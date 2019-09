Espiar WhatsApp: cómo protegerse y 22 opciones y trucos que quizá no conozcas

| Por

Cómo espiar WhatsApp o ayúdame a espiar el WhatsApp de mi novia/novio/marido/mujer/… es una consulta muy frecuentemente que recibo a través del blog y redes sociales como mensajes privados.

Ante este tipo de peticiones, siempre que respondo, digo lo mismo: es un delito tipificado en el código penal (al menos en España -no sé en otros países, pero casi seguro que también-) y no se puede hacer sin infringir la ley.

Dado que parece que espiar el WhatsApp ajeno es algo que despierta tanto interés, he recopilado una serie de defensas recomendadas para dificultar más, si cabe (WhatsApp ha mejorado bastante desde el punto de vista de seguridad en los últimos años), que espíen tus mensajes de WhatsApp.

Algunos pueden parecer evidentes, pero no siempre se tienen en cuenta, de ahí que aparezcan también en el listado y es que, el eslabón más débil de la cadena es el que provoca que ésta se rompa, y lo mismo ocurre cuando hablamos de seguridad: en muchas ocasiones el elemento que permite que el ataque tenga éxito es el más inesperado.

Hay que hacer notar que en Internet hay muchos programas que afirman poder espiar WhatsApp, y la mayor parte de ellos no funcionan o son directamente timos, así que mucho cuidado también a los que intentan espiar WhatsApp ajeno, porque pueden acabar mal.

1. Protege el PIN de la SIM (y el PUK) para que no puedan espiar tu WhatsApp

Es un punto de entrada al que muchas veces no se le presta la debida atención, pero si alguien te roba la tarjeta SIM del terminal y la introduce en otro conociendo el PIN, va a poder usarla como si fueses tú sin limitaciones (incluyendo instalar WhatsApp en otro smartphone -no se podrían recuperar los mensajes ya recibidos, pero sí suplantar la identidad enviando wasaps nuevos-) hasta que te des cuenta y la bloquees en el operador telefónico.

Emplear un PIN que no conozca nadie y tener activada la opción de que lo solicite siempre que se inicia o reinicia el terminal es una más que buena práctica, aunque nos suponga un pequeño esfuerzo cada cierto tiempo.

El PUK o código de desbloqueo que se debe utilizar cuando se introduce mal el PIN varias veces y se bloquea, también puede ser empleado para usar una SIM sin autorización, si bien este código suele estar guardado en casa (normalmente en la caja del smartphone). Este tipo de posible ataque suele estar más restringido a personas de un entorno cercano de pareja/familiares/amigos,

2. Configura un código o patrón para desbloquear el smartphone y que se bloquee de manera automática para evitar que espíen tu WhatsApp

De forma similar al punto anterior, añadir un patrón o código para desbloquear el smartphone es un pilar básico para que nadie pueda espiar tu WhatsApp (y, de paso, tus correos electrónicos, fotos, vídeos, Facebook, Twitter, bancos, etc.) ya que cada vez tenemos más información personal en nuestros smartphones que debemos proteger.

Y cuando hablo de espiar WhatsApp, no me refiero solamente a poder leer los mensajes de WhatsApp en el smartphone un tiempo, sino que es posible llegar a iniciar sesión en WhatsApp web en un PC/Mac con la cuenta de la víctima y monitorizar los mensajes enviados y recibidos durante un tiempo.

También se puede instalar (sobre todo en terminales con Android) algún tipo de app maliciosa o troyano que espíe WhatsApp y todo lo que se hace en el terminal a distancia. Esto requiere algún conocimiento técnico más por parte del que quiere espiar WhatsApp, pero hoy en día la información es muy fácil de localizar en Internet.

El código de bloqueo o patrón debe ser complejo. Se deben evitar los típicos 1111, 2222, 1234, etc. Si es posible, es incluso preferible un código alfanumérico o si es solo numérico, lo más largo posible (mejor 6 números que 4).

Puede parecer algo trivial, pero limpiar la pantalla con un trapo o similares elimina “pistas” (huellas de dedos) a los posibles atacantes sobre cómo es el patrón de desbloqueo o el código para desbloquear el terminal.

El típico código 1111 se caracteriza porque el 1 tiene muchas huellas de dedos frente a los demás, que carecen de ellas. Justo hace unos días vi, accidentalmente, que usaba como clave 2222 y eso se intuía muy claramente solo viendo la pantalla.

