TikTok: Cuenta suspendida. Causas y solución que funciona

¿Cuenta suspendida en TikTok (antiguo musical.ly)? Al igual que otras plataformas y medios sociales, TikTok suspende cuentas si no se cumplen una serie de reglas que conviene conocer, pero tiene solución.

¿Sabes por qué suspende TikTok una cuenta y cómo resolverlo?



Como cualquier otro servicio, hay una serie de condiciones de servicio o términos de servicio que el usuario debe aceptar para poder utilizarlo. En caso de no hacerlo y/oo de violar las reglas, es posible que se produzca que TikTok suspenda la cuenta.

Las condiciones de servicio generales se pueden leer aquí términos de uso de TikTok, si bien si la residencia habitual del usuario es Alemania, se aplica este Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA, por sus siglas en inglés).

Por una parte, para acceder o usar los servicios de TikTok, el usuario debe crear una cuenta con información precisa y actualizada. Es importante que se mantenga y actualicen estos datos y cualquier otra información que se proporcione.

Es esencial utilizar una contraseña de acceso al servicio segura*** y no divulgarla y mantenerla confidencial. En caso de sospechar que un tercero la ha descubierto, se debe notificar lo antes posible por correo electrónico a TikTok a la dirección feedback@tiktok.com.

TikTok puede suspender la cuenta, en caso de detectar actividades en la cuenta del usuario que, según los criterios de TikTok, pueden llegar a causar daños, perjudicar los servicios de TikTok o incluso llegar a infringir o violar derechos de terceros o leyes o regulaciones de aplicables o si no se cumplen las condiciones estipuladas en los términos de servicio.

Condiciones de servicio de TikTok – ¿Por qué suspende TikTok una cuenta? ¿Qué se puede y no se puede hacer en TikTok?

El acceso y uso de los servicios de TikTok está sujeto a las leyes y regulaciones aplicables y:

No puede acceder o utilizar los Servicios si la persona no es mayor de 13 años o no tiene capacidad suficiente para aceptar los Términos de uso de TikTok

o no tiene capacidad suficiente para aceptar los Términos de uso de TikTok Siempre de acuerdo a la ley aplicable, no puede hacer copias no autorizadas, modificar, adaptar, traducir, aplicar ingeniería inversa, desensamblar, descompilar o crear trabajos derivados basados en los servicios de TikTok, incluidos los archivos, tablas o documentación (o cualquier parte de los mismos) o determinar o intentar determinar cualquier código fuente, algoritmos, métodos o técnicas incorporadas en la Plataforma de TikTok o cualquier obra derivada de la misma

basados en los servicios de TikTok, incluidos los archivos, tablas o documentación (o cualquier parte de los mismos) o determinar o intentar determinar cualquier código fuente, algoritmos, métodos o técnicas incorporadas en la Plataforma de TikTok o cualquier obra derivada de la misma No está permitido distribuir, licenciar, transferir o vender , en su totalidad o en parte, cualquiera de los Servicios o cualquier obra derivada de los mismos

, en su totalidad o en parte, cualquiera de los Servicios o cualquier obra derivada de los mismos No se puede comercializar, alquilar o arrendar los Servicios de TikTok por una tarifa o cargo o usar la Plataforma para anunciar o realizar cualquier solicitud comercial; utilizar los Servicios de TikTok sin el consentimiento expreso por escrito de TikTok, para cualquier propósito comercial o no autorizado, incluida la comunicación o la facilitación de cualquier anuncio comercial o solicitud o correo no deseado

o cargo o usar la Plataforma para anunciar o realizar cualquier solicitud comercial; utilizar los Servicios de TikTok sin el consentimiento expreso por escrito de TikTok, para cualquier propósito comercial o no autorizado, incluida la comunicación o la facilitación de cualquier anuncio comercial o solicitud o correo no deseado No está permitido interferi r o intentar interferir con el correcto funcionamiento de los servicios de TikTok, interrumpir su página web o cualquier red conectada a los Servicios o eludir cualquier medida que pueda utilizar TikTok para prevenir o restringir el acceso a los Servicios

r o intentar interferir con el correcto funcionamiento de los servicios de TikTok, interrumpir su página web o cualquier red conectada a los Servicios o eludir cualquier medida que pueda utilizar TikTok para prevenir o restringir el acceso a los Servicios Está prohibido incorporar la plataforma o cualquier parte de la misma en cualquier otro programa o producto . En dicho caso, TikTok se reserva el derecho de rechazar el servicio, cancelar cuentas o limitar el acceso a los Servicios a según el criterio de TikTok

