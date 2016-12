Perfil del usuario de Twitter en España en 2016 (Resultados)

Es muy importante conocer el perfil de los usuarios de Twitter en España, si son tu público objetivo, para saber qué es lo que esperan los que te siguen, qué les interesa, por qué te siguen o te pueden dejar de seguir, cuáles son sus ingresos o estudios y muchos datos más.

En este artículo presento los resultados de la encuesta de uso de Twitter en España que hice en agosto/septiempre de 2016 con las respuestas a las preguntas y algunas conclusiones,

Algunos resultados fueron presentados en una ponencia en el Digital Marketing Day de Galicia el 15.10.2016.

¿Por qué hacer una encuesta de uso de Twitter en España y así conocer al perfil de usuario medio?

Desde el nacimiento de Twitter en el año 2006 ha cambiado mucho, y no solo la plataforma sino también sus usuarios. Al principio estaba solo en inglés, no tenía listas, los retuits empezaban con RT y los me gusta se llamaban favoritos, entre otros muchos temas.

Hace años que no hay una encuesta específica de uso de Twitter en España que cubra muchos aspectos, por lo que como explicaba en este artículo, si nadie la hace, decidí crearla yo y compartir los resultados.

¿Por qué la he hecho? Porque quiero conocer el perfil de los tuiteros en España, saber para qué usan esta plataforma de comunicación, qué esperan de ella, cómo interactúan y mucho más.

Al final del texto hay un vídeo con todos los datos.

1. Perfil de los usuarios de Twitter en España: sexo

Según los resultados en España, hay casi paridad en el perfil de los tuiteros: 60 % de hombres y 40 % de mujeres.

2. Perfil de los usuarios de Twitter en España: edad

Casi la mitad tienen entre 35 y 44 años y, atención, el 90 % tiene entre 24 y 54 años, con lo que se confirma también que millenials y Twitter… no van en la misma frase.

Eso sí, si comparo el rango de entre 0 y 20 años del 2016 con un estudio del 2012, indica que incluso se ha incrementado el número de usuarios de Twitter en este intervalo de edad, pero no lo suficiente para hacer competencia a otras redes como WhatsApp y Snapchat.

3. Perfil de los usuarios de Twitter en España: ¿Dónde están los tuiteros en España? (Comunidades autónomas)

Pues según los datos de la encuesta, están (estamos) sobre todo como puedes ver en Madrid (un 22,92 %), Galicia 15,28 % (sí, también me ha sorprendido el dato, pero es el que me ha salido y a quienes se ha mandado la encuesta están repartidos por toda España y hay estudios anteriores que apuntan a lo mismo de Madison Market Research), Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Baleares, Canarias, Asturias, País Vasco, Murcia, Castilla la Mancha, Navarra, Extremadura, Cantabria y La Rioja.

Como se puede ver, han contestado de todas las comunidades autónomas.

4. Nivel de estudios de los tuiteros

Un dato interesante siempre es el nivel más alto de estudio de los tuiteros, que a su vez tiene una relación indirecta con su edad, nivel de ingresos y más cuestiones.

Un 40,16 % de los tuiteros afirmamos tener un postgrado o máster, mientras que un 22,33 % son licenciados, algo más de un 17,21 % son diplomados, un 17,98 % tienen educación secundaria y solo un 2,33 % tienen educación primaria.

Es decir, es un público objetivo que ha estudiado y tiene estudios superiores en más de un 75 % de los casos.

5. ¿Dónde trabajan los tuiteros? Situación laboral

Casi un 40 % (39,07 %) de los tuiteros trabajan por cuenta ajena, seguido de cerca por un 34,13 % que son autónomos o freelance. Algo más de un 12 % (12,28 %) trabaja por cuenta propia y hay un 10 % de desempleados, un 1 % de pensionistas y un 4,19 % de estudiantes.

6. ¿Tienen relación con el mundo del “social media”?

Un 61,07 % ha respondido que sí tiene relación con el mundo “social media”, y un 39,39 % que no. Es importante tener diversidad de opiniones e intereses para que la muestra sea lo más representativa posible.

El concepto de relación con el mundo “social media” es también algo relativo, pero no quise profundizar más en la pregunta y que cada cual la interpretase con más o menos libertad.

7. Nivel de ingresos de los tuiteros en España

A la hora de dirigir campañas o determinados productos a los tuiteros, es fundamental conocer su nivel de ingresos. Según los datos de la encuesta, está bastante repartido como puedes ver. Si se agregan, sobre el 65 % de los tuiteros gana entre 900 y 3.000 €, y un 10 % más de 3.000 al mes, porcentaje similar al que, lamentablemente, no tiene ingresos.

