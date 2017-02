TrueTwit: qué es y ¿Sirve para detectar y evitar tener seguidores falsos en Twitter?

TrueTwit es una herramienta para Twitter (bastante veterana) que parece que últimamente la están usando bastantes tuiteros y recupera popularidad. Se puede saber que la utilizan ya que cuando se empieza a seguir a uno que tiene activado el servicio, manda un DM (mensaje directo) automáticamente de la forma:

(Usuario) uses TrueTwit validation service. To validate follow this link http://truetwit.com/truetwit/(enlace).

¿Qué utilidad tiene esto? ¿Para qué sirve? ¿Protege contra las cuentas falsas, bots o el spam?

¿Qué es TrueTwit?

La idea de TrueTwit es validar de alguna manera las cuentas que empiezan a seguirte, detectando cuáles son spam, falsas o de contenidos poco adecuados (para adultos, por ejemplo) para alertar al tuitero (más allá de la inspección visual que podamos hacer cada uno de nosotros).

Para eso envía ese enlace por mensaje directo, de tal manera que la persona que lo recibe (pues nos ha empezado a seguir) puede visitar esa página, donde, para validarse, debe introducir un código tipo CAPCHA y, así, demostrar que es humano. No hace falta que haga nada más. De esta forma, el sistema sabe que es una persona real y avisa usuario del servicio, para que éste decida si seguirlo de vuelta o no.

Es importante destacar que no impide en ningún caso que nos sigan cuentas falsas, que envían spam, automatizadas, etc. No bloquea de ninguna manera automática la cuenta aunque detecte que no se ha validado o que es una cuenta no-humana. Esa tarea recae en el usuario. El sistema solo recomienda.

El hecho de enviar la validación y que nos proporcionen un informe, solamente sirve de referencia para que sepamos qué tipo de seguidores tenemos y tengamos más criterios que simplemente la inspección visual de la bio de Twitter, del perfil y de los últimos tuits del timeline.

TrueTwit es un servicio gratuito con opción premium por 20 dólares al año.

¿Cómo funciona TrueTwit?

Para darse de alta en www.truetwit.com hay que indicar cuál es la cuenta de Twitter, introducir (y confirmar) una dirección de correo electrónico y definir una contraseña de acceso al servicio.

No hay que dar facilitar clave de la cuenta de Twitter ya que en uno de los primeros pasos lo que solicita es autorizar a TrueTwit a acceder a la cuenta de Twitter (y para eso no hace falta la clave, como muchos otros servicios que usan el OAuth).

You have successfully activated your account. We will begin monitoring your followers immediately!

Suggestion: After signing up, go to your Twitter notifications and uncheck the box “Email me when I’m followed by someone new”. You will then only receive TrueTwit notification emails. Your account with us is secure. You can cancel your account at any time.

Al crear la cuenta, uno se puede dar de alta con la versión básica o con una premium válida durante un mes (30 días), pasados los cuales hay dos opciones, pasar a la modalidad básica o pagar los 20 dólares (que no suele compensar).

Las ventajas de la premium son:

El sistema no envía un DM de validación a cada nueva cuenta de Twitter que empieza a seguir al usuario, sino que utiliza un algoritmo propio para detectar si se trata de una cuenta falsa, un bot, envía spam, es una cuenta para adultos, etc.

que empieza a seguir al usuario, sino que utiliza un algoritmo propio para detectar si se trata de una cuenta falsa, un bot, envía spam, es una cuenta para adultos, etc. Proporciona un análisis de la propia cuenta de Twitter, los seguidores (“Analysis”), incluyendo su estado y cómo valora el servicio a cada uno, además de informar quién no sigue de vuelta.

En la opción premium se puede conocer también la valoración que tiene de cualquier tuitero, sea o no seguidor (Dashboard > Check profiles). Por ejemplo si se busca el mío… Se ve que soy real ;)

Mediante la herramienta de “Manage followers” (gestionar seguidores), disponible también en el plan básico, se puede ver cuáles de ellos se han validado o no, en caso de que nos empezasen a seguir antes de activar el servicio lógicamente no habrían recibido el DM de solicitud de verificación, y desde esta pantalla se puede forzar el envío.

Informa también desde este apartado si los seguimos o no y si lo hemos bloqueado por alguna razón, pudiendo hacer desde aquí cómodamente cualquiera de estas opciones (incluso desde el correo que llega):

Christiandve is a validated TrueTwit Follower and is now following your updates on Twitter.

If you’d like to follow Christiandve, click on the “follow” link in your Manage Followers page, or on the ‘Follow’ button on their Twitter home page.

Las validaciones no se envían siempre al momento. A veces tardan un poco. Si ya seguimos una cuenta y nos sigue de vuelta, no es necesario que se valide.

También disponen app de TrueTwit para iOS (iPhone, iPad, iPod) y para sistemas basados en Android – TrueTwit donde se puede acceder a la misma información que en la web (si bien son bastante básicas y hace 5 años que no se actualizan).

Conclusiones sobre TrueTwit

Al igual que ocurre con TwitterAudit y con las demás herramientas de análisis de cuentas, el algoritmo que utilizan no es perfecto ni mucho menos.

En mi cuenta de Twitter aclaro que nunca he utilizado TrueTwit, pero creo que conviene conocer esta herramienta.

La opción (solo en la versión gratis, aunque en la Premium se puede forzar) de enviar un mensaje privado a un tuitero para que valide que es una persona, introduciendo a mano los tediosos códigos CAPCHA la verdad es que es un poco intrusiva y molesta (si bien no son difíciles e incluso en el móvil se pueden hacer con comodidad).

Ignoro qué porcentaje de usuarios lo llegamos a introducir (me incluyo entre ellos). Reconozco que en mi caso siempre que se me presenta me valido, ya que me interesa tener una buena reputación de cara a la herramienta (por si acaso).

Eso sí, entiendo que a muchos tuiteros no les haga gracia este sistema. Hace años, las primeras veces, pensaba que solo si me validaba podía seguir a la cuenta, pero desde hace tiempo sé que no es así, tal y como explico en este artículo.

¿Conoces esta herramienta? ¿La usas?

