YouTube: cuenta suspendida o canal cerrado. Causas y solución para recuperarla + vídeo

¿Tienes la cuenta suspendida de YouTube o te han cerrado el canal de YouTube? Es posible que recibas un aviso similar a “Esta cuenta se ha suspendido debido a infracciones graves o reiteradas de la política de YouTube relacionadas con el spam, los juegos y el contenido engañoso o a otras infracciones de las condiciones de servicio” o también puede ser por infringir los derechos de autor o por publicar videos que no cumplen con los términos del servicio de YouTube.

En todos estos casos es posible llegar a recuperar la cuenta suspendida de YouTube o recuperar el canal de YouTube cerrado si bien no se logra en todos los casos, ya que depende de la gravedad de la infracción.

Cuenta suspendida de YouTube o canal cerrado de YouTube: posibles causas

Es importante, antes de ver la solución a la cuenta suspendida de YouTube o a la solución al canal cerrado de YouTube, conocer por qué suspende YouTube una cuenta y las normas de la comunidad y condiciones de servicio (esas que se suelen aceptar sin leer al principio) y, en consecuencia, tomar las medidas adecuadas ahora y en el futuro, en caso de recuperar la cuenta suspendida de YouTube.

Si YouTube cancela o cierra tu canal, es posible que no puedas tener, crear ni acceder a ningún otro canal de YouTube. Eso sí, YouTube envía un correo electrónico al propietario del canal en el que se detalla el motivo de la cancelación

Estos son los motivos por los que YouTube puede cancelar un canal:

Infracción reiterada de las normas de la comunidad o de las condiciones del servicio.

Un único caso grave de uso inadecuado de la cuenta (por ejemplo, el comportamiento agresivo o el envío de spam).

Creación de canales dedicados a la infracción de una política (incitación al odio o a la violencia, acoso, suplantación de identidad, etc.).

El proceso explicado en vídeo y no en artículo para recuperar la cuenta suspendida de YouTube y las posibles causas es:

Viendo caso por caso de posibles escenarios de incumplimiento de las normas de la comunidad de YouTube:

Las directrices generales de las normas de la comunidad de YouTube en vídeo.

1. Desnudos o contenido sexual – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

Normas de la comunidad de YouTube relacionadas con los desnudos o el contenido sexual en vídeo.

Una norma importante de la comunidad de YouTube es que en YouTube no se debería publicar pornografía o contenido sexualmente explícito que pretenda provocar placer de carácter sexual. Si tu vídeo incluye contenidos de este tipo no deberías subirlo a YouTube, aunque seas tú el que aparece en el vídeo. Por supuesto, cualquier abuso a menores o su explotación sexual no solo conllevará la suspensión de la cuenta de YouTube sino que también puede ser puesto en manos de las autoridades.

Los vídeos con contenido fetichista se retirarán o se les aplicará una restricción de edad, no permitiéndose en YouTube imágenes de fetichismo violento, explícito o humillante.

En caso de que encuentres contenidos que incumplan esta norma de la comunidad, puedes usar esta herramienta de denuncia, desde donde podrás enviar una reclamación más detallada. Aquí están las instrucciones para denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad.

Algunos ejemplos de contenidos prohibidos en YouTube de este tipo:

Fragmentos extraídos de películas, programas u otro contenido no pornográfico en los que se muestre solo el contenido sexual.

El contenido que muestre a alguien de manera sexualizada sin su consentimiento, por ejemplo, en el que se le toque, se le meta la mano por dentro del pantalón, se levante la falda o en el que haya voyerismo o exhibicionismo abusivo.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe la desnudez o contenidos sexuales en YouTube.

2. Contenido dañino o peligroso – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

Normas de la comunidad de YouTube relacionadas con los contenidos dañinos o peligrosos en vídeo.

No se puede publicar vídeos que animen a otras personas (especialmente a niños) a realizar acciones que puedan provocarles lesiones, que incluso pueden llegar a ser graves.