. En dicho caso, TikTok se reserva el derecho de rechazar el servicio, cancelar cuentas o limitar el acceso a los Servicios a según el criterio de TikTok No está permitido utilizar scripts automáticos o bots para recopilar información de los Servicios o interactuar de algún otro modo con ellos

o bots para recopilar información de los Servicios o interactuar de algún otro modo con ellos No se permite suplantar a cualquier persona o entidad , declarar falsamente o tergiversar su identidad o la de su afiliación con cualquier persona o entidad, incluida la impresión de que cualquier contenido que usted suba, publique, transmita, distribuya o ponga a disposición proviene de los Servicios

, declarar falsamente o tergiversar su identidad o la de su afiliación con cualquier persona o entidad, incluida la impresión de que cualquier contenido que usted suba, publique, transmita, distribuya o ponga a disposición proviene de los Servicios Está prohibido intimidar u hostigar a otros o promover material sexualmente explícito , violencia o discriminación por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad

, violencia o discriminación por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad No se puede utilizar o intentar utilizar la cuenta, servicio o sistema de otra persona sin la autorización de TikTok y la empresa que tiene detrás, Bytedance, o bien crear una identidad falsa en los Servicios

sin la autorización de TikTok y la empresa que tiene detrás, Bytedance, o bien crear una identidad falsa en los Servicios No se permite utilizar los servicios de TikTok de una manera que pueda crear un conflicto de intereses o socavar los propósitos de los mismos, tales como intercambiar opiniones con otros usuarios o escribir o solicitar revisiones por escrito

utilizar los servicios de TikTok de una manera que pueda crear un conflicto de intereses o socavar los propósitos de los mismos, tales como intercambiar opiniones con otros usuarios o escribir o solicitar revisiones por escrito Está prohibido utilizar los servicios de TikTok para subir, transmitir, distribuir, almacenar o poner a disposición de cualquier otro modo :

: Archivos con virus , troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material malicioso o tecnológicamente dañino

, troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material malicioso o tecnológicamente dañino Cualquier publicidad no solicitada o no autorizada , solicitudes, materiales promocionales, “correo no deseado”, “spam”, “cadenas”, “esquemas piramidales” o cualquier otra forma prohibida de solicitud

, solicitudes, materiales promocionales, “correo no deseado”, “spam”, “cadenas”, “esquemas piramidales” o cualquier otra forma prohibida de solicitud Revelar información privada de un tercero , incluidas direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números y características en el documento de identidad personal (por ejemplo, números de seguridad social, números de pasaporte, entre otros) o números de tarjetas de crédito

, incluidas direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números y características en el documento de identidad personal (por ejemplo, números de seguridad social, números de pasaporte, entre otros) o números de tarjetas de crédito Cualquier material que infrinja o pueda infringir cualquier derecho de autor , marca registrada u otra propiedad intelectual o derechos de privacidad de cualquier otra persona;

, marca registrada u otra propiedad intelectual o derechos de privacidad de cualquier otra persona; Cualquier material que difame a cualquier persona o sea obsceno, ofensivo, pornográfico, odioso o provocativo

Cualquier material que constituya, aliente o proporcione instrucciones para una ofensa criminal, actividades peligrosas o daño autoinfligido

Cualquier material que esté deliberadamente diseñado para provocar o antagonizar a las personas , especialmente actuando como un “trol” o intimidando, o que tenga la intención de hostigar, dañar, herir, asustar, angustiar, avergonzar o molestar a las personas

, especialmente actuando como un “trol” o intimidando, o que tenga la intención de hostigar, dañar, herir, asustar, angustiar, avergonzar o molestar a las personas Cualquier material que contenga una amenaza de cualquier tipo , incluidas las amenazas de violencia física

, incluidas las amenazas de violencia física Cualquier material que sea racista o discriminatorio, incluida la discriminación basada en la raza, religión, edad, sexo, discapacidad o sexualidad

incluida la discriminación basada en la raza, religión, edad, sexo, discapacidad o sexualidad Cualquier respuesta, comentario, opinión, análisis o recomendación que no tenga la debida licencia o que esté calificado para proporcionar

o que esté calificado para proporcionar Material que, a juicio exclusivo de Bytedance (la empresa detrás de TikTok), es inaceptable o que restringe o inhibe a cualquier otra persona de usar los Servicios o que puede exponer a Bytedance, los Servicios o sus usuarios a cualquier daño o responsabilidad de cualquier tipo

Además de todos los puntos comentados anteriormente, el acceso y uso de los servicios de TikTok debe en todo momento cumplir con la Política de la Comunidad.