8. Antigüedad de la cuenta

En esta gráfica se puede entender bien que Twitter, como la propia empresa dice, no crece en usuarios: menos de un 10 % se ha dado de alta en el último año y más de un 52,77 % usamos la cuenta desde hace 4 o más años (más de 7 en el mío).

El 80 % de las cuentas tiene más de 2 años (lo que denota “veteranía” y fidelidad de los tuiteros en España).

9. ¿Entiendes cómo funciona Twitter?

Un 40,81 % afirma que sí lo entiende (personalmente lo dudo) desde el principio, mientras que casi un 49,93 % dice que ha sido poco a poco, al usarlo.

Un 7,17 % asegura que todavía le cuesta entender su funcionamiento, y un 2,09 % no lo entiende.

Hace muchos años que doy clase de Twitter y sé que es una de los medios sociales más complicados de entender, de manejar su nomenclatura y costumbres, pero ahí están los datos.

10. Número de seguidores

Es especialmente curioso el reparto en el número de seguidores, no habiendo un intervalo claramente superior y rondando todos ellos más o menos el 10 %-20 %.

11. Número de seguidos

De forma similar al apartado anterior, los diferentes rangos en el número de seguidos se reparten todas las opciones.

12. ¿Qué hace un tuitero cuando le empiezan a seguir en Twitter?

Según los datos de la encuesta, más de un 75 % (un 76,6 %) lee su perfil y, si le resulta de interés, le sigue también.

Un 1,64 % le sigue automáticamente, mientras que un 7 % suele ver el perfil pero no devuelve el “follow”, ya que sigue a poca gente.

13. ¿Por qué dejas de seguir a alguien en Twitter?

En esta pregunta, que acepta múltiples opciones, un 71,68 % de los tuiteros en España dice que deja de seguir a otra cuenta porque no le interesan sus tuits, porque hace spam (48,14 %) o porque es una cuenta inactiva (37,26 %). Un 5,37 % no ha dejado nunca de seguir a otras cuentas de Twitter.

14. ¿Te gusta encontrar a empresas en Twitter?

Un aplastante 80,63 % de los tuiteros en España dice que sí, que le gusta encontrar la presencia de empresas en Twitter (frente a un 19,37 % que no).

15. ¿Sigues a alguna empresa en Twitter?

Más de un 85 % (85,49 %) de los tuiteros en España sigue a alguna empresa en Twitter, lo que confirma además el dato de la pregunta anterior (frente a un 14,52 % que dice que no)

16. ¿Cuántos tuits estás dispuesto a recibir de una empresa?

Ante la pregunta de cuánta información está dispuesta a recibir un tuitero de una empresa, un 32,24 % afirma que no importa el número siempre y cuando aporten información de interés (un dato francamente interesante).

Por el contrario, un 27,91 % % dice que solo entre 2 y 5. Está cerca a opinión de un 20,75 % de los tuiteros en España que solo quiere un tuit al día de las empresas.

Resulta curioso el dato de que un 7,46 % de los tuiteros opinan que las empresas no deberían tuitear sobre sus propios productos.

17. ¿Qué tipo de tuits te interesan que tuiteen las empresas?

Un 54,05 % de los tuiteros en España que han rellenado la encuesta, dicen que les interesa la información del sector, más que los tuits sobre promociones, ofertas o concursos con un 40,46 %, muy seguida de la noticias y contenidos relacionados con la marca (34,81 %) y atención al cliente (29,47 %).

Hay que tener en cuenta que en el cuestionario en esta pregunta se podían marcar varias opciones.

A la vista de estos datos, me queda claro que los tuiteros en España ven Twitter como un canal de comunicación (bidireccional) y de información sobre las marcas y su sector, y eso es lo que esperan recibir de ellas.

18. ¿Escuchan las marcas en Twitter?

Ante esta pregunta tan directa, un 83,41 % de los tuiteros dicen que solo algunas. Un grupo pesimista cree que no (5,28 %) y un idealista 11,31 % dice que sí rotundo.

19. ¿Cuáles son tus objetivos en Twitter?

Según las respuestas de la encuesta de Twitter en España a esta pregunta, en la que se podían marcar variaas opciones, un 70,15 % de los que han respondido, marcaron la opción de que lo usa para mantenerse informado de lo que sucede en el mundo online. También (49,91 %) para compartir reflexiones e ideas y mejorar profesionalmente (43,28 %) y ampliar la red de contactos (38,81 %).

Un 5,97 % dicen que también lo usan para buscar trabajo y tiene otros más usos (introducidos por los propios usuarios al rellenar la encuesta, ya que había una respuesta abierta) como ligar, promocionar la web o perder el tiempo.