Desde hace ya un tiempo, los smartphones incorporan la opción de desbloquear por huella dactilar o reconocimiento facial (y son obviamente opciones recomendadas), pero no funcionan siempre bien y, en ocasiones, no queda más remedio que introducir el código (por ejemplo, al reiniciar el smartphone).

Mucha precaución en esos casos a que alguien de tu alrededor pueda ver ese código o patrón de desbloqueo por encima de tu hombro.

Es muy recomendable también activar la opción en el smartphone (en ajustes/configuración) para que el terminal se bloquee de manera automática pasados unos minutos (en mi caso por ejemplo lo tengo a 1 minuto).

3. Utiliza un filtro de pantalla en el smartphone para reducir el ángulo de visión desde el que se pueden ver los mensajes y así dificultar que espíen tu WhatsApp

Una manera muy buena de evitar que espíen WhatsApp las personas que están a nuestro alrededor mirando de reojo o por encima del hombro es utilizar fundas o filtros para la pantalla que lo que hacen es reducir el ángulo de visión desde el que se puede leer la información presentada en la pantalla.

De esta forma se dificulta, que no impide, que los curiosos vean lo que escribimos o lo que nos han escrito por WhatsApp mientras usamos la app.

Algunos ejemplos de filtros antiespía para iPhone Xs por unos 10 € e incluso otros con mayor ángulo de privacidad por unos 20 € (con una protección adicional de la pantalla) Protector de pantalla cristal templado azul antiespías. Existen incluso para portátiles de 15,6’, entre otros.

4. Activa el cifrado extremo a extremo de WhatsApp y comprueba que funciona si no quieres que puedan espiar tu WhatsApp

Desde hace unos años, WhatsApp permite el cifrado de las comunicaciones intercambiadas de extremo a extremo y es la opción por defecto que en las últimas versiones de la app de WhatsApp ya no se puede desactivar.

Es un recurso de gran valor para evitar que te espíen tu WhatsApp.

En el apartado de configuración/ajustes tanto de terminales con Android como iPhone es en:

WhatsApp > Cuenta > Seguridad puedes comprobar esta opción y es recomendable marcar la opción “Mostrar notificaciones de seguridad”. De esta manera, cada vez que un contacto reinstale WhatsApp por cambio de smartphone o porque alguna otra causa, WhatsApp informará con un mensaje en el correspondiente chat.

Si sospechamos que es algo extraño, siempre podemos ponernos en contacto con la persona para saber si ha ocurrido algo raro (obviamente, no por WhatsApp si tenemos dudas de que puede haber sido comprometido).

5. Utiliza contraseñas complicadas y difíciles de adivinar

En los siguientes apartados se verán diferentes alternativas para mejorar la seguridad de los sistemas informáticos en general que pueden ser aplicados a WhatsApp que tienen relación con el uso de una contraseña.

Es fundamental emplear contraseñas seguras y difíciles de predecir e intentar no repetirlas en diferentes servicios.

En este artículo 7 consejos para mejorar la seguridad en Internet comentaba algunas ideas para generar claves robustas que no sean imposibles de recordar y que aumentan, y mucho, la seguridad de la información que poseemos hoy en día, cuando cada vez tenemos más datos en formato digital.

6. Activa la verificación en dos pasos de WhatsApp (Two-step verification)

Mediante la opción de verificación en dos pasos de WhatsApp (verificación en dos pasos frente a la verificación de doble factor), cuando instalemos WhatsApp en nuevo terminal, además de enviar un SMS con un código como suele ser habitual, solicita una contraseña que previamente (al configurar la opción) nos habrá solicitado.

Es recomendable activar esta opción ya que dificulta bastante que alguien pueda robar tu cuenta de WhatsApp, ya que no es suficiente con llegar a averiguar el código de un solo uso que envía WhatsApp para instalar la aplicación, sino que se debe conocer la contraseña definida.

No es una opción totalmente segura porque si no se recuerda esta clave, se puede solicitar la recuperación por correo electrónico y si el atacante tiene acceso a este mail por ser una persona cercana, podría llegar a ser capaz de robar igualmente la cuenta.

El proceso paso a paso de cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp lo explico en este artículo detalladamente para Android y iPhone.