TikTok puede, en cualquier momento y sin previo aviso, eliminar o deshabilitar el acceso al contenido, a su discreción por cualquier motivo, o sin motivo. Algunos de los motivos por los que pueden eliminar o inhabilitar el acceso al contenido pueden incluir que consideren el contenido como inaceptable, en violación de estos Términos o de la Política de la comunidad, o perjudicial para los Servicios o para los usuarios. Todas estas causas pueden provocar la suspensión de la cuenta de TikTok.

Derechos de propiedad intelectual en TikTok

TikTok impone como condición de acceso y uso de sus servicios que no se puede infringir ningún derecho de propiedad intelectual, como por citar un ejemplo pubicar contenidos que sea propiedad de otra persona o usuario a TikTok.

TikTok se reserva el derecho, con o sin previo aviso, en cualquier momento y a su criterio exclusivo de bloquear el acceso y/o cancelar las cuentas de cualquier usuario que infrinja o se presuma que infringe los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.

Es parte de la política de Bytedance (TikTok), en las circunstancias apropiadas y según su criterio, inhabilitar o cancelar cuentas deTikTok de los usuarios de los Servicios que infrinjan repetidamente los derechos de autor o propiedad intelectual de terceros.

Contenidos en TikTok

1. Contenido de Bytedance, la empresa detrás de TikTok

Entre el usuario y Bytedance, todo el contenido, software, imágenes, texto, gráficos, ilustraciones, logotipos, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor, fotografías, audio, vídeos, música y el “aspecto y funcionamiento” de los Servicios y todos los derechos de propiedad intelectual relacionados (el “Contenido de Bytedance”), son propiedad o están bajo licencia de Bytedance, entendiéndose que el usuario o sus licenciantes serán dueños de cualquier Contenido del Usuario (como se define a continuación) que la persona suba o transmita a través de los Servicios. El uso de Contenido de Bytedance o materiales en los Servicios para cualquier propósito no expresamente permitido por estos Términos está estrictamente prohibido. Dicho contenido no puede descargarse, copiarse, reproducirse, distribuirse, transmitirse, exhibirse, venderse, licenciarse ni explotarse de ninguna otra manera sin el consentimiento previo por escrito de los licenciantes o, en su caso, el consentimiento previo y expreso de Bytedance. Bytedance y sus licenciantes nos reservamos todos los derechos que no hayan sido concedidos expresamente en y para el contenido.

El usuario de TikTok reconoce y acepta que Bytedance puede generar ingresos, incrementar el fondo de comercio o aumentar el valor de su uso de los Servicios, incluyendo, a modo de ejemplo y sin limitación, la venta de publicidad, patrocinios, promociones, datos de uso y Regalos y, a menos que lo autoricen específicamente en estos Términos o en otro acuerdo que celebre con Bytedance (TikTok), el usuario no tendrá derecho a compartir dichos ingresos, fondo de comercio o valor alguno. Además, el usuario reconoce que, excepto lo específicamente permitido por Bytedance (TikTok) en estos Términos o en otro acuerdo que celebre con ellos, (i) no tiene derecho a recibir ningún ingreso u otra consideración de ningún Contenido del Usuario (definido a continuación) o de su uso de cualquier obra musical, grabaciones de sonido o clips audiovisuales puestos a su disposición en o a través de los Servicios, incluido en cualquier Contenido del Usuario creado por el usuario y (ii) tiene prohibido ejercer cualquier derecho para monetizar u obtener retribución de cualquier Contenido del Usuario dentro de los Servicios o de cualquier servicio de terceros (por ejemplo, no puede reclamar Contenido del Usuario que se haya subido en una plataforma de redes sociales como YouTube para su monetización).

Sujeto a los términos y condiciones de estos Términos, se concede una licencia mundial no exclusiva, limitada, intransferible, no sublicenciable y revocable a nivel mundial para acceder y utilizar los Servicios, incluida la descarga de la Plataforma en un dispositivo permitido, y la autorización de acceder al Contenido de Bytedance únicamente para su uso personal, no comercial a través de los Servicios y únicamente en cumplimiento de estos Términos. Bytedance se reserva todos los derechos no expresamente concedidos aquí relativos a los Servicios y al Contenido de Bytedance. El reconoce y acepta que Bytedance puede cancelar esta licencia en cualquier momento por cualquier motivo o sin ningún motivo.

