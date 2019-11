Catálogo en WhatsApp: cómo crearlo gratis y qué está permitido y prohibido meter

| Por

Es posible crear un catálogo de productos o servicios gratis en WhatsApp para que lo vean tus clientes actuales y potenciales y lo puedan consultar desde la propia app de WhatsApp.

Eso sí, en ese catálogo no se puede añadir de todo. Hay limitaciones y restricciones a los contenidos.

¿Cómo crear un catálogo de productos o servicios en WhatsApp gratis y qué se puede publicar en él? ¿Qué se puede poner y qué está prohibido?

Catálogo de productos o servicios en WhatsApp

Crear un catálogo de productos o servicios es una característica muy útil para las empresas ya que permite mostrar a los usuarios de WhatsApp, el popular servicio de mensajería con más de 1500 millones de usuarios en el mundo, todos los productos o servicios que deseen incluir con foto y descripción sin salir de la app de WhatsApp.

Además, la creación del catálogo de productos o servicios en WhatsApp es totalmente gratis.

La opción de tener un catálogo en WhatsApp, unida al hecho de que es una estupenda plataforma para conectar con los usuarios para darles soporte o atención al cliente es una gran oportunidad, ya que tiene una penetración muy grande en muchos países, entre ellos España, donde se estima que hay más de 25 millones de usuarios de WhatsApp.

Requisito para crear un catálogo de productos o servicios en WhatsApp

El único requisito para crear un catálogo de WhatsApp gratis es utilizar WhatsApp Business, que es totalmente gratis y ya está disponible tanto para terminales con Android como para iPhone.

Hay que destacar que se puede tener instalada la app de WhatsApp “normal” y la empresarial gratuita WhatsApp Business en el mismo terminal con dos números de teléfono diferentes.

Por cierto, que sí, es posible “migrar” de cuenta de WhatsApp normal a WhatsApp Business sin más que dar de alta el número que tengas de WhatsApp en WhatsApp Business. En este caso, lógicamente, la app de WhatsApp convencional dejará de recibir los mensajes que pasarán a WhatsApp Business.

Además de las características de WhatsApp convencional que tiene la app, WhatsApp Business añade otras interesantes funciones como proporcionar estadísticas, respuestas rápidas y, entre otras, poder crear una ficha de la empresa más completa de lo que permite WhatsApp “normal” para usuarios, ya que se puede incluir el horario, el enlace a la página web, etc. y, ahora, también añadir un catálogo de productos.

En el caso de WhatsApp Business es especialmente interesante (lo he utilizado en varios proyectos) poder usar un número fijo y no móvil con WhatsApp Business (algo que no es posible con WhatsApp convencional). De esta manera, se puede dar de alta el número fijo de la empresa (incluso siendo un número 900) en WhatsApp Business para que las personas puedan contactar con la organización como si de otro contacto de WhatsApp se tratase e intercambiar mensajes, fotos, audios, llamadas o videollamadas, etc.

Cómo crear un catálogo de productos o servicios en WhatsApp Business

Partimos del punto de que ya está instalada y configurada la cuenta de WhatsApp Business con el número de teléfono fijo o móvil de la organización.

Cómo crear un catálogo de productos o servicios en WhatsApp Business para terminales con Android

En caso de disponer de un móvil o tableta con Android (cómo instalar WhatsApp en una tableta con Android y 7 razones para hacerlo), lo primero que hay que hacer es instalar la app de WhatsApp Business (si ya la tienes, asegúrate de tener la última versión a través de Google Play!).

A continuación, hay que abrir el apartado de “Ajustes” en el menú que se encuentra en la esquina superior derecha.

En este apartado, en “Ajustes de empresa” se debe seleccionar la opción “Catálogo”. La primera vez solicita una confirmación y a partir de ese punto, tras confirmarlo, ya está operativo el catálogo y se puede configurar (es el “administrador del catálogo”).

Para añadir un nuevo producto es fácil: toca en la opción “añadir un nuevo producto o servicio” y hay que ir rellenando los diferentes campos.

Uno de ellos es el nombre del producto o servicio, su imagen o imágenes (se pueden añadir desde la galería de fotos del dispositivo o incluso hacerlas al momento), una descripción del producto o servicio, el precio en euros (opcional), el código del producto o servicio (para su identificación) e incluso enlaces para completar la información de la ficha del producto o servicio del catálogo.

Mediante la opción “Guardar” se almacena la información.

Este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario para añadir todos los productos que se quieran al catálogo de WhatsApp.

