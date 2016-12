Apple Watch: ¿Es precisa la frecuencia cardíaca que mide? Estudio. Médicos y usuarios opinan

¿Es precisa la frecuencia cardíaca que mide el Apple Watch comparada con la que puede registrar un equipo profesional como un Holter? ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de los valores de latidos por minuto que indica el Apple Watch? ¿Es exacto el Apple Watch cuando mide el ritmo cardíaco? Si me indica que tengo 150 latidos por minuto, ¿me puedo fiar? ¿Qué margen de error tiene?

Éstas y otras dudas son las que los propietarios de un Apple Watch se preguntan cuando miden su frecuencia cardíaca.

En este artículo incluyo datos 100 % reales medidos y conclusiones de un estudio que he hecho yo en el que comparo los valores que da el Apple Watch y los que da un Holter profesional en una prueba dos días, y veo bastantes diferencias.

También incluyo la opinión de tres prestigiosos médicos sobre la precisión y utilidad de este tipo de dispositivos, así como la de usuarios de Apple Watch que valoran su experiencia personal.

Midiendo la frecuencia cardíaca con el Apple Watch

Esta historia comienza cuando analizo a lo largo de los meses los datos que me proporciona el Apple Watch de manera regular, mientras mide los latidos por minuto en la muñeca a través de sensores y LEDs verdes e infrarrojos que tiene incorporado.

Esta información la descarga al iPhone y se puede consultar a través de la app Salud.

A lo largo del tiempo, observo que los valores máximos son relativamente altos. No hay día que no pase de 100 latidos por minuto e, incluso, hay momentos puntuales por la noche en los que pasó de 150 pulsaciones por minuto, algo muy elevado.

Ante la preocupación de que pueda tener algún tipo de problema de salud (que posteriormente se verifica que no existe y estoy perfectamente sano) decido a ir a una cardióloga para me ha haga unas pruebas.

Le explico el origen de mi inquietud: los datos de latidos por minuto que me indica el Apple Watch, ya que por lo demás, me encuentro perfectamente.

Ella hace las correspondientes pruebas, una ecografía e incluso me hace un Holter, colocándome durante dos días un aparato de medición profesional con 5 electrodos en el pecho. Durante ese tiempo, el Apple Watch también registra (en la muñeca) la frecuencia cardíaca.

Los resultados son muy buenos y la médica no me detecta el menor problema de salud (“un corazón que funciona perfectamente en todos los aspectos”).

Durante estas semanas le pregunté a varias personas que también tienen un Apple Watch si la información de latidos por minuto les parecía normales y casi todos ellos me dijeron que les daban bastante altas.

Incluso una de ellas me confesó que un amigo suyo, que también tiene un Apple Watch, se asustó mientras iba en bicicleta porque le marcaban más de 200 pulsaciones por minuto.

Por todas estas razones, he conseguido los datos que proporciona el Holter con el equipo profesional (la cardióloga y su equipo “alucinaron” conmigo porque jamás nadie les había pedido los datos del aparato en Excel) y he procesado las medidas que mide el Apple Watch en el mismo período de tiempo, comparando los resultados.

He enviado los resultados y conclusiones de este estudio a varios médicos para tener su punto de vista y conocer su experiencia profesional ante pacientes que, como yo, pueden haberles hecho esta misma consulta.

Comparativa de la frecuencia cardíaca que mide el Apple Watch frente a un aparato profesional en un Holter

Partiendo de las medidas que da el aparato profesional durante el Holter y el Apple Watch, he tabulado los resultados y he considerado que los valores correctos son los obtenidos durante el Holter, ya que es un equipo profesional exacto.

Así mide el Apple Watch los latidos por minuto (LTM):



Apple Watch midiendo la frecuencia cardíaca

Por tanto, las variaciones en porcentaje por exceso o por defecto del Apple Watch con respecto a los valores “buenos” son las que aparecen en la gráfica, o, dicho de otra manera, el error del dispositivo de Apple con respecto al Holter.

Para cada tramo de datos, considero la frecuencia cardíaca mínima que dan ambos dispositivos, la máxima y la media.

Así, por ejemplo, se puede ver que en ocasiones el Apple Watch da un valor mínimo de latidos por minuto en un intervalo un 84 % inferior al que da el Holter, mientras que en otros casos da casi un 70 % más.