20. ¿Pides ayuda por Twitter para tomar decisiones de compra y les haces caso?

Es muy frecuente buscar información sobre una toma de decisión como una compra, etc. en Internet. De hecho, se dice que el 85 % de los usuarios cambian de opinión tras ver los resultados que encuentran en la web.

En el caso de Twitter en España, en general los tuiteros no piden ayuda a través de la plataforma (81,12 % dicen que no) frente a un 18,88 % que dice que sí.

21. ¿Cuántas veces entras en Twitter al día?

Casi un 70 % de los tuiteros (66,67 %) entran varias veces al día, un 13,69 % solo una vez al día y los demás con menor frecuencia.

Es decir, casi un 80 % de los tuiteros consulta su cuenta todos los días. Es un dato de fidelidad importante.

22. ¿Cuánto tiempo pasas en Twitter al día?

Ante esta pregunta, los tuiteros en España dan sus estimaciones medias de estancia de Twitter cada día, siendo muy variadas, pero un 76,53 % de los usuarios están más de 10 minutos diarios.

Me ha sorprendido el dato de que casi un 10 % (9,42 %) está más de 2 horas al día.

De estos resultados se puede ver que los tuiteros dedican una buena parte de su día a consultar su cuenta de Twitter, noticias, etc.

23. ¿Cuándo te conectas a Twitter?

Casi la mitad de los tuiteros en España se conectan de manera continua (43,10 %), frente a los que se conectan sobre todo por la noche (19,02 %) o a primera hora de la mañana (13,34 %) o en otras franjas temporales.

Lo interesante de Twitter es enterarse de la noticia o de la información en cuanto ocurre, y eso solo se puede conseguir estando permanentemente conectado y revisando la cuenta con frecuencia, no solo en ciertos momentos fijos del día.

24. ¿Desde qué dispositivos te conectas a Twitter?

Esta pregunta de la encuesta de uso de Twitter en España permitía varias opciones. Por tanto, cada porcentaje refleja la cantidad de usuarios que la han elegido.

El Smartphone se corona como la opción escogida por más de la mitad de los usuarios (84,58 %) seguida del ordenador (Pc o Mac) con un 58,08 %. Curiosamente las tabletas solo son usadas por un 20,06 % de los tuiteros.

Me sorprende que los móviles no inteligentes sigan siendo usados para consultar Twitter (2,40 %) y que las SmartTV apenas sean usadas (0,30 %).

25. ¿Has cambiado cómo usas Twitter desde que empezaste?

A medida que se va aprendiendo qué ofrece Twitter y cómo usarlo y se va creando una comunidad, puede provocar que se modifique la forma en la que se utiliza.

Eso mismo se preguntó a los tuiteros en España, y la respuesta más frecuente fue “No” (39,07 %), seguida de “Sí por trabajo” (22,60 %) y “Sí, por la importancia de Twitter como fuente de información” (17,37 %) y “Sí, por la importancia de Twitter como canal de comunicación” (15,42 %).

Por motivos personales solo han cambiado cómo usan Twitter un (5,54 %) de los tuiteros en España.

26. ¿Usas más Twitter ahora que en el pasado?

Aquí hay buenas noticias para Twitter como empresa: casi un 42 % (41,95 %) dice que utiliza Twitter más que en el pasado, frente a un 30,38 % que asegura usarlo menos.

Un 24,96 % dice usar Twitter igual que antes y solo un 2,71 % de los tuiteros españoles dice que ya no lo usa. Es un porcentaje de abandono bastante bajo. Hay que tener en cuenta que el objetivo de esta encuesta son tuiteros, usen o no la cuenta.

27. ¿Sigues a influencers (cuentas de Twitter que no interactúan ni te siguen)?

Ante la pregunta de si los tuiteros en España siguen a cuentas con muchos seguidores, pocos seguidos y que no siguen de vuelta por lo general ni interactúan por mucho que los menciones, la respuesta es que sí con un 58,58 % (frente a un no del 41,42 %).

28. ¿Comprarías en Twitter si tuviese un botón para hacerlo?

Hace años que Twitter tiene en proyecto poner un botón en los tuits para fomentar las compras impulsivas (incluso escribí un artículo sobre el botón de comprar en Twitter). Previamente el tuitero debe haber añadido su dirección de envío en la cuenta e introducido su número de tarjeta de crédito.

La idea me parece muy buena pero no termina de despegar.

La pregunta es si a los tuiteros en España les gustaría tener esta opción, y la respuesta es que “No” en un 57,06 % de los casos y “Sí” en un 42,94 %.

29. ¿Cuántos tuits mandas al día?

