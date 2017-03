Qué es y dónde descargar Chromium. Diferencias con Google Chrome

Chromium es un navegador para ver páginas web que es open source, multiplataforma (Windows, Linux, Mac y Android) y con soporte para extensiones (las de la Chrome Store). No se debe confundir con Google Chrome, a pesar de que aparentemente son muy similares y comparten parte del código; de hecho, Google se basa en el proyecto Chromium para hacer y evolucionar su popular navegador.

No es ningún secreto que Google Chrome envía información de sus usuarios a Google a través de opciones que son en algunos casos configurables y en otros no. Chromium es más respetuoso con la privacidad.

Chromium es un proyecto de software libre en el que se basa Google Chrome en permanente desarrollo (por lo que en algunos casos puede tener algo que no funcione perfectamente). Cualquier persona puede ver el código y analizar lo que hace (igual que Linux, por ejemplo), a diferencia de Chrome, que es software gratuito pero cerrado y no se sabe exactamente lo que hace (como Windows, por ejemplo).

Cómo descargar Chromium desde la web oficial e instalarlo (por supuesto, gratis)

Como explican en la página oficial de Chromium, la manera más sencilla es ir a una tercera web https://download-chromium.appspot.com/ y escoger la versión que más nos interesa:

Descargar Chromium para Windows.

Descargar Chromium para Mac.

Descargar Chromium para Linux x86.

Descargar Chromium para Linux 64 bits.

Descargar Chromium para Android (para poder instalarlo conviene permitir las apps ajenas a Google Play como se explica en este artículo).

Descargar Chromium OS para Linux.

Existe otra manera de descargar Chromium algo más compleja:

Ir a https://commondatastorage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/ Escoger la plataforma que utilizas: Mac, Windows, Linux, ChromiumOS Seleccionar la versión de Chromium que quieras usar. Lo más interesante es descargar la última que exista, que se puede consultar en LAST_CHANGE file

Cómo instalar Chromium

Es muy muy fácil instalar Chromium. Una vez descargado el fichero según los pasos anteriores (que suele rondar los 100 MB en su versión de Windows, por ejemplo) hay que descomprimirlo y lanzarlo.

En un vídeo:

7 diferencias entre Chromium y Google Chrome

A pesar de ser primos hermanos, existen una serie de diferencias entre Google Chrome y Chromium:

Chromium es software libre mientras que Google Chrome es cerrado. Los logos y los nombres son diferentes. Chromium no incluye de serie reproductor de Flash, si es que se quiere instalar, se puede hacer fácilmente desde este enlace de Adobe para la instalación de Flash. Google Chrome, sí.

Google Chrome tiene una opción para enviar informes de uso y de errores a Google (aunque se puede desactivar). Chromium no envía estos datos. Google Chrome tiene un sistema de actualizaciones automáticas sí o sí (GoogleAutoUpdate). No se puede desactivar. Chromium carece de esta función y, personalmente, lo prefiero. No me parece mal que algo se actualice solo, pero quiero tener la opción de poder decir que lo haga o no y que no decidan por mí. RZL tracking: Cuando se realiza una búsqueda en Google desde la barra superior usando Google Chrome, se adjunta un parámetro RZL. También se manda en ciertos días que se usa el navegador Chrome o cuando ocurren eventos especiales, por ejemplo, se instala Chrome. Google asegura que esta información no identifica al usuario de manera única ni se usa para dirigir la publicidad, sino solo para realizar un seguimiento de las instalaciones de Google Chrome. Se asegura también que si se descarga desde la web oficial de Chrome, http://www.google.com/chrome, este seguimiento RZL (cuyo código también es software libre) se puede desactivar. Chromium no realiza este seguimiento ni tiene el RZL tracking. De serie, Chromium solo da soporte a los códecs de vídeo de Vorbis, Theora y WebM, mientras que Google Chrome, además de estos, tambien incluye AAC y MP3. Chromium no es tan estable (es una versión de desarrollo) como la que se difunde de Google Chrome. En algunas ocasiones tiene pequeños fallos o bugs que se corrigen en muy poco tiempo, descargado la nueva versión.

Conclusiones sobre Chromium frente a Google Chrome

Mi navegador de Internet predeterminado es otro, y Chromium es mi opción elegida cuando puntualmente debo visitar una página que solo permite usar Google Chrome (lo que, por cierto, me suele parecer muy mal), ya que no lo tengo instalado. Como he repetido en más ocasiones, una web debe verse bien en todos los navegadores más o menos actuales, no solo desde unos pocos.

Hace años, estaba muy mal visto que una web solo fuese compatible con Internet Explorer (con toda la razón) pero hoy en día, misteriosamente, casi nadie protesta si solo funciona en Chrome, lo que tampoco es correcto.

Chromium también permite usar sin problema todas las extensiones de la Google Chrome Store, si es que se necesita alguna.

Como he comentado antes, Chromium carece del sistema de actualizaciones automáticas y de seguimiento del usuario que, a pesar de ser inofensivas por lo que afirman, prefiero que no estén presentes. Como decía ya en este artículo del 2012 ¿Es Google el futuro “Gran hermano”?, Google es muy partidario del software libre. Bajo ese supuesto, mi duda siempre ha sido qué es lo que le añade Google a Chromium para fabricar Google Chrome y que no quiere que veamos por lo que lo entrega como un software cerrado y no abierto.