Haciendo los cálculos del error medio para la frecuencia cardíaca mínima, media y máxima, se obtienen los siguientes datos:

El Apple Watch da una frecuencia mínima un 10,87 % inferior al Holter (desviación de 32,06)

(desviación de 32,06) El Apple Watch da una frecuencia media un 1,91 % inferior al Holter (desviación de 13,62)

(desviación de 13,62) El Apple Watch da una frecuencia máxima un 7,65 % inferior al Holter (desviación de 23,35)

Con estos números, se puede pensar que es bastante preciso en media, ya que los porcentajes de “error” del Apple Watch con respecto al Holter no varían mucho (aunque las desviaciones son notables).

Pero si nos fijamos en la gráfica, se puede ver que a veces el Apple Watch se equivoca por arriba (una frecuencia cardíaca mínima, media o máxima) mayor que la real, y en otras, el error es negativo.

Por eso, si se calculan los errores en porcentaje teniendo en cuenta los valores absolutos en cada caso, se tienen los siguientes valores:

El Apple Watch tiene un error medio del 22,71 % en la frecuencia mínima comparado con el Holter (desviación de 24,85)

(desviación de 24,85) El Apple Watch tiene un error medio del 10,02 % en la frecuencia media comparado con el Holter (desviación de 9,27)

(desviación de 9,27) El Apple Watch tiene un error medio del 19,46 % en la frecuencia máxima comparado con el Holter (desviación de 14,66)

Conclusiones de la comparativa de la frecuencia cardíaca del Apple Watch frente al Holter

Hay que tener en cuenta que los productos de Apple se suelen asociar a gran calidad, fiabilidad y precisión, con un precio considerado.

Por esta misma razón, se tiende a pensar inconscientemente que son exactos también en estas mediciones. Por eso en mi caso me alarmé y fui a la consulta de una profesional de la medicina que me confirmó que no tenía el menor problema de salud.

Si todas las personas en España que tuviesen un Apple Watch (y aparatos similares) hiciesen lo mismo, los costes de la Sanidad en España podrían dispararse y las consultas saturarse (perjudicando de manera real a pacientes que de verdad sí tengan un problema que deba ser tratado), de ahí que debemos tomar con cautela la información sobre los latidos y frecuencia cardíaca que da el Apple Watch a pesar de ser de Apple.

El mismo razonamiento se debería tener en cuenta si medimos con aparatos de otros fabricantes: es importante asegurarse que están calibrados y certificados por alguna autoridad médica.

En el caso concreto del Apple Watch (que seguro que ha pasado cientos de pruebas como la de la FDA en Estados Unidos y otro países), hay que tener en cuenta también algunos factores:

Influye que mida la frecuencia cardíaca en la muñeca y no en el pecho

Puede verse influido por la posición del reloj , que puede tener la correa más o menos apretada (en mi caso, estaba bastante ajustada como recomiendan)

, que puede tener la correa más o menos apretada (en mi caso, estaba bastante ajustada como recomiendan) No es lo mismo una muñeca sin pelo que una con mucho vello (en mi caso, tengo poco)

(en mi caso, tengo poco) Tener tatuajes o según qué tipo de piel , influye

, influye Si se mueve mucho la muñeca de forma irregular , los resultados pueden ser incorrectos

, los resultados pueden ser incorrectos Estos datos que aquí expongo son un caso personal y datos 100 % reales, pero lo ideal, como de hecho a raíz de este artículo que ha servido de inspiración, se ha propuesto una institución de salud, sería contar con más individuos y promediar datos de muchos casos

Aquí se pueden encontrar las indicaciones de Apple sobre la frecuencia cardíaca y dónde verla en el Apple Watch.

Mi conclusión personal es que el Apple Watch es preciso en media, está pensado principalmente para entrenamientos y deportes, pero no me fío de los valores máximos y mínimos que da, ya que tienen, al menos en mi caso, un margen de error demasiado grande según estos datos analíticos que tengo.

A continuación recojo la opinión de tres médicos (uno de ellos propietario de un Apple Watch) -gracias a Eva Añón por la ayuda en obtener su contacto- y usuarios de Apple Watch que practican deporte.

Opinión de 3 médicos sobre la exactitud del Apple Watch y dispositivos que miden la frecuencia cardíaca

Dr. Juan Urieta Carpi

Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital de Inca (Baleares).

