Probando la plataforma de anuncios Twitter Ads

Aunque hace ya tiempo que es posible promocionar cuentas y patrocinar Trending topics contactando con Twitter (con unos precios bastante elevados, unos 200.000 dólares cada día que se desea ser TT, unos 150.000 euros), por lógica (y más ahora que cotizan en bolsa) deberían contar con una plataforma similar a Google Adwords o los anuncios de Facebook muy sencilla de utilizar “para todo el mundo” con cargo a una tarjeta de crédito y tarifas más asequibles. Desde hace bastante se habla de este sistema y, por fin, hace unos meses empezaron a habilitarlo, eso sí, solo en Estados Unidos.

A pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones, mi cuenta de Twitter no tenía acceso a esta característica, aunque sí podía consultar las analíticas de Twitter como creo que casi todos los tuiteros tal y como comenté en este artículo Probando Twitter Analytics.

El otro día, finalmente, me confirmaron que en otra cuenta que tengo para hacer experimentos (casi sin actividad y pocos seguidores) ¡sorpresa! puedo promocionar la cuenta y tuits, así que lo he hecho y describo cómo es la plataforma y en una próxima entrada explicaré las campañas que estoy llevando a cabo y sus resultados (en cada una me voy a gastar menos de 20 dólares).

¿Cómo es Twitter Ads?

Cómo darse de alta y conseguir una cuenta en Twitter Ads

El paso previo para poder usar la plataforma de anuncios de Twitter es rellenar el formulario para “Comenzar a publicitar” y esperar. En España, por el momento, no están disponibles oficialmente para todo el mundo por lo que parece. En mi caso tardaron unos meses en darme el acceso. Es fundamental respetar y cumplir la política de Twitter para los anunciantes (en inglés).

Entrando en Twitter Ads (Anuncios de Twitter)

Una vez con acceso a esta función, al acceder a las estadísticas oficiales de Twitter Analytics o a Twitter anuncios con @CMWebmaster (mi cuenta que puede usar Twitter Ads) no me aparece el mensaje habitual (lo que quiere decir que sí está autorizada, como se puede comprobar):

Esta cuenta no califica. En este momento, solo aceptamos anunciar Tweets en inglés y que tengan origen en los Estados Unidos. Para obtener más información acerca de la elegibilidad para Twitter Ads, revise https://support.twitter.com/articles/20170376.

Ahora ya me deja crear campañas después de introducir mi nombre, una serie de datos de para qué quiero la cuenta, así como una dirección y una tarjeta de crédito en la que hacer los cargos de las distintas campañas.

Es posible, una vez introducidos estos datos obligatorios, iniciar una nueva campaña que, a su vez, puede ser de dos tipos:

Campaña para promocionar ciertos tuits y así tener más clicks

Campaña para promocionar la cuenta de Twitter y lograr más seguidores

Aclaro que este tipo de tuits y cuentas patrocinadas aparecen en los resultados de las búsquedas y en el timeline o cronología de los usuarios, no figuran en el lateral de la página (esos contenidos promocionados no se pueden gestionar con esta plataforma).

Configuración de Twitter Ads y notificaciones

Hay un apartado donde puedo configurar tanto la cuenta como las notificaciones que deseo recibir.

Editar acceso a la cuenta de Twitter Ads (permitir otros usuarios)

Me ha parecido muy interesante la opción de poder conceder acceso a Twitter Ads a otros usuarios de Twitter definiendo sus funciones (no hay más que teclear su nombre de cuenta):

Cuenta del Administrador — acceso total, incluyendo la capacidad de añadir o eliminar usuarios

— acceso total, incluyendo la capacidad de añadir o eliminar usuarios Responsable del anuncio — acceso total para modificar campañas y ver datos

De esta manera, si entro con mi cuenta @christiandve en Twitter Analytics o Twitter Ads, puedo darle a la opción de “Cambiar cuenta” y gestionar las promociones, aunque formalmente estén en la cuenta de @CMWebmaster (no puedo, en ningún caso por el momento, promocionar la de @christiandve que es la que me gustaría -solo para probar, prefiero un crecimiento de seguidores “natural”).

Resultados de las campañas

Es posible, casi en tiempo real, ir viendo la evolución de las campañas, incluyendo, por supuesto, las impresiones logradas, el gasto total de la campaña, clics (o nuevos seguidores), retuits, respuestas, nuevos seguidores orgánicos por los contenidos anunciados, participación en tarjeta, la tasa de participación, el coste efectivo por participación, etc.

En el lateral, si nos fijamos, aparecen los criterios de segmentación y es posible analizar los resultados que se están obteniendo filtrados y ordenados por estos parámetros.

En un próximo artículo pondré los resultados, criterios de segmentación, experiencia y datos obtenidos en un par de campañas que están ahora mismo en curso. Actualización: ya está disponible: Resultados de 3 campañas de anuncios con Twitter Ads.

Es importante matizar que, a diferencia del resto de la publicidad de Twitter hasta la fecha, las campañas con esta plataforma están al alcance de cualquier empresa (incluso PYMES). Las pruebas que he hecho están fijadas con presupuestos siempre por debajo de 20 dólares.

¿Qué te parece la plataforma de anuncios de Twitter? ¿La conocías? ¿Tienes ganas de utilizarla? En mi caso, tenía mucha curiosidad, la verdad. La pena es que por el momento solo pueda lanzarla en Estados Unidos, de lo contrario conozco a varios tuiteros que querrían probarla sin duda promocionando algunos de sus contenidos.

