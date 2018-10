Windows 10: cómo ahorrar datos móviles con 7 opciones que quizá no conoces

| Por

Ahorrar datos móviles en Windows 10 es posible mediante la adecuada configuración de una serie de opciones, algunas poco conocidas y es que si conectamos el portátil a Internet mediante el móvil, hay que ser cuidadoso porque Windows 10 devora literalmente las tarifas de datos.

¿Cómo configurar Windows 10 para que ahorre datos móviles?

Hoy en día las conexiones a Internet móvil no suelen ser ilimitadas desde el punto de vista de transferencias de datos como ocurre con las conexiones de ADSL o fibra óptica y la verdad es que si alguna vez has conectado tu portátil u ordenador fijo a Internet mediante el móvil (el famoso tethering) tanto en iOS como en Android o Windows Phone, seguro que te has asustado de la cantidad de datos que ha consumido sin hacer prácticamente nada.

Por cuestiones profesionales debo viajar semanalmente varias veces y he experimentado en primera persona el elevado consumo de datos móviles cada vez que se conecta el portátil a Internet usando el móvil, bien por las actualizaciones de Windows Update o por otros programas.

Por esta razón y motivación, en este artículo recopilo 7 opciones y consejos para Windows 10 destinadas a reducir el consumo de datos móviles.

1 Configurar la conexión Wi-fi con el móvil como “conexión de uso medido” para reducir el consumo de datos móviles en Windows 10

Es posible configurar la conexión Wifi en Windows que consume datos móviles como una conexión “de uso medido”. Esta modalidad limita el consumo de los datos y ayuda a que no se descargue información innecesaria.

Para configurar la conexión como de uso medido se debe acceder al apartado de configuración (que aparece al pulsar el botón derecho sobre el “botón de Windows” ubicado en la esquina inferior izquierda) > Red e Internet >Wi-fi > Hacer clic en la red inalámbrica que corresponde a la conexión móvil que estás usando y de la que quieres controlar el consumo > Activar la casilla “Establecer como conexión de uso medido”.

Si está activada esta opción, Windows Update no descargará todas las actualizaciones sino solo las que considera críticas para seguir funcionando el sistema y que puedan estar disponibles (en versiones anteriores las descargas de actualizaciones se detenían totalmente, si bien hoy ya no).

También es importante señalar que con una conexión de uso medido no subirá actualizaciones que pueda tener disponibles a otros PCs, ya que Windows 10 una vez descargada una actualización se puede configurar para que la comparta con otros equipos de la red de área local o incluso de Internet como veremos en el punto 7.

También es posible que algunas características de la tienda de Windows no funcionen como siempre, no se actualicen las apps e incluso los “live tiles” que aparecen al desplegar el botón de inicio no se actualicen, lo que ahorra sin duda datos.

2 Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red y así reducir el consumo de datos móviles

Mediante la configuración de la opción “Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red” del apartado anterior se accede a una pantalla en la que se puede consultar cuántos datos han sido utilizados en la conexión Wi-fi de datos móviles (o una convencional) y en la conexión de cable ethernet.

Incluso es posible ver el uso de datos por programa mediante la opción “ver uso por aplicación” para, de esta manera, conocer los programas que más datos consumen.

Es recomendable activar la opción de restringir el uso de datos en segundo plano para reducir el consumo.

También se puede llegar a activar un límite de datos, de tal manera que Windows ayude a que no se sobrepase.

En la pantalla de configuración de “Establecer límite” puede fijarse a si este es mensual, solo una vez o sin límite, pudiendo indicar el día en el que se restablece el consumo de los datos y cuántos hay disponibles (solo es necesario indicar la cantidad y las unidades MB -megabytes- o GB -gigabytes-).

3 Revisar las aplicaciones que más datos consumen y así para reducir el consumo de datos móviles en Windows 10

En teoría con esta configuración Windows debería comedir el uso de los datos, pero no es siempre así, ya que hay programas que hacen caso omiso de que se está utilizando una conexión de uso medido.

Es conveniente pausar la actividad de aplicaciones como:

Dropbox (hacer clic con el botón del ratón en el icono de Dropbox en el área de notificaciones de la barra de tareas > Icono del engranaje > Pausar sincronización).