7. Bloquea el acceso a WhatsApp con contraseña o biometría para evitar que espíen WhatsApp

Me atrevería a decir que la más práctica de las opciones para ponérselo difícil a todas esas personas que se encuentran físicamente cerca de ti y que quieren espiar tu cuenta de WhatsApp es activar el bloqueo de la app con contraseña o biometría, es decir, con tu huella dactilar o la imagen de tu cara.

Bloquear el acceso a WhatsApp con contraseña o biometría en iPhone

Esta opción ya está disponible en el iPhone.

En el apartado de Configuración > Cuenta > Privacidad > Bloqueo de pantalla y tal y como se indica en la aplicación, si se activa TouchID o FaceID, se debe usar el reconocimiento de huella dactilar o rostro para desbloquear WhatsApp. Eso no impide que se puedan responder a los mensajes desde la pantalla de bloqueo al recibirse si se ha activado esta opción.

Si por alguna razón TouchID o FaceID no funcionan, pide el código del smartphone, de ahí la importancia de que lo conozcan cuantas menos personas, mejor.

Bloquear el acceso a WhatsApp con contraseña o biometría en Android

En el caso de Android, esta opción de biometría no está todavía disponible de manera nativa en WhatsApp ni para abrir la app ni para restringir el acceso a ciertos chats mediante algún tipo de contraseña o protección (según WhatsApp en añadir contraseña en Android).

Si el smartphone tiene Android 9 o posterior hay un modo que permite bloquear aplicaciones utilizando la huella dactilar o el reconocimiento facial.

Para activarlo, hay que ir a Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones > escoger WhatsApp.

En el apartado de Ajustes > Seguridad y privacidad hay que elegir huella dactilar o reconocimiento facial. De esta manera, cada vez que se quiera abrir WhatsApp, pedirá reconocer la huella dactilar o el rostro según la opción escogida, lo que dificulta que alguien pueda espiar tu WhatsApp.

Si tu versión de Android no tiene esta característica y hasta que WhatsApp la incorpore de forma nativa, se pueden usar otras alternativas. Hay apps de terceros como AppLock que solicitan una contraseña cada vez que se quiere abrir la aplicación de WhatsApp independientemente de que se haya desbloqueado el terminal de una u otra manera (código, patrón, huella dactilar, reconocimiento facial, etc.).

Si no se activa el bloqueo a WhatsApp con clave o biometría (huella dactilar o rostro) o, incluso, si ni siquiera se utiliza un patrón de bloque o un código para acceder al smartphone, es muy fácil espiar WhatsApp y robar información.

Es posible desde la app de WhatsApp exportar los datos que tiene sobre ti almacenados. En este artículo explico cómo exportar la información que WhatsApp tiene sobre tu cuenta en Android y iOS.

Es cierto que el proceso no es inmediato (tarda unos días), precisamente para evitar que un usuario malintencionado robe toda la información de WhatsApp, pero si la persona que quiere espiar tus contenidos está en un entorno cercano y no hay ninguna restricción a la hora de abrir la app de WhatsApp, puede solicitar los datos y unos días más tarde descargarlos una vez disponibles en formato zip.

WhatsApp no almacena en sus servidores los chats, y estos solo se guardan en el smartphone del usuario, por lo que este fichero de información solo contiene algunos datos sobre ti y, eso sí, la lista de tus contactos con WhatsApp.

Por eso es importante dificultar el acceso físico al smartphone (no dejarlo por ahí descuidado), tener un mecanismo del bloqueo para impedir su uso e incluso idealmente alguna medida como contraseña o biometría para que no se pueda usar WhatsApp y espiar los chats si no se es la persona autorizada.

9. Cuidado con la opción de exportar chats de WhatsApp para espiar WhatsApp

De forma similar a lo que ocurre en el punto anterior con la información que tiene WhatsApp sobre ti y tus contactos, si no se tiene un patrón de bloqueo o clave y/o se impide que cualquier persona con acceso físico al terminal abra la app de WhatsApp, es muy sencillo que inicien la aplicación de WhatsApp, localicen uno o varios chats y se envíen por correo electrónico toda la conversación, espiando tu cuenta.

Tal y como explicaba “cómo exportar los chats de WhatsApp en Android y iPhone”, es muy sencillo el proceso: solo hay que localizar la conversación del chat con una persona o grupo y activar la opción de enviar por correo electrónico.