Twitter: @docjurieta

El artículo de Christian me parece muy acertado y necesario. Por un lado porque goza de una gran actualidad debido al incremento de un gran número de dispositivos a nuestro alcance que miden determinados valores de variables de nuestro cuerpo que damos por buenos y exactos sin ni siquiera cuestionarlos y, por otro lado, por las implicaciones que el uso de los mismos puede tener en nuestra salud.

Es frecuente encontrarse pacientes en las Urgencias de hospitales que acuden asustados por las cifras que les ofrecen los tensiómetros domésticos, pulsiómetros, etc. sin ni siquiera cuestionarse que este tipo de aparatos están hechos de una forma general para que puedan ser útiles para un amplio abanico de personas sin entrar en consideraciones particulares como por ejemplo el tipo de piel (muy grasa o muy seca), la cantidad de vello, etc. son factores que alteran la captación de los sensores con los que suelen ir capacitados estos aparatos.

Cuestiones tan sencillas como el simple hecho de que, por ejemplo, una toma tensional puede variar si se realiza en el brazo izquierdo o derecho se obvian por el simple hecho de que el usuario tiene en su poder un dispositivo de una reconocida marca, de elevado precio y prestigio, a la que se supone una gran calidad pero que no siempre está directamente relacionada con la fiabilidad de los resultados que ofrecen.

La realidad es que nada tienen que ver con los aparatos profesionales que se emplean para hacer mediciones reales en cardiología y otras especialidades de la Medicina, que disponen de sensores mucho más apropiados y con mediciones con una fiabilidad del 100%. Espero que con la lectura de este post muchos usuarios de gadgets electrónicos relacionados con la salud personal empiecen a darse cuenta que el error en este tipo de aparatos es frecuente.

Las posibles cifras erróneas que aparecen pueden producir per se una patología que no existía previamente (una “falsa” tensión muy elevada puede provocar alteraciones nerviosas, preocupación, ansiedad, incremento de pulsaciones y una subida real de la tensión), con lo cual el aparato puede llegar a ser contraproducente bien a una patología ya existente o a una persona completamente sana.

Dr. Daniel Rey Aldana

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Médico de Familia en el Centro de Salud de A Estrada, Pontevedra, XXI Santiago de Compostela

Vicepresidente de SEMERGEN Galicia

Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial de SEMERGEN

Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN

Twitter: @dreyald



La medición de las constantes vitales se ha convertido en algo realmente accesible para la población general gracias a la aparición de diversos dispositivos diseñados a tal efecto como son los pulsómetros, podómetros, tensiómetros y monitores de actividad física como pueden ser los populares Fitbit® y Apple Watch®.

Estos dispositivos están diseñados para monitorizar las constantes vitales durante la realización de ejercicio físico para determinar el rendimiento de una sesión de entrenamiento, pero actualmente gracias a su amplia distribución, los usuarios los utilizan con otros fines como comprobar su “estado de salud” de forma continuada.

Garantizar que estos dispositivos son fiables y exactos en sus mediciones es algo primordial. El colectivo médico, cuando realiza la determinación de una cifra de tensión arterial debe hacerlo con un monitor de tensión arterial validado por diferentes sociedades científicas y revisado y recalibrado cada cierto tiempo (adjunto el enlace a la web de la Sociedad Española de Hipertensión donde aparece el listado de dispositivos validados para este fin http://www.seh-lelha.org/sehampa.aspx) por lo tanto la determinación de las constantes vitales no es algo tan simple como los fabricantes de estos dispositivos nos quieren hacer pensar.

No cabe duda que pueden suponer una ayuda en determinadas circunstancias e incluso me atrevo a decir, que podrían detectar algún problema de salud, por ejemplo, pacientes que tienen arritmias de aparición y desaparición súbita, como puede ser una fibrilación auricular, el uso de estos dispositivos podría ayudar al usuario a saber que está sufriendo un episodio de arritmia.

Pero también pueden generar muchas falsas alarmas como le sucedió al autor de este artículo, que en base a unas mediciones nocturnas de su frecuencia cardíaca mediante el dispositivo de Apple Watch, que se ha demostrado que en ese caso puntual eran erróneas, supuso la realización de estudios médicos complementarios totalmente innecesarios con el único fin de tranquilizar al usuario del dispositivo, que se encontraba totalmente asintomático y que si no tuviese un dispositivo de medición de sus constantes vitales nunca consultaría con un cardiólogo. Además estas mediciones inexactas supusieron el consumo adicional de recursos médicos limitados (Holter durante 48h) y en este caso económicos, ya que el autor del artículo se sufragó los costes de dicha consulta médica, en otras circunstancias estos costes podrían haber recaído en el sistema público de salud, siendo totalmente innecesarios.