Cómo crear un catálogo de productos en WhatsApp Business para iPhone

En caso de disponer de un iPhone, lo primero que hay que hacer es instalar la app de WhatsApp Business para iPhone (si ya la tienes, asegúrate de tener la última versión actualizada mediante la App Store).

Una vez cumplido este paso, hay que abrir la app de WhatsApp Business y ahí en “Configuración” en la esquina inferior derecha se encuentra el apartado de “Configuración de empresa”.

En este apartado, se debe seleccionar la opción “Catálogo”. La primera vez solicita una confirmación y a partir de ese punto, si se acepta, ya está operativo el catálogo y se puede configurar (es el “administrador del catálogo”).

Para añadir un nuevo producto o servicio es fácil: toca en la opción “añadir al catálogo” y hay que ir rellenando los diferentes campos.

Uno de ellos es el nombre del producto (hasta 150 caracteres), su foto o fotos (se pueden añadir desde la galería de fotos del dispositivo o incluso hacerlas al momento), el precio en euros (opcional), una descripción del producto, el código del producto (para su identificación) e incluso enlaces para completar la información de la ficha del producto del catálogo.

Mediante la opción “Guardar” se almacena la información.

Este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario para añadir todos los productos que se quieran al catálogo de WhatsApp Business para iPhone.

El proceso de cómo crear un catálogo de productos o servicios en WhatsApp en vídeo:

Cómo se ve el catálogo y usa de WhatsApp

Cuando un usuario de WhatsApp acceda al perfil de la cuenta con WhatsApp Business, podrá consultar el catálogo directamente desde la app de WhatsApp, viendo todos los productos expuestos en él.

Para las personas que gestionan la cuenta de WhatsApp Business, compartir un enlace de información de un cierto producto o servicio del catálogo será mucho más sencillo, ya que entre las opciones que podemos enviar (+) (como un contacto, una ubicación, etc.) ahora estará la opción de enviar un producto del catálogo incluido en WhatsApp.

Es una opción muy interesante de WhatsApp ya que permite tener un pequeño escaparate, limitado, eso sí, de productos o servicios directamente integrado en WhatsApp, siendo una manera fácil y gratis de crear un catálogo de productos en WhatsApp.

¿Qué se puede publicar en el catálogo de WhatsApp?

Como casi todo, WhatsApp en general y su catálogo en la plataforma no está exento de normas y reglas. Conviene conocer estas opciones para evitar sorpresas como que no publiquen un cierto producto amparándose en la política de comercio, que prohíbe vender alcohol, sangre o ganado (eso va por todos los que querían poder vender su vaca por WhatsApp, por ejemplo) entre otras muchas prohibiciones.

Cada vez que se introduce un nuevo producto o servicio en el catálogo de WhatsApp Business, éste debe pasar por un proceso de revisión ¿lo próximo será poder promocionarlos pagando con Facebook Ads? El tiempo lo dirá.

Al crear el producto o servicio en el catálogo, aparece el mensaje: «Este producto o servicio está en revisión. Cuando se apruebe, tus clientes podrán verlo en tu perfil». El proceso de revisión suele durar (por las pruebas que he hecho) entre 3 y 6 horas aproximadamente.

Si por alguna razón (de las expuestas a continuación), el producto o servicio es rechazado, aparece el mensaje: «Este producto o servicio no se aprobó porque no comple con los lineamientos del catálogo. Si te parece que es un error, puedes solicitar otra revisión«.

Conviene, por tanto, revisar las normas y políticas comerciales que define WhatsApp.

Tal y como indican en WhatsApp, las condiciones indicadas en la política de comercio de WhatsApp son bastante claras:

Cuando ofreces productos o servicios para la venta, consideramos que todos los mensajes y archivos multimedia relacionados con dichos productos y servicios, como descripciones, precios, tarifas, impuestos o avisos legales requeridos, constituyen transacciones. Las transacciones deben cumplir con las políticas que figuran a continuación, así como con las condiciones, legislaciones y regulaciones aplicables. Tú eres el único responsable de tus transacciones y de proporcionar las condiciones de venta, de privacidad o de otro tipo aplicables a las interacciones que mantienes con los usuarios. No es nuestra responsabilidad (de WhatsApp, se entiende) procesar, pagar ni concretar las ventas en relación con tus transacciones. Tú eres el único responsable de determinar, recopilar, retener, reportar y remitir todos los impuestos, las obligaciones, las tarifas y los cargos adicionales aplicables a las ventas relacionadas con tus transacciones. Los ejemplos que figuran a continuación no son exhaustivos, sino representativos.

