o iPod touch:

Abre la app de Facebook y vete a tu perfil y toca la foto o vídeo que tengas

que tengas Escoge “Subir foto del perfil”, “Seleccionar foto en Facebook”, “Grabar nuevo vídeo” o “Subir vídeo” (en este caso, grabar o subir vídeo)

Toca en “Siguiente” y a continuación escoge en la parte inferior de la pantalla un fotograma para que se convierta en la miniatura del vídeo

para que se convierta en la miniatura del vídeo Toca “Guardar”

Cómo poner en Facebook un vídeo de perfil en Android

Para agregar un vídeo del perfil desde un dispositivo con Android (smartphone o tableta):

Accede en la app de Facebook a tu perfil y toca la foto o vídeo que tengas

que tengas Escoge “Grabar nuevo vídeo de perfil”, “Subir foto o vídeo”, “Seleccionar foto en Facebook” o “Ver foto de perfil” (en nuestro caso, grabar o subir un vídeo)

Toca en “Siguiente” y a continuación escoge en la parte inferior de la pantalla un fotograma para que se convierta en la miniatura del vídeo. Selecciona “Usar”

para que se convierta en la miniatura del vídeo. Selecciona “Usar” Toca “Guardar”

Si al acceder al perfil de Facebook no te aparece la opción de poner un vídeo de perfil, aquí el truco pero por el momento solo para iOS (iPhone, iPad, iPod touch).

Truco para poner un vídeo de perfil paso a paso (si no puedes con la app oficial de Facebook)

Hay otras maneras de poner un vídeo de perfil en Facebook aunque la app oficial de iOS/Android no nos lo permita pero, eso sí, es necesario tener la aplicación de Facebook instalada y preferiblemente actualizada a la última versión.

Instala la última versión de alguna de estas apps gratis: Vine, la divertidísima MSQRD o Boomerang (de Instagram) Boomerang para iOS y Boomerang para Android.

Cómo poner un vídeo de perfil de Facebook usando Vine

Instala la última versión de Vine (de abril de 2016). En este caso de momento solo funciona en la versión de Vine para iOS (no en Android) Vine para iOS / Vine para Android.

En caso de no tener cuenta, hace falta abrir una. Se hace en pocos minutos. Vine es una plataforma social propiedad de Twitter para compartir vídeos de hasta 6 segundos que está creciendo mucho y que recomiendo y uso desde hace varios años, con más de un millón de reproducciones: Vine de ChristianDvE.

Crea con la aplicación de Vine un vídeo de hasta 6 segundos que quieras tener de perfil en Facebook y publícalo en Vine Una vez publicado el vídeo en Vine, accede a él y en los puntos suspensivos que aparecen en la parte inferior, se abre un menú: escoge “Make Facebook Profile video” (hacer vídeo de perfil de Facebook). Se abre la app de Facebook Es posible acortar el vídeo (en el botón “Acortar” en la aplicación de Facebook) e incluso quitar el sonido, pero se presupone que el vídeo de Vine publicado ya está bien Elegir la imagen en miniatura. Se puede deslizar el dedo sobre el vídeo para escoger el fotograma que queramos que se quede como imagen en miniatura que se mostrará como foto de perfil en lugares como el muro, etc. Darle a “Usar” Hay que esperar unos minutos a que se procese el vídeo y aparezca como elemento en el perfil de Facebook. Paciencia, que seguro que aparece

El proceso completo grabado de cuando publiqué mi vídeo de perfil de Facebook desde Vine (dura 1 minuto el vídeo):

Cómo poner un vídeo de perfil de Facebook usando MSQRD

Esta divertida aplicación para crear fotos y vídeos con máscaras y diferentes efectos propiedad de Facebook también permite grabar vídeos y ponerlos en el perfil de Facebook: MSQRD para iOS / MSQRD para Android.

Descarga e instala la última versión de MSQRD para iPhone, iPad o iPod touch (en dispositivos con Android no se puede usar este truco de momento, porque no se puede compartir como vídeo de perfil de Facebook). No es necesario registrarse.

Evidentemente, este tipo de vídeos de perfil de Facebook son menos serios que los que se pueden publicar usando Vine.

