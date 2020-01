Historial del portapapeles en Windows 10: qué es, cómo se usa y cómo aprovecharlo a fondo gratis (con vídeo)

| Por

¿Sabes qué es el historial del portapapeles en Windows 10 y cómo aprovecharlo para ser más productivo? El historial del portapapeles es una característica muy poco conocida y usada a pesar de estar disponible en Windows 10 desde principios del año 2018 tal y como he podido volver a confirmar en varias formaciones de herramientas ofimáticas que he impartido estos últimos meses.

El historial del portapapeles mantiene diferentes datos copiados accesibles fácilmente con una combinación de teclas, que incluso se pueden perduran tras reiniciar el PC y compartir sincronizados entre varios dispositivos. ¿Quién no ha querido a veces enviarse a otro PC o smartphone cierto dato copiado?

Debo decir que es una opción que permite aumentar en muchos casos la eficiencia a la hora de trabajar en Windows y desde que la conozco, la utilizo a diario y por eso la recomiendo.

¿Qué es el historial del portapapeles en Windows 10, cómo se activa y para qué sirve?

El historial del portapapeles de Windows 10

Todos usamos frecuentemente la opción de copiar al portapapeles (teclas Ctrl + C) y pegar (teclas Ctrl + V), pero suele ocurrir que tenemos algo en el portapapeles (un espacio de almacenamiento temporal), copiamos otra cosa y, consecuentemente, perdemos la anterior, que debemos volver a buscar y copiar para poder volverlo a pegar. Esto implica perder unos segundos que, si se hace muchas veces, pueden suponer un tiempo importante.

A partir de la versión 1803 April 2018 de Windows 10 está disponible una nueva opción muy poco conocida que es el historial del portapapeles que, como su nombre indica, mantiene una historia de los contenidos copiados al portapapeles a lo largo del tiempo e incluso permite sincronizarlos con Internet para que sean accesibles no solo desde un equipo, sino en varios dispositivos.

Desde este historial es posible llegar a recuperar qué se tenía en el portapapeles en un momento anterior del tiempo y es muy fácil de utilizar.

Cómo activar y usar el historial del portapapeles de Windows explicado en vídeo:

Cómo usar el portapapeles en Windows 10

Esto es conocido por todos y muy utilizado en el trabajo diario. Cuando pulsas las teclas Control +C, copia a una memoria temporal el contenido seleccionado, y al pulsar la combinación Control + V lo pega, ya sea un texto, un fichero, una carpeta, un trozo de un vídeo, etc.

Es una herramienta imprescindible para duplicar contenidos, editarlos y poder trabajar con ellos en un equipo con Windows.

La única cuestión, como adelantaba en el punto anterior, es que cuando se copia algo nuevo, se elimina el contenido anterior del portapapeles de Windows. Esto, afortunadamente, ya tiene solución fácil sin instalar aplicaciones de terceros y, por supuesto, gratis.

Cómo activar el historial del portapapeles en Windows 10 (solo hay que hacerlo una vez)

De serie, el historial del portapapeles en Windows 10 está desactivado.

Para activarlo, no hay más que pulsar la combinación de teclas Windows + V.

La primera aparecerá un mensaje como este:

Solo hay que activarlo y ya está listo para su uso:

Hay otra manera un poco más larga de hacerlo desde el panel de configuración (botón derecho sobre el botón de “Windows” en la esquina inferior izquierda > configuración > Sistema > Portapapeles > Historial del portapapeles y activarlo.

A partir de ese momento, cada vez que pulsemos la combinación Control + C, se irá añadiendo al portapapeles. Al pulsar Control + V funcionará como siempre, pero si debemos añadir algo que tuvimos (y ya no) en el portapapeles, solo hay que pulsar la combinación de teclas “Windows + V” y aparecerá una ventana como la siguiente (en este caso, está vacía):

Y aquí ya aparecen más datos que he ido copiando. Si con el contexto de la imagen pulsase Control + V, aparecería el texto www.christiandve.com, pero si pulso Windows + V y luego en la segunda opción, insertaría el texto “Texto anterior” que además quedará pegado en el portapapeles para las próximas veces que pulse Control + V, es decir, al pegar un contenido del historial del portapapeles también lo copia al mismo.

Cómo anclar (fijar) un cierto contenido del historial del portapapeles para que no se borre nunca (ni siquiera al reiniciar Windows)

Imagina que hay un cierto contenido que utilizas con mucha frecuencia y que quieres que siempre esté disponible. Es posible copiarlo en el historial del portapapeles y fijarlo ahí para que siempre esté disponible incluso cuando borres el historial del portapapeles o reinicies el ordenador. Para ello no hay más que acceder al historial del portapapeles (tecla Windows + V) y en el elemento que desees, en los … del lado derecho, seleccionar la opción «anclar».

Cómo eliminar una entrada del historial del portapapeles en Windows 10

Si por alguna razón (cuestiones de privacidad, por ejemplo) no queremos que quede guardado en el historial del portapapeles un dato que pueda ser visto en el futuro por alguien (por ejemplo, una contraseña que se copia y pega), se puede borrar del historial del portapapeles.

Para hacerlo no hay más que pulsar Windows + V, y en los … de la derecha de la entrada, seleccionar “Eliminar”.

Si quieres borrar todas las entradas del historial del portapapeles de Windows 10 porque no las vas a usar más o por otras razones, no hay más que proceder de manera similar al caso anterior: pulsar Windows + V, y en los … de la derecha de cualquiera de las entradas entrada, seleccionar “Borrar todo” (no borra los elementos anclados).

También puedes hacerlo desde el panel de configuración (botón derecho sobre el botón de “Windows” en la esquina inferior izquierda > configuración > Sistema > Portapapeles > Borrar datos del portapapeles (también borra todo excepto los elementos anclados).

Cómo sincronizar el portapapeles entre varios dispositivos

Si echas de menos la opción de poder copiar y pegar contenidos entre dispositivos sin tener que enviártelos por correo electrónico, un fichero de Dropbox o OneDrive, por ejemplo, puedes usar también el portapapeles compartido que está incluido de serie en Windows 10.

Para activar y configurar este portapapeles compartido en Windows 10 no hay más que ir a botón derecho sobre el botón de Windows en la esquina inferior izquierda > configuración > Busca “Portapapeles” y elige la opción “Sincronización del portapapeles en la nube”. Ambos dispositivos deben usar la misma clave.

En esta pantalla solo hay que activar la opción “Sincronizar entre dispositivos” y si deseamos (o no) la sincronización automática (en caso de que no, hay que elegir individualmente los contenidos que se desean sincronizar, ya que las opciones son:

Automáticamente (sincroniza todo el texto que se copia)

(sincroniza todo el texto que se copia) Nunca sincronizar el texto que se copia automáticamente (atención por ejemplo a si copias al portapapeles contraseñas o ciertos datos personales). Es mejor quizá esta opción.

Es posible incluso intercambiar datos con un Android si se usa Swiftkey. Obviamente, si se activa la sincronización entre dispositivos se debe permitir su envío a los servidores de Microsoft, con todo lo que desde el punto de vista de la privacidad y confidencialidad de los datos se refiere.

El portapapeles compartido es interesante según lo que nos movamos entre diferentes dispositivos, pero sin duda el historial del portapapeles es tremendamente útil para poder reducir el tiempo necesario a la hora de trabajar.