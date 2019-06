WhatsApp: cómo pasar audios o notas de voz a texto gratis en Android y iPhone

| Por

Las notas de voz o audios de WhatsApp se pueden pasar a texto, transcribiendo su contenido gratis en Android y iPhone y muy fácilmente.

¿Sabes cómo pasar a texto los audios de WhatsApp en Android y iPhone?

Notas de voz o audios de WhatsApp

Los audios o notas de voz de WhatsApp son cada vez más utilizados para enviar información a través de este popular sistema de mensajería, ya que en general se tarda menos en grabar un audio que escribir el texto, aunque sea dictándolo.

Un audio de WhatsApp (de duración máxima 15 minutos), además de ser rápido teóricamente en su grabación -aunque en mi caso no es raro que lo grabe dos veces- permite añadir un componente fundamental como es el tono que aporta datos adicionales sobre la intención del emisor de la información.

Un texto es susceptible, tanto por WhatsApp como por correo electrónico como a través de cualquier plataforma escrita, de ser malinterpretado por el destinatario, que puede que suponga un sentido o lea entre líneas lo que realmente nunca ha sido lo que el remitente ha querido comunicar. Eso es más difícil que ocurra con un audio de WhatsApp (o cualquier tipo de mensaje sonoro) ya que se oye la voz de la persona, y la entonación es clave por lo general (aunque no 100 % determinante).

Los audios de WhatsApp son también muy usados por parte de las personas mayores con problemas de visión, por ejemplo, ya que no deben fijar tanto la vista en la pantalla como simplemente grabar u oír.

Como contrapartida, los audios de WhatsApp suelen requerir más tiempo de atención por parte del destinatario (sería genial poder oírlos a más velocidad de forma nativa -hay apps de terceros que lo permiten como Talk faster para Android-), ya que debe escuchar todo para tener obtener los datos, algo que no ocurre si la información es textual, ya que depende de su capacidad y velocidad de lectura. También ocupan más espacio de almacenamiento, ese que se llena cuando menos se espera…

Si el destinatario además se encuentra en un entorno ruidoso puede ser difícil llegar a entender el audio de WhatsApp. Lo contrario ocurre en entornos especialmente silenciosos como puede ser una biblioteca o una clase: oír una nota de voz de WhatsApp, sobre todo si el remitente tiene una voz fuerte, puede ser un problema.

Es cierto que hay un pequeño truco de WhatsApp que consiste en comenzar la reproducción del audio de WhatsApp e, inmediatamente, acercar el smartphone al oído para que se silencie el “manos libres” y se escuche la nota de voz como si fuese una llamada de teléfono, pero aun así no siempre es la mejor opción.

Otro inconveniente de las notas de voz es que por razones obvias no se puede usar el buscador para encontrar una cierta información textual.

Por todas estas razones y porque además seguro que en más de una ocasión alguien te ha mandado una información que te gustaría tener en formato texto (en mi caso, por ejemplo, alguno de los 25 testimonios de para qué sirve un Apple Watch lo recibí como nota de audio), una app que permita convertir el audio en un texto editable es más que interesante, y más incluso si es gratis.

Cómo convertir los audios/notas de voz de WhatsApp en texto en Android con Transcriber for WhatsApp

Transcriber for WhatsApp es una aplicación con opción gratis para Android que “pasa” o transcribe las notas de voz de WhatsApp a texto. Aparece publicidad que en ocasiones es un poco molesta pero no hay límite en la duración de los audios, si bien si se usa mucho la app, siempre está la opción de pagar. También hay que puntualizar que es una aplicación Transcriber for WhatsApp en desarrollo, por lo que puntualmente puede que no funcione todo lo bien que debería.

Para realizar la conversión de la voz al texto, en lugar de utilizar servidores propios o de Google, emplea los de Wit.ai, por lo que los datos de voz que se envían a esta app se remitirán a esta empresa para procesar el trabajo y, a partir de los sonidos, recibir el texto equivalente, de ahí que se debe tener precaución antes de mandar contenidos confidenciales.

Tras instalar la app de “Transcriber for WhatsApp” en Google Play (gratis), se debe configurar el idioma de entrada del texto de entre disponibles, entre ellos, el español. Obviamente hay que cambiar de idioma si se desea transcribir un audio que no esté en el configurado.

El modo de funcionamiento de Transcriber for WhatsApp en Android es muy fácil de utilizar: en primer lugar, se debe localizar el audio o la nota de voz en el correspondiente chat o grupo de de WhatsApp, ubicar el dedo sobre este audio unos segundos y en el menú superior, escoger la opción “compartir” y hacerlo con la app “Transcriber for WhatsApp”.

Inmediatamente comienza el proceso de transcripción de la nota de voz de WhatsApp a texto a un “bocadillo” flotante.

Si el audio es largo, el texto también lo será y es muy posible que haya que hacer un poco de “scroll” deslizando el dedo de hacia la parte inferior.

Una vez finalizado el proceso de conversión de voz a texto, se puede copiar y pegar como suele ser habitual en Android.

Tras este paso, se puede pegar donde se desee: en otro mensaje de WhatsApp como texto, en un correo electrónico, etc.

El proceso completo de cómo convertir una nota de voz o audio de WhatsApp a texto en Android en vídeo:

La precisión a la hora de reconocer el audio no es ni mucho menos del 100 %. Si hay ruido o no se pronuncia bien (o hay palabras extranjeras, por ejemplo) habrá ciertos elementos incorrectos, pero al menos hay un texto inicial que corregir sin necesidad de teclear ni una sola palabra, ya que parte del audio de WhatsApp.

Cómo convertir las notas de voz de WhatsApp en texto en iPhone/iPad

Audio To Text for WhatsApp es una aplicación gratis que convierte las notas de voz de WhatsApp en texto muy interesante.

Permite también convertir en texto los audios recibidos por Telegram, Line e incluso los que se graban con la grabadora incluida de serie en el iPhone.

Para realizar la conversión de la voz al texto, en lugar de utilizar servidores propios, emplea los de Apple, por lo que los datos de voz que se envían a esta app se enviarán a Apple para procesar el trabajo y, a partir de los sonidos, recibir el texto equivalente.

Así funciona por ejemplo el sistema de dictado del iPhone o iPad (o incluso el Mac) y Siri: se recoge un sonido que se graba digitalizado, se envía a los servidores de Apple que lo procesa y devuelve el resultado, bien un texto, bien una respuesta de Siri tras interpretar la orden.

La ventaja de utilizar este sistema de Apple es que en caso de que en el audio haya algún contenido confidencial (algo con lo que evidentemente se debería tener precaución), no debería salir del entorno de Apple sin usar servidores de terceros, por lo que, si nos fiamos de Apple, no debería haber problema teóricamente.

Tras instalar la app, se lanza un asistente en el que informa de las opciones y cómo funciona la app, y se debe configurar el idioma de entrada del texto de entre los 50 disponibles (está el español, español de Chile, inglés, alemán, etc.). Obviamente hay que cambiar de idioma si se desea transcribir un audio que no esté en el configurado.

El modo de funcionamiento en general de Audio to Text for WhatsApp es muy sencillo: tan solo hay que localizar la nota de voz en el chat de WhatsApp (o en un grupo de WhatsApp), dejar el dedo sobre la misma unos momentos, en el menú que aparece, elegir “reenviar” y mediante la flecha en la parte inferior izquierda de la app de WhatsApp, enviar a “Audio to text”. Inmediatamente comienza el proceso de transcribir el audio a texto.

En caso de que sea bastante texto, hay que hacer un poco de “scroll” deslizando el dedo hacia la parte inferior.

Cuando finaliza la conversión a texto, es posible seleccionar todo el texto colocando el dedo sobre el mismo y, en el menú que aparece, seleccionar el texto deseado y en el menú contextual que aparece, elegir “Copy” (copiar). A partir de ese momento ya se puede pegar en un correo electrónico, un nuevo WhatsApp como texto, etc.

El proceso completo de cómo convertir una nota de voz o audio de WhatsApp a texto en iPhone en vídeo:

Al igual que ocurre cuando dictamos texto en el iPhone, iPad o Mac, no siempre acierta con lo que se dice, pero si no hay mucho ruido y la persona habla claramente, sin mezclar palabras en otros idiomas, por ejemplo, el contenido en texto se aproxima bastante al contenido del audio o la nota de voz.

En definitiva, son dos herramientas interesantes y gratis con algunas limitaciones pero que sirven para pasar gratis el contenido de un audio de WhatsApp a texto.