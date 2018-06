Así es el fichero que se descarga de Twitter con todos los tuits #Twitter [Actualizado]

En septiembre del año pasado, Dick Costolo, CEO de Twitter, prometió que antes de terminar el año cada tuitero podría descargar un fichero con todos sus tuits desde el primero. Esto se cumplió a medias ya que al parecer solo se podía hacer en algunas cuentas a partir de diciembre.

La noche del 27 al 28 de febrero se activó para mí esta opción. Está en la web de Twitter, editar perfil-> cuenta. No hay más que darle a un botón solicitando que se genere el fichero. A los pocos minutos llega por correo electrónico un enlace para descargarlo. El fichero se llama “tweets.zip“.

En mi caso ocupa algo menos de 7 MB y tiene los siguientes elementos una vez descomprimido:



Una vez abierta esta página es posible recorrer los tuits enviados, junto con un enlace que lleva al tuit original.

En la columna derecha detallan el volumen de tuits enviados por mes. En mi caso concreto hay actividad al darme de alta y en los meses siguientes estuve en “modo escucha” hasta mediados del año 2010.

Este fue mi primer tuit a las dos horas de darme de alta en Twitter en junio del año 2009 (como se puede observar, muy original). Es en inglés porque en aquella época no había versión en español.

Tiene un buscador que funciona totalmente en local. Se introduce en el recuadro de la esquina superior derecha el texto a buscar y aparecen los resultados resaltados en amarillo.

Esta página proporciona también información de cuándo se dio de alta la cuenta y podemos enviar un tuit nuevo (botones en la esquina superior derecha).

Es de esperar que próximamente se siga propagando esta opción y esté disponible en todas las cuentas. Me ha gustado mucho cómo lo han hecho. A pesar de ser un fichero que se ejecuta en local tiene muchas funcionalidades.

Actualización (23.03.2013): En este post relato cómo activarlo y ahora ya aparece incluso en Español.

Contenido del fichero Readme.txt:

# How to use your Twitter archive

The simplest way to use your Twitter archive is through the archive browser interface provided in this file. Just double-click `index.html` from the root folder and you can browse your entire history of Tweets from inside your browser.

—

In the `data` folder, your Twitter archive is present in two formats: JSON and CSV exports by month and year.

* CSV is a generic format that can be imported into many data tools, spreadsheet applications, or consumed simply using a programming language.

## JSON for Developers

* The JSON export contains a full representation of your Tweets as returned by v1.1 of the Twitter API. See https://dev.twitter.com/docs/api/1.1 for more information.

* The JSON export is also used to power the archive browser interface (index.html).

* To consume the export in a generic JSON parser in any language, strip the first and last lines of each file.

To provide feedback, ask questions, or share ideas with other Twitter developers, join the discussion forums on https://dev.twitter.com.