Dependiendo del tipo de contenido, los vídeos puede que tengan restricciones de edad o sean retirados.

En caso de que encuentres contenidos que incumplan esta norma de la comunidad, puedes usar esta herramienta de denuncia, desde donde podrás enviar una reclamación más detallada. Aquí están las instrucciones para denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad.

Algunos ejemplos de contenidos prohibidos en YouTube de este tipo según la propia web:

Instrucciones para matar o hacer daño: contenidos que muestran cómo matar o mutilar a otras personas. Por ejemplo, instrucciones para fabricar una bomba capaz de provocar lesiones o la muerte.

contenidos que muestran cómo matar o mutilar a otras personas. Por ejemplo, instrucciones para fabricar una bomba capaz de provocar lesiones o la muerte. Elaboración o consumo de drogas duras: vídeos en los que se consumen sustancias controladas, como cocaína u opiáceos, o bien se dan instrucciones sobre cómo prepararlas.

vídeos en los que se consumen sustancias controladas, como cocaína u opiáceos, o bien se dan instrucciones sobre cómo prepararlas. Retos muy peligrosos: vídeos con contenidos que representan un riesgo inminente y real de lesiones. Algunos ejemplos son el reto de la asfixia, el del fuego, el de comer pastillas de detergente, «no lackin’ challenge» o el reto del agua caliente.

vídeos con contenidos que representan un riesgo inminente y real de lesiones. Algunos ejemplos son el reto de la asfixia, el del fuego, el de comer pastillas de detergente, «no lackin’ challenge» o el reto del agua caliente. Bromas peligrosas o amenazantes: se trata de contenido que hace creer a las víctimas que su integridad física corre un grave peligro inminente o que ocasiona un daño emocional grave a menores.

se trata de contenido que hace creer a las víctimas que su integridad física corre un grave peligro inminente o que ocasiona un daño emocional grave a menores. Trastornos alimentarios: se trata de contenidos en los que se elogia la pérdida de peso de personas que padecen anorexia u otros trastornos de la alimentación, o bien en el que se fomenta ese comportamiento y/o se presume de él.

se trata de contenidos en los que se elogia la pérdida de peso de personas que padecen anorexia u otros trastornos de la alimentación, o bien en el que se fomenta ese comportamiento y/o se presume de él. Sucesos violentos: contenido en el que se promocionan o ensalzan tragedias violentas, como tiroteos en colegios, etc.

contenido en el que se promocionan o ensalzan tragedias violentas, como tiroteos en colegios, etc. Instrucciones sobre cómo perpetrar robos: se trata de contenido en el que se enseña a robar dinero u otros bienes materiales.

se trata de contenido en el que se enseña a robar dinero u otros bienes materiales. Instrucciones para suplantar una identidad o piratear: es contenido en el que se enseña a los usuarios a burlar sistemas de seguridad informáticos o a robar datos y credenciales personales.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe ante contenidos dañinos o peligrosos.

3. Contenido de incitación al odio – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

Normas de la comunidad de YouTube relacionadas con los contenidos de incitación al odio.

YouTube es una plataforma que permite la libertad de expresión, pero no admite contenidos que promuevan o consientan la violencia contra individuos o grupos por diferentes motivos.

Tampoco están permitidos aquellos vídeos cuyos contenidos tengan un fin principal que sea incitar al odio hacia personas o grupos según cualquiera de los siguientes atributos:

Edad

Casta

Discapacidad

Etnia

Identidad sexual

Nacionalidad

Raza

Situación de inmigrante

Religión

Sexo o género

Orientación sexual

Víctimas de un gran evento violento y sus familiares

Condición de veterano de guerra

En caso de que encuentres contenidos que incumplan esta norma de la comunidad, puedes usar esta herramienta de denuncia, desde donde podrás enviar una reclamación más detallada. Aquí están las instrucciones para denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe ante contenidos de incitación al odio.