Si se hace esto, la persona podrá espiar WhatsApp y leer tranquilamente tus conversaciones recibidas en su cuenta de correo electrónico.

Eso sí, también debería tener la precaución de eliminar el mail con el envío o envíos de chats de WhatsApp de los elementos enviados del correo electrónico de la víctima para que esta no sepa de su existencia, pero con acceso físico al terminal, no es nada difícil hacerlo.

Otra razón más para activar el patrón de bloqueo o clave y/o además el bloqueo de la app de WhatsApp con contraseña o biometría (o incluso ir borrando los mensajes recibido si ya no se necesitan más).

10. Desactiva la previsualización en la notificación de mensajes de WhatsApp con el terminal bloqueado para que no espían tus mensajes de WhatsApp

Una manera de que no espíen tu WhatsApp y lo que te envían los que están a tu alrededor es desactivando la previsualización de los mensajes de WhatsApp cuando el smartphone está bloqueado.

Es cierto que es más incómodo, ya que sin realizar más acciones podemos ver quién nos ha escrito y qué dice pero, a cambio, perdemos privacidad. Sin pretenderlo y de forma accidental por estar mirando un móvil, en más ocasiones de las que uno puede pensar he visto mensajes de otras personas.

Esta opción se cambia en los ajustes o configuración del smartphone, tanto en iPhone:

Ajustes > Notificaciones > Mostrar previsualizaciones > Si está desbloqueado

En Android:

Si la versión es Android 5 o Android 6:

Ajustes > Sonido y notificaciones > Notificaciones de aplicaciones > Seleccionar WhatsApp > Ocultar contenido confidencial.

En Android versión 7/8:

Ajustes > Notificaciones > Seleccionar WhatsApp > En la pantalla de bloqueo > No mostrar notificaciones.

11. Desactiva el uso de WhatsApp con Siri

En el caso del iPhone, Siri puede acceder a WhatsApp para enviar y leer mensajes con el terminal bloqueado, algo que podría ser aprovechado por una persona para enviar (insisto, incluso con el iPhone bloqueado) un wasap a otra persona.

Lo ideal sería que Siri solo respondiese a la voz del propietario del terminal, pero eso parece que todavía no es una opción. Mientras tanto, si no queremos aprovechar la opción de que Siri lea y envíe mensajes de WhatsApp en el iPhone (algo práctico cuando se va por ejemplo con el manos libres del coche), se puede desactivar la opción.

Las ventajas e inconvenientes y cómo activarlo o usar WhatsApp con Siri están explicadas paso a paso en WhatsApp y Siri: cómo leer, escribir y enviar chats en iPhone a fondo.

Si así se desea, es muy fácil desactivar la opción de integración entre WhatsApp y Siri. Para hacerlo no hay más que ir a:

Ajustes > Siri y buscar > deslizarse hasta la parte inferior donde aparece la app de Siri > Desactivar “Usar con Siri”.

12. Mantener actualizado el sistema operativo del móvil (Android o iOS) y WhatsApp

Tanto Google como Apple actualizan de vez en cuando sus sistemas operativos móviles Android y iOS para iPhone, respectivamente.

Tal y como ya se comentó en el artículo “Vulnerabilidades que pueden ser letales. Importancia de las actualizaciones” en algunas ocasiones estas actualizaciones contienen mejores estéticas y/o funcionales, pero en otras incluyen además soluciones a problemas de seguridad que pueden ser utilizados para introducir malware en el smartphone y espiar WhatsApp y en general las comunicaciones.

Por tanto, es muy importante intentar mantenerse al día en este aspecto, ya que hay incluso vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas a distancia por parte de un atacante, incluso visitando una simple web o conectándose a una cierta Wi-Fi, y hablamos de Android como de iOS (de iPhone).

El problema surge en ocasiones cuando el terminal es antiguo y Google (o Apple) ya no publican actualizaciones. En el caso de Android es todavía posible en algunos casos recurrir a Replicant, una distribución de Android completamente libre e independiente de fabricantes y de Google, tal y como explicaba en el artículo Prism break: impide que los gobiernos te espíen cifrando tus comunicaciones.