Es importante matizar que no TikTok no concede licencias sobre las grabaciones de sonido y las obras musicales realizadas que están disponibles a través del servicio.

El usuario reconoce y acepta que cuando vea contenido proporcionado por otros por medio de los Servicios, lo hará bajo su propio riesgo. El contenido de los servicios se proporciona solo para información general. No pretende ser concebido como asesoramiento en el que se deba confiar. El usuario debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de ejercer, o abstenerse de ejercer, cualquier acción sobre la base del contenido de los servicios de Bytedance (TikTok).

2. Contenido generado por el usuario

Según informan los términos de uso de TikTok, los usuarios de los servicios de TikTok pueden tener permiso para subir, publicar o transmitir (por ejemplo, a través de una transmisión) o de otra manera poner a disposición el contenido a través de los Servicios de TikTok, incluidos, entre otros, cualquier texto, fotografías, vídeos de usuarios, grabaciones de sonido y las obras musicales incluidas en ellos, incluyendo vídeos que incorporan grabaciones de sonido almacenadas localmente desde su biblioteca personal de música y ruido ambiental (“Contenido del Usuario”). Los usuarios de los Servicios también pueden extraer todo o cualquier parte del Contenido del Usuario creado por otro usuario para producir Contenido del Usuario adicional, incluido el Contenido del Usuario colaborativo con otros usuarios, que combinan e intercalan el Contenido del Usuario generado por más de un usuario. Los usuarios de los Servicios también pueden superponer música, gráficos, calcomanías, elementos virtuales (como se define y explica más detalladamente en los “TÉRMINOS COMPLEMENTARIOS – POLÍTICA DE ARTÍCULOS VIRTUALES”) y otros elementos proporcionados por Bytedance (“Elementos de Bytedance”) en este Contenido del Usuario y transmitir este Contenido del Usuario a través de los Servicios. La información y los materiales en el Contenido del Usuario, incluido el Contenido del Usuario que incorpora Elementos de Bytedance, no han sido verificados o aprobados por la empresa. Las opiniones expresadas por otros usuarios en los Servicios (incluso mediante el uso de los regalos virtuales) no representan las opiniones o valores de la empresa detrás de TikTok.

Siempre que se acceda o use una función que permita subir o transmitir Contenido del Usuario a través de los Servicios (incluso a través de ciertas plataformas de redes sociales de terceros, como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter), o ponerse en contacto con otros usuarios de los Servicios, debe cumplir con los estándares establecidos ya definidos. El usuario también puede optar por agregar o transmitir su Contenido del Usuario, incluido aquel que incorpora Elementos de Bytedance, en sitios o plataformas de terceros. Si decide hacer esto, debe cumplir con sus pautas de contenido y con los estándares establecidos anteriormente.

El usuario garantiza que tal contribución cumple con dichos estándares, y será responsable ante TikTok e indemnizará a TikTok por cualquier incumplimiento de dicha garantía. Esto significa que el usuario será responsable de cualquier pérdida o daño que sufra TikTok como resultado de su incumplimiento de la garantía.

Cualquier Contenido del Usuario se considerará no confidencial y público. No se debe publicar ningún Contenido del Usuario en o a través de los Servicios ni transmitir ningún Contenido del Usuario que considere confidencial o de propiedad. Cuando el usuario envía el Contenido del Usuario a través de los Servicios, acepta y declara que posee dicho Contenido del Usuario, o ha recibido todos los permisos o autorizaciones necesarias, o que ha sido autorizado por el propietario de cualquier parte del contenido para enviarlo a los servicios de TikTok, para transmitirlo desde los Servicios a otras plataformas de terceros y/o para adoptar cualquier contenido de terceros.

Si el usuario solo posee los derechos sobre y para una grabación de sonido, pero no para las obras musicales subyacentes incorporadas en dichas grabaciones de sonido, no debe publicar dichas grabaciones de sonido en TikTok a menos que tenga todos los permisos, autorizaciones o haya sido autorizado por el propietario de cualquier parte del contenido para enviarlo a TikTok.

El usuario o el propietario del Contenido del Usuario aún posee los derechos de autor del Contenido del Usuario que ha pubicado, pero al enviar el Contenido del Usuario a través de los serviciosde TikTok, otorga a TikTok una licencia incondicional irrevocable, no exclusiva, libre de derechos de autor, totalmente transferible, perpetua en todo el mundo para utilizar, modificar, adaptar, reproducir, realizar trabajos derivados, publicar y/o transmitir, y/o distribuir y autorizar a otros usuarios de los Servicios de TikTok y otros terceros para ver, acceder, usar, descargar, modificar, adaptar, reproducir, realizar trabajos derivados de, publicar y/o transmitir su Contenido del Usuario en cualquier formato y en cualquier plataforma, ya sea conocida o inventada de ese momento en adelante.