4. Contenido violento o gráfico – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

Las normas de la comunidad de YouTube con respecto a los contenidos violentos o gráficos, YouTube los resume en este vídeo:

El contenido gráfico publicado en los vídeos no debe ser violento o sangriento con el con el objetivo principal de ser impactante, sensacionalista o gratuito. Si vas a publicar contenido gráfico en un vídeo con fines informativos o documentales, se debe actuar con consideración y proporcionar suficiente información para que los usuarios puedan entender lo que ocurre en el vídeo. No se debe animar a otras personas a cometer actos violentos

Si crees que alguien corre un peligro inminente, debes ponerte en contacto con el organismo público encargado de velar por el cumplimiento de las leyes en tu zona para informar de la situación de inmediato.

Ejemplos de contenidos violentos no permitidos:

Contenidos que inciten a cometer actos violentos contra personas o grupos concretos.

Peleas con menores involucrados.

Grabaciones, sonido o imágenes en los que se muestren accidentes de tráfico, desastres naturales, consecuencias de la guerra, secuelas de ataques terroristas, peleas callejeras, ataques físicos, agresiones sexuales, inmolaciones, torturas, cadáveres, protestas o disturbios, atracos, operaciones médicas, sangre, vómitos u otro contenido cuyo propósito sea causar conmoción o repulsión a los espectadores.

Contenido en el que se inflijan deliberadamente sufrimiento o dolor innecesarios a un animal.

Contenido en el que se muestre a personas que animan u obligan a animales a pelear.

Contenido de ficción o dramatizado de alguno de los temas detallados anteriormente, en el que no se proporcione al espectador contexto suficiente para saber que la grabación no es de hechos reales o que se trata de una recreación.

En caso de que encuentres contenidos que incumplan esta norma de la comunidad, puedes usar esta herramienta de denuncia, desde donde podrás enviar una reclamación más detallada. Aquí están las instrucciones para denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe ante contenidos violentos o gráficos.

5. Amenazas, acoso y ciberacoso – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

Las normas de la comunidad de YouTube con respecto a las amenazas, acoso y ciberacoso, YouTube los resume en este vídeo:

No está permitido publicar vídeos y comentarios ofensivos en YouTube y en aquellos casos en los que el acoso sobrepase los límites mediante vídeos cuyo objetivo sea acosar, amenazar o intimidar a otras y se convierta en un ataque malintencionado, se puede denunciar el contenido para que éste sea retirado y para ello puedes usar esta herramienta de denuncia, desde donde podrás enviar una reclamación más detallada. Aquí están las instrucciones para denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad.

Si las amenazas que recibes son concretas e incluso sientes que peligra tu seguridad, lo recomendable es ponerlo en conocimiento de los cuerpos de seguridad (Policía, etc.) ya que en muchos países es un delito.

Ejemplos de contenidos que no se deben incluir en un vídeo publicado en YouTube según la propia página a modo de referencia orientativa:

Divulgar de la información personal de un tercero, como la dirección de su domicilio, sus direcciones de correo electrónico privadas, sus números de teléfono privados, o el número de su pasaporte o de su cuenta bancaria siempre que no sean datos públicos como los correspondientes, por ejemplo, a un funcionario público. Ante la duda, es mejor siempre no compartir nada.

de un tercero, como la dirección de su domicilio, sus direcciones de correo electrónico privadas, sus números de teléfono privados, o el número de su pasaporte o de su cuenta bancaria siempre que no sean datos públicos como los correspondientes, por ejemplo, a un funcionario público. Ante la duda, es mejor siempre no compartir nada. Contenido cuyo objetivo principal sea humillar a alguien.

a alguien. Vídeos o contenido que incluyan comentarios hirientes y negativos sobre otras personas.

y negativos sobre otras personas. Contenido que incite a acosar o amenazar a otras personas tanto dentro como fuera de YouTube.

a otras personas tanto dentro como fuera de YouTube. Contenido en el que se muestren actos sexuales o sexualización no consentida.

o sexualización no consentida. Contenido en el que se amenace a personas concretas con infligirles daño físico o destruir su propiedad.

con infligirles daño físico o destruir su propiedad. Contenido en el que se muestre un comportamiento abusivo o amenazador hacia un menor .

