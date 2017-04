WhatsApp y Siri: cómo leer, escribir y enviar chats en iPhone a fondo

Le puedes pedir a Siri que lea, escriba, responda y envíe mensajes de WhatsApp en iPhone a otra persona (o a un grupo de WhatsApp) solamente utilizando instrucciones de voz “Oye Siri” y dictado, sin tocar nada.

Esto es especialmente práctico cuando por alguna razón se tienen las manos ocupadas y no se puede tocar el iPhone (al conducir usando un manos libres, si estás lavando algo, al cocinar, etc.).

¿Cómo se puede hacer que Siri lea los mensajes de WhatsApp recibidose incluso los responda o envíe un nuevo mensaje de WhatsApp?

WhatsApp ya se integra por fin de manera nativa con Siri tanto para leer los wasaps recibidos, como para contestarlos o iniciar una nueva conversación de WhatsApp en el iPhone.

Eso sí, hay que tener la última versión de WhatsApp y de iOS 10.3 o superior (el sistema operativo del iPhone).

Obviamente, Siri tiene que estar activado (en Ajustes > Siri > Habilitado).

Cómo permitir que WhatsApp acceda a Siri (y que Siri acceda a WhatsApp)

El primer paso es ir a Ajustes > Siri > Compatibilidad de aplicaciones (en la parte inferior de la pantalla) > Permitir WhatsApp.

Activar esta opción habilita que las aplicaciones que uses con Siri envíen información a Apple como tus contactos y otros datos para poder procesar las solicitudes.

Esto, que parece un atentado a la privacidad, tiene su sentido: cuando dictas a Siri, lo que hace el iPhone (o iPad o iPod touch) es grabar tu voz y mandarla a través de Internet a los servidores de Apple que la procesan y devuelven el equivalente en texto o comando.

Es lógico por tanto que tengas que aceptar esta opción, ya que si Siri no puede entender lo que dices (porque los servidores de Apple no han interpretado el comando de voz), no puede dictar nada ni obedecer órdenes.

De esta manera, Siri y WhatsApp ya se pueden comunicar.

Cómo escribir, enviar, revisar y editar un chat de WhatsApp usando Siri

Si quieres enviar un mensaje de WhatsApp a una persona o a un grupo de WhatsApp desde el iPhone usando Siri no hay más que dejar presionado el botón del terminal (o decir Oye Siri Oye Siri y lista de los comandos más útiles para aprovechar Siri si estás cargando el iPhone o tienes un iPhone 6s o más moderno, ya que en este caso escucha siempre).

Aquí un vídeo de “Oye Siri” en funcionamiento…



“Oye Siri” en funcionamiento

Cuando Siri pregunte qué quieres, tienes que decir:

“Envía un mensaje de WhatsApp a…” (nombre de la persona o grupo).

Por ejemplo a Marta o a Familia (siendo Familia, un grupo de WhatsApp 12 ideas para crear grupos de WhatsApp que quizá no habías pensado–, ya que funciona también así -eso sí, tienes que acordarte del nombre del grupo).

Si hay varios contactos con el nombre “Marta” en la agenda, te preguntará a cuál te refieres.

Siri contesta: ¿Qué quieres decir?

Dicta el mensaje que quieres enviar. Puedes usar signos de puntuación, interrogaciones o exclamaciones, etc. como puedes ver aquí 55 comandos de voz para dictar texto en iOS.

Al terminar, Siri pregunta ¿Lo envío?

Puedes decirle “Sí, envíalo” o “Sí”, pero también “Revisar” para que Siri te lea lo que va a mandar antes de hacerlo.

Si le dices “Revisar”, Siri dice “Tu mensaje de WhatsApp para Marta dice. ¿Lo envío?”.

Si es correcto, dile que sí.

Si no es correcto el mensaje de WhatsApp, puedes decirle “Editar” o “Modificar”.

Siri dice: De acuerdo. ¿Qué pongo?

Dicta lo que quieras decir y Siri vuelve a preguntar: ¿Lo envío?

Puedes repetir este proceso las veces que quieras hasta que tengas el mensaje adecuado que quieras mandar por WhatsApp, tras lo cual dile a Siri que sí lo envíe (y dirá “Enviado”).

El proceso completo con ejemplos en vídeo sobre cómo escribir y enviar mensajes de WhatsApp con Siri:

Cómo leer los mensajes nuevos de WhatsApp con Siri – Oye Siri lee los mensajes de WhatsApp y también responderlos

Es muy fácil leer los nuevos mensajes de WhatsApp recibidos con Siri y contestar al remitente, que puede ser una persona o un grupo de WhatsApp.

El proceso completo con ejemplos en vídeo sobre cómo leer y responder mensajes de WhatsApp con Siri:

Simplemente di “Oye Siri, lee los mensajes de WhatsApp” (o deja pulsado el botón del iPhone hasta que Siri esté escuchando y di “Lee los mensajes de WhatsApp” (o “léeme los mensajes de WhatsApp”, “Explícame los mensajes de WhatsApp” o “Cuéntame los mensajes de WhatsApp” -y seguro que hay alguno más).

Inmediatamente, Siri empezará a leer uno por uno los chats de WhatsApp que haya, diciendo el remitente (o si es un grupo, su nombre) e incluso la fecha y hora de recepción (por ejemplo, hace 6 minutos, a las 9:43, etc.)

Si quieres contestar a ese mensaje de WhatsApp que te acaba de leer, dile “Responder” o confirma cuando Siri te lo pregunte.

Para contestar al mensaje, dicta la respuesta palabra a palabra, incluyendo también signos de interrogación (abre signo de interrogación, cierra signo de interrogación), exclamaciones, etc. como explico en 55 comandos de voz para dictar texto en iOS.

Cuando Siri detecta que has terminado de dictar el mensaje de WhatsApp, pregunta ¿Lo envío?

Puedes confirmarle con un “Sí”, pero también puedes, como explicaba antes, decir “Revisar” para que Siri te lea lo que ha entendido y escrito (a ver si es lo mismo que querías decir tú).

Siri te vuelve a leer el mensaje que le has dictado y te pregunta “¿Lo envío?”.

Si es correcto, dile que sí.

Si hay algo que está mal y no quieres mandar el mensaje WhatsApp así como está, dile “Editar” o “Modificar”.

Siri dice: De acuerdo. ¿Qué pongo?

Dicta lo que quieras decir y Siri vuelve a preguntar: ¿Lo envío?

Repite el proceso hasta que el chat que se va a enviar es el que quieres exactamente y confírmale a Siri que quieres enviarlo.

En mi caso lo que he observado es que en lugar de poner 3 mensajes de WhatsApp, por ejemplo, pone [Object object]. Sin duda un error de programación.

A veces también me ha pasado, como se ve en el vídeo, que tras contestar a uno, ya no me lee los chats que quedan, pero no hay más que repetir el proceso y pedirle que los lea.

Seguro que con el paso del tiempo solucionan estos temas puntuales en WhatsApp.

Como puedes ver, es muy fácil escribir, enviar y leer los chats de WhatsApp con Siri en el iPhone totalmente con la voz.

Compartir en redes sociales