Además, otorga a TikTok una licencia libre de derechos de autor para utilizar su nombre de usuario, imagen, voz y semejanza para identificarlo como la fuente de cualquier Contenido del Usuario suyo.

Para evitar dudas, aclara TikTok, los derechos otorgados en los párrafos anteriores de esta Sección incluyen, entre otros, el derecho a reproducir grabaciones de sonido (y hacer reproducciones mecánicas de las obras musicales incluidas en dichas grabaciones de sonido) y ejecutar públicamente y comunicar al público las grabaciones de sonido (y las obras musicales incorporadas en el mismo), todo ello sin pagar derechos. Esto significa que está otorgando a TikTok el derecho a usar su Contenido del Usuario sin la obligación de pagar derechos a terceros, incluidos, entre otros, un propietario de derechos de autor de grabación de sonido (por ejemplo, un sello discográfico), un propietario de derechos de autor de obras musicales (por ejemplo, un editor de música), una organización de derechos de ejecución (por ejemplo, ASCAP, BMI, SESAC, etc.) (un “PRO”), una grabación de sonido PRO (por ejemplo, SoundExchange), cualquier sindicato o gremio, e ingenieros, productores u otros participantes de derechos que participan en la creación de Contenido del Usuario.

Reglas específicas para obras musicales y para artistas de grabación. Si el usuario es compositor o autor de una obra musical y está afiliado a un [PRO], debe notificar a su PRO de la licencia libre de derechos de autor que otorga a través de estos Términos en su Contenido del Usuario. El usuario es el único responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes de la PRO correspondiente. Si ha asignado sus derechos a un editor de música, entonces debe obtener el consentimiento de dicho editor de música para otorgar las licencias libres de derechos de autor establecidas en estos Términos en su Contenido del Usuario o hacer que dicho editor de música se adhiera a estos Términos con TikTok. El hecho de que el usuario haya creado una obra musical (por ejemplo, si ha escrito una canción) no significa que tenga derecho a otorgar a TikTok las licencias en estos Términos. Si el usuario es un artista de grabación contratado con un sello discográfico, entonces es el único responsable de garantizar que el uso de los Servicios cumpla con las obligaciones contractuales que pueda tener con su sello discográfico, incluso si crea cualquier grabación nueva a través de los Servicios que pueda ser reclamada por su sello discográfico.

Derechos de acceso de la audiencia. Todos los derechos que otorga en su Contenido del Usuario en estos Términos se proporcionan a través de la audiencia, lo que significa que los propietarios u operadores de servicios de terceros no tendrán ninguna responsabilidad por separado con usted o cualquier otro tercero por el Contenido del Usuario publicado o utilizado en dicho servicio de terceros a través de los Servicios.

Renuncia a los derechos del Contenido del Usuario. Al publicar el Contenido del Usuario en o a través de los Servicios, el usuario renuncia a cualquier derecho de inspección o aprobación previa de cualquier material de marketing o promocional relacionado con dicho Contenido del Usuario. También renuncia a todos y cada uno de los derechos de privacidad, publicidad o cualquier otro derecho de naturaleza similar en relación con su Contenido del Usuario o cualquier parte del mismo. En la medida en que los derechos morales no sean transferibles ni asignables, por la presente renuncia y acepta no hacer valer ninguno ni todos los derechos morales o respaldar, mantener o permitir cualquier acción basada en los derechos morales que pueda tener sobre o con respecto a cualquier Contenido del Usuario que publica a través de los servicios de TikTok.

En cualquier circunstancia, TikTok tiene también derecho a divulgar la identidad del usuario a cualquier tercero que alegue que cualquier Contenido del Usuario publicado o agregado por el primero en los servicios de TikTok constituye una violación de sus derechos de propiedad intelectual o de su derecho a la privacidad.