. Contenido en el que se sexualice o se degrade a personas que estén relacionadas con, o aparezcan en, otros contenidos de carácter no sexual.

que estén relacionadas con, o aparezcan en, otros contenidos de carácter no sexual. Contenido en el que se afirme que algunas víctimas de incidentes públicos violentos o sus familiares son actores, o que sus experiencias son falsas.

o que sus experiencias son falsas. Amenazar la integridad física de alguien . Esto incluye amenazas implícitas como «cuando te coja, te vas a enterar» y amenazas explícitas como «cuando te vea el sábado, te voy a partir la cara».

. Esto incluye amenazas implícitas como «cuando te coja, te vas a enterar» y amenazas explícitas como «cuando te vea el sábado, te voy a partir la cara». Publicar la información personal de alguien anónimo, como su número de teléfono, dirección o correo electrónico, con el objetivo de que otras personas lo acosen o incordien. Por ejemplo, «he encontrado su número de teléfono. Seguid llamándole y dejándole mensajes hasta que lo coja».

Esta norma es de aplicación tanto a los vídeos publicados como a las descripciones, comentarios, emisiones en directo o cualquier producto o función de YouTube.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe ante contenidos de acoso, amenazas y ciberacoso.

6. Spam, metadatos engañosos y estafas – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

Las normas de la comunidad de YouTube con respecto a spam, metadatos engañosos y estafas, YouTube los resume en este vídeo:

No se deben crear miniaturas de los vídeos, títulos, etiquetas o descripciones que sean un fraude solo para aumentar el número de visualizaciones.

No es aceptable publicar gran cantidad de comentarios repetitivos, sin segmentar de manera indiscriminada o que provoquen rechazo, como mensajes privado y comentarios en los vídeos.

Ejemplos de contenidos no permitidos son, según la propia YouTube:

Vídeos que son spam: contenido que se publica de forma excesiva, repetitiva o sin segmentar y realiza una o varias de las siguientes acciones: Promete a los usuarios que verán algo, pero en lugar de eso los dirige fuera de YouTube. Obtiene clics, visualizaciones o tráfico fuera de YouTube mediante la promesa a los usuarios de que podrán ganar dinero fácilmente. Envía a la audiencia a sitios web que difunden software malicioso o tratan de recopilar información personal, o a otros sitios que tienen un impacto negativo.

contenido que se publica de forma excesiva, repetitiva o sin segmentar y realiza una o varias de las siguientes acciones: Metadatos o miniaturas engañosos: títulos, miniaturas, descripciones o etiquetas que hace que los usuarios crean que el contenido que van a ver es algo que no es.

títulos, miniaturas, descripciones o etiquetas que hace que los usuarios crean que el contenido que van a ver es algo que no es. Estafas: contenido que ofrece dinero en efectivo, engaños para ganar dinero fácil o timos piramidales (en los que se pide que se envíe dinero sin tener un producto tangible en forma de una estructura piramidal).

contenido que ofrece dinero en efectivo, engaños para ganar dinero fácil o timos piramidales (en los que se pide que se envíe dinero sin tener un producto tangible en forma de una estructura piramidal). Supresión de votantes: contenido que pretende engañar a los votantes sobre la hora, el lugar, la forma o los requisitos para votar.

