¿Está cerca el fin de las actualizaciones gratis en la App Store? (iPhone, iPad, iPod, Apple TV)

Siempre me ha llamado la atención que las actualizaciones de las apps de la App Store de Apple para iPhone, iPad, iPod y Apple TV sean gratis, a diferencia de lo que pasa con las aplicaciones de programas los ordenadores, en los que cada versión hay que pagarla de nuevo.

Desde que es posible actualizar las apps desde iTunes hay un botón bastante claro que dice “Descargar todas las actualizaciones gratuitas” ¿Es que hay no gratuitas?



De momento no, pero la pregunta es hasta cuándo. Es lógico pensar que los programadores no van a estar dando soporte de por vida a una aplicación, o, al menos, no van a seguir añadiendo gratuitamente funcionalidades año tras año.

Ayer mismo actualizando el Tweetbot me saltó en el iPad este mensaje “Esta actualización es gratis porque posees una versión previa de este artículo. Para obtener la actualización ahora, selecciona OK” que parece indicar que quizá esta gratuidad de las actualizaciones está cada vez más cerca de tener un fin, aunque no hay rumores ni noticias sobre ello. Lo correcto sería por lo menos dar soporte correctivo de errores sin coste y cuando salga una versión nueva (la 3.0 frente a la 2.1 por ejemplo) ofrecer esta actualización por un precio especial que fuese tanto más bajo cuantas más veces lo actualicemos. Sería un modelo justo que remuneraría a los programadores a la vez que premiaría la fidelidad de los clientes.

Por supuesto todo esto tiene que ser pensado y aprobado por Apple que es quien controla y gestiona la tienda. Sin duda hasta ahora es todo gratis porque les interesa que los usuarios tengamos nuestras apps favoritas lo más actualizadas posible.

Aprovecho para decir que la mayor parte de ellas deben ser actualizadas cada muy poco y no siempre aportando mejoras visibles sino pequeñas correcciones. Al principio personalmente intentaba siempre tener todo al día pero con más de 400 como tengo instaladas es una tarea casi imposible.

Pagar por las actualizaciones sin duda no sería del agrado de los usuarios y podría provocar que a la larga algunos de ellos se fugasen a otras plataformas (Android, Windows Phone, etc.) pero por otra parte los desarrolladores de aplicaciones no sé hasta qué punto seguirán interesados en añadir nuevas funcionalidades de forma indefinida cuando el número de terminales tienda a estabilizarse (por el momento va en aumento y por tanto los clientes que compran la app por primera vez pero ¿hasta cuándo será esto así?). Hay que recordar que el mismo programa se puede poner en varios terminales si están asociados a la misma cuenta de iTunes. ¿Opiniones? El tiempo (y Apple) lo dirá.

