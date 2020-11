Botón de lectura rápida para el blog con OpenSpritz: una idea muy interesante

| Por

En los últimos días se está hablando mucho de nuevas técnicas de lectura rápida como la desarrollada por la empresa Spritz, mediante la cual ya no es necesario mover los ojos para completar la lectura de un texto.

Se me ocurrió el otro día que sería muy interesante tener en el blog un botón que permita «fotoleer» a toda velocidad los artículos (ya que siempre vamos todos con prisa). Así que me puse manos a la obra y lo he puesto en marcha en este blog (se puede ver el botón entre los demás de compartir en redes sociales) y comento cómo lo he hecho en apenas 20 minutos.

Está demostrado que en Internet solemos leer en zig-zag y muy rápidamente. Herramientas como el producto de Spritz prometen facilitar esta tarea y que podremos terminar un libro entero en un tiempo récord. Uniendo ambas ideas y basándome en OpenSpritz, me puse manos a la obra y la verdad es que en apenas 20 minutos con unos conocimientos de PHP, javascript, HTML y CSS pude crear un botón que ya está visible en todos los artículos y funciona bastante bien (aunque no es perfecto, pero para el tiempo dedicado, va bien aunque hay que seguir mejorándolo).

OpenSpritz es obra de un desarrollador independiente y que no tiene relación con Spritz, aunque la idea que persiguen las dos es la misma y son muy parecidos. El desarrollo de OpenSpritz es software libre y consiste básicamente en un marcador para el navegador que permite leer en formato «spritz» la página que tengamos abierta hasta a 900 palabras por minuto. En mi caso lo adapté para que funcione desde el botón «Leer rápido».

Al hacer clic sobre el botón «Leer rápido» de cualquiera de los artículos del blog, pregunta cuántas páginas por minuto queremos (entre 200 y 950 PPM).

Tras confirmar la elección, el sistema procesa el contenido y, pasados unos instantes (un poco de paciencia si no sale enseguida) lo presenta en formato «Spritz». Para salir, no hay más que pulsar el botón «cerrar».

Estoy convencido de que muy pronto Spritz y quizá otras empresas ofrecerán botones de este estilo y que pueden llegar a ser populares. Ahora mismo, además del marcador ofrecido por OpenSpritz que es muy fácil de usar (solo hay que arrastrar el marcador «OpenSpritz this!) a la barra de favoritos de nuestro navegador la primera vez y luego hacer clic sobre él cada vez que estemos en una página que queramos ver en este formato (y que no incorpore esta funcionalidad de serie, claro :) hay más opciones como indico al principio del artículo.

Ya existen incluso aplicaciones para Android con este sistema (incluso un port de OpenSpritz). En la pantalla de un móvil sí que un sistema de lectura de punto fijo tiene un enorme interés.

¿Qué te parece leer de esta nueva manera? Está claro que todo cambia…