contenido que pretende engañar a los votantes sobre la hora, el lugar, la forma o los requisitos para votar. Spam de incentivación: contenido que vende métricas de interacción, como visualizaciones, Me gusta (o “likes”) o comentarios en YouTube, entre otras. Esto también incluye contenido cuyo único propósito sea aumentar los suscriptores, las visualizaciones u otras métricas (por ejemplo, el contenido en el que el usuario promete suscribirse a un canal a cambio de que su propietario se suscriba al suyo, el conocido como «sub4sub»).

contenido que vende métricas de interacción, como visualizaciones, Me gusta (o “likes”) o comentarios en YouTube, entre otras. Esto también incluye contenido cuyo único propósito sea aumentar los suscriptores, las visualizaciones u otras métricas (por ejemplo, el contenido en el que el usuario promete suscribirse a un canal a cambio de que su propietario se suscriba al suyo, el conocido como «sub4sub»). Comentarios spam: son aquellos comentarios que solo tienen el propósito de recopilar información personal de los usuarios, dirigirlos fuera de YouTube de forma engañosa o realizar alguno de los comportamientos prohibidos mencionados anteriormente.

son aquellos comentarios que solo tienen el propósito de recopilar información personal de los usuarios, dirigirlos fuera de YouTube de forma engañosa o realizar alguno de los comportamientos prohibidos mencionados anteriormente. Comentarios repetitivos: no se pueden publicar grandes cantidades de comentarios idénticos, sin segmentar o repetitivos.

Sí que se puede pedir un “Like”, comentario o “Me gusta” en el vídeo y animar a que los espectadores se suscriban al canal.

Esta norma es de aplicación tanto a los vídeos publicados como a las descripciones, comentarios, emisiones en directo o cualquier producto o función de YouTube.

En caso de que encuentres contenidos que incumplan esta norma de la comunidad, puedes usar esta herramienta de denuncia, desde donde podrás enviar una reclamación más detallada. Aquí están las instrucciones para denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe ante contenidos con spam, metadatos engañosos y estafas.

7. Derechos de autor – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

El enfoque de YouTube sobre los derechos de autor, se resume en este vídeo (de hecho es el vídeo que YouTube te obliga a ver, entre otros, como parte de su programa de “reeducación” cuando detectan un contenido que infringe esta norma):

Solo se pueden subir vídeos a YouTube si los has creado tú o si dispones de la autorización necesaria para poder utilizarlos. Esto quiere decir que no debes subir vídeos que no hayas creado tú ni utilizar contenido cuyos derechos pertenezcan a otra persona, como pistas de música y fragmentos de programas protegidos por derechos de autor.

Tampoco está permitido usar vídeos creados por otros usuarios sin la autorización necesaria.

Puedes consultar el Centro de Derechos de Autor de YouTube para obtener más información. Más información.

En esta página podrás ver los aspectos básicos sobre los avisos de derechos de autor en YouTube.

Como norma general, YouTube suele utilizar un sistema de tres avisos o “strikes” por por infracción de derechos de autor en un cierto período de tiempo (meses). Si se infringen de manera reiterada, suspenden la cuenta de YouTube y cierran el canal.

El correo (real) recibido es algo así:

Due to a copyright takedown notice that we received, we had to take down your video from YouTube:

Video title:

Video url:

Takedown issued by:

This means that your video can no longer be played on YouTube.

You received a copyright strike

You now have 1 copyright strike. If you get multiple copyright strikes, we’ll have to disable your account. To prevent that from happening, please don’t upload videos containing copyrighted content that you aren’t allowed to use.

View details

What to do next

If you believe you’re not at fault in one or more of the instances above, you can appeal this takedown by submitting a counter notification. Keep in mind that there may be severe legal consequences for submitting a counter notification with false information.

You can also contact the party that removed your video and ask them to retract their takedown.

Si tu canal se ha cancelado debido a reclamaciones por una infracción de derechos de autor de los contenidos y consideras que son erróneas, puedes presentar una contranotificación a YouTube. Los propietarios de canales cancelados o cerrados también pueden realizar este proceso, pero no podrán acceder al formulario web de contranotificación. En ese caso se puede enviar una contranotificación con formato libre.

