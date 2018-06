Cuidado con el Safe Sleep y las baterías de los MacBook: puede reducir su vida

| Por

Al hilo del post sobre las baterías ha resurgido un tema del que había oído hablar en varias ocasiones. Ya me han comentado cinco fuentes independientes (en tres de los casos según ellos confirmados por el servicio técnico de Apple) que cargar un portátil de Apple, un MacBook en modo “Safe sleep” reduce sustancialmente la capacidad de la batería en poco tiempo.

¿Qué es el “Safe sleep? (parecido, aunque no igual, al “modo hibernación” en Windows)

Una de mis características favoritas de los portátiles de Apple es que se suspenden muy rápidamente al bajar la tapa y se reactivan casi instantáneamente al volver a abrirla (sobre todo el MacBook Air y el MacBook pro con disco SSD). En este estado de ahorro de energía una lucecita parpadea suavemente recordando que el portátil está “durmiendo pero despierto”.

Al parecer, cargar el equipo cuando está así provoca “algo” en la batería que, a la larga, hacen que su capacidad se vea mermada a pocos minutos de duración. Por tanto lo mejor es conectar el cargador solo cuando el equipo está totalmente apagado o cuando está encendido en modo de operación normal. Se puede recuperar parcialmente la capacidad perdida tratando “bien” la batería (completando ciclos de carga y descarga).

En OS X Lion, la última versión del sistema operativo para ordenadores de Apple hasta la fecha, los programas guardan automáticamente la información y, al apagar el equipo y volver a encenderlo, el sistema queda casi como estaba (volviendo a abrir las aplicaciones que estaban activas), por tanto algunas personas opinan que el “Safe sleep” es innecesario, aunque en mi opinión no es exactamente lo mismo.

Este post intenta recoger un poco un aviso a navegantes. No he podido probarlo personalmente pues no tengo un portátil de Apple pero las fuentes consultadas son para mí de confianza. Nada sienta peor que tener que comprar una batería nueva de cientos de euros…

Si alguien sabe algo más de este tema y quiere compartirlo, estaremos encantados de leerlo.

Muchas gracias a los que me lo han comentado (entre ellos Jesús Negreira).

