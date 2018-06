¿Qué sabe Facebook de mí y mis contactos? Listado completo

| Por

Facebook (igual que Google – 2 maneras de saber qué sabe Google de mí) quiere conocernos bien para saber qué nos gusta y qué no para ofrecernos anuncios relevantes e interesantes (su principal fuente de ingresos).

Aunque no nos demos cuenta, los continuos rediseños de la popular plataforma social están orientados a destacar unos apartados y dejar en segundo plano otros siempre pensando en sus intereses y en que facilitemos datos sobre nosotros, actividad, aficiones y gustos, que, afortunadamente, podemos fácilmente consultar tal y como se describe en este artículo paso a paso.

Incluyo también un listado punto por punto de toda la información que tienen y su explicación. La verdad es que da miedo. Personalmente me ha sorprendido todo lo que almacenan y reconocen tener en nuestros perfiles e incluso el listado de temas de interés generado por Facebook que creen que encajan con nuestra personalidad (que también se puede consultar). No me esperaba tanta información, la verdad.

De vez en cuando, Facebook se acuerda de que no hemos rellenado algunos apartados como dónde hemos estudiado, dónde vivimos, trabajamos o si hemos visto (y nos gusta) una cierta película, grupo musical, libro, equipo de fútbol, etc. y directamente nos lo pregunta, siendo, muchas veces, un poco “pesadito”:

Todos estos datos van a parar a sus enormes bases de datos y es posible consultar una buena parte de esta información que tienen sobre nosotros (no me atrevo a decir que sea toda) muy fácilmente.

En mi caso lo he hecho y, la verdad, me he quedado sorprendido (incluso asustado y un poco indignado) de todo lo que tienen (no me imaginaba tanto) y que además reconocen tener. Además de lo obvio como las fotos, vídeos, comentarios, mensajes y posts, también tiene algunos otros datos como las IPs desde las que me conecto, inicios y cierres de sesión, en qué anuncios he hecho clic, cuáles creen que son mis intereses (en mi caso presentan una lista de más de 300 temas) y una extensa lista de mis contactos con mail y teléfono fijo y móvil.

Cómo consultar la información que tiene Facebook sobre mí (perfil)

Para saberlo, hay que descargarla y visualizarla. Es muy fácil:

Hay que ir a “Configuración” en la flechita que se encuentra en la esquina superior derecha > Configuración (el enlace directo es https://www.facebook.com/settings).

En la parte inferior aparece un enlace: “Descarga una copia de tu información”. Si se accede a ese apartado, aparece un asistente que va guiando el proceso y solo solicita que se introduzca la contraseña de la cuenta de Facebook por seguridad.

Al terminar el proceso, informa que se está preparando el archivo y que enviará un correo electrónico cuando esté disponible. Esta es la notificación recibida tras apenas 5 minutos:

En mi caso el fichero, en formato zip, ocupa casi 24 MB.

Una vez descomprimido en el ordenador, se obtiene un fichero llamado index.htm y tres carpetas: html, photos y videos. En cada una de ellas se encuentran los diferentes contenidos pero está todo estructurado y organizado como una página web que se puede visualizar sin conexión a Internet abriendo el archivo index.htm con un navegador.

¿Qué datos tiene Facebook sobre mí y mis contactos? Listado completo

Los apartados existentes son:

Perfil: en este apartado figura el nombre, apellidos, estudios, fecha de alta en Facebook (en mi caso en mayo de 2008), situación sentimental, idiomas, intereses, gustos musicales, libros, películas y series de TV favoritas, otros intereses (listado de todas las fanpages que se siguen), restaurantes favoritos, ropa, sitios web preferidos, grupos en los que se interactúa en Facebook, aplicaciones autorizadas y las que se administra así como un listado de todas las páginas de Facebook que están bajo el control del perfil. Casi nada…

Pero eso no es todo sino solo el principio:

Información de contacto : en este apartado, que, sinceramente, me ha dejado helado , aparece mi dirección de correo electrónico y mi número de teléfono junto con una libreta de direcciones. En este listado (de casi 350 entradas) figuran direcciones de mail y números de teléfono fijo y móvil de muchos de mis contactos. Nunca he autorizado a Facebook a acceder a la agenda del smartphone y sospecho que muchos datos pueden provenir de una antigua cuenta de Hotmail ya que hace unos años para probar, autoricé al desaparecido MSN Messenger a acceder a mi perfil de Facebook. Está visto que las guardó todas.

: en este apartado, que, sinceramente, me ha dejado , aparece mi dirección de correo electrónico y mi número de teléfono junto con una libreta de direcciones. de muchos de mis contactos. Nunca he autorizado a Facebook a acceder a la agenda del smartphone y sospecho que muchos datos pueden provenir de una antigua cuenta de Hotmail ya que hace unos años para probar, autoricé al desaparecido MSN Messenger a acceder a mi perfil de Facebook. Está visto que las guardó todas. Muro : en este apartado se lista la actividad del muro: se ha compartido un enlace, le gusta una fanpage , es amigo de… Etc. Desde el primer momento hasta el día de hoy, aunque no podría asegurar que en mi caso no falte nada.