Igual de importante que es mantener actualizado el sistema operativo del smartphone, es tener la última versión de WhatsApp, ya que de manera continuada mejoran las características de seguridad, protección de la información e incluso, al igual que ocurre con el sistema operativo, corrigen fallos de la app que pueden ser usados para espiar WhatsApp.

Un ejemplo muy claro es que hace unos años las comunicaciones de WhatsApp no estaban cifradas y no era muy complejo interceptarlas. Gracias a una nueva actualización de la app de WhatsApp se mejoró la seguridad del conjunto.

13. Precaución a la hora de instalar apps en Android y iOS

Tanto si eres root en Android (has conseguido acceso de administrador todopoderoso) o has hecho “jailbreak” al iPhone como si solo instalas apps de las tiendas oficiales (Google Play) y App Store, hay que tener cuidado con las aplicaciones que se instalan.

Conviene siempre revisar que sea un desarrollador certificado y revisar los permisos de la aplicación. Aunque Apple sobre todo y Google intentan revisar que no haya aplicaciones maliciosas en sus tiendas de aplicaciones, de vez en cuando se cuela alguna con malware o algún tipo de software espía más o menos malicioso.

En el pasado ha habido apps aparentemente juegos cuyo último fin era robar bases de datos e información o permitir conexiones remotas al smartphone con las que controlar el dispositivo y espiar WhatsApp y otras comunicaciones.

Si además eres “root” en Android, has hecho “jailbreak” al iPhone y descargas apps de orígenes desconocidos, el riesgo se dispara.

Sobre todo, en el caso de Android (donde hay más libertad de instalación), las aplicaciones no oficiales relacionadas con WhatsApp son un potencial peligro, y recomiendo encarecidamente valorar si realmente vale o no la pena utilizarlas y correr el riesgo no solo de que te suspendan la cuenta de WhatsApp, sino que te roben la información y alguien pueda espiar tu WhatsApp.

Consejo: cuantas menos apps instaladas, mejor e idealmente de fuentes oficiales y precaución con los permisos que piden en la instalación (y lo mejor es desactivar en Android la opción en los ajustes que permite la instalación de cualquier aplicación).

Hay que valorar si tiene sentido lo que solicitan. El otro día por ejemplo veía una de un banco que pedía acceso a los contactos y al registro de llamadas entre otros datos. ¿Es realmente necesario? No lo creo.

Por supuesto, no dejes que nadie instale apps en tu smartphone sin tu permiso bloqueando el terminal siempre que sea posible tal y como se ha comentado ya.

14. Instala un antivirus (en Android)

Aunque no es la solución definitiva ni protege tanto como parece, no es una mala opción instalar un antivirus de probada reputación en Android para comprobar que no hay troyanos, software malicioso de control remoto, virus o malware en general. Hay que tener, en línea con el punto anterior, cuidado con el que se elige porque muchos gratuitos son todo lo contrario a un antivirus.

En iOS no hay antivirus.

15. Cifrar el sistema y su contenido en un terminal con Android o iPhone

Una manera de proteger la información y con ella los datos de WhatsApp (y que no te espíen WhatsApp) es cifrar el contenido del smartphone.

De esta manera, una vez cifrado, si no se conoce la clave para desbloquearlo no se puede arrancar e iniciar el sistema y con ello extraer los ficheros de WhatsApp que contienen las conversaciones y todos los contenidos relacionados.

Esta opción en Android se activa en la configuración del dispositivo: Ajustes > Seguridad > Cifrar el teléfono > Añade una contraseña segura. Eso sí, el proceso de cifrado la primera vez puede tardar más de una hora y afectar ligeramente (siempre dependiendo de las características del terminal, obviamente) al rendimiento del teléfono.

En el caso del iPhone, el cifrado se hace de forma automática y éste depende del código de desbloqueo del dispositivo (el passcode).

16. Proteger con contraseña las copias de seguridad del dispositivo con Android o iPhone

Siguiendo el mismo razonamiento del punto anterior para proteger los datos contenidos en el smartphone y evitar que te roben los ficheros, entre ellos las bases de datos de WhatsApp que podrían ser usadas para visualizar los mensajes y espiar WhatsApp, es muy recomendable que si haces copias de seguridad o backups del dispositivo en el PC, cifres la información con una contraseña tanto en Android como en iPhone con iTunes.