Se prohíbe ofrecer o vender lo siguiente:

Productos o servicios ilegales

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la comercialización o el intercambio de productos o servicios ilegales.

Drogas (ya sean recetadas, recreativas o de otro tipo)

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de drogas recetadas, recreativas o ilegales.

Ejemplos:

Drogas, incluida la marihuana y sus derivados

Artículos relacionados con drogas, como pipas y pipas de agua

Medicamentos recetados

Productos de tabaco o artículos relacionados

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relativas a la venta de productos de tabaco y artículos relacionados.

Ejemplos:

Permitido: Prendas con el logotipo de una marca de tabaco

Prohibido: Cigarrillos, puros y tabaco de mascar

Prohibido: Pipas de tabaco y artículos relacionados

Prohibido: Máquinas para liar cigarrillos

Prohibido: Narguiles

Prohibido: Pipas de agua

Prohibido: Papel de fumar

Prohibido: Cigarrillos electrónicos o dispositivos para fumar tabaco

Alcohol

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de alcohol.

Ejemplos:

Permitido: Libros o DVD sobre bebidas alcohólicas

Permitido: Artículos relacionados con bebidas alcohólicas, incluidos vasos, refrigeradores y soportes para botellas de vino

Bebidas alcohólicas

Prohibido: Kits para producir bebidas alcohólicas

Suplementos alimentarios no seguros

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de suplementos alimentarios no seguros, según lo determine WhatsApp a su exclusivo criterio.

Ejemplos:

Prohibido: Esteroides

Prohibido: Chitosan

Prohibido: Consuelda

Prohibido: Dehidroepiandrosterona

Prohibido: Efedra

Prohibido: Hormonas de crecimiento humano

Armas, municiones o explosivos

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta o el uso de armas, municiones o explosivos.

Ejemplos:

Permitido: Promoción de formación en seguridad o licencias para portar armas legales

Prohibido: Armas de fuego y sus piezas

Prohibido: Pistolas de paintball

Prohibido: Pistolas de aire comprimido

Prohibido: Fuegos artificiales

Prohibido: Gas pimienta

Prohibido: Pistolas paralizantes

Prohibido: Campos de tiro

Prohibido: Exhibiciones de armas

Animales

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de animales.

Ejemplos:

Permitido: Jaulas para animales

Permitido: Productos para animales (juguetes, collares, etc.)

Permitido: Servicios veterinarios

Permitido: Servicios de aseo

Permitido: Servicios de alojamiento para mascotas

Prohibido: Animales vivos

Prohibido: Ganado

Prohibido: Partes prohibidas del cuerpo de un animal, incluidos, entre otros, huesos, dientes, astas, marfil, taxidermia, órganos, extremidades externas, secreciones o cadáveres

Prohibido: Cualquier producto o parte, incluidos, entre otros, cuero, piel, pellejo, pelaje, lana o pelo de perros, gatos y animales en peligro de extinción o especies amenazadas

Productos o servicios para adultos

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta o el uso de productos o servicios para adultos.

Ejemplos:

Permitido: Productos que fomenten la planificación familiar y la anticoncepción, enfocados en sus características anticonceptivas y no en el placer sexual o la mejora del rendimiento sexual

Prohibido: Juguetes sexuales

Prohibido: Videos o programas en vivo de entretenimiento para adultos

Prohibido: Productos para mejorar el rendimiento sexual

Prohibido: Servicios sexualmente sugerentes

Fluidos y partes del cuerpo

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de fluidos o partes del cuerpo humano.

Ejemplos:

Prohibido: Sangre

Prohibido: Pelucas y extensiones

Prohibido: Orina

Prohibido: Partes del cuerpo

Prohibido: Órganos

Prohibido: Tejido humano

Prohibido: Dientes

Productos médicos y de salud

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con ciertos productos de salud, incluidos dispositivos médicos y productos para dejar de fumar que contengan nicotina.

Dispositivos médicos – Ejemplos:

Permitido: Accesorios de estilo de vida y aptitud física

Prohibido: Lentes de contacto

Prohibido: Vendas y fajas para lesiones físicas

Prohibido: Termómetros

Prohibido: Kits de prueba para afecciones médicas o enfermedades

Prohibido: Succionadores de leche

Prohibido: Kits de primeros auxilios

Productos para dejar de fumar – Ejemplos

Prohibido: Parches de nicotina

Prohibido: Chicles de nicotina

Artículos o productos que muestren posturas sexuales explícitas

Política: Se prohíbe que las empresas exhiban productos o servicios de un modo sexualmente sugerente.

