Windows 10: Cómo actualizar gratis después del 29 de julio de 2016

A pesar de que la oferta de actualización gratis a Windows 10 terminó el 29 de julio de 2016, existe un “truco” oficial de Microsoft para poder actualizar gratuitamente a Windows 10 que funciona muy bien si aún no lo tienes siempre, lo quieres y cumples ciertos requisitos.

¿Cómo se puede actualizar gratis a Windows 10 después del 29 de julio de 2016?

Hay que tener muy presente que hasta el 29 de julio de 2016 todo el mundo se podía actualizar gratis a Windows 10 desde Windows 7, 8 y 8.1 (no era posible hacerlo partiendo de Windows Vista o Windows XP).

Pasada esta fecha, Microsoft ofrece licencias de actualización de Windows 10 (Home o Professional) con un coste de 135 € y 250 € respectivamente.

Cómo actualizar gratis a Windows 10 después del 29 de julio de 2016

A partir del 29 de julio de 2016 el “insistente” asistente de actualización gratis a Windows 10 dejó de estar disponible. De hecho, en la página web en la que se podía descargar ahora solo dicen que se puede comprar una licencia de actualización a Windows 10.

No obstante, Microsoft ha dejado la puerta abierta de forma indefinida a que cualquier persona u organización que utilice tecnologías de asistencia pueda actualizar sin coste a Windows 10.

¿Qué son las tecnologías de asistencia o asistiva?

Las tecnologías de asistencia están diseñadas para todas aquellas personas con necesidades especiales y que no pueden utilizar el ordenador de una manera convencional (por ejemplo, que precisan de un narrador porque no pueden ver muy bien, máquinas con un sistema que siguen el movimiento de los ojos para los que no pueden usar un ratón, etc).

Microsoft está haciendo un esfuerzo para que todo el mundo pueda utilizar Windows 10 aunque tengan alguna discapacidad visual, auditiva, etc.

En algunos casos, es posible que los accesorios necesarios para mejorar esa interacción entre la persona y el ordenador todavía no estén actualizados o funcionen correctamente con Windows 10, por lo que Microsoft, para que ninguna persona con necesidades especiales se quede sin poder utilizar Windows 10, mantienen de forma indefinida la opción de actualización gratis.

Es, por tanto, un requisito imprescindible para Microsoft que la persona usuaria del ordenador necesite de estas tecnologías de asistencia, pero la versión de Windows que se instala es la misma en todos los casos.

La única comprobación que hace Microsoft es indicar sobre el botón que lanza la actualización “Sí, uso tecnologías de asistencia y estoy listo para la actualización gratuita a Windows 10.” (que, por supuesto, se debe respetar).

¿Cómo actualizar a Windows 10 gratis?

El proceso es muy sencillo, prácticamente idéntico al que había que hacer durante el año que dio Microsoft para migrar gratis a Windows 10.

Lo único que hay que hacer es

Visitar la página de actualización gratuita a Windows 10 para los clientes que usan tecnologías de asistencia

Hacer clic en “Actualizar ahora” (lo que implica que se acepta la cláusula que indica Microsoft: “Sí, uso tecnologías de asistencia y estoy listo para la actualización gratuita a Windows 10.”) aunque no haya nada que marcar.

Ejecutar el programa que se descarga (de unos pocos megabytes), que lanza el asistente de actualización a Windows 10 (en este caso, sin coste) que comprueba si el PC cumple los requistos de hardware necesarios, comienza la descarga y posterior instalación

El proceso de instalación de Windows 10 necesita descargar unos 3 GB aproximadamente de Internet (lo que puede incluso requerir de horas dependiendo de la velocidad de conexión), después de lo cual se instala, y suele tardar entre una hora y media y varias horas según el equipo.

Finalizado este proceso, el PC ya funciona con Windows 10.

