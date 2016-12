Cómo pixelar vídeos en Android, iPhone/iPad y YouTube gratis

¿Cómo hacer para pixelar o difuminar caras o informaciones de un vídeo? Antes de publicarlo en Internet conviene asegurarse de que no aparezcan menores, rostros de otras personas u otros datos personales y eso es a menudo un problema, pero se pueden eliminar gratis desde el propio Android o iPhone/iPad (iOS) directamente con una app o incluso en YouTube directamente.

El objetivo de esta entrada es explicar qué opciones hay para pixelar vídeos en iPhone, iPad, iPod touch y Android, de entre todas las existentes, que permita pixelar las caras, rostros u otros datos personales de una manera rápida y fácil (y, además, gratis), así como ver cómo hacerlo también en YouTube.

Ante todo se debe tener en cuenta que, por un lado, no conviene divulgar de manera pública tus datos personales (dirección física de tu casa, número de teléfono, DNI o cuenta bancaria, etc.) ya que no sabes en manos de quién pueden llegar a caer esa información

También, otra parte, y según la legalidad vigente en España y en otros países, hay que ser también muy cuidadoso con las fotos y vídeos que se difunden de manera pública y evitar que se vean por ejemplo menores de edad o los rostros de personas que no conocemos o informaciones privadas para evitar problemas de privacidad y “sustos”.

En otra entrada expliqué cómo pixelar y censurar información en las fotos. También es importante tener en cuenta los metadatos ocultos en las fotografías y cómo eliminarlos para proteger tu privacidad tal y como explico en el artículo “Cuidado con la información oculta sobre nosotros en las fotos que publicamos”.

Las apps que vienen de serie en los smartphones para grabar vídeos (e incluso las de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.) permiten aplicar filtros, mejorar el contraste, etc. o diferentes efectos pero no tienen una opción para pixelar o difuminar caras o censurar alguna parte de la imagen más que quizá añadiendo un sticker (que en el caso de Snapchat, por ejemplo, puede moverse con el objeto sobre el que se encuentra sin más que dejar el dedo sobre él al añadirlo).

La imposibilidad de difuminar partes de un vídeo en el móvil con las apps “habituales”, unido a que en el ordenador tampoco es muy sencillo de hacer, provoca que al final o se publican tal cual en Internet (con los riesgos de privacidad que conlleva), o, simplemente, no se difunden y no se comparten.

En las tiendas de aplicaciones oficiales (App Store de Apple y Google Play) hay una gran variedad de programas gratis y de pago. Tras probar bastantes, me decanto por dos, una para dispositivos con Android y otra diferente para iPhone, iPad o iPod touch (iOS) y que permiten pixelar y difuminar partes de un vídeo.

Las razones por las que las he escogido las apps son:

Son muy fáciles de usar.

de usar. Son gratis .

. Funcionan bien en iPhone/iPad/iPod y Android (respectivamente).

bien en iPhone/iPad/iPod y Android (respectivamente). Son simples pero cumplen perfectamente su función de difuminar caras u otras partes de un vídeo y guardan el vídeo en el carrete, desde donde se puede publicar en redes sociales o enviar por correo electrónico, WhatsApp, etc.

También explico cómo se puede difuminar las caras u otros datos en YouTube directamente en su web sin necesidad de complejos programas de ordenador.

Un vídeo de ejemplo del resultado es este pixelado en la Puerta del Sol y Calle Príncipe de Vigo:

Cómo pixelar y difuminar partes de un vídeo (o foto) en Android con ObscuraCam

ObscuraCam es una auténtica joya para proteger la privacidad en las fotos o vídeos de los usuarios y está disponible solo para Android.

Entre sus características está:

Tiene un sistema de detección automática de rostros, de tal manera que se puede pixelar y proteger la privacidad de un grupo o en un vídeo largo.

Tiene múltiples modos de privacidad : las caras u otros datos se pueden pixelar, eliminar completamente o tapar con una nariz graciosa o gafas. Se puede incluso difuminar todo excepto una pequeña porción de la imagen .

: las caras u otros datos se pueden pixelar, eliminar completamente o tapar con una nariz graciosa o gafas. Se puede incluso . Elimina toda la información privada de las fotos (los metadatos) incluyendo las coordenadas GPS, fabricante y modelo de móvil, etc. De tal manera que se puede luego guardar en la galería y posteriormente compartir en Twitter, Facebook, Instagram, etc.

(los metadatos) incluyendo las coordenadas GPS, fabricante y modelo de móvil, etc. De tal manera que se puede luego guardar en la galería y posteriormente compartir en Twitter, Facebook, Instagram, etc. Es gratis y open source.

Tras abrir la aplicación en el dispositivo con Android hay que seleccionar la imagen o vídeo que se quiere utilizar. Es todo muy automático y funciona bastante bien.

Para pixelar un vídeo en Android, lo que hay que hacer es abrir la aplicación de ObscuraCam (la primera vez pregunta si se aceptan las condiciones y la licencia de uso) y seguir estos pasos que más adelante explico en un vídeo:

Accede al apartado de “Obscure video”. Selecciona uno de los vídeos. ObscuraCam pregunta en inglés si deseas que detecte automáticamente las caras del vídeo “Would you like to detect the faces in the video?”. Si le dices que sí, lo analiza a la búsqueda de caras. Si las encuentra, las marca con un recuadro en verde. Tarda más o menos según la velocidad del móvil y la duración de vídeo. En caso de que no localice las caras automáticamente o lo o quieras pixelar o difuminar o le has dicho que no al punto anterior, puedes activar el modo manual dándole a la “diana” de la parte superior derecha de la pantalla. Aparece un recuadro verde que puedes mover por la pantalla o redimensionar con dos dedos, haciéndolo más o menos grande. Hay que darle al “play” del vídeo para reproducirlo y mover el recuadro verde manualmente siguiendo la cara o el elemento que quieras pixelar o difuminar (en el menú que aparece puedes escoger la opción de ocultar que quieras). Aunque aparentemente no tapa del todo, es solo durante la fase de elaboración. El resultado final está perfectamente oscurecido o pixelado. Repite el punto 4 y el 5 tantas veces como elementos haya que quieras pixelar o difuminar. Dale a “Guardar“. Comienza el procesado y deja el vídeo resultado en la carpeta ObscuraCam de la galería desde donde se puede subir a YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram o a donde se quiera…. También te pregunta si quieres borrar el vídeo original (sí o no).

El proceso completo explicado en vídeo para pixelar vídeos en Android con ObscuraCam:

El resultado en vídeo es este:

En la web de ObscuraCam se puede tener más información e incluso descargar el código fuente de la app.

Echo de menos que no tenga otras funciones como elegir el tamaño del píxel o un sistema automático que funcione mejor, pero cumple con creces su cometido.

Cómo pixelar y difuminar partes de un vídeo en iPhone/iPad con MovStash (iOS)

MovStash es una app gratis para iPhone, iPad y iPod touch (iOS) que permite de manera muy sencilla pixelar, difuminar y censurar partes de un vídeo directamente desde el dispositivo y guardar el resultado como un nuevo vídeo en el carrete.

La aplicación es muy fácil de utilizar. Explicado paso a paso cómo pixelar un vídeo en iPhone o iPad:

No hay más que abrirla y seleccionar un vídeo, tras lo cual, se pueden aplicar los diferentes filtros.

Cómo pixelar o difuminar parte de un vídeo en iPhone, iPad o iPod touch:

En la parte inferior aparecen los cuatro filtros:

Pixelar partes del vídeo .

. Difuminar partes del vídeo .

. Mantener sin difuminar una zona circular .

. Mantener sin difuminar una zona recta.

Hay tres gestos que se pueden aplicar a los filtros en la app MovStasch:

No hay más que escoger uno de los filtros y ubicarlo en la parte del vídeo deseada deslizando el dedo sobre la pantalla (Move) para que ocupe una parte u otra de la grabación.

Si se utilizan dos dedos haciendo el gesto del “pinch” sobre la pantalla, y si éstos se separan, la zona pixelada, difuminada o no difuminada se hace más grande; en cambio, si se acercan, se reduce (Scale).

Si se deslizan en paralelo sobre la pantalla hacia arriba dos dedos, cambia el tamaño del píxel haciéndose más grande, mientras que si se deslizan hacia abajo, se hace cada vez más pequeño (Blurriness).

El vídeo se reproduce en bucle para poder comprobar que en ningún momento se ve algo que no se debería.

Es una pena que no se pueda fijar en un determinado punto que se mueva con el vídeo o que la app sea más inteligente y que siga un rostro o matrícula, por poner algún ejemplo, pero para pixelar o difuminar una cara o algún dato de fondo, es suficiente.

Al terminar la edición solo hay que escoger la opción “Save” y el vídeo, tras procesarse unos segundos, se guarda en el carrete, desde donde se puede subir a YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram o a donde se quiera…

El vídeo de resultado pixelado en iPhone es:

Cómo pixelar y difuminar partes de un vídeo en YouTube

Aunque YouTube en su editor web tiene una opción para pixelar y difuminar caras u otras partes de un vídeo, esta opción no es muy conocida pero para esos casos en los que las apps anteriores se quedan cortas o, directamente, el vídeo ya está publicado en el canal (propio) de YouTube, esta herramienta puede venir muy bien.

Una opción perfectamente válida puede ser subir el vídeo a YouTube con la opción de visibilidad de que éste no sea público sino privado u oculto hasta haber retocado los contenidos que se quieren ocultar.

El proceso de pixelar o difuminar partes de una grabación en la web de YouTube explicado en vídeo.

Para pixelar o difuminar partes de un vídeo subido a YouTube hay que:

Iniciar sesión en el canal de YouTube propio. Localizar el vídeo que se desea modificar, a través del listado o del gestor de vídeos. Editar el vídeo y en la sección de Mejoras, entrar en el apartado de Efectos de desenfoque. Aquí hay dos opciones: o bien se pueden difuminar de manera automática todas las caras que aparecen en el vídeo seleccionando “Aplicar” a “Desenfocar caras” o bien se puede realizar un desenfoque personalizado y marcar los objetos a pixelar. Al terminar y si se quieren guardar los cambios, se pueden aplicar al vídeo que se está editando o bien crear uno nuevo con estos efectos, preservando el vídeo inicial.

No hay que olvidar poner el vídeo como público (si quieres) una vez ocultadas las caras y/o informaciones que se quieren pixelar o difuminar.

