Cómo recordar tomar la pastilla o medicina en Android y iPhone gratis

¿He tomado ya la medicina? ¿Qué pastilla tengo que tomar ahora? Es tan útil como poca conocida la opción de que el móvil te recuerde gratis qué medicamentos tienes que tomar y cuándo con avisos. Así ya no hay dudas ni olvidos en la medicación.

Es incluso posible, dependiendo de la app utilizada, que permita tener varios perfiles para ti, los niños, familiares, mascotas o personas a tu cargo (que incluso pueden no estar cerca).

Puntualmente te recuerda qué tomar para no olvidar ninguna dosis a ti o a otra persona que controles, haciendo saltar una alarma si la otra, aún estando lejos, no la toma y proporciona incluso informes semanales.

¿Cómo hacerlo paso a paso? ¿Qué app usar?

Existen múltiples alternativas, pero en este artículo describo una gratis que llevo un tiempo usando/probando.

¿Cómo hacer que el móvil te recuerde tomar la medicación en cada momento?

Es probable que te haya pasado que te den un cierto tratamiento que se debe tomar por ejemplo lunes, miércoles y viernes solamente, cada 8 horas, por las mañanas, tardes o noches o incluso combinaciones de ellas y no lo recuerdas exactamente en el día a día.

Lo mejor es poder configurar una app (tanto en iPhone/iPad o terminales con Android) que te avise de que es la hora de tomar una cierta medicina sin tener que estar poniendo alarmas una y otra vez.

En ocasiones también se deben anotar valores de ciertas mediciones (temperatura, peso, etc.) o comentarios para luego comentarlos con el médico: la app que describo lo permite todo gratis.

De esta manera, y si confirmas que la has tomado, no hay dudas luego de si debes ingerirla o no, ya que queda registrado.

Control de familiares o personas a tu cargo

Conozco casos (de hecho, son la razón por la que he investigado y luego hecho el artículo por iniciativa propia) en los que incluso una sola persona se ocupa de familiares, mascotas o personas mayores, por lo que tener un sistema que le avise automáticamente que tienen que tomar la medicación a una cierta hora, supone un gran alivio, sobre todo si incluso puede conocer si las han tomado o no (y les llega una alerta si la persona a su cargo no la toma, que incluso puede estar muy lejos).

Dispositivos compatibles

Medisafe funciona además de con cualquier terminal con Android o iOS (iPhone o iPad) e incluso con dispositivos “wearables” con Android Wear y por supuesto el Apple Watch.

También permite Medisafe integrarse con medidores de salud como glucómetros, indicadores de tensión y similares siempre y cuando tengamos esos aparatos, claro, ya que comparten información con las aplicaciones de Salud, aunque hay que recordar que estos aparatos no son siempre exactos como demostraba en ¿Es precisa la frecuencia cardíaca que mide el Apple Watch?

La versión básica es además gratis y permite muchas de las funciones necesarias (para mis necesidades que no tengo ninguna enfermedad y las de la mayor parte de las personas, diría que todas).

Me gusta además la cantidad de opciones de configuración que tiene y que es, sobre todo, fácil de usar y fiable (y gratis).

¿Cómo configurar los recordatorios de tomar la medicación?

Una vez descargada e instalada la app Medisafe en iOS (iPhone, iPad) o Medisafe para Android en Google Play, hay que abrirla y permite crear una cuenta (o no).

Una vez abierta, hay varias opciones.

En la parte inferior están:

La caja de pastillas (que personalmente hubiese llamado pastillero) donde se puede ver qué medicinas va a haber que tomar hoy por la mañana, al mediodía, por la tarde y noche. Deslizando el dedo de un lado al otro, aparecen otros días.

(que personalmente hubiese llamado pastillero) donde se puede ver qué medicinas va a haber que tomar hoy por la mañana, al mediodía, por la tarde y noche. Deslizando el dedo de un lado al otro, aparecen otros días. En actualizaciones aparecen noticias de la empresa desarrolladora.

aparecen noticias de la empresa desarrolladora. En informar aparece un listado, por días, de los medicamentos que había que tomar y cuáles se ingirieron y cuáles no (evidentemente, la confirmación de su toma es manual). Se pueden ver por semanas, meses o años.

aparece un listado, por días, de los medicamentos que había que tomar y cuáles se ingirieron y cuáles no (evidentemente, la confirmación de su toma es manual). Se pueden ver por semanas, meses o años. Vitrina de medicinas es el listado de todo lo que hay que tomar.

En el “+” hay otras opciones como:

Mediciones Los datos se pueden extraer de la aplicación de Salud o bien, escoger de entre las disponibles e introducir manualmente sus valores, en caso de no tener un aparato que las mida e introduzca en el móvil automáticamente.

Agenda de anotaciones (entiendo que es por ejemplo para decir: me ha quitado el dolor enseguida o, debo preguntar al médico si no puedo reducir la frecuencia porque me siento bien u otros temas a comentar).

Citas con médicos, que se añaden al calendario.

Listado de doctores (médicos), incluyendo sus fichas con direcciones, correos electrónicos, teléfonos móviles y de la consulta, etc.

Además de todo esto, en la parte superior derecha hay un signo + que permite:

Cómo añadir una medicina para que luego recuerde que hay que tomarla

Al hacerlo, se inicia un asistente que pregunta

Nombre del medicamento (incluso la app tiene una base de datos de algunos). Si no es uno de la lista, se puede teclear a mano su nombre.

Cuál va a ser su dosificación de la medicina (por ejemplo 8 gotas, 1 píldora, 20 cc, 40 ml, 40 gr., 1.000 mg, 2 piezas, 1 cucharadita, 2 cucharadas, 1 parche, 2 mcg, 1 iu, 2 meq, 1 envase o 1 aerosol).

También se puede configurar la apariencia (un elemento más visual para recordar cuál es cuál) indicando forma y color. Deslizando las opciones, aparecen las alternativas de colores.

Se debe indicar también la frecuencia (cada día, cuando sea necesario, días concretos –por ejemplo lunes, miércoles y viernes, intervalos de días o en el ciclo de contracepción), número de veces al día y a qué hora u horas. También cuándo empieza y termina el tratamiento. Hasta se puede definir qué relación tiene con las comidas: indiferente, antes de comer, durante la comida o después de comer.

Es opcional, pero se puede añadir el número de receta/prescripción e incluso el número de píldoras restantes para que incluso recuerde que hay que pedir una receta cuando queden, por ejemplo 5 unidades, y que lo haga a las 11 de la mañana o cuando se quiera.

Cómo añadir a una persona para que le salte una alarma si no tomas la medicación

Un Medamigo es una persona que recibirá un aviso si no te has tomado la medicina a tiempo. De esta manera, la persona puede saber qué ha pasado y llamará por teléfono, mandará un mensaje por WhatsApp o lo que proceda.

Una vez añadido, se genera un correo electrónico o SMS con la invitación a instalar la aplicación con un código único que debe introducir para que se asocien las cuentas.

En la versión gratis se puede tener solo un Mediamigo (más que suficiente).

Añadir una entrada en el diario

Para reflejar estado, sensaciones y demás relacionados con el tratamiento del médico y poder comentarlo con él.

Añadir medición

Introducir de manera manual valores de alguna de las mediciones e indicadores configurados según he comentado ya antes.

Añadir dosificación

Con esta opción se pueden añadir una dosificación extra de los medicamentos configurados.

Cómo añadir otros perfiles para llevar el control de medicamentos de otras personas

Todo lo que he explicado hasta ahora en la configuración para tomar los medicamentos es para una persona concreta (normalmente, el propietario del móvil o tableta en el que se ha instalado la aplicación).

Puedes añadir gratis otros perfiles de personas o seres vivos que dependan de ti, por ejemplo hijos, personas mayores, mascotas, ¿por qué no plantas?, etc. y configurar ahí sus tratamientos médicos correspondientes para recordar qué deben tomar en cada momento y no olvidar nada.

La diferencia con un amigo (Mediamigo) es que en un perfil, los avisos y recordatorios de tomar los medicamentos en días concretos a horas concretas se reciben en un terminal, mientras que si tienes un Mediamigo, éste recibe sus avisos y solo se notifica al amigo cuando no los toma.

Para añadir un perfil, en la pantalla principal de la app Medisafe, se debe deslizar el dedo por la pantalla de izquierda a derecha (o tocar en el “avatar” en la parte superior).

Pregunta una serie de datos (nombre, apellidos, año de nacimiento e incluso color del tema). Tras guardar la información, ya está accesible ese nuevo perfil en el que se pueden definir medicamentos y tomas exactamente tal y como lo he descrito.