La tecnología debe facilitar las cosas, sobre todo cuando hablamos de temas de salud, sin generar alarmas innecesarias y ayudando a la toma de decisiones clínicas a los profesionales, por ejemplo, cuando realizamos un estudio ambulatorio de la tensión arterial en un paciente mediante un tensiómetro validado y calibrado para poder diagnosticar una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada

En conclusión, y desde mi punto de vista, serían necesarios estudios de validación de dichos dispositivos en condiciones de uso real para garantizar a los usuarios que las mediciones que obtienen son correctas y les pueden ayudar a detectar problemas de salud.

Dr. Fernando José Rodríguez Segura

Médico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Blog: traumatologiaR.com

Twitter: @traumatologiaR

Facebook: https://www.facebook.com/traumatologiaR/

Actualmente desempeño funciones gerenciales en Hospital comarcal de Inca como Médico adjunto a Dirección Médica y desarrollo actividad privada como especialista en Traumatología en varios sitios, todos en Palma de Mallorca:

Unidad Integral del Pie

Clinica Juaneda

Hospital Quirón PalmaPlanas

El artículo me parece muy interesante porque alguien por fin ha comprobado la fiabilidad de las mediciones por fotopletismografía con las de un Holter profesional. La fotopletismografía consiste en que la sangre absorbe la luz verde y cada pulso permite un pico en el flujo sanguíneo que es leído a partir de los cambios en el nivel de absorción. Lo malo de esta tecnología es que su fiabilidad siempre dependerá de factores externos, tales como el clima, el ajuste de la correa, el movimiento de la muñeca,… Por lo que debemos plantearnos el uso de estos gadgets como lo que son, útiles para darnos unos valores que se aproximan a la realidad, pero carentes de precisión para que sean utilizadas como herramientas de diagnóstico.

Como consejo, si en algún momento se disparan las pulsaciones en el gadget, lo que hay que hacer es tomarse el pulso de forma manual, y comprobar la realidad. Si coincidieran las dos mediciones, entonces sí que habría que acudir a un especialista.

Rompiendo una lanza a favor de Apple, siempre han explicado cómo funciona su medidor de pulsaciones, y han comunicado, que a pesar de ser uno de los más exactos del mercado, no está exento de errores, y por ahora no llegan a niveles de exactitud de los aparatos médicos diseñados exclusivamente para ello. Pero sí que han conseguido que nos levantemos del sofá, porque cuando se es usuario de uno de ellos, ¿a quién no le brillan los ojos al rellenar los tres círculos de la “actividad”?

Opinión de usuarios de Apple Watch

Pascual Vila

Usuario de Apple desde los tiempos del Apple Lisa.

Twitter: @pascualvila

Agradezco de antemano la confianza de Christian para solicitarme un análisis de la precisión de mi Apple Watch a la hora de medir las pulsaciones. Tengo que decir que mi wareable de Apple es el mayor de la gama (42 mm. caja de acero) aunque no creo que los sensores de medición difieran mucho de uno a otro modelo, varía en las características exteriores y no en software ni en la calidad de medición.

Lo uso a diario en entrenamiento en gimnasio, midiendo las pulsaciones en cinta y comparándolo con un sensor adaptado a la máquina. No es di de lejos la precisión de un Holter.

Casi siempre las mediciones son bastante precisas, pero he observado que se alteran según esté más o menos ajustada la correa.

Creo que emplear este tipo de dispositivo para dar una lectura real de tus pulsaciones, dista mucho de lo que cualquier cardiólogo calificaría de “medidas precisas”, pero puedes emplearlo perfectamente para trabajar con él a la hora de hacer ejercicio y tener unas estadísticas de tu pulso. Si lo combinas con apps del estilo Withings o Salud de Apple, te puede servir perfectamente para su cometido.

Repito. El ajuste de la correa es esencial para que las pulsaciones sean más precisas.

¿Tienes un Apple Watch? Me interesan tus conclusiones personales y experiencia. Déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo.

Fotos Shutterstock: 3 y 8.

Compartir en redes sociales