Liberar espacio: Imprescindible truco en iPhone, iPad que funciona [iOS 9 y anteriores]

¿Tienes el iPhone, iPad o iPod touch lleno y quieres liberar espacio? Hay un truco impresionante y que funciona muy bien en iOS 9 y anteriores (para iOS 10 está este truco diferente) que permite recuperar hasta varios “gigas” sin borrar nada en pocos minutos (más de 2,5 GB en mi caso). Muy buena opción para hacer sitio en iPhone, iPad, iPad mini, iPad pro y iPod touch.

Hoy en día, las apps y juegos cada vez son más grandes y las fotos y vídeos (incluso en HD o 4K) tienen más y más calidad (y, por tanto, peso), por lo que el dispositivo con iOS se llena antes sin poder hacer nada, ya que no hay opción de ampliar el espacio con tarjetas externas.

Truco: ¿Cómo hacer sitio en el iPhone, iPad o iPod touch sin eliminar nada? Aquí explicado en 4 pasos y también en un vídeo.

Es importante tener en cuenta además un iPhone, iPad o iPod touch sin espacio libre provoca, entre otros efectos, que vaya mucho más lento, aquí algunos otros consejos para hacer que vaya más rápido.

También es molesto porque en el momento más indeseado, ley de Murphy, se queda sin sitio para hacer la foto perfecta o ese vídeo irrepetible.

Truco para liberar espacio en iPhone, iPad y iPod en 4 pasos

El proceso es muy sencillo y se hace en unos minutos. Me ocurrió (sin querer ni darme yo cuenta) un par de veces en el pasado, porque suelo tener poco sitio en el iPad, pero no me había fijado en lo bien que funciona, tal y como explica Eavesdroppingyou.

Para iOS 10 está explicado cómo liberar espacio en este artículo, para iOS 9, sigue leyendo…

Paso a paso:

Es recomendable acceder en primer lugar al apartado de Ajustes > General > Información y ver cuándo espacio hay disponible (más que nada, para luego ver la diferencia). A continuación, lo que hay que hacer es abrir la aplicación de iTunes Store (en el iPhone, iPad o iPod touch) y buscar una película que sea muy grande (de varios gigabytes). Al acceder a la ficha de la película, en la pestaña de detalles > Información indica el tamaño de la misma. Es importante escoger una cuyo tamaño exceda la cantidad de sitio disponible. Por ejemplo, puedes buscar el film “Guerra y paz” (de casi 8,7 GB). Una vez elegida y si estás seguro de que ocupa varios gigabytes (más de los que tiene libre el dispositivo), dale a “Alquilar” (si no sale alquilar, localiza otra). Te aparecerá un mensaje diciendo “No se puede descargar. No hay suficiente espacio de almacenamiento para descargar ‘Guerra y Paz’. Puedes gestionar el almacenamiento desde Ajustes”.

Importante: Si no te aparece este mensaje y en cambio sí sale otro en el que te pide la clave de iTunes Store dale a cancelar. No se debe introducir la contraseña en ningún momento (o te cobrarán la película).

Haz click en ajustes y se abre el apartado correspondiente. Puede tardar unos minutos, pero el espacio libre comienza a aumentar. Puedes forzar el cierre de la aplicación de iTunes Store (darle dos veces al botón de inicio y luego deslizar el dedo de abajo a arriba para cerrar la app).

Es posible repetir el proceso (puntos 2 al 4) varias veces hasta que veas que el espacio libre (que se ve en Ajustes > General > Información > Disponible) deja de aumentar.

En vídeo el truco para liberar espacio en el iPhone, iPad y iPod touch:

Durante la optimización del almacenamiento, verás algunos de los iconos de las apps en un color un poco más oscuro y con el nombre cambiado a “Limpiando” durante unos momentos y se van alternando. Esto es automático y no hay que hacer nada. Está eliminando archivos innecesarios o temporales de esos programas.

¿Qué es lo que hace este proceso y dónde se libera el espacio?

Es una buena pregunta. Si nos fijamos en el tamaño de lo que ocupan las aplicaciones que más espacio están consumiendo antes de aplicar el truco:

Y cómo quedan después de la optimización:

Puedes ver que Dropbox o Vine han desaparecido de los primeros puestos, liberando espacio.

En el caso de mi iPad, el espacio recuperado ha sido de aproximadamente 1 GB, mientras que en el iPhone ha sido de casi 2,7 GB. No está nada nada mal.

Algo que echo mucho de menos en iOS comparado con Android es la opción, dentro de aplicaciones, de borrar los contenidos de la app sin necesidad de desinstalarla como se puede hacer en el sistema operativo de Google.

Muchas veces veo cómo programas como Apple Mail en el iPhone, iPad o iPod touch crece en tamaño sin razón de ser y no manera (al menos, hasta ahora) de compactar ese espacio ocupado.

Se reduce el tamaño del «otros» que suele aparecer en la barra de iTunes de espacio consumido.

Conclusión sobre el truco para hacer sitio sin borrar nada en el iPhone, iPad o iPod touch

Este sencillo truco, porque no se puede llamar de otra manera, es una solución muy práctica y que funciona para hacer sitio en el iPhone, iPad o iPod touch. No implica borrar nada que podamos necesitar y es fácil de poner en práctica y repetir.

Lo veo especialmente interesante para todas aquellas con un iPhone, iPad o iPod touch de poca capacidad como 8 o 16 GB, o para todos aquellos que conservan muchos datos en el terminal.

¿Lo has probado? ¿Cuánto espacio has liberado?