TikTok, o terceros autorizados, se reservan el derecho de cortar, recortar, editar o rechazar la publicación de su contenido a su entera discreción. Poseen el derecho de eliminar, rechazar, bloquear o borrar cualquier publicación que realice el usuario en la plataforma de TikTok si, en opinión de TikTok, su publicación no cumple con los estándares de contenido previamente establecidos. Además, TikTok mantiene el derecho, pero no la obligación, a su exclusivo criterio de eliminar, rechazar, bloquear o borrar cualquier Contenido del Usuario (i) que se considere que viola estos Términos o (ii) en respuesta a las quejas de otros usuarios o terceros, con o sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad hacia el usuario. Como resultado, TikTok recomienda que guarde copias de cualquier Contenido del Usuario que publique en los Servicios en su(s) dispositivo(s) personal(es) en caso de que desee asegurarse de tener acceso permanente a las copias de dicho Contenido del Usuario. TikTok no garantiza la precisión, integridad, adecuación o calidad de ningún Contenido del Usuario y en ningún caso será responsables en ninguna forma de ningún Contenido del Usuario.

El usuario controla si su Contenido del Usuario está disponible públicamente en los Servicios para todos los demás usuarios de los Servicios o solo está disponible para las personas que específicamente apruebe. Para cambiar la configuración de acceso predeterminada para la forma en que su Contenido del Usuario está disponible para otros usuarios, debe seleccionar la configuración de privacidad disponible dentro de las Aplicaciones.

TikTok no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier contenido enviado por los usuarios y publicado por TikTok o por terceros autorizados.

Si el usuario desea presentar una queja sobre información y materiales agregados por otros usuarios, hay que ponerse en contacto con TikTok a través del correo electrónico feedback@tiktok.com.

Cómo darse de baja de TikTok

En caso de querer darse de baja de TikTok y para anular la cuenta, lo que hay que hacer es enviar un correo electrónico a feedback@tiktok.com indicando que se desea eliminar la cuenta de TikTok y la empresa envía más información sobre los pasos a realizar que finalizan con la eliminación definitiva de la cuenta de TikTok y de todo su contenido.

También se puede hacer desde la app, en el apartado de «Privacidad y ajustes» > Administrar cuenta > Eliminar cuenta y confirmar el código recibido por SMS en caso de tener el número de móvil introducido.

Solución a la cuenta suspendida de TikTok

El usuario de TikTok debe respetar todas las condiciones y los términos de servicio previamente definidos y tener claro qué puede y qué no puede hacer en TikTok.

Para controlar el comportamiento de los usuarios, la plataforma TikTok utiliza un sistema propio que busca y elimina el spam y puede activarse de manera automática por diferentes motivos.

Por ejemplo, no se recomienda que los usuarios se pongan como imagen de perfil elementos que contengan el logotipo o la corona de TikTok, o que las descripciones de las cuentas incluyan ciertas palabras clave como «característica gratis (free feature)/fan/corona (crown)». Cualquiera de estas acciones puede provocar la suspensión de la cuenta de TikTok, además de otros criterios como por ejemplo denuncias de otros usuarios.

Publicar muchos «me gusta» y comentarios en un corto período de tiempo deshabilitará ciertos permisos de la cuenta durante un período de 24 horas. Esto se hace así para garantizar que los usuarios hacen un uso razonable de la plataforma.

En caso de recibir un aviso de “Acceso suspendido para esta cuenta (Access Suspended for This Account)”, lo primero que se debería hacer es leer las condiciones y términos de uso y revisar si realmente se ha violado alguna de las normas de TikTok.

En caso de que no sea así y, si se piensa que puede tratarse de un error, lo que se debe hacer es enviar un correo electrónico a antispam@tiktok.com con la siguiente información:

Nombre de usuario

Añadir cualquier dato que pueda resultar relevante o que, según las condiciones de uso de TikTok, pueda haber desembocado en la suspensión de la cuenta de TokTok

Tras recibir el correo electrónico, el equipo de TokTok y pasado un tiempo revisa de manera manual la información recibida y analiza la situación, eliminando la suspensión de la cuenta de TokTok y, por tanto, el bloqueo de manera manual una vez comprobado que no se infringen las condiciones de uso ni las leyes aplicables.

En caso de que no sea así, la suspensión de la cuenta de TikTok puede llegar a ser definitiva y todas las Monedas, Regalos o Diamantes de la cuenta se perderán inmediatamente después de la cancelación o, en su caso, cierre de su cuenta. No se realizan reembolsos por ninguna Moneda, Regalos o Diamantes no utilizados o no canjeados o por cualquier tarifa pagada con antelación por cualquier parte de los servicios TikTok, pero lo ideal es no tener que llegar a esos extremos y poder encontrar una solución y recuperar la cuenta suspendida de TikTok .