: en este apartado se lista la actividad del muro: se ha compartido un enlace, le gusta una , es amigo de… Etc. Desde el primer momento hasta el día de hoy, aunque no podría asegurar que en mi caso no falte nada. Fotos: en el fichero están todas las fotos descargadas organizadas por álbumes (fotos subidas con el móvil, de Instagram, del perfil, etc.), que, a su vez, se pueden visualizar en el ordenador.

En cada una de las fotos aparecen también los comentarios generados. A pesar de que en teoría y según mi estudio ¿Qué redes sociales borran los datos personales de nuestras fotos cuando las subimos?, Facebook borra los metadatos de las fotos cuando se publican, en la descarga de los datos incluye la dirección IP desde la que se subieron y también con qué dispositivo fueron tomadas (un iPhone 5S en el caso de la imagen) y también coordenadas de longitud y latitud junto con otros parámetros como fecha de la captura, exposición, orientación, etc… No debería ser un problema, ya que la foto está en la descarga y solo la tengo yo –en la web supuestamente no tiene metadatos-, pero está claro que Facebook lo guarda todo y que conviene subir las fotos sin geoetiquetar o eliminar la información de ubicación previamente Cuidado con la información oculta sobre nosotros en las fotos que publicamos.

Vídeos : en la descarga se incluyen también todos los vídeos subidos a Facebook, junto con la IP desde la que se subieron , fecha de la captura y los comentarios generados.

: en la descarga se incluyen también todos los vídeos subidos a Facebook, , fecha de la captura y los comentarios generados. Amigos : en este apartado figura el listado completo de amigos (nombres y apellidos y en algún caso mail), la lista de solicitudes de amistad enviadas y no contestadas (esos amigos que aún no han aceptado), las solicitudes de amistad pendientes de contestar , aquellos perfiles que hemos eliminado como amigos (si es que los hay) y la lista completa de suscriptores a nuestro perfil.

: en este apartado figura el (nombres y apellidos y en algún caso mail), (esos amigos que aún no han aceptado), , aquellos (si es que los hay) y la a nuestro perfil. Mensajes : mensajes intercambiados de manera privada con nuestros amigos, incluyendo los grupos.

: mensajes intercambiados de manera privada con nuestros amigos, incluyendo los grupos. Toques ( pokes) : listado de toques con otras cuentas, aunque personalmente creo que faltan algunos en mi caso.

listado de toques con otras cuentas, aunque personalmente creo que faltan algunos en mi caso. Eventos: listado de eventos relacionados con el perfil de Facebook en cuestión.

Configuración: en este apartado se detallan cómo están ciertos ajustes de la cuenta: Idioma y divisa empleados Cómo están configuradas las notificaciones Cómo está configurada la privacidad de la cuenta Relación de perfiles y de páginas que se han ocultado de la sección de noticias (es decir, qué páginas y perfiles hemos silenciado para que no aparezcan sus actualizaciones). Seguridad: en este punto informa de diferentes datos referentes a la cuenta desde el punto de vista de la seguridad: Sesiones activas . En mi caso tengo activada por seguridad (para evitar que me roben la cuenta o accesos no autorizados) la verificación en dos pasos. En este apartado indican qué sesiones están activas, desde qué dispositivos, qué IP tienen, etc. Información sobre la actividad de la cuenta: inicios, cierres y actualizaciones de sesión. Recognized machines: máquinas conocidas desde las que se accede de manera habitual al perfil de Twitter (incluye navegador e IP del dispositivo). Logins y logouts: indica cuándo se entra y sale de Facebook. En mi caso vienen hasta marzo de este año, por lo que supongo que no son ni mucho menos todos. Login protection data: parece información sobre la cookie que controla el inicio de sesión con fechas de creación y de actualización. Direcciones IP : listado de direcciones IP desde las que se ha accedido a la cuenta a lo largo del tiempo (es una lista bastante larga). Información de autenticación de la cookie Datr : accesos y modificaciones a las cookies de autenticación. Registros administrativos : notificaciones sobre cambios de nombre, contraseña, etc. relacionados con la cuenta incluyendo como siempre fecha, hora y dirección IP. Anuncios: Este apartado me ha recordado mucho a la información que recopila Google sobre nuestros gustos, ya que recoge el (en mi caso) enorme listado (325) de temas de los anuncios ( Ads topics ) que creen que encajan conmigo. Se supone que son los temas que Facebook, tras analizar mi perfil, considera que me interesan. Por supuesto en algunos acierta pero en otros ni de lejos. También tiene un apartado de Historial de anuncios donde indica cuándo y en qué anuncios se ha hecho clic. Es curioso pero no me consta haber visitado algunos de ellos. No está nada mal todo lo que tienen, guardan y registran (y lo que no dirán), ¿verdad?

en este apartado se detallan cómo están ciertos ajustes de la cuenta:

