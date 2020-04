Teams: cómo poner un fondo personalizado y filtros/efectos en tiempo real en videollamadas

| Por

¿Se puede poner una imagen de fondo personalizado en Microsoft Teams en las videollamadas además de las que vienen incluidas? Sí. ¿Y usar filtros, efectos y fondos en tiempo real como en Snapchat o Instagram durante la videoconferencia? Sí.

Cómo poner una imagen de fondo en una videollamada, truco para poner la imagen que quieras y cómo usar filtros y efectos en tiempo real en Teams.

Desde finales del año 2018, Microsoft Teams incluye una opción para difuminar el fondo durante una videollamada. Esto se hace para proteger la privacidad y la información de la sala donde se hace la reunión o videoconferencia.

En abril de 2020 añadieron, además de un fondo difuminado, otras imágenes de fondo con efectos que funciona muy bien, ocultando el contenido de la habitación, pero es posible y fácil con un truco poner una imagen de fondo personalizado que te guste o, incluso, usar filtros tipo Snapchat/Instagram en tiempo real durante la videollamada, cambiando cuando quieras el filtro usado.

Cómo poner una imagen de fondo durante una videollamada en Microsoft Teams

Es muy sencillo poner una fotografía de fondo antes de una videollamada o durante la misma. Tras escoger la opción de “Reunirse ahora”, se inicia la reunión con o sin vídeo, también llamando directamente a un contacto.

En la barra flotante que aparece, hacer clic en los … y en el menú que aparece, escoger la opción “Mostrar efectos de fondo” (hace un tiempo ponía “Difuminar mi fondo” pero se ha ido actualizando en los últimos tiempos a “Mostrar efectos de fondo”.

La primera opción es “sin imagen de fondo” y la segunda es la equivalente a difuminar vídeo. Debajo aparece una galería de imágenes que va creciendo día a día y a la que se pueden añadir tus propias imágenes con un truco que comento en un apartado posterior, pero muy probablemente Microsoft añadirá a Teams pronto la opción de añadir un fondo personalizado.

Tras escoger la imagen que se desea, no hay más que darle a “Aplicar y activar el vídeo”.

El sistema de detección del fondo funciona francamente bien, identificando lo que es la persona y lo que le corresponde al fondo. Emplea un sistema de inteligencia artificial para el que son necesarias las extensiones Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) del procesador según los requisitos de Microsoft Teams, por lo que, si el equipo no las tiene, no te aparecerá esta opción (pero puedes usar la otra opción explicada al final del artículo).

Tampoco está disponible la opción de poner una imagen de fondo personalizado durante una videollamada si se usa la versión web. Solo aparece si se usa el programa de Microsoft Teams para Windows o para Mac.

Cómo usar una imagen personalizada de fondo de la videollamada en Microsoft Teams

Además de las imágenes que vienen incluidas y que, como he comentado, se van añadiendo nuevas opciones, hay un “truco” muy sencillo para usar la imagen que quieras como posible fondo.

En caso de usar Microsoft Teams en entornos empresariales, por ejemplo, para reuniones es conveniente poner de fondo el logotipo de la empresa o algún tipo de imagen más corporativa.

En mi caso, que uso Teams desde principios de 2019, además del fondo, echaba de menos la opción de algo más corporativo. Es cierto que hay otras opciones para añadir efectos, como explico en el punto siguiente, pero lo ideal, para trabajar, son fondos más serios.

Gracias a este cambio de Microsoft Teams en abril de 2020 y con este truco, se puede usar la imagen que quieras:

Cómo añadir imágenes de fondo personalizadas en Microsoft Teams para Windows

Solo hay que abrir el explorador de Windows y en la barra superior, introducir esta dirección: %AppData%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads

En esa carpeta que se abre, no hay más que añadir todas las imágenes en formato JPG que quieras y listo. Si se escoge la opción de “Mostrar efectos de fondo” explicada en el punto anterior, ya aparecerá y se podrá utilizar.

En principio y por pruebas que he hecho, acepta casi cualquier tamaño de fichero, pero conviene que no sea excesivo (de muchos megabytes). Esta configuración no se replica entre ordenadores, por lo que habría que hacerlo en cada uno de los que usemos.

Cómo añadir imágenes de fondo personalizadas en Microsoft Teams para macOS

Solo hay que abrir el Finder y acceder a la carpeta

/users/<usuario>/Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds/Uploads

En esa carpeta que se abre, no hay más que añadir imágenes en formato JPG y listo. Si se escoge la opción de “Mostrar efectos de fondo” explicada en el punto anterior, ya aparecerá y se podrá aplicar.

Cómo añadir efectos/filtros a los vídeos de Teams en tiempo real con Snap Camera

De forma nativa no es posible usar filtros y otros efectos en tiempo real (que además quedarían poco profesionales por cierto en reuniones de trabajo, pero son divertidos para otras ocasiones) pero sí recurriendo a programas de terceros gratuitos que no necesitan registro inicial.

Snap Camera permite añadir filtros, caras, fondos y efectos en tiempo real como se puede hacer con Snapchat o Instagram por ejemplo.

Para usarlo no hay más que descargar Snap Camera e instalarlo en el PC con Windows o macOS.

Este vídeo es la presentación de Snap Camera – Introducing Snap Camera

Una vez instalado Snap Camera, en Microsoft Teams, en la esquina superior derecha donde aparece tu nombre, haz clic en configuración:

Y luego en dispositivos y cambia la cámara a Snap Camera en el desplegable que aparece.

Esto debe hacerse antes de iniciar la reunión o videollamada.

Mediante el programa de Snap Camera se puede escoger el filtro o efecto que se quiera usar de entre los ¿miles? Que hay disponibles. Si abres la aplicación de Snap Camera mientras usas el programa, podrás cambiar sobre la marcha el filtro que se va a aplicar en tiempo real.

Eso sí, el programa Snap Camera, combinado con Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Hangouts/Meets y otros es bastante exigente en lo que potencia de procesador y cantidad de memoria RAM se refiere, así que es preferible tener un equipo potente para usarlo con cierta agilidad.

Por tanto, se puede ver que es muy fácil personalizar la imagen de fondo de las reuniones/videollamadas/videoconferencias de Teams y usar filtros en tiempo real gratis.