En el Centro de derechos de autor figura más información sobre el proceso de alegaciones y de contranotificación, y es importante destacar que cuando se lanza un proceso de contranotificación de este tipo, arranca un proceso legal con todas las consecuencias e implicaciones.

Una violación de los derechos de autor puede provocar una suspensión definitiva de una cuenta o cierre de un canal de YouTube si es reiterada.

8. Privacidad – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

Es posible solicitar a YouTube que, de acuerdo a la legalidad vigente, retire tu información personal (en comentarios, descripciones, etc.) o cualquier vídeo en el que aparezcas si alguien los ha publicado sin tu consentimiento y aquí puedes consultar más información

Si alguien ha publicado tu información personal o ha subido un vídeo en el que apareces sin tener con tu consentimiento, ponte en contacto con la persona que ha subido este contenido y debes pedirle que lo elimine. Si no te hace caso o por alguna razón no quieres contactar con él, puedes solicitar a YouTube que retire el contenido, tal como se indica en las directrices sobre reclamaciones de privacidad.

Hay que tener en cuenta que no se retiran todos los contenidos que se solicitan. Según las instrucciones sobre reclamaciones de privacidad, hay una serie de factores que YouTube tiene en cuenta a la hora de valorar las peticiones de retirada de datos y proceder a ejecutarlas o no.

Para considerar que se debe retirar un cierto contenido, para empezar es imprescindible que la persona sea claramente identificable. Es preciso estar seguro de que se te puede identificar claramente en el contenido que quieres denunciar antes incluso de comenzar con el proceso de reclamación de privacidad.

Durante el proceso, una vez iniciado, se tendrá en cuenta que se puede identificar uno o varios de estos datos personales:

Imagen o voz

Nombre y apellidos

Información financiera

Información de contacto

Otra información de identificación personal

Al recibir una reclamación de privacidad, YouTube considerará algunos factores (como el interés público, el valor informativo y el consentimiento) a la hora de tomar una decisión final.

9. Suplantación de identidad – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

YouTube, de acuerdo con sus normas de la comunidad y su política de suplantación de identidad, elimina las cuentas creadas con el fin de hacerse pasar por otro canal o usuario de YouTube.

No está permitido tampoco crear contenido con el fin de suplantar a otros canales o personas, y se debe velar por el respeto a los derechos de los titulares de marcas comerciales.

Si un canal, o cierto contenido como un comentario o un vídeo de un canal, deja dudas sobre el origen de los bienes o servicios que muestra, puede que no esté permitido y es posible que sea eliminado o retirado. Si encuentras contenido que consideras que infringe esta política, denúncialo.

Si crees, además, que alguien ha suplantado tu canal o el de otro creador, utiliza nuestra herramienta de seguridad y de denuncia de usos inadecuados.

No se debe publicar en YouTube este tipo de contenidos:

Suplantación de un canal: un canal que copie de otro la foto de perfil, el fondo, o la apariencia y el estilo generales con la intención de que “parezca” ser otro usuario. No es necesario que sean 100 % iguales para que se considere que es un intento de suplantación. Para ello se puede usar por ejemplo el nombre del otro canal, imagen, etc.

un canal que copie de otro la foto de perfil, el fondo, o la apariencia y el estilo generales con la intención de que “parezca” ser otro usuario. No es necesario que sean 100 % iguales para que se considere que es un intento de suplantación. Para ello se puede usar por ejemplo el nombre del otro canal, imagen, etc. Suplantación de identidad personal: en este caso se generan contenidos de tal manera que “parece” que están siendo publicados por otro usuario al que se intenta suplantar, usando su nombre real por ejemplo, imagen,

Esta norma de la comunidad sobre suplantación de identidad se aplica a los vídeos, descripciones, comentarios, emisiones en directo y cualquier otro producto o función de YouTube.