2 de cada 3 tuiteros comparte al menos un contenido todos los días.

Al igual que otras respuestas a preguntas de la encuesta, las contestaciones están bastante repartidas. El mayor porcentaje de usuarios que han contestado (30,75 %) envía entre 1 y 5 al día.

En segundo lugar, está entre 5 y 10 con un 14,63 %, varias veces a la semana (9,25 %), 1 a la semana 7,76 %, de 10 a 20 al día (7,16 %), 1 vez al mes (5,52 %) y más de 20 al día (4,48 %).

Me resulta curioso que más de un 4 % de los tuiteros en España (4,48 %) envía más de 20 al día, y que hay incluso más personas que solo mandan uno al mes.

30. ¿Qué tipo de contenidos sueles tuitear más?

La mayor parte de los tuiteros en España que han respondido se decanta por un uso profesional de Twitter (40,09 %), el 26,28 % combina profesionales y personales (con preferencia por los primeros), mientras que ambos indistintamente lo hacen el 15,62 %.

Solo un 10,51 % de los tuiteros publica contenidos personales o más personales que profesionales (7,51 %).

31. ¿Qué herramientas usas con Twitter?

Esta pregunta de la encuesta de uso de Twitter en España permitía varias opciones. La lista de herramientas podría haber sido incluso mayor, pero el objetivo de la consulta es ver una tendencia con algunos ejemplos y no una relación interminable.

De entre todos los que han respondido, Hootsuite ha sido escogido por el 43,46 % de los tuiteros (¡casi la mitad!), seguido de LinkedIn (como herramienta para generar tuits) con un 32,21 %.

Me sorprende que el tercero sea TweetDeck (23,99 %) a pesar de todo lo que ha perdido estos años.

Klout está en el cuarto puesto seguido de Periscope, Buffer, Vine, Audiense (SocialBro), Twitter Dashboard, Crowdfire, TweetBinder, TwitterCounter, Socialmention, Tweetbot, Tweetstats, Tweetreach, Pirendo, Kred, Twitter engage, Communit y Tweetcat.

32. ¿Usas los DMs? (Mensajes directos o Direct messages) y para qué

Los mensajes directos (direct messages o abreviados DMs sirven para intercambiar información entre dos o más tuiteros de manera privada y sin que los contenidos salgan publicados en el timeline).

Según los resultados de la encuesta, un 76,57 % de los tuiteros en España sí que utiliza los DMs, frente a un 23,43 % que no.

De entre todos los que han contestado que los utilizan, los principales usos de los DMs por parte de los tuiteros en España son:

Los uso siempre que quiero contactar o responder a un usuario de Twitter (53,41 %) -dato que me sorprende un poco-, un 52,05 % indican que los emplean para intercambiar información que no se desea compartir públicamente.

Solo un 14,81 % de los que han respondido recurre a los DMs para dar la bienvenida a un nuevo seguidor.

33. ¿Te parece útil la ampliación a 10.000 caracteres de los DMs?

Hace no demasiado que Twitter amplió la longitud máxima de los DMs de los clásicos 140 caracteres a 10.000.

Los tuiteros que hay en España opinan que esta ampliación es positiva (75,76 %) frente a un 24,24 % que no considera útil poder enviar tantos caracteres.

34. ¿Usas las listas de Twitter? ¿Para qué usas las listas?

Las listas de Twitter son un recurso fundamental para poder estructurar las fuentes de información y a los tuiteros por muy diferentes criterios y características.

En el caso de los tuiteros en España, según la encuesta, solo un 54,55 % utiliza las listas de Twitter, mientras que un 45,45 % no lo hace (algo extraño, siendo cuentas con tantos años de experiencia en Twitter).

Los tuiteros en España que utilizan listas, las usan sobre todo para:

Para organizar información en mi timeline y conseguir una mejor consulta (59,56 %)

y conseguir una mejor consulta (59,56 %) Para clasificar contenido que sí me interesa del que no (49,18 %)

que sí me interesa del que no (49,18 %) Para clasificar tuits según áreas temáticas (24,04 %)

(24,04 %) Para clasificar tuits según sean profesionales o personales/ocio (15,85 %)

(15,85 %) Para clasificar tuits según proximidad geográfica (4,37 %)

35. ¿Proporciona Twitter demasiada información y te sientes sobrepasado?

Por Twitter circula mucha información, y conforme va aumentando el número de seguidos y crece la comunidad, el volumen de tuits y datos se dispara.

Algo más de la mitad de los usuarios de Twitter en España (57,53 %) considera que no proporciona demasiada información y no se sienten sobrepasados y que son capaces de abarcarlo todo, frente a un 42,47 % que sí.

36. ¿Cómo ves el futuro de Twitter?

Ante esta pregunta, no hay un consenso claro. Sí que la mayor parte de los usuarios de Twitter en España consideran que debe cambiar y evolucionar para hacer frente a la importancia que está adquiriendo (36,31 %).

Casi un 10 % (8,47 %) no le ve mucho futuro a Twitter, casi lo mismo que (10,1 %) opina que la plataforma de comunicación del pájaro azul no cambiará.

Me ha sorprendido el dato de que un 13,46 % cree que Twitter dejará de ser un canal de libre expresión para a ser una fuente más de información.

Aproximadamente un 15 % de los tuiteros en España creen que en el futuro Twitter tendrá más relevancia como canal de comunicación y de información, respectivamente (no es lo mismo lo uno que lo otro).

37. ¿Qué opinas del soporte que da Twitter como empresa?

Solo el 41,65 % de los tuiteros han usado alguno de los servicios de soporte de Twitter (como empresa Twitter) y un 49,63 % lo consideran bueno o muy bueno (5,88 %).

Solo es malo para un 25 % y pésimo para un 13,97 %.

Un 5,51 % afirma que solo contestan cuando es una pregunta sobre la plataforma de anuncios Twitter Ads.

38. ¿Es eficiente el sistema de Twitter para denunciar una cuenta?

Afortunadamente, solo el 37,46 % de los usuarios han tenido que usar este servicio de Twitter para denunciar una cuenta. De ellos, hay paridad en que es suficiente y que no lo es, con un 50 % en ambos casos.

39. ¿Te gustaría que Twitter quitase la limitación de 140 caracteres?

Ante esta duda, los usuarios de Twitter en España lo tienen bastante claro.

Un 71,93 % afirma que no quiere que Twitter quite la limitación de los 140 caracteres frente a un 28,07 % que dice que sí le gustaría.

40. ¿Usas stickers en las fotos de Twitter?

Hace poco tiempo que Twitter añadió la opción de poner “stickers” (caras, emoticonos, dibujos, etc.) en las fotos antes de publicarlas, inspirados probablemente en Snapchat.

Ante la pregunta de si lo usan, los usuarios de Twitter en España afirman con rotundidad que no con un 67,07 %, casi nunca un 24,85 % y sí un tímido 8,08 %.

41. ¿Has usado alguna vez Twitter Ads?

El sistema de publicidad de Twitter, Twitter Ads, está operativo desde hace unos años y lo están mejorando de manera continua; no obstante, parece que no es muy usado (65,12 %) ni conocido (11,98 %) por parte de los usuarios de Twitter en España.

Solo un 22,90 % lo ha usado alguna vez.

42. ¿Te gustaría poder promocionar Vines y Periscopes con Twitter Ads?

A dia de hoy, Twitter Ads no permite más que promocionar cuentas de Twitter o tuits y contenidos, no vídeos de Vine o Periscope.

Ante la pregunta a los usuarios de Twitter en España si les gustaría poder hacer promoción de vídeos de Vine o Periscope, la respuesta es No en un 71,68 % y sí en un 28,32 % (en línea con la respuesta de los que usan Twitter Ads).

43. ¿Consultas regularmente Twitter Analytics?

Twitter Analytics es una herramienta gratis de Twitter para determinar y analizar el comportamiento y la evolución, junto con las estadísticas de difusión y crecimiento de la cuenta de Twitter, entre otros muchos indicadores.

Desde el punto de vista profesional, conviene revisarlo periódicamente pero, ¿qué hacen los usuarios de Twitter en España?

Solo lo comprueban siempre un 15,29 %, un 43,33 % lo hacen “a veces”. No lo revisan nunca un 31,18 % de los tuiteros en España y no saben qué es Twitter Analytics un 10,19 % de los encuestados.

El informe en Slideshare:

En vídeo todos los datos:

44. ¿Qué opinas de Twitter?

Aquí recojo una selección de textos que han introducido las personas que han rellenado la encuesta de manera opcional y libre. Hay opiniones opuestas pero eso es lo interesante.

A mí ya no me funciona Twitter analytics, pensaba que habían anulado esta funcionalidad.

A veces me aburre un poco porque quizás no lo manejo con las herramientas adecuadas. Me gusta manejarlo de manera manual, como altavoz de noticias o de artículos que me interesan de mis clientes.

Actualmente ya no entro porque es un nido de egos y apestan.

Antes molaba más.

Buen logomarca..

Cada día más masificado, con usuarios que hacen más ruido y aportan casa vez menos contenido. La tendencia en esa dirección no me gusta.

Cada uno ha de crear su propio Twitter y controlarlo y no al revés.

Cada vez ofrece información menos relevante para mí y también noto que ya no me sirve tanto como antes para conocer gente nueva relacionada con mi sector. En mi opinión, está perdiendo su esencia.

Cómo no espabile le quedan 2 telediarios!!

Como persona transgénero, me ha ayudado mucho a ampliar mi conocimiento, mi red de contactos y mi red de apoyo.

Conversaciones Tuits Vídeo Maping.

Creo que es un gran red, que debe seguir fiel a porqué nació, lógicamente evolucionar, pero sin perder su seña de identidad.

Creo que es una red que debido al mal uso que se hace por elementos acabará siendo un canal de comunicación muy relacional y menos genérico que ahora.

Creo que está de capa caída. O se pone las pilas o morirá de éxito.

Creo que está perdiendo peso dentro de las redes sociales

Creo que la evolución de Twitter que yo he vivido es simplemente paralela a la evolución de la sociedad a la que sigo, pues es de mi entorno laboral sobre todo y desde que comencé hace como 10 años a ahora, mi sector ya no es neonato, ya no es inocente y amigable como era en un principio, es más “tiburón” y eso se refleja en Twitter y en redes. Mi generación ya no las usa para experimentar y comunicar, las usa para tratar de vender y eso lo ha perjudicado porque ya no es tan divertido como era, ahora es una herramienta profesional más y en ese sentido, se ha corrompido. Vamos todos más liados, disponemos de menos tiempo, las nuevas generaciones ya son grandes pollitos autosuficientes y ahora creen muchos que ya no es una red de conversación, como debería ser, por lo que sobrepasa y abruma la información, la “infoxicación”. Yo misma ya no tengo tanto tiempo de escuchar y de conversar, y eso multiplicado por todos de igual manera hace que sea menos romántica esta red, aunque sigue siendo práctica para buscar información y como consulta de muchos temas, es un buscador excelente. Aún así, a veces siento nostalgia por como éramos en Twitter hace 10 años, cuando éramos menos y charlábamos y nos conocíamos, ahora ya nos conocemos y afloran más los egoísmos de alguna manera, como en la vida misma. Twitter para mi siempre será mi caso de éxito, mis inicios, mi puerta a este mundo del social media y le tengo enorme cariño.

Creo que lo que le falta es menos anuncions…quitar la limitacion de caracteres y otro fondo ya que el blanco molesta en los ojos…uno azul y el nocturno que sea negro florescente…o negro con bordes verdes…mejor…por lo demas bien…

Cualquier idiota te puede hacer cambiar tu contraseña varias veces, eso debería mejorar.

Debería comprarlo Google…

Deberían proporcional un manual sobre cómo trabajar con él y cómo subir información a través de enlaces porque actualmente son limitados los caracteres.

Dejé de usar Twitter hace un par de años porque es una hoguera de vanidades.

Demasiado politizado. Parece que todos los de izquierdas están en Twitter y los de derechas en Facebook.

El coste / click de Twitter Ads es excesivo comparado con redes como Facebook.

El futuro de Twitter es más que incierto ya que no saben salir de su agujero. Excelente trabajo, Christian. Tiene mucho mérito!!

El gran problema de Twitter es que es muy complicado de usar y tiene todos esos palabros raros. Si no tienes paciencia, no entras.

El principal motivo por el que lo uso poco es debido a la limitación de caracteres, que impide poder establecer conversaciones adecuadamente con la gente, en las que a veces quieres opinar sobre algo o hacer algún comentario, y al final, no hay forma, por lo que opto por no participar, de ahí el poco uso que le doy.

El problema principal por el que mucha gente ha dejado de usar Twitter diría que es por ‘no saber’ usarlo, al no sacarle provecho se hartan de la monotonía que les puede dar el feed y no ven utilidad. En general, van mejorando opciones poco a poco, aunque la gente se sigue quejando de la app oficial (yo es la que uso) y del problema de cómo tratar a Trolls y bloqueo de cuentas. Un saludo.

El uso de twitter es demasiado heterogéneo como para establecer “reglas”. Se ha convertido en una herramienta ficticia, en muchos casos (el troleo político, por ej), y hay quien abandona porque no tiene nada q decir, o porque seguimos siendo mediterráneos (su patrón es muy sajón). A veces da la impresión que Tw se convierte en Face, y viceversa. Creo que tiene que ver con el “rodaje” y la intención. Tb me parece que se le da demasiado peso, como si el TT diera valor añadido a una idea. Ja! Por otra parte, muchas empresas cuidan la respuesta ante denunciad, que no se corresponden con la atención real al consumidor. El manejo de las listas es esencial.

Es el mejor periódico del mundo.

Es el único canal de comunicación libre que hay hoy en día… O lo había, porque están poniendo en marcha su algoritmo como algo obligatorio. No lo veo nada bien. He llevado a cabo muchas encuestas y sé el trabajo que dan y ver que alguien hace así de forma altruista me deja perplejo. Deberían ponerte un monumento Christian :)

Es la mejor herramienta de información que existe en este momento.

Es la mejor red social.

Es la red social que más me gusta y con la que más cómoda me siento.

Es mi Red social preferida.

Es muy divertido.

Es un medio social que me encanta para estar informado de todo lo que pasa en el mundo y concretamente en mi sector.

Es una gran red social.

Es una plataforma que deberá adaptarse, no es una fuente buena de información, los timeline se desbordan de información.

Es una red social diferente que te permite contactar con cualquier persona en el mundo!

Está perdiendo su esencia por varios motivos, como por ejemplo por el mal uso de varios usuarios que lo utilizan para hacer spam, políticos que sólo lo utilizan cuando conviene (elecciones), aquellos que se dedican a insultar u ofender a otros usuarios bajo un nick anónimo, etc.

Excelente herramienta de comunicación.

Existe un exceso de automatización y contenido programado repetitivo con los mismos feeds para cada sector y también excesivos reposts. Tampoco aportan mucho las automatizaciones desde Instagram, YouTube o Facebook por ser contenido que no se puede visualizar directamente en Twitter.

Hace años que no da un palo al agua. El soporte es pésimo y no responden a nadie. En cuanto salga algo parecido con un poco de éxito nos vamos todos.

Intentan copiar de otras plataformas perdiendo su esencia sin rumbo. Facebook copia a Twitter, y Twitter intenta copiar a Facebook.

Intentan simplificar y captar nuevos usuarios pero lo único que hacen es enfadar a los veteranos.

La gente corriente pasa de twitter, aunque los politicos e influencer creen que tiene mucha importancia

La mitad son bots, del resto, el 90% escucha y casi no habla. Del 10% restante la mayoría habla pero no escucha. La “comunidad real”, las personas que se relacionan y conversan y descubren y comparten es muchísimo más pequeña de lo que se cree. Y va a menos.

La opción de traducción simultánea a demanda: es mejorable y debería personalizarse.

Le falta algo para que funcione como fb en españa y como linkedin, algo entre medias… Quizás más profesional

Lo comprará Google ;-)

Lo uso mayormente para estar al día sobre mis aficiones.

Me aburre profundamente. Cada vez me interesa menos. Demasiado ruido.

Me agota.

Me encanta la información resumida que se suele conseguir en Twitter.

Me encanta y me gustaría que lo utilizase más gente.

Me gusta imaginar que lo usase el 100 % de las personas del planeta.

Me gusta más que facebook.

Me gusta mucho porque una vez que te vas haciendo con la información que te interesa, es muy útil para estar al día en tu campo profesional.

Me gusta mucho y no quiero que desaparezca.

Me gusta que los tweets tengan pocos caracteres, más creo que una extensión de 30 o 40 caracteres sería lo ideal.

Me sigue pareciendo fascinante como vehículo para comunicarse con el mundo.

Mi caso es un poco atípico al tener cuenta de empresa y personal. En la profesional pongo más de 20 tuits al día, pero en la personal menos de 1 diario.

Mi red social favorita.

Necesita proteger más al usuario frente a ataques de terceros en los que sin impunidad se suplanta la identidad y se vulnera el derecho al honor.

Necesita renovarse y encontrar su lugar.

Ninguna en particular. Estoy bastante satisfecho de haberme Unido a esta amplia comunión de ideas. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerlo.

No encaja conmigo.

No entiendo en funcionamiento de Twitter hay otras redes sociales más sencillas de manejar y además no me gusta que tenga tan pocos caracteres para poder publicar lo que necesito, tengo que ingeniarmelas para hacerlo, por eso me canso, me aburre, pero lo uso por necesidad para mi trabajo.

No es mi red de referencia.

No está mal, pero no acabo de utilizarlo a menudo.

No soy usuario de Twitter. Tengo una cuenta profesional y otra personal que prácticamente no utilizo.

O mejoran o lo tienen mal….

O se ponen las pilas o llegará Pinterest y Vimeo y se lo comerá. Me encanta Twitter y esta iniciativa. ¡Enhorabuena!

Opino que Twitter aporta valor para la sociedad, todos nos podemos beneficiar, se tendría que financiar con dinero publico, tal cual como construir un viaducto o una linea de corriente electrica, no creo que Twitter se tenga que substener con publicidad tal cual como hace Facebook.

Para lo único que lo veo until es para denunciation publicamente. A saber, empresas, acciones políticas, etc….

Para mí Twitter es el mejor canal de noticias independientes del mundo.

Para mí twitter es la competición permanente, ser el primero, hacer el mejor twit. Es el ADN Twit, también eso hace que sea mucho más selectivo, y el nivel intelectual y profesional de usuarios es mejor.

Para potenciar el engagement profesional mola muy bien y facilita el trabajo de analítica.

Prefiero facebook la verdad :)

Que como no consigan ingresos desaparecerá, en bolsa cada día caen más.

Red social imprescindible de usar a nivel profesional.

Si no existiese Twitter, habría que inventarlo.

Si sigue siendo Twitter tendrá futuro.

Sobra spam y contenido de relleno.

Soy nuevo con esta Red social y la utilizo para tener presencia profesional y por el SEO.

Tendría que existir la posibilidad de editar, modificar un tuit.

Tengo unos 50 mensajes de las últimas 3 semanas sin salir, convertidos en borrador sin razón aparente. Otros salen. No he conseguido ninguna atención pese a 3 solicitudes, luego quejas. He perdido unas 4 horas en eso. Así que … seguiré usando TW como parte de mi información/learning. Por lo demás, que se vaya a la mierda.

Tiene que ser una plataforma de comunicación, no la veo en el tema empresarial.

Twitter acabará en manos de una gran empresa con sus dueños ricos y olvidado en un cajón. Tiempo al tiempo.

Twitter como empresa es la empresa más 1.0 y anti 2.0 que puedes encontrar en Twitter.

Twitter es el mejor lugar para descubrir.

Twitter está cambiando. Es más un canal de difusión y cada vez menos de comunicación. Se están perdiendo las “conversaciones” que se hacían en twitter.

Twitter fue un sueño, hasta que la TV se lo apropió y lo llenó de idiotas sin nada que aportar.

Una gran red social.

Una herramienta muy útil, pero sin crecimiento por falta de ideas renovadoras. Su futuro me parece incierto si no se reinventan.

Uso muy poco esta aplicación.

Uso Twitter según el día, según la hora o la noticia de actualidad, según disponibilidad, tiempo libre, no a una hora o franja horaria fija. Y lo uso menos por la radicalización del medio, el descontrol sobre abusos y la impunidad permitida amparada en el anonimato. Me parece mucho menos útil que otras redes para mí.

Utilizo twitter como medio de comunicación,ya que en España no tenemos medios de comunicación libres, no lo uso de forma personal o profesional, solo como.medio de comunicación libre,y para expresar y debatir sobre los problemas que nos acucian al país.

Verifican las cuentas que les salen de da la gana. No contestan ni dan soporte a nada. Twitter, así no.

Yo creo que la gente “vomita” su contenido y no se paran el leer más allá de sus 4 expertos consolidados

¿Cómo he hecho la encuesta de uso de Twitter en España?

Tras varios meses de preparación, publiqué la encuesta de uso de Twitter en España. Fue el 21 de agosto y hasta el 2 de octubre.

De las 44 preguntas solo las 3 primeras eran obligatorias (sexo, edad y comunidad autónoma donde vive cada uno -así me aseguro que no tengo respuestas de fuera de España). La última era de respuesta abierta opcional por si la persona quería dejar su opinión en una frase (y hay algunas muy buenas que recojo al final del artículo).

Se mandó a unas 5.000 personas (suscritos al blog) y unos 10.000 mails a través de Raiola Networks.

Se difundió en medios sociales:

Twitter

LinkedIn

Facebook

Snapchat

Google+

WhatsApp

Y se promocionó usando Twitter Ads y Facebook Ads usando estudiadas campañas, enfocadas a segmentos muy diferentes buscando la heterogeneidad de perfiles.

Al final se consiguió en el plazo fijado y son 1.008 encuestas.

El sistema devuelve una hoja de Excel con los datos de las respuestas anónimas.

A partir de esta información, saqué los informes, vistas y gráficos deseados.

Es más, del grueso de los datos se pueden sacar muchas vistas parciales al margen de las que voy a presentar aquí, por ejemplo perfil de los tuiteros de Madrid o de las mujeres tuiteras, por citar algunos.

Gracias a los que han compartido y contestado

Quiero dar las gracias a los que han respondido y compartido la encuesta. Sin ellos no habría sido posible tener estos resultados. Todos los que la han compartido con el #TwitterESP16 o me han dicho que han respondido están incluidos en esta lista de Twitter de los que han apoyado (hay muchos más pero es anónima).

