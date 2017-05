iPhone/iPad: Cómo poner una firma HTML al mail #Truco

Puedes añadir una firma HTML (con diferentes tipos de letra, colores, imágenes, hipervínculos, etc.) a todos los correos electrónicos de una cierta que envíes desde el iPhone o iPad con la aplicación Mail de Apple.

Muchas organizaciones y profesionales tienen una firma en los correos electrónicos que mantiene el estilo corporativo con su logotipo, colores, tipos de letra, etc.. Lo que no todos saben es que es posible ponerla en el iPhone o iPad exactamente igual (no hay que limitarse a un formato texto) si se usa un pequeño truco…

Cómo añadir una firma a los correos electrónicos enviados desde el iPhone/iPad

iOS, el sistema operativo del iPhone y iPad, permite desde hace bastante tiempo añadir una firma a todos los correos electrónicos enviados desde la app de Mail del iPhone y iPad.

Para hacerlo, solo hay que ir a Ajustes > Correo > Firma

Te aparecerá una pantalla en la que te indica si quieres tener una única firma para todas las cuentas (algo no muy interesante en mi opinión salvo que solo tengas una) o una firma por cuenta.

Recuerda que puedes cambiar la cuenta desde la que envías los correos electrónicos simplemente eligiéndola de el panel desplegable como explico en 11 trucos para el correo electrónico en el iPhone, iPad y iPod touch.

Si seleccionas esta última opción (una firma por cuenta), te aparece un recuadro para cada una de las direcciones de correo electrónico que tienes configurado en el iPhone o iPad donde puedes introducir la información que quieras que aparezca.

Este editor es bastante sencillo y no permite insertar imágenes, tipos de letra, colores, etc. Es, en esencia, un editor muy básico que solo permite añadir firmas en modo texto.

Si esta opción es suficiente para ti, no tienes más que rellenar la firma o firmas que quieras en cada una de las cuentas que tienes y volver a la pantalla anterior.

Listo.

Si en el selector de cuentas de correo electrónico en la app de Mail escoges una cierta cuenta, se añadirá automáticamente la firma que has definido.

Cómo añadir una firma con formato enriquecido (HTML) con otros tipos de letra, colores, imágenes etc. en el iPhone y iPad.

Si quieres añadir una determinada firma con formato HTML en el texto (color azul por ejemplo, fuente Calibri, estilo negrita con Versalles, etc.) es sencillo:

Envíate un correo electrónico a ti mismo con la firma que quieras añadir. Es recomendable que sea el resultado de un un documento HTML sin hojas de estilo (define los estilos con etiquetas en el propio código) y con la imagen, si la tiene, vinculada a una URL web. Si usas una imagen sin enlazar, pasado un tiempo el logo desaparece de la caché del iPhone o iPad en la firma y solo se ve un espacio en blanco con un aspa roja.

En mi caso en la firma por privacidad no he añadido mi teléfono o dirección, pero podría hacerse perfectamente.

En mi caso, el código que he escogido es (una firma de prueba y prueba):

<html>

<head>

<meta content=”es” http-equiv=”Content-Language” />

<meta content=”text/html; charset=utf-8″ http-equiv=”Content-Type” />

<title>Firma</title>

</head>

<body>

<span style=’font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 10.0pt; color: #4267B2; line-height: 14px;’>Christian Delgado von Eitzen<br></span><span style=’font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.0pt; text-decoration:none; color: #0C08C2; line-height: 14px;’><a href=”http://www.christiandve.com”>www.christiandve.com</a></span><br></span><a style=’font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 9.0pt; text-decoration:none; color: #0C08C2; line-height: 14px;’href=http://’www.christiandve.com’><img src=’http://www.christiandve.com/wp-content/themes/christiandve_10a/images/Ch_blog_de_Christian_Delgado_von_Eitzen.png’ alt=’Blog de ChristianDvE’ title=’Blog de ChristianDvE’></a>

</body>

</html>

Abre ese correo, busca la firma y deja el dedo sobre el texto y logo. Aparece una zona marcada. Desliza el dedo por toda la firma. Al terminar, selecciona “Copiar”. Vete en el iPhone o iPad a Ajustes > Correo > Firmas. Localiza la cuenta en la que quieras configurar la firma tal y como explicaba en el punto anterior del artículo. En recuadro para la firma, deja el dedo unos momentos sobre una parte en blanco y selecciona “pegar”. Se debería pegar la firma “bastante parecida”. Si le das a “< Correo” en la parte superior, quedará grabada.