Si el contenido infringe esta política, YouTube lo retirará y enviará un correo electrónico informando de este hecho. Si es la primera vez, solo será una advertencia sin que suponga la penalización del canal. En caso contrario, es decir, si hay reincidencia, se enviará otro aviso. Al tercero, se cancelará y cerrará el canal de YouTube, tal y como explican en el sistema de avisos de YouTube.

Si encuentras contenidos que infrinjan esta esta norma de la comunidad, puedes emplear esta herramienta de denuncia, desde la que puedes enviar una reclamación más detallada. Aquí están las instrucciones para denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe ante suplantación de identidad.

10. Seguridad de los menores – contenidos no permitidos por los que pueden suspender la cuenta de YouTube o cerrar el canal

El vídeo de YouTube que resume las normas de la comunidad sobre seguridad de los menores es:

YouTube afirma proteger a los menores en su ecosistema y colaboran con las autoridades policiales para denunciar cualquier tipo de contenido que suponga un riesgo para el bienestar emocional y físico de los menores, entendiéndose como tales los que que no hayan alcanzado la mayoría de edad legal (18 años en la mayoría de los países).

Si encuentras contenido que infrinja esta política, es recomendable que lo denuncies e incluso lo comuniques con el organismo público responsable de velar por el cumplimiento de las leyes.

Para informar a YouTube sobre algo que no debería estar ahí, sigue estas instrucciones denunciar el contenido que infringe las normas de la comunidad. Si has encontrado varios vídeos, comentarios o un canal entero que quieras denunciar por los contenidos que tiene, utiliza esta herramienta de denuncia de YouTube, desde donde podrás enviar una reclamación con más detalles.

Está terminantemente prohibido publicar contenidos en YouTube, en línea con las leyes de muchos países, que contengan:

Sexualización de menores: está prohibido el contenido sexualmente explícito en el que se muestre a menores o en el que se les explote sexualmente.

está prohibido el contenido sexualmente explícito en el que se muestre a menores o en el que se les explote sexualmente. Actos peligrosos o dañinos que implican a menores: no se deben publicar (ni hacer) vídeos en los que aparezcan menores participando en actividades peligrosas o se les anime a hacerlo. No se deben exponer nunca a situaciones arriesgadas en las que se puedan hacer daño, como bromas, retos o actividades de riesgo.

no se deben publicar (ni hacer) vídeos en los que aparezcan menores participando en actividades peligrosas o se les anime a hacerlo. No se deben exponer nunca a situaciones arriesgadas en las que se puedan hacer daño, como bromas, retos o actividades de riesgo. Vídeos que provoquen un daño emocional a menores: YouTube no admite el contenido que pueda provocar un daño emocional a menores, ya sea porque participen en el vídeo o a la hora de verlo. Por ejemplo, vídeos donde se simula el maltrato por parte de los padres o se utiliza la violencia contra los menores, se los coacciona o se los expone a temas para adultos.

YouTube no admite el contenido que pueda provocar un daño emocional a menores, ya sea porque participen en el vídeo o a la hora de verlo. Por ejemplo, vídeos donde se simula el maltrato por parte de los padres o se utiliza la violencia contra los menores, se los coacciona o se los expone a temas para adultos. Contenido familiar engañoso: en esta categoría se recogen los vídeos que confunden a los usuarios haciéndoles creer que están dirigidos a familias, pero incluyen temas sexuales, violentos, obscenos u otro tipo de contenido adulto que no es adecuado para los espectadores más jóvenes.

en esta categoría se recogen los vídeos que confunden a los usuarios haciéndoles creer que están dirigidos a familias, pero incluyen temas sexuales, violentos, obscenos u otro tipo de contenido adulto que no es adecuado para los espectadores más jóvenes. Ciberacoso y acoso que involucre a menores: en YouTube, están prohibidos los vídeos en los que se incite al abuso o a la humillación de personas, se revele información personal (como direcciones de correo electrónico o números de cuentas bancarias), se grabe a alguien sin su consentimiento, se acose sexualmente o se aliente a otros a cometer actos de intimidación o acoso.

Esta política es de aplicación tanto a los vídeos, descripciones, comentarios, emisiones en directo y cualquier otro producto o función de YouTube.

Si el contenido infringe esta política indicada en la norma de la comunidad, YouTube lo retirará y enviará un correo electrónico informando de este hecho. Si es la primera vez, solo será una advertencia sin que suponga la penalización del canal. En caso contrario, es decir, si hay reincidencia, se enviará otro aviso. Al tercero, se cancelará y cerrará el canal de YouTube, tal y como explican en el sistema de avisos de YouTube.

Más información sobre la norma de la comunidad que restringe ante seguridad de los menores.

11. Políticas adicionales de YouTube

Existen políticas adicionales relativas a diferentes asuntos como, por ejemplo:

El empleo de un lenguaje vulgar puede provocar que un vídeo sea restingido a menores

puede provocar que un vídeo sea restingido a menores Política de cuentas inactivas: YouTube se reserva el derecho a reclamarla sin previo aviso si:

No ha accedido al sitio durante al menos seis meses, Nunca ha subido un vídeo, No participa de forma activa reproduciendo o comentando vídeos y canales.



Promover que se infrinjan las normas de YouTube por parte de otros usuarios puede provocar que se elimine el contenido, se penalice la cuenta o incluso que se cancele la cuenta.

Restricciones de edad: se debe tener en cuenta las restricciones de edad para usar los productos de Google.

Más información sobre las políticas adicionales de YouTube.

Cómo recuperar una cuenta suspendida de YouTube o a un canal cerrado

Una vez vistas las razones por las que pueden suspender una cuenta de YouTube o cerrar un canal de YouTube, es importante analizar y pensar cuáles son los contenidos que pueden ser motivadores de esta acción por parte de YouTube (normalmente lo indican en el correo) y, dependiendo de la gravedad de las reglas que has violado, solicitar recuperar la cuenta de YouTube (o no), aunque el “no” ya lo tienes.

También puede darse la circunstancia de que se haya suspendido la cuenta de YouTube o cerrado el canal de YouTube por error. En cualquier caso, para apelar esta decisión hay que hacer lo siguiente:

En primer lugar inicia sesión con una cuenta de Google -idealmente la que tienes asociada al canal de YouTube si puedes- y rellena este formulario.

-idealmente la que tienes asociada al canal de YouTube si puedes- y rellena este formulario. En el formulario se deben introducir los siguientes datos: Nombre completo. Dirección de correo electrónico con la que inicias sesión en tu canal de YouTube. Dirección de correo electrónico con la que YouTube puede ponerse en contacto contigo. URL del canal de YouTube suspendido. Incluye una breve descripción de por qué crees (de ahí la importancia de conocer las normas de la comunidad y las condiciones de uso de YouTube) que se ha suspendido la cuenta por equivocación. De esta manera estás autorizando a los moderadores de YouTube a que incluso puedan llegar a ver tus vídeos privados u ocultos. Este texto puede estar en español.

Una vez que estén correctamente rellenados todos los campos, presiona el botón «Enviar».

Es importante no enviar más de una solicitud de apelación, ya que a pesar de que puede parecer que con eso se resolverá antes, al final solo incrementará el volumen de solicitudes de revisión y por tanto el tiempo necesario para revisarlas todas se incrementará para todos.

En el formulario es muy recomendable incluir todos los datos posibles incluyendo tu ID de canal, ya que cuantos más detalles incluyas, más fácil será de procesar, revisar y, en su caso, aprobar la apelación y que te devuelvan tu cuenta suspendida, ya que sí es posible recuperar una cuenta suspendida de YouTube o un canal cerrado de YouTube.