OneDrive (hacer clic con el botón del ratón en el icono de OneDrive en el área de notificaciones de la barra de tareas > Pausar sincronización (e indicar si es por 2, 8 o 25 horas).

Google Filestream (antiguo Google Drive): también se puede poner en pausa haciendo clic con el botón del ratón sobre el icono del área de notificaciones de la barra de tareas y activando la opción correspondiente.

Es necesario revisar que no haya evidentemente otros programas de descarga de ficheros que se inicien al arrancar el sistema puedan disparar el consumo como por ejemplo Netflix, Steam, Utorrent u otros clientes de BitTorrent, etc. e incluso la utilización de clientes de correo electrónico como Microsoft Outlook o Thunderbird que descargan los encabezados de los mensajes en la modalidad IMAP o incluso los correos completos incluyendo adjuntos si está configurada como POP3 (diferencias entre POP3 e IMAP).

¿Qué programas están usando la red ahora mismo?

En general, es posible ver qué aplicaciones están usando el acceso a la red (Wi-fi) en este caso mediante el administrador de tareas, que se inicia presionando Control + Mayúsculas + Esc (o botón derecho sobre la barra de tareas en un lugar vacío y escoger “Administrador de tareas”. En la pestaña de procesos se puede observar cuáles están usando la red e incluso ordenar por uso bajo este criterio.

En la pestaña de rendimiento, apartado Wi-Fi se puede ver el uso de la misma a lo largo del tiempo, datos enviados y recibidos e incluso intensidad de la señal (que siempre es buena ya que el móvil está cerca), si bien los datos acumulados por aplicación se consultan en otro apartado tal y como ya se ha comentado.

Por cierto, que es una buena práctica desactivar que Dropbox, OneDrive o servicios similares se inicien al arrancar Windows y no solo por ahorrar datos sino también porque aceleran el proceso y reducen tiempos.

¿Cómo seleccionar los programas que se cargan en el arranque de Windows?

Para elegir los programas que se cargan en el arranque de Windows hay que abrir el administrador de tareas (pulsando a la vez Control + Mayúsculas + Esc) o bien haciendo clic con el botón derecho del ratón en una zona vacía de la barra de tareas y eligiendo la opción “Administrador de tareas”. En la pestaña “inicio” se eligen, habilitando o deshabilitando, los programas que se desean arrancar nada más se inicie el sistema.

Personalmente los reduzco al mínimo imprescindible. Dropbox, OneDrive, Google Filestream y similares prefiero iniciarlos manualmente cuando yo quiera.

Algunos como el servicio de actualización de Google (que se activa si instalas Google Chrome por ejemplo y que se encarga de mantenerlo actualizado) a veces se reactivan solos también, así que atención. En vez de Google Chrome, recomiendo en su lugar Chromium (¿Qué es Chromium y diferencias con Google Chrome?).

4 Desactivar las aplicaciones en segundo plano y así reducir algo el consumo de datos móviles en Windows 10

Por defecto, Windows 10 mantiene algunos programas en segundo plano que pueden consumir un cierto volumen de datos (valga de ejemplo la aplicación de Correo de Windows 10).

Para desactivar todas o algunas de los programas que se ejecutan en segundo plano hay que ir al apartado:

Configuración > Privacidad > Aplicaciones en segundo plano.

Y desde ahí se pueden configurar las diferentes opciones.

Nota importante: he detectado que en ocasiones quizá debido a actualizaciones de Windows o de los diferentes programas, algunas se vuelven a activar, por lo que conviene revisar periódicamente si está todo como debe.

5 Desactivar la sincronización del PC

La sincronización del PC permite que los ajustes de la configuración se almacenen en la cuenta de Microsoft (obviamente, para eso hay que utilizar una cuenta de Microsoft y no una local para iniciar sesión en el PC con Windows 10).

No suele consumir muchos datos, pero todo suma.

Hay que accede a configuración > cuentas > Sincronizar configuración > Apagado

Una alternativa es permitir que se actualice la configuración pero no toda la información sino solo algunos elementos.

6 Desactivar los “live tiles” o iconos dinámicos del menú inicio para ahorrar datos móviles

Aunque con el modo de conexión medido ciertos elementos de los “live tiles” o iconos dinámicos del menú inicio no se actualizan, no está de más desactivar las que no queremos que se obtengan la información ellos solos y es que si por ejemplo no nos interesan las noticias o los tuits, no es necesario que la aplicación de noticias/Twitter,etc. recupere datos de forma automática para presentarla al desplegar el menú inicio.