De esta manera, si alguien a distancia o porque se encuentra físicamente en tu entorno consigue acceso a tu ordenador y a su contenido, aunque “robe” los ficheros de copias de seguridad no podrá extraer la información y, por tanto, llegar a espiar WhatsApp u otros datos.

En el caso del iPhone con iOS usando iTunes, aunque lo más habitual hoy en día es hacer la copia de seguridad en iCloud, si la haces en iTunes recuerda marcar la casilla “encriptar copia de seguridad del iPhone” con una contraseña (y luego recuérdala, por supuesto).

17. Activa la verificación en dos pasos en la plataforma que uses para hacer las copias de seguridad

Si en lugar de hacer las copias de seguridad del smartphone en el PC, las haces en Google o en iCloud de Apple, es más que recomendable que actives la verificación en dos pasos en la plataforma utilizada.

Si se activa esta opción, de forma similar a lo comentado con la verificación en dos pasos de WhatsApp ya comentada, para poder entrar en Google (activar la verificación en dos pasos en Google/Gmail) o iCloud solicitará un código de seguridad adicional, por lo que conocer la contraseña no será suficiente. En el caso de Google se pueden usar también herramientas hardware como las U2F que blindan la seguridad de la cuenta y por poco dinero.

Parece algo obvio o sencillo y que no aporta mucha seguridad, ya que tendemos a pensar que nadie conoce nuestra contraseña, pero con un poco de ingeniería social o phishing es posible a llegar a averiguar la clave.

Un ejemplo muy destacado de lo que puede llegar a pasar, no solo por espiar WhatsApp sino por acceder a la información de la cuenta en general fue el Celebgate, en el que se filtraron en Internet fotos privadas de varias actrices famosas. Tras pensar que era un fallo de seguridad de Apple, se comprobó que simplemente alguien había averiguado sus contraseñas de acceso. Si hubiesen tenido la verificación en dos pasos activada, eso muy probablemente no habría pasado.

18. No conectes el smartphone a PCs o cargadores USB públicos/semipúblicos de poca confianza para evitar que espíen tu WhatsApp

La acción aparentemente inocente de poner a cargar un smartphone con Android o iOS conectándolo por USB a un PC (o incluso uno de esos cargadores que se encuentran en metros, autobuses o centros comerciales, por citar algunos ejemplos) puede poner en riesgo los datos, ya que si el terminal está desbloqueado, podría llegar a permitirse el acceso a la información contenida en él, tanto fotos, vídeos, etc. como por supuesto los chats de WhatsApp (copiando las bases de datos de WhatsApp), tema de este artículo, lo que podría usarse para espiar WhatsApp.

También podría, potencialmente, posibilitar la instalación de malware o programas de control remoto para espiar al propietario (WhatsApp y todo tipo de acciones y comunicaciones enviadas y recibidas).

Por tanto, la mejor recomendación es no conectarse y cargar el smartphone con Android o iPhone a cargadores o PCs desconocidos y en caso de hacerlo, no confiar en ellos ni desbloquear el terminal. Es preferible usar una power bank o soluciones similares al estilo de lo que comentaba en este artículo sobre truco para usar el iPhone sin parar y que no se quede sin batería****.

19. Evita las conexiones Wi-Fi públicas o de dudosa procedencia que pueden hacer que espíen tu WhatsApp

No solo para que evitar que te espíen WhatsApp sino también potencialmente el correo electrónico y demás servicios, no es recomendable conectarse a conexiones Wi-Fi públicas o aquellas en las que no confíes, ya que pueden haber sido comprometidas por usuarios maliciosos.

Lo mejor, en la medida de lo posible, es usar tu propia conexión de datos o si es imprescindible usar una conexión Wi-Fi, recurrir a alguna VPN de confianza para cifrar las comunicaciones que salen de tu terminal hacia Internet.

Mediante una conexión VPN, se puede “tunelizar” los datos y evitar la captura del tráfico enviado y recibido, evitando que espíen tu WhatsApp (si bien ahora, con las conexiones cifradas es mucho más difícil que en el pasado).

20. Evita las conexiones de datos inseguras

En el punto anterior se decía que mejor que una Wi-Fi pública o dudosa, es mejor conectarse a Internet (WhatsApp y todos los servicios que se usen) mediante una conexión propia de datos.