Se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo por la pantalla principal de izquierda a derecha o tocando sobre el nombre en la parte superior.

Si alguno de ellos termina un tratamiento, se puede borrar el usuario.

En la versión gratis de esta app Medisafe para recordar qué medicinas tomar solo se puede tener un perfil, además del principal, es decir, dos.

Otros ajustes para configurar los recordatorio de tomar la medicación

En la opción “configuración” que aparece en el menú lateral (debajo de las opciones de cambio de perfil y más) se pueden definir varios parámetros interesantes:

El texto de notificación de la alarma.

de la alarma. El tono del aviso.

del aviso. El tiempo de posposición , es decir cuándo quieres que te vuelva a recordar que te tomes la medicina si en ese momento no puedes hacerlo. La opción de “preguntarlo cada vez” es interesante, pero también se puede predefinir como 5 minutos, 10, etc.

, es decir cuándo quieres que te vuelva a recordar que te tomes la medicina si en ese momento no puedes hacerlo. La opción de “preguntarlo cada vez” es interesante, pero también se puede predefinir como 5 minutos, 10, etc. Si quieres que se muestre o no el nombre de medicamento al recibir un aviso .

. Añadir un recordatorio o no por la mañana de que te debes llevar los medicamentos para el resto del día.

de que te debes llevar los medicamentos para el resto del día. Editar los usuarios , las mediciones , las horas del pastillero , el tipo de caja de pastillas e incluso el idioma.

, las , las , el tipo de caja de pastillas e incluso el idioma. En este apartado está la opción de poder introducir el código de la persona que quiere ser tu amigo .

. Introducir un código de acceso para poder ver la información (algo interesante, ya que hay información médica que puede ser sensible, sobre todo las anotaciones personales).

¿Cómo son los recordatorios de tomar la medicina para que no la olvidemos?

Cada vez que llegue el momento de tomar el medicamento, salta un aviso en el iPhone, iPad, terminal con Android y/o dispositivos con Android Wear o el Apple Watch que se puede posponer, reprogramar o confirmar que se ha tomado.

Sobre la privacidad

En cuestiones médicas, algo que según la Ley de Protección de datos en España es algo etiquetado como información muy sensible, según la información que indica la app, los datos se almacenan en local en el dispositivo.

¿Qué diferencias hay entre MediSafe gratis y de pago?

Medisafe es gratis. Para usarlo no es necesario ni siquiera crear una cuenta registrada y las funciones que ofrece son más que suficientes, como ya hemos visto, para recordar qué medicinas tomar a través de recordatorios y alertas de incluso dos perfiles con un Mediamigo.

Si se quieren más funciones, sobre todo relacionadas con la conectividad con otras personas (por ejemplo familiares mayores, amigos, etc.) hay una versión Premium que, sin ser excesivamente cara, responde a necesidades muy concretas de personas que entiendo que se dedican a cuidar y vigilar a otras, tanto por el número de contactos como por la posibilidad de conectarse a más indicadores de salud. Cada uno debe valorar cuál le conviene más.

Una persona que conozco, por ejemplo, tiene un hijo con diabetes y cuando le expliqué qué ofrecía esta aplicación, no dudó en contratarla para poder estar informada de su estado sin tener que llamarle o preguntarle por mensajes (además quería que tanto ella como su marido pudiesen estar al tanto de lo que le pasaba), pero no se me ocurren muchos más escenarios así. Con la gratis es más que suficiente.

Las ventajas de la versión Premium son:

Permite un número ilimitiado de familiares

Mediamigos ilimitados

Permite integrar más de 20 indicadores de salud

Permite cambiar los colores

Se puede cambiar el tipo de pastillero (cuadrado o redondo)

Conclusiones sobre la app para recordar tomar la medicina en cada momento

Medisafe en iOS (iPhone, iPad)

Medisafe para Android en Google Play

Lo mejor por supuesto es no tener que tomar medicinas de ningún tipo, pero en caso de que sea necesario hacerlo, apps gratis como estas permiten recordar en todo momento qué medicación debes tomar y no solo para ti, sino también para otras personas a tu cargo (tanto cercanas como en la distancia), recibiendo avisos si no las toman en el momento adecuado es de gran valor.

Imagen inicial: Shutterstock.

Compartir en redes sociales