Si ahora creas un nuevo correo electrónico en la app de Mail en el iPhone o iPad de la cuenta cuya firma acabas de añadir, debería aparecer.

¿Qué problema hay? Que la firma no será exactamente igual que la que has pegado o tenías como original. Será “parecida”, pero, por ejemplo, el tipo de letra no será el mismo, el color de la fuente será probablemente de color negro, etc.

¿Por qué pasa esto si no es la firma que he pegado? La verdad es que no lo sé, pero hay un “truco” para solucionarlo y que te quede exactamente igual.

Tras el paso 5 explicado antes, tienes que agitar el iPhone para “deshacer” la operación (en el iPad, dale al botón de deshacer). Sí. Darle a deshacer. El iPhone o iPad pregunta si quieres deshacer la aplicación del estilo (¿Deshacer cambio de atributos?).

Confirma que sí y la firma quedará tal cual era.

Es extraño, pero funciona.

Por lo visto, Apple en iOS cambia el estilo por otro que le parece más compatible o pensando en los dispositivos de forma automática, así que si esa firma en formato HTML no queda tal cual quieres, los pasos son (recopilados para aquellas personas a las que no les salga el estilo tal cual lo tenían y querían añadir a la firma):

Envíate un correo electrónico a ti mismo con la firma que quieras añadir. Incluye los estilos en un fichero HTML y mándate el resultado por correo electrónico. Ese HTML no debe tener hojas de estilo sino usar los posibles formatos en el propio código. La imagen, si la tiene, debe provenir de una URL web. Si usas una imagen sin enlazar, pasado un tiempo el logo desaparece de la caché del iPhone o iPad en la firma y solo se ve un espacio en blanco con un aspa roja. Abre ese correo y deja el dedo sobre el texto. Aparece una zona marcada. Desliza el dedo por toda la firma incluyendo la imagen si la tiene. Al terminar, selecciona “Copiar”.

Vete en el iPhone o iPad a Ajustes > Correo > Firmas. Localiza la cuenta cuya firma quieras configurar tal y como explicaba en el punto anterior del artículo. En recuadro para la firma, deja el dedo unos momentos sobre una parte en blanco y selecciona “pegar”. Se debería pegar la firma. Agita el iPhone o iPad. Pregunta si quiere deshacer “Deshacer cambio de atributos”. Confirmar pulsando en “Deshacer”. La firma aparecerá tal cual debe ser y como has copiado de la fuente. Mantiene incluso los hipervínculos. Es posible, eso sí, que haya convertido a hipervínculos los números de teléfono. Si no los quieres así, hay que borrarlos a mano y volver a teclearlo.

Si le das a “< Correo” en la parte superior, quedará grabada.

Al crear y enviar un correo electrónico nuevo de alguna de las cuentas definidas, se recibe:

Meta tags especiales para Apple

Si no quieres que el iPhone, iPad, e incluso el Mac detecten que el número de teléfono es un número de teléfono y lo conviertan en un elemento “enlazable”, puedes usar unos meta tags especiales que tiene Apple.

Por ejemplo, si en el HTML incluyes <meta name=”format-detection” content=”telephone=no”>, el sistema no intentará detectar que es un número de teléfono.

Otros meta tags oficiales soportados por Apple.

Imagen inicial basada en Shutterstock.

De esta manera y con este sencillo truco puedes poner una firma HTML con diferentes tipos de letra, colores, imágenes, negrita, etc. en todos los correos del iPhone y/o iPad.