Esto es cierto, pero también hay que tener en cuenta que ciertas conexiones de datos “antiguas” o “lentas” como es GPRS, Edge (cuando aparece una e en el móvil) o 2G no son totalmente seguras y es posible que un atacante llegue a poder acceder al tráfico con una antena de mucha potencia.

Se trata obviamente de un ataque mucho más sofisticado que no está al alcance de los típicos novios o novias que quieren espiar el WhatsApp de su pareja, pero es algo que debemos conocer.

En la medida de lo posible la recomendación es usar el tipo de conexión cuanto más moderna, mejor. Es decir, si se puede usar 4G+, mejor que 4G que a su vez es preferible a 3G y ésta a 2G.

21. Ocultar la última hora de conexión de WhatsApp y el doble check azul para evitar que te espíen WhatsApp

Se puede desactivar que los demás puedan ver la última hora de conexión en WhatsApp y el doble check azul para saber cuándo ha sido leído un mensaje.

Hay que tener en cuenta que si se desactiva la opción de poder ver la última hora de conexión de WhatsApp o el doble check azul, no solo no podrán ver la tuya los demás, sino que no podrás ver las de los otros. Es el precio que hace pagar WhatsApp con la app oficial (que conviene usar si no quieres que te suspendan la cuenta de WhatsApp).

Cómo ocultar la última hora de conexión de WhatsApp en iPhone

Se ajusta desde Configuración > Cuenta > Privacidad.

Desde ahí se puede definir quién puede ver la última hora de conexión, siendo las opciones: todos, mis contactos o nadie.

Desde ese mismo apartado se puede fijar también quién puede ver la foto de perfil y el estado de WhatsApp. Conviene, para evitar que te espíen por WhatsApp, desactivarlo para que solo puedan verlo los contactos.

Cómo ocultar la última hora de conexión de WhatsApp en Android

Para hacerlo hay que darle al botón de menú > Configuración > Cuenta > Privacidad.

Desde ahí se puede definir quién puede ver la última hora de conexión, siendo las opciones: todos, mis contactos o nadie.

Desde ese mismo apartado se puede configurar quién va a poder ver la foto de perfil y el estado de WhatsApp. Conviene, para evitar que te espíen por WhatsApp, desactivarlo para que solo puedan verlo los contactos.

En detalle: cómo ocultar la última hora de conexión en WhatsApp para Android.

Desactivar el doble check azul de confirmación como leído

Si no quieres que el receptor sepa que has leído un determinado mensaje de WhatsApp, tanto en un chat individual, se puede marcar la casilla correspondiente.

Se debe tener muy presente que si se deshabilita la confirmación de lectura de los mensajes de WhatsApp recibidos, tampoco se pueden ver si los demás han leído los que mandas.

También hay que tener en cuenta que a pesar de que se desactiven las confirmaciones de lectura en WhatsApp, siempre se envían en los chats de grupo.

Cómo se desactiva el doble check azul (confirmación de lectura) en iPhone

Se ajusta desde Configuración > Cuenta > Privacidad > Desactivar conformaciones de lectura.

Cómo se desactiva el doble check azul (confirmación de lectura) en Android

Para hacerlo hay que darle al botón de menú > Configuración > Cuenta > Privacidad > Confirmaciones de lectura activadas o desactivadas.

Es importante tener muy presente que no se pueden desactivar las confirmaciones de lectura en los chats de grupo de WhatsApp

22. No publicar en Internet la URL de un grupo de WhatsApp

WhatsApp permite en las opciones de los grupos generar una URL única para cada grupo de WhatsApp, de tal manera que cualquiera que lo conozca, se puede añadir a él y, en consecuencia, ver los números de teléfono de los participantes.

Todas las direcciones empiezan por chat.whatsapp.com. Buscando un poco en Internet no es difícil localizar URLs de chats. En caso de sospechar que pueda haber sido difundido de manera pública y no deba ser así, se puede acceder a la información del grupo > Enlace de invitación al grupo > Anular enlace.

Estas son algunas de las 22 recomendaciones que iré completando y cambiando a medida que pase el tiempo ya que WhatsApp tiene cada vez más opciones y, por tanto, maneras de que aunque mejoren la seguridad y corrijan fallos de los que se valen algunas aplicaciones, aunque la inmensa mayoría de las que hay en Internet son auténticos timos, no obstante, cada día se está más expuesto a que todos esos que buscan «cómo espiar WhatsApp» y lo intentan.