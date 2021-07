Descargar gratis Microsoft Expression web, sucesor de Frontpage para hacer webs

| Por

Microsoft Frontpage y Adobe Dreamweaver son los programas más famosos y conocidos para hacer páginas web. Frontpage 2003 fue la última versión del editor como parte de Office para Windows. El sucesor de Frontpage, también de pago, se llamó Microsoft Expression Web, apareció en el año 2006 y tuvo cuatro versiones.

La última se puede descargar gratis, cortesía de Microsoft, y es completamente funcional.

Con el auge de las aplicaciones interactivas en Internet en los equipos fijos y móviles, Microsoft reorientó su estrategia y como parte de ella liberó Microsoft Expression Web 4 (la última versión) para su descarga sin coste.

Se trata de un editor de páginas web para Windows bastante potente que permite crearlas de manera visual WYSIWYG – lo que ves es lo que se obtiene – What you see is what you get) incluyendo la gestión de las hojas de estilo CSS, Javascript, etc.

También se integra con Photoshop para modificar las imágenes (aunque no lo he probado porque no utilizo Photoshop).

Es posible editar y publicar no solo páginas en HTML, ASP y ASPX sino también en PHP.

Tenía una opción bastante buena (y en su momento novedosa, si bien ahora ya no funciona) con una herramienta que permitía visualizar la página en diferentes navegadores aún sin tenerlos instalados (SuperPreview). Lamentablemente ya no está disponible.

Otro apartado interesante es el del analizador SEO, si bien se limita a hacer sugerencias de la página y es algo básico.

A pesar de ser gratuito, se trata de la versión completa y es totalmente funcional, aunque, lógicamente, no tiene soporte por parte de Microsoft.

El código HTML generado, si se utiliza adecuadamente, puede ser bastante limpio.

Hoy en día hay muchos editores y cada profesional del desarrollo web elige el suyo según sus gustos. Personalmente me gustaba Frontpage (más que Dreaweaver) para generar códigos concretos como por ejemplo una tabla, dar formato a contenidos de una manera visual, etc. Y por eso tengo desde hace tiempo también Microsoft Expression Web (aunque no es mi editor predeterminado). Si tengo que hacer tareas de maquetación que son repetitivas, suelo utilizar Microsoft Excel para generar el código de la web como explicaba en el artículo.

Es extremadamente raro hoy en día encontrar páginas web estáticas (es decir, que no cuenten con una base de datos y programación en algún lenguaje como PHP, asp, ASP.NET, etc.) pero tener un editor como este bastante completo nunca sobra y el precio es muy bueno.

A continuación incluyo 21 tutoriales para aprender a usar este programa y hacer una web (en inglés, pero se entiende bastante bien y por las imágenes se puede comprender lo que dice).



21 tutoriales para aprender a usar Microsoft Expression web