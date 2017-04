Cumpleaños en Facebook: 7+1 opciones y trucos que quizá no conoces

Facebook tiene todo un conjunto de opciones y “trucos” relacionados con los cumpleaños de los perfiles de su popular red social y algunos no son muy conocidos, como por ejemplo cómo añadir a tu agenda automáticamente las fechas de cumpleaños de tus amigos, cómo hacer que tu felicitación salga más destacada, cómo ocultar cuándo es tu cumpleaños y más.

En este artículo recojo y explico con todo detalle 7+1 opciones y trucos para los cumpleaños en Facebook que quizá no conozcas.

1. Evita que se sepa cuándo es tu cumpleaños en Facebook (y tu edad)

Muchas personas no quieren que los demás sepan cuándo es su cumpleaños o, que si lo saben, no sea porque Facebook se lo recuerde.

Si no quieres que todos tus amigos de Facebook sepan cuándo es tu cumpleaños (y que incluso Facebook les avise), puedes ocultarlo en la información personal. Para eso, vete en tu perfil de Facebook a:

Información > Información general > Edita tu información básica y de contacto (a la derecha).

En la información básica puedes indicar, al lado de la fecha de nacimiento (día y mes) y del año quién puede ver esos datos: todo el mundo, solo tus amigos o solo tú.

Puedes configurar que se vea solo el día y mes y el año o solo el día y el mes, si quieres no informar de tu edad.

2. Envía felicitaciones de diferentes tipos, incluso vídeos de cumpleaños

Cuando un amigo tiene cumpleaños, tienes muchas opciones para mandarle una felicitación. Desde la página web de Facebook puedes enviarle un texto, un vídeo subido o una fotografía.

Si te decides a felicitarle directamente desde la app de Facebook para iOS (iPhone, iPad) o Android, te ofrece más opciones:

Una foto o vídeo ya creada

ya creada Un vídeo en directo

en directo Un vídeo de cumpleaños: en él, si lo grabas directamente desde la propia app, puedes escoger entre diferentes escenarios todos con motivos festivos (globos, guirnaldas, fuegos artificiales, regalos, confeti, “Happy birthday”, etc.) eligiendo esta opción (vídeo de cumpleaños) y deslizando lateralmente el dedo

3. Facebook agrupa las felicitaciones de cumpleaños y destaca las que tienen contenidos que no solo sean texto

Como solo lo vemos una vez al año, no solemos recordarlo, pero Facebook agrupa todas las felicitaciones de cumpleaños que los amigos de esta red social que escriben en el muro.

Por esta razón, y dependiendo de la cantidad de ellas recibidas, a veces es complicado localizarlas todas. Recuerda que están todas juntas.

Personalmente siempre intento leerlas y contestarlas una por una. Qué menos para alguien que ha dedicado unos momentos de su vida irremplazables para felicitarme que la lea y responda.

Los mensajes de felicitación que no solo contienen texto (es decir, los que tienen una foto, un vídeo, etc.) aparecen más destacados en esta agrupación.

4. Vídeo de cumpleaños hecho por Facebook

Facebook prepara cuando se está acabando el día de cumpleaños de manera automática un vídeo de menos de un minuto con las que considera mejores felicitaciones recibidas.

Por lo general, elige aquellas felicitaciones que han recibido más “Me gusta” o comentarios y también que tengan fotos o vídeos incluidas (así que si quieres aumentar las probabilidades de salir en el vídeo de feliz cumpleaños de otra persona, envíale un mensaje con una imagen que destaque).

–Actualizaré este artículo con mi vídeo de Facebook en cuanto lo tenga–

5. Cómo ver tus cumpleaños anteriores en Facebook y todos los mensajes enviados por tus amigos para felicitarte

El día de tu cumpleaños, hay una manera muy buena de poder ver qué pasó en ese mismo día en años anteriores y repasar todos los mensajes recibidos. Para verlo, no hay más que visitar el enlace “Un día como hoy” en Facebook”.

Si no es tu cumpleaños y quieres localizar publicaciones antiguas, aquí explico cómo buscar contenidos en Facebook antiguos fácilmente.

6. Ver próximos cumpleaños de tus amigos de Facebook

Al margen de que Facebook te lo recuerde cada día, puedes ver muy fácilmente en Facebook cuándo serán los cumpleaños de tus amigos ordenados por fecha desde la página web de Facebook en el apartado de eventos > Cumpleaños (y también exportarlos a un calendario como Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, etc. como veremos luego).

Para ver los cumpleaños de los amigos, no hay más que visitar este enlace de eventos de Facebook > cumpleaños.

Si quieres verlos en formato calendario (incluso para ver los que han tenido lugar en el pasado) visita el calendario de eventos Facebook.

7. Cómo exportar los cumpleaños de tus amigos de Facebook al calendario (Google Calendar, Outlook, Calendario del iPhone/iPad, etc.)

Existe una función muy práctica pero poco conocida que permite exportar automáticamente los cumpleaños de tus amigos de Facebook a tu programa de agenda favorito (en el móvil, en el ordenador, tableta, etc.), manteniéndose actualizado sin que tengas que hacer nada para que no te pierdas un cumpleaños aunque no entres en Facebook.

Tus amigos de Facebook no sabrán que lo tienes activado.

¡Ya no hay excusa!

¿Cómo exportar el calendario de cumpleaños de amigos de Facebook a la agenda y vincularlo? Muy sencillo. Desde Facebook en el PC o Mac (con un navegador web), vete a:

Eventos (en el lateral derecho) En la parte inferior derecha de la página de Eventos que se abre, debajo del apartado de “Eventos de esta semana” está la opción bastante escondida. Hay un enlace para los cumpleaños y otro para los eventos generales (que sirve para tener en la agenda los eventos de Facebook).

Haz clic en ese enlace desde el ordenador. Pueden darse diferentes situaciones.

Si haces clic desde el PC, te pregunta con qué programa quieres abrirlo (Outlook, etc.). A partir de ese momento y tras confirmar, se importa a la agenda del programa seleccionado.

En todos los casos que vamos a ver (para Apple Calendar en un iPhone, iPad o iPod touch) y con Google Calendar, se suscribe como un calendario independiente de los demás que puedas tener configurados, sin mezclar contenidos, eventos, citas, etc.

Cómo añadir los cumpleaños a Apple Calendar (iPhone, iPad, iPod touch, macOS)

Copia la dirección (botón derecho sobre el enlace > Copiar URL del enlace), tiene una forma como la que sigue: webcal://www.facebook.com/ical/b.php?uid=<números>&key=<númerosyletras>.

Envíate la dirección web por correo electrónico al iPhone, iPad o iPod touch por ejemplo y ábrela (o hazlo en el Mac). Te pregunta si quieres suscribirte al “Calendario de amigos”. Tras confirmarlo, lo incluye como un calendario más del dispositivo (dentro de la categoría de calendario suscrito) y se actualiza automáticamente cada vez que lo abres.

Si quieres eliminar este calendario, vete a ajustes > Calendarios > Cuentas > Calendarios suscritos.

Cómo añadir los cumpleaños de los amigos de Facebook a Google Calendar

Si quieres tener un calendario en Google calendar en el que aparezcan los cumpleaños de tus amigos para no perderte ninguno y sin tener que hacer nada (ni siquiera entrar en Facebook) y que se sincronicen con tu terminal con Android o iOS (iPhone, iPad, iPod touch si usas Google Calendar) tienes que:

Copia la dirección (botón derecho sobre el enlace > Copiar URL del enlace), tiene una forma como la que sigue: webcal://www.facebook.com/ical/b.php?uid=<números>&key=<númerosyletras>. Abre Google Calendar En “Otros calendarios” haz clic en la flecha. Elige “Añadir por URL”.

Pega la dirección web que proporciona Facebook y listo… Ya tienes un calendario nuevo en Google Calendar que se actualiza dinámicamente con los cumpleaños de tus amigos.

Para eliminar este calendario, haz clic en la flecha al lado de “Mis calendarios” > Configuración > Busca el calendario de cumpleaños de amigos y elige “Cancelar suscripción”.

Cómo agregar al Calendario de Google el de otra persona.

7+1 Bonus: Hoy (el día de publicación de este artículo) es mi cumpleaños

Sé que no es exactamente un truco ni una opción secreta de Facebook, pero algo que indudablemente tiene que ver con Facebook, los cumpleaños y conmigo y que quizá no sabías es que hoy es mi cumpleaños… ;-)

Imagen inicial basada en Shutterstock.

