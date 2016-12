¿Qué es Twitter Engage y cómo funciona? (app oficial a fondo) #TwitterEngage

Engage es una app de Twitter (para todos los tuiteros) para conocer la interacción de los seguidores más influyentes con la cuenta, que permite consultar diferentes datos estadísticos de manera ágil en tiempo real e incluye la posibilidad de poder tuitear, si bien carece de un timeline y listas.

Está pensada inicialmente para cuentas con muchos seguidores como marcas, famosos e influencers, de ahí que no aparezcan los contenidos ajenos si no son menciones (¿a qué influencer que se precie le va a interesar contenido de otros si no le mencionan ;-)?

Da pistas de un programa de Twitter para monetizar los vídeos, como se puede ver en las capturas, ¿se plantea Twitter pagar a los creadores de vídeos como YouTube?

Aunque está pensada para cuentas con muchos “followers”, la puede instalar cualquier persona con presencia en Twitter.

¿Quieres saber qué información ofrece punto por punto, cómo funciona y algunas curiosidades poco conocidas?

Ante todo, hay que decir que la app de Twitter Engage solo está disponible para Engage para iPhone y en la App Store de EE.UU. (no tiene versión para iPad pero se puede instalar aunque no sea universal).

No hay prevista por el momento versión para dispositivos con Android según Twitter (en cuanto esto cambie, actualizaré este artículo).

¿Dónde descargar Twitter Engage? ¿Cómo se instala Engage?

Es muy sencilla de instalar. Solamente hay que descargarla de la App Store (por el momento solo en la de EE.UU., por lo que hay que tener cuenta ahí) e instalarla.

Al abrirla, solicita permiso para acceder a las cuentas de Twitter.

¿Cómo funciona Twitter Engage?

La app (en inglés, aunque apenas tiene texto) se estructura en tres apartados:

Twitter Engage

Engage es un apartado en el que se muestran las menciones, pero filtradas por importancia en tres tipos:

Top : aquí indica quiénes nos han mencionado o empezado a seguir, destacando únicamente lo que Twitter denomina “influencers” (miles de seguidores) o cuentas verificadas, es decir, no salen todas las de los usuarios “normales”, que pueden ser cientos o miles. Con este sistema, eliminamos “ruido” y nos quedamos solamente con las interacciones de cuentas “importantes” (siempre bajo el enfoque de esta app).

Mentions : listado de las menciones recibidas. Es posible responderlas, marcarlas como “me gusta”, retuitearlas, etc. tanto desde la propia app de Engage como cuando se abre la aplicación oficial de Twitter.

Es importante destacar que, si se comprueban las menciones en este apartado, ya desaparecen como pendientes de leer tanto en la web de Twitter como en la aplicación oficial.

Aquí no aparecen las inclusiones en listas, retuits, “me gusta”, etc.

: listado de las menciones recibidas. Es posible responderlas, marcarlas como “me gusta”, retuitearlas, etc. tanto desde la propia app de Engage como cuando se abre la aplicación oficial de Twitter. Es importante destacar que, si se comprueban las menciones en este apartado, ya desaparecen como pendientes de leer tanto en la web de Twitter como en la aplicación oficial. Aquí no aparecen las inclusiones en listas, retuits, “me gusta”, etc. Verified: aquí aparecen exclusivamente las interacciones (me gusta, retuits, etc.) de cuentas verificadas de Twitter (la élite de Twitter ;-) ), como, por ejemplo, la de mi amigo Álvaro Santos en la imagen.También hay que decir que los criterios que tiene Twitter para verificar una cuenta no son precisamente claros y, en muchas ocasiones, parece que están asignados “a dedo”, por lo que tener una cuenta verificada no es, necesariamente (con honrosas excepciones, por supuesto), representativo de que el tuitero sea una “celebridad” (sino que tienen un contacto en Twitter).

Understand en Twitter Engage

Understand: en esa sección aparecen las estadísticas de alcance e interacciones en un período determinado (por defecto aparece una semana, si bien se puede cambiar a las últimas 24 horas, un mes o 3 meses sin más que tocar sobre el desplegable que aparece en la flecha invertida de la esquina superior derecha).

La información que aparece es el número de “Me gusta” (likes), retuits, “follows”, menciones, visionado de vídeos, de qué están tuiteando los seguidores (a mí todavía no me da esa información, ya que me aparece en blanco) y audiencia (incluyendo porcentajes de hombres y mujeres, así como países) en el tiempo establecido.

En vídeo Twitter Engage:

Posts en Twitter Engage

Posts: de forma similar a Twitter Analytics y a las analíticas de un tuit que se pueden consultar en la app oficial de Twitter, informa de la difusión que ha tenido un cierto tuit, segmentando por tres escenarios posibles:

Vídeos : impresiones e interacciones de los vídeos publicados, incluyendo número de visualizaciones.

: impresiones e interacciones de los vídeos publicados, incluyendo número de visualizaciones. Photos + GIFS : alcance e interacciones de los tuits con fotos y animaciones en formato GIF.

: alcance e interacciones de los tuits con fotos y animaciones en formato GIF. Other: aquí se listan los tuits publicados, indicando el número de impresiones, “engagements” (y cuáles han sido: likes, retuits, respuestas, etc.) incluso a lo largo del tiempo.

Curiosidades y pruebas tras usar Twitter Engage

Por supuesto, es posible tuitear un nuevo mensaje usando el característico botón de componer al que nos tiene acostumbrados Twitter, desde el cual se puede también enviar una foto, vídeo, GIF o incluso iniciar una transmisión de Periscope.

Nada más darle a enviar el tuit, pregunta si quieres seguir en tiempo real cómo se incrementan las impresiones, “me gusta”, retuits, etc.

Si le dices que sí, se abre la pantalla con las estadísticas actualizadas al segundo, si bien por lo que he podido comprobar, no marca todas las interacciones, ya que por ejemplo se puede ver que tengo una respuesta y no aparece.

Los datos totales aparecen pasado un rato -unas horas- (los que figuran en la parte inferior de la pantalla).

Si lo que se comparte es un vídeo, en los datos se indica también el porcentaje de retención en el vídeo, así como los me gusta, retuits, respuestas, etc. Igual que en otros casos, no aparecen todas las respuestas, ya que como se puede ver en Twitter, ese tuit tuvo más contestaciones.

En vídeo Twitter Engage (estadísticas en tiempo real):

¿Será porque es de un usuario “normal” y la filtra? Desde luego, en menciones tampoco aparece. Un poco elitista, pero así es como funciona la app… Por otra parte, seguro que contribuye a reducir los mensajes y abusos que reciben las personalidades, marcas y famosos (que, sin duda, debe ser desagradable).

En caso de compartir un vídeo, algo por lo que Twitter parece que quiere apostar, parece que pronto veremos un programa para monetizarlos, ya que aparece ya la opción “Monetize this video“. ¿Algo como YouTube?

Por curiosidad, los tuits enviados desde la app de Twitter Engage se identifican como “Twitter para iPad” ¿Será para despistar? ¿Para dar publicidad al iPad?

Si se da un doble toque sobre la foto del avatar, en la esquina superior izquierda, permite cambiar de cuenta de Twitter, de entre las instaladas en el dispositivo (un iPhone o iPad, en este caso).

Me resulta muy extraño que no haya un apartado para poder ver, enviar y responder a los mensajes privados (DMs). Sobre todo, porque en los últimos tiempos parece que Twitter estaba apostando por la mensajería privada, como prueba la aplicación a 10.000 caracteres de los textos o poder crear conversaciones en grupos.

Es cierto que hay un truco para enviar un mensaje privado (DM o MD de Twitter) desde el editor de tuits, pero, francamente, no veo a Obama añadiendo una d delante de una mención para mandar un DM. Quizá sea una función que está en desarrollo.

Tampoco hay opción a crear o usar listas. Quizá porque el público objetivo general de esta app no las usa, y siguen a tan pocos por lo general, que tampoco lo necesitan.

No hay tampoco manera de promocionar tuits con Twitter Ads ni la opción de ver los Trending Topics, por ejemplo. Todas esas tareas deben ser realizadas en la app oficial de Twitter.

Conclusiones sobre Twitter Engage

La aplicación Engage de Twitter cumple su cometido de filtrar conversaciones, interacciones y menciones de “personas no relevantes” (con perdón) de cara a los famosos y marcas que no quieran atender a todas y cada una de las consultas y comentarios (lo que en el caso de las empresas, no es en absoluto recomendable).

La mayor atención la centra en las posibles interacciones con cuentas verificadas y en obtener analíticas de difusión, que dudo que para un “famoso” eso tenga importancia directa (sí quizá para su representante a la hora de negociar los contenidos que quiere promocionar y lo que quiere cobrar por ellos, pero eso puede consultarlo en Twitter Analytics).

Twitter lleva revuelto un tiempo, desde los cambios sin demasiado sentido como lo de cambiar favoritos por “me gusta”, aumentar el límite de vídeos y Vines a 140 segundos, hasta la (para mí) lógica inclusión de un algoritmo a la hora de presentar los tuits (que ya vaticinaba hace años: el día que Twitter se haga mayor).

Sigo sin entender por qué no despega su programa para comprar a través de Twitter, ya que para compras impulsivas me parece muy interesante y hace años que está ahí sin arrancar, comprar por Twitter (Twitter Buy).

El número de usuarios de Twitter no crece y está viendo cómo otras redes como Snapchat le empiezan a hacer sombra.

Por lo que parece, la apuesta de Twitter pasa por intentar animar a los “famosos” e “influencers” a utilizar su plataforma con herramientas como Engage (y seguro que pagando a algunos para que pongan tuits y sean más o menos polémicos), siempre en detrimento de los usuarios “normales” y de la comunidad que, en mi opinión, es lo que deberían potenciar como hacían inicialmente cuando todos éramos iguales (unos más que otros, pero no había tantas “clases”, como prueba la existencia de esta app Engage de Twitter).

Twitter debería, en mi opinión, potenciar y premiar la comunicación bidireccional y el diálogo entre todos, en definitiva, la conversación, no los canales unidireccionales como famosos o celebridades.

A mí, desde luego, en Twitter me aportan más las personas normales y profesionales que las celebridades y pseudogurús sin lugar a dudas.

Twitter Engage para iPhone y en la App Store de EE.UU.