Crea un vídeo utilizando alguno de los filtros que ofrece la aplicación, dándole a comenzar a grabar en vídeo y luego deteniendo la grabación Se puede ver el vídeo grabado. Elegir el botón de compartir en y “Usar como vídeo de perfil”. Se abre la app de Facebook Se puede recortar el vídeo si excede los 7 segundos (en el botón “Acortar”) e incluso quitar el sonido Elegir la imagen en miniatura. Se puede deslizar el dedo sobre el vídeo para escoger el fotograma que queramos que se quede como imagen de perfil fija. Tocar en “Usar” Esperar unos minutos a que se procese el vídeo y aparezca como elemento en el perfil de Facebook. Paciencia

Cómo poner un vídeo de perfil de Facebook usando Boomerang (de Instagram)

Boomerang es una aplicación gratuita de Instagram que permite hacer 10 fotos seguidas y las convierte en un vídeo, que se puede compartir en redes sociales (sí, se parece mucho a lo que hace Snapchat). Boomerang para iOS / Boomerang para Android.

Hay que descargar e instalar la última versión de Boomerang para iPhone, iPad o iPod touch (en Android no funciona a día de hoy este truco, ya que no se puede compartir el vídeo como de perfil de Facebook). No hay que crear una cuenta para poder usarla.

Grabar un vídeo (hecho a base de fotografías) con la app Visualizar el resultado y darle a compartir en Facebook, escogiendo la opción “Usar como vídeo del perfil”. Se abre la app de Facebook Ajustar los tiempos (incluso se podría recortar si se quisiese). La app de Facebook permite quitarle el sonido, pero estos vídeos no tienen Elegir la imagen en miniatura. Desplazar el dedo sobre el vídeo para escoger el fotograma que queramos que se quede como imagen de perfil fija. Tocar en “Usar” Esperar unos minutos a que se procese el vídeo y aparezca como elemento en el perfil de Facebook. Es cuestión de tiempo que aparezca

Conclusiones y consejos para el vídeo de perfil de Facebook

Hay que tener en cuenta que no se puede cambiar la configuración de privacidad porque al ser un vídeo del perfil, es siempre público.

Por el momento esto no se puede hacer tampoco desde la web de Facebook, solo (que yo haya probado) en dispositivos con Android (con la aplicación oficial), iPhone, iPad o iPod touch.

No se pueden poner vídeos de perfil en las fanpages de Facebook (solo en los perfiles personales), por el momento, pero será cuestión de tiempo que lo permitan también.

Poner una foto de perfil en Facebook y otras plataformas sociales es relativamente sencillo, hacer un vídeo que refleje quién eres y lo que haces o que te identifique, ya no lo es tanto, y además en como mucho 7 segundos.

Es importante escoger una buena imagen de todo el vídeo como foto fija, ya que en muchas partes de Facebook, aparecerá. El vídeo solo se verá cuando visiten tu perfil de Facebook.

Y sí, seguro que estás pensando también que resulta extraordinariamente curioso que Facebook, que apuesta tanto por los vídeos, no deje poner uno de perfil y haya que recurrir a plataformas externas y ajenas al servicio como Vine (que es de Twitter), MSQRD o Boomerang (ambas de Facebook), pero es lo que tienen los trucos.

En el caso de Android, las aplicaciones Vine, MSQRD y Boomerang parece que van un poco por detrás de las de iOS, por lo que casi seguro que en un futuro próximo se podrán usar también para añadir los vídeos creados como de perfil de Facebook (y actualizaré entonces este artículo)

Cuando se pueda hacer con la app oficial de Faceook incluso en iOS, no será ningún misterio hacerlo y es solo cuestión de tiempo. Se podrá hacer también seguro desde la web de Facebook e incluso quizá desde Instagram.

¿Te funciona en iPhone, iPad o iPod touch? ¿Y en Android? ¿Ya has puesto un vídeo de perfil de Facebook? (yo sí :-)

Gracias por la ayuda y capturas a Yasmin Delgado, Antonio Domingo, David Peralta, Marta Rodrigo y Eva Sabucedo.