Ejemplos:

Prohibido: Desnudos implícitos

Prohibido: Actos sexuales implícitos

Prohibido: Imágenes sexuales en primer plano

Servicios de apuestas con dinero real

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con apuestas, juegos de habilidad o loterías, incluidos casinos online, apuestas deportivas, bingo o póquer (si se apuesta dinero), o bien faciliten estos servicios.

Servicios de citas

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con servicios de citas en línea o faciliten dichos servicios.

Productos o artículos que faciliten o motiven el acceso no autorizado a medios digitales

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de dispositivos que faciliten o fomenten la transmisión de contenido digital sin autorización o de un modo que interfiera con la funcionalidad de los dispositivos electrónicos.

Ejemplos:

Permitido: Equipos complementarios para dispositivos de transmisión, como teclados y controles remotos

Prohibido: Venta de dispositivos de transmisión cuyo software facilite el acceso no autorizado a contenido

Prohibido: Dispositivos liberados o con software/programas preinstalado(s)

Prohibido: Dispositivos de interferencia o descodificadores

Prohibido: Dispositivos para intervenir teléfonos

Servicios digitales y de suscripción, incluidos enlaces a ventas, renovaciones o actualizaciones de una suscripción o su procesamiento

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta (incluidas renovaciones y actualizaciones, etc.) de contenido, suscripciones o cuentas digitales.

Ejemplos:

Permitido: CD, DVD o Blu Ray de video o audio auténticos

Permitido: Dispositivos digitales, incluidos smartphones, consolas de videojuegos y televisores

Prohibido: Contenido descargable, incluidos PDF, música, juegos, películas, etc.

Prohibido: Cuentas digitales, incluidas cuentas de juegos

Prohibido: Suscripciones digitales y servicios de transmisión por internet, incluidos TV, celulares, etc.

Prohibido: Cupones digitales

Modelos comerciales, productos, artículos o servicios que determinemos que son o pueden ser fraudulentos, engañosos u ofensivos, que son o pueden ser explotadores o inapropiados o que ejerzan o puedan ejercer una presión indebida en grupos objetivo

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con ofertas o productos engañosos, falsos u ofensivos.

Ejemplos:

Prohibido: Marketing multinivel

Prohibido: Subastas con tarifa para pujar

Prohibido: Ofertas iniciales de criptomonedas y opciones binarias

Prohibido: Microcréditos previa verificación de ingresos recurrentes (payday loans), anticipos de sueldo, préstamos P2P, cobro de deudas y fianzas

Prohibido: Productos dietéticos, para la pérdida de peso o relacionados con la salud que impliquen o pretendan generar una autopercepción negativa

Moneda real, virtual o falsa

Política: Se prohíbe que las empresas realicen transacciones relacionadas con la venta de moneda real, virtual o falsa.

Ejemplos:

Prohibido: Dinero real (efectivo o instrumentos equivalentes y monedas)

Prohibido: Dinero falso o réplicas

Prohibido: Criptomoneda o moneda digital

Prohibido: Tarjetas de débito o crédito bancarias activas

Prohibido: Cupones o tarjetas de crédito de una tienda

Prohibido: Tarjetas de débito o crédito prepagadas

Prohibido: Cheques o talonarios de cheques

Prohibido: Equipo para falsificar dinero o instrumentos financieros

Infracción de derechos de terceros

Política: Las transacciones no pueden incluir contenido que infrinja o vulnere los derechos de propiedad intelectual de terceros, incluidos los derechos de autor o las marcas comerciales. Esto incluye, entre otras cosas, la venta de productos falsificados, como artículos de imitación que lleven el nombre o logotipo de una marca o incluyan características distintivas de los productos de otra empresa con el fin de imitar un producto genuino.

Ejemplos:

Prohibido: Falsificaciones, imitaciones o réplicas de productos de marca, o publicaciones que ofrezcan productos que probablemente engañen a los clientes respecto de su procedencia, patrocinio o afiliación

Prohibido: Copias pirata o no autorizadas de obras protegidas por derechos de autor, como videos, películas, emisiones o programas de TV, videojuegos, CD u otras obras musicales, libros, etc.

Como se ha comentado ya, a pesar de las prohibiciones se trata de una opción muy interesante de WhatsApp ya que permite tener un pequeño escaparate, limitado, eso sí, de productos o servicios directamente integrado en WhatsApp, siendo una manera fácil y gratis de crear un catálogo de productos en WhatsApp.