Para desactivarlos, no hay más que hacer clic con el botón derecho sobre el “live tile” o icono dinámico > más > Desactivar el icono dinámico y activarlo.

7 Configurar Windows Update para que consuma menos datos móviles

Con la opción de activar la conexión de uso medido en Windows (punto 1) sobre una cierta conexión Wi-fi (la que corresponde al móvil Android, iPhone o Windows Phone que comparte su acceso a Internet en teoría Windows Update solo debería descargar las actualizaciones más críticas para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema.

No obstante, si por ejemplo se le cambia el nombre a la conexión Wi-fi que comparte el móvil (tethering) o similares, esta configuración de uso medido no se mantendrá y Windows procederá a descargar cientos y cientos de megabytes e incluso gigabytes de datos con las actualizaciones.

Por esta razón principalmente y también porque últimamente las actualizaciones de Windows 10 solucionan muchos problemas (sobre todo de seguridad) pero crean otros nuevos (PCs que se quedan con la pantalla en negro y no arrancan, borrado de ficheros, sonido que no se escucha, etc.) no está de más tener controlado en la medida de lo posible las actualizaciones de Windows 10 mediante Windows Update.

Algunas opciones que revisar relacionadas con Windows Update son:

Revisar la optimización de entrega de Windows Update

Hay que tener en cuenta que Windows posee una característica denominada WUDO (Windows Update Delivery Optimization) que permite que los equipos de una red de área local se actualicen los unos a los otros en lugar de descargar las actualizaciones de Internet.

Para que se actualicen los equipos de manera directa por la red, es necesario que utilicen la misma arquitectura y sean equipos relativamente similares.

Esta característica se activa en:

Configuración > Actualizaciones y seguridad > Windows Update > Opciones avanzadas > Optimización de entrega

Tal y como indica el propio texto, según la configuración escogida las actualizaciones se envían (o no) a otros equipos de la red de área local e incluso a Internet. En el modo de conexión medida, esto no es así, de ahí la importancia de vigilar este parámetro si la tarifa de datos no es ilimitada.

La opción de que los datos se suban incluso a Internet es una posible razón del aumento en el consumo de los datos que ocurre en ocasiones según la configuración escogida y es que es propio ordenador el que está sirviendo actualizaciones a otros en Internet.

Lo recomendable es poner solo en red de área local o incluso desactivarlo como lo tengo yo (dado que además en mi red personal no dispongo de tantos ordenadores como para que unos actualicen a los otros).

Pausar las actualizaciones de Windows Update

En caso de que la versión de Windows 10 sea Windows 10 Professional o Enterprise (la versión de Windows que se tiene se puede consultar dándole a la tecla Windows y a la tecla “Pausa” o haciendo clic con el botón derecho sobre “Este equipo” y propiedades) es posible pausar (o, mejor dicho, aplazar) las actualizaciones hasta 35 días (aunque las relacionadas con la seguridad críticas sí parece que se aplican).

Esta característica se activa en:

Configuración > Actualizaciones y seguridad > Windows Update > Opciones avanzadas > Pausar actualizaciones.

No es posible desactivar las actualizaciones de Windows (Windows Update) de manera indefinida, lo que además tampoco sería muy recomendable.

Según nuestras costumbres de viajes, se puede reactivar la opción cuando sepamos a ciencia cierta que vamos a estar uno o varios días en un lugar con conexión a Internet sin límites para quitar la pausa, actualizar y luego volver a pausar.

7+1: Controlar el uso de Internet y así reducir en algo el consumo de datos móviles en Windows 10

Además de las configuraciones comentadas, el uso directo que se le dé a la conexión a Internet juega un papel muy relevante para controlar el uso de los datos.

Por ejemplo, si vemos muchos vídeos de YouTube, fotos de Instagram o series online, el consumo aumentará lógicamente por lo que debemos ser conscientes de la utilización que se le da, al margen de las buenas prácticas de configuración para reducir el consumo de datos móviles si se comparte la conexión desde el móvil.

Compartir en redes sociales