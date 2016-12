¿Qué es la tecnokinesis? (yo soy tecnokinético)

La tecnokinesis es una capacidad poco común de algunas personas que suelen tener mucha relación con la tecnología y pueden manipularla de manera extraordinaria.

A lo largo de los años he visto bastantes casos (y seguro que tú también alguno cuando te dé ejemplos), siempre relacionados con dispositivos electrónicos, en los que ocurren hechos aparentemente inexplicables desde el punto de vista lógico, informático e incluso ingenieril.

Algo no funciona y alguien, sin hacer nada especial o diferente, consigue arreglarlo. En mi caso, me ocurre casi a diario.

Estoy convencido de que este superpoder existe y que tiene una serie de particularidades, que explico a continuación…

¿Qué es la tecnokinesis?

La tecnokinesis es la capacidad de controlar los dispositivos tecnológicos sin tocarlos y de comunicarse con ellos de alguna manera, intuyendo lo que ocurre.

Imagina la situación: el ordenador, la radio, el dispositivo Bluetooth del coche, el móvil u otros dispositivos tecnológicos no funcionan como deberían: no se encienden, se apagan, tienen errores o un comportamiento errático, etc.

Por más que se intenten arreglar, siguen sin responder correctamente. De repente, una persona (normalmente muy relacionado con la tecnología -el tecnokinético-) los manipula y casi milagrosamente vuelven a funcionar. Seguro que la historia te suena y la has visto en más de una ocasión.

El tecnokinético (normalmente ingeniero en alguna de sus ramas, aunque la titulación por supuesto no es necesaria ni muchísimo menos) es la persona que es capaz de solucionar estos problemas de una forma casi mágica.

Suelen ser personas con un perfil o intereses técnicos, que disfrutan con la tecnología, la programación y los diferentes dispositivos electrónicos en sus múltiples variedades. En ocasiones, por casos que he podido comprobar, también es frecuente que sean creativos en su campo y les guste hacer experimentos e inventos.

En muchas ocasiones, de acuerdo, puede que recurramos a la experiencia en casos similares, pero en otros no es así, y las ideas de lo que pueden pasar nos vienen a la cabeza. ¿Comunicación mente/dispositivo? Puede ser a través de la intuición.

Yo soy tecnokinético

Recuerdo un caso muy curioso y real que me pasó hace años: íbamos en un coche hacia la universidad y el dueño (Miguel) había olvidado el frontal de la radio. No había botones ni forma de poder encenderla, solo unos círculos de metal donde hacían contacto las terminaciones metálicas del frontal extraíble. Por probar, puse los dedos en algunos de ellos y se encendió y pudimos usarla.

Otros compañeros (hoy también ingenieros de Telecomunicación y testigos) que iban en el coche lo intentaron y por más que probaron, no les funcionaba: solo a mí y fue en varias ocasiones.

Otro episodio curioso: Una vez una persona (Luciano) en una empresa tenía un problema con su portátil: iba muy lento (a veces pasa con los ordenadores), se desesperaba y me llamó.

Aparentemente estaba todo bien en Windows y no había justificación para la lentitud. Después de unos momentos viéndolo, me vino la idea de que podría ser un problema de la batería (a pesar de que estaba conectado a la corriente eléctrica). Sin encontrarle mucho sentido, se la quité e inmediatamente comenzó a funcionar a una velocidad mucho mayor. Ni yo mismo le he encontrado explicación a día de hoy de cómo vino esa idea.

Son frecuentes los casos en los que alguien tiene un problema informático, me llama y se lo soluciono (muchas veces, haciendo lo mismo que esa persona intentaba). En algunas ocasiones funciona incluso a distancia por teléfono. ¿Casualidad? Tras tantos casos y años, yo ya no lo creo.

Sé que puede resultar extraño o casi místico y yo no le encuentro una explicación científica (la casualidad no me vale), y para mí es una realidad innegable y si bien por supuesto no es algo infalible capaz de resolver absolutamente todos los problemas (sobre todos los problemas físicos o de hardware, más bien los de software) y situaciones, pero sí que es muy efectivo.

Por lo que he comprobado, la tecnokinesis es tanto más efectiva cuanto más tranquila esté la persona.

Cuando una persona es testigo de la actuación de un telekinético, sus frases suelen ser (recopilación):

Pero si eso mismo es lo que estaba haciendo yo

No me lo puedo creer, a mí no me funcionaba

Te juro que eso no funcionaba

Es como cuando uno va al taller y el coche ya no falla (quizá algunos mecánicos tengan la mecanokinésis)

Ha sido llegar tú y arreglarse

¿Cómo lo has hecho?

Es llamarte a ti y se soluciona

Ha sido llegar tú y se ha resuelto

Tienes unas manos mágicas

No hay derecho que a mí no me salga y a ti sí

¡Cómo es tu dedo!

Etc.

No sé a ciencia cierta si se trata de un tipo de mutación (me gustaría creerlo, ya que aunque suena mucho a cómics, en realidad no es algo extraño, ya que cualquier alteración de nuestro ADN puede producir variaciones en nuestras características y todos somos de una manera u otra mutantes) o de alguna vibración que emitimos.

Así como hay personas tecnokinéticas, también las hay anti-tecnokinéticas (como todo superhéroe, tiene su antítesis). Son individuos que con sus poderes son capaces de hacer que los dispositivos tecnológicos fallen, sobre todo en momentos de mucho estrés interior.

Tengo una amiga a la que le tengo un gran aprecio (y que leerá este artículo) pero sabe que si hubiese una guerra electrónica con algún país, propondría que la mandasen ahí en el siguiente vuelo disponible, ya que estoy convencido que haría que sus sistemas se cayesen casi con total seguridad sin necesidad de tocarlos: su sola presencia cercana sería más que suficiente.

A la tecnokinesis también se le suele llamar:

Ciberkinesis

Manipulación electrónica

Manipulación y control tecnológico

Control de la tecnología

Manipulación tecnológica

Tecnoempatía

En bastantes series, películas y cómics han salido reflejados personales tecnokinéticos, como por ejemplo Micah Sanders en Héroes, Neo en Matrix, Ultrón o Iron Man en Marvel, etc.

¿Te has encontrado alguna vez con un caso similar?

