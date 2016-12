Cómo funciona Weibo (y parecido con Twitter y Facebook) ¿pronto en inglés?

Las pocas veces que he visto que los medios de comunicación españoles hablan de Weibo lo llaman “El Twitter Chino”. Aunque tiene un gran parecido, también tiene características de Facebook e incluso tiene un servicio, Weilingdi, que es al parecer es similar a Foursquare (aunque aún no lo he probado).

Weibo significa en chino microblog y su estructura es similar a Twitter: mensajes de hasta 140 caracteres chinos. En cualquier publicación (vía web) se pueden insertar, además de texto emoticonos, fotos, vídeos, música y encuestas. En este artículo explico mis primeras impresiones y en este continúo viendo parecido con Facebook y Twitter.

Incluir una imagen en un Weibo no consume caracteres y tanto desde las aplicaciones para móviles y tabletas como desde la web es posible rotarla y aplicarle unos cuantos filtros de color (una versión simplificada de Instagram igual que permite hacer desde hace poco Twitter ¿casualidad?). Desde la web el sistema le añade una marca de agua en la esquina inferior derecha diciendo quién la publicó (me parece muy buena idea).

Los weibos no son públicos como en Twitter salvo algunos de celebridades o cuando aparecen en la página de inicio www.weibo.com. Son algo más parecido a los posts de Facebook.

Podemos mencionar a otros usuarios anteponiendo una @ como en Twitter. Mi cuenta por ejemplo en la red de Sina es @christiandve.

Una diferencia es que podemos comentar (al más puro estilo de Facebook) un weibo con hasta 140 caracteres y estos mensajes quedan debajo del original (similar a los comentarios en un post de un blog o Facebook). También es posible retuitear (llamado “repost”) igual que hacemos en Twitter con un RT clásico, pero en este caso no se añaden las letras RT sino //. Así por ejemplo un repost de un weibo quedará:

Hay una opción para marcar un weibo como favorito como en Twitter.

Los DMs de Twitter aquí se llaman (mucho más adecuadamente) chat pero pueden contener hasta 300 caracteres, algo que a veces se agradecería en la red del pájaro azul. El sistema es el mismo: si una persona no te sigue no le puedes mandar un mensaje privado. Es una pena porque me habría hecho ilusión mantener un chat con la primera persona a la que seguí: Jackie Chan (que por cierto manda weibos –qué feo suena- con un iPhone). Si seguimos a una cuenta que también nos sigue aparece un símbolo especial que indica que hay reciprocidad.

Existen los hashtags exactamente como en Twitter y funcionan igual (al hacer clic se visualizan todos los mensajes con ese hashtag), aunque en Weibo se ponen dos almohadillas: una al principio y otra al final: #StarWars# y los hashtags aparecen ordenados por temáticas.

También es un sistema no recíproco: yo sigo a otras personas que no me tienen por qué seguir a mí si no quieren. Las listas se llaman aquí grupos (recuerda a los grupos de Facebook) y me ha parecido curioso que no puedes añadir a alguien a un grupo (lista) si no lo sigues. En Twitter no es así. Yo de hecho tengo a gente en listas sin seguirlos. En Weibo no podría. También es posible filtrar mi “timeline” según ciertos criterios, por ejemplo ver solo los weibos de aquellos que nos siguen y seguimos, de un cierto grupo o por ejemplo aquellos con imágenes o encuestas.

En el perfil se incluyen los datos básicos: pequeña bio, ubicación, nombre y sexo (muy útil ya que de lo contrario no se sabe si hablamos con un hombre o una mujer). No es posible poner, como en Twitter, un enlace a una web excepto si tenemos un blog en Sina (que no es mi caso).

En Weibo no existe la tradición de hacer un #FF los viernes pero sí que es posible recomendar a tus seguidores una cuenta.

El recortador de direcciones oficial es t.cn (que recuerda a t.co, dirección que, por cierto, no se puede utilizar, está prohibida).

Tanto desde la web como desde las diferentes aplicaciones para móvil es posible incluir de una manera muy sencilla emoticonos.

Ignoro si es algo generalizado porque no puedo leer todos los contenidos (las leo pero no los entiendo, están en chino), pero me da la impresión de que hay bastante spam. Me suelo encontrar mensajes como los de la imagen que vienen a decir (traductor de Google en mano) que el weibo fue borrado por el sistema y a veces me da tiempo a ver antes weibos con muchas menciones y un texto que, lamentablemente, no comprendo pero sospecho que es algún tipo de publicidad no deseada .

De una manera similar a Klout y Foursquare, al usar cada vez más Weibo se obtienen “logros” y “condecoraciones” que demuestran la veteranía en la red social.

Seguiré probándola. Lo cierto es que me gusta bastante. Recientemente habrían empezado a traducir a inglés algunas partes de la web según varios medios (además de las aplicaciones, que ya están en inglés), lo que denota que no sería extraño que intentasen internacionalizar el servicio, aunque para ello obviamente deberían levantar algunas restricciones si quieren que en occidente la usemos como ahora mismo hacemos con Twitter, Facebook o tantas otras.

Lo que sí tengo claro es que aunque Weibo apareció unos años después que Twitter, está mucho más avanzada, pensada y desarrollada. Por eso no me extraña que en Twitter cada vez copien más características como los filtros de las imágenes.

Weibo, además de vía web, tiene aplicación para Android, Blackberry, iOS (iPad y iPhone), Symbian, Windows Mobile